Какви оръжия разработва Иран и колко близо е до ядрена бомба?

В речта си за състоянието на Съюза пред Конгреса президентът на САЩ Доналд Тръмп накратко изложи аргументи за евентуална атака срещу Иран, като увери, че няма да позволи на "най-големия спонсор" на тероризма в света да се сдобие с ядрено оръжие, съобщава "Ройтерс".

Тръмп нарече подкрепата на Техеран за войнствени групировки, убийствата на протестиращи срещу правителството през януари и ракетните и ядрени програми на страната заплахи за региона и Съединените щати.

Ето някои въпроси и отговори относно неговите изявления:

Какво точно каза Тръмп за оръжейните програми на Иран?

Тръмп заяви, че Иран е разработил ракети, които могат да застрашат Европа и американските бази в чужбина и "работи за изграждането на ракети, които скоро ще достигат Съединените американски щати". Той изтъкна, че американските въздушни удари, които той нареди миналия юни, известни като операция "Среднощен чук", са "заличили" ядрената оръжейна програма на Иран, но Техеран "започва всичко отначало" и "в този момент отново преследва зловещите си амбиции".

Той не предостави подробности в подкрепа на твърденията си.

Какво твърдят публично САЩ и Иран за ракетите?

Агенцията за военно разузнаване на САЩ заяви, че Иран разполага с космически ракети-носители, от които би могъл да разработи междуконтинентална балистична ракета до 2035 г., ако реши да развива тази способност. Иранските държавни медии пък твърдят, че Техеран разработва ракета, способна да достигне Съединените щати.

Експертът по ракети Джефри Луис от Института за международни изследвания "Мидълбъри" в Калифорния отбеляза, че оценката на Агенцията за военно разузнаване на САЩ изглежда "много консервативна", като се има предвид, че от 2013 г. Иран разработва съвместно със Северна Корея двигател, който Пхенян използва за множество версии на своите междуконтинентални балистични ракети, способни да достигнат САЩ.

Какво е известно за статуса на ядрената програма на Иран?

И трите завода, в които е известно, че Иран е произвеждал обогатен уран, който може да се използва като гориво за електроцентрали и ядрени бомби в зависимост от чистотата му, бяха ударени при американски удари срещу Иран миналия юни.

Тръмп многократно заявяваше след ударите, че ядрените съоръжения на Иран са унищожени, но генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди през юни, че Иран може да започне отново да обогатява уран в по-ограничен мащаб в рамките на месеци.

МААЕ посочва, че е инспектирала всичките 13 обявени ядрени съоръжения в Иран, които не са били бомбардирани, но не е успяла да провери нито едно от трите ключови обекта, които бяха ударени през юни: Натанз, Фордоу или Исфахан.

Колко близо е Иран до ядрена бомба?

Една от причините, които Съединените щати и Израел посочиха за бомбардировките през юни, беше, че Иран се е доближил твърде много до това да може да произведе ядрено оръжие.

МААЕ и американската разузнавателна общност поотделно оцениха, че Иран е прекратил програма за разработване на ядрени оръжия през 2003 г.

Техеран отрича някога да е опитвал да създаде ядрени оръжия, но като страна по Договора за неразпространение на ядрени оръжия заявява, че има право да обогатява уран за граждански цели.

Западните сили твърдят, че няма достоверно оправдание за обогатяването на уран от Иран до нивата, които е произвел, а МААЕ заяви, че това е сериозна причина за безпокойство. Никоя друга държава не е правила това, без в крайна сметка да създаде ядрени оръжия.

В годишната си оценка на световната заплаха за 2025 г. американската разузнавателна общност съобщи, че продължава да счита, че "Иран не разработва ядрено оръжие и че върховният лидер Али Хаменеи не е разрешил повторно програмата за ядрени оръжия, която прекрати през 2003 г., въпреки че вероятно е бил оказван натиск върху него да го направи".

Впоследствие Тръмп отхвърли оценката на директора на Националното разузнаване Тулси Габард, като изтъкна, че тя и американската разузнавателна общност грешат и че Иран е "много близо" до това да притежава ядрено оръжие. Той обаче не предостави доказателства в подкрепа на твърдението си.

Какво каза Тръмп за убийствата на протестиращи?

В речта си Тръмп повтори твърдението, че Иран е убил най-малко 32 000 протестиращи през последните няколко месеца - цифри, които не са официално потвърдени.

Базираната в САЩ организация HRANA, която следи състоянието на човешките права в Иран, посочи в доклад тази седмица, че е регистрирала 7007 потвърдени смъртни случая, а 11 744 са в процес на проверка.

Миналата седмица, часове след като Тръмп за първи път спомена 32 000 като брой на загиналите, иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран вече е публикувал "изчерпателен списък" на всички 3117 убити в безредиците.

Ирански служител миналия месец посочи, че властите са потвърдили най-малко 5000 жертви, от които около 500 служители по сигурността.