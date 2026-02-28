Емил Дечев за ударите срещу Иран: На този етап няма опасност за България

На този етап липсват данни за пряка военна заплаха за страната ни след мащабната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, въпреки че успокоителният институционален тон контрастира със спешното свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
"Взели сме всички мерки за сигурност," заяви Емил Дечев, цитиран от БТА.
Той допълни, че в 13:00 часа днес министър-председателят ще събере ръководителите на отговорните служби, за да обсъдят необходимостта от предприемане на допълнителни действия за защита на националната сигурност.
Въпреки опитите на правителството да предотврати паника в обществото, институционалните твърдения за пълна безопасност спестяват ключов контекст. Военна ескалация от подобен мащаб в Близкия изток неизбежно води до сериозни икономически последици за Европа, включително и за България.
Анализатори вече предупреждават за неизбежен шок на енергийните пазари, което означава потенциален скок в цените на петрола и ново покачване на инфлацията у нас. Отделно, подобни конфликти исторически отключват нови миграционни вълни към границите на Европейския съюз.
По-рано днес световните агенции съобщиха за безпрецедентна ескалация в региона. Израел обяви превантивна атака срещу ирански цели, а американският президент Доналд Тръмп потвърди участието на въоръжените сили на САЩ. Тръмп определи действията като мащабна бойна операция, целяща неутрализиране на военния и ракетен капацитет на Техеран.
Междувременно Министерството на външните работи сформира Кризисен щаб и призова българските граждани в региона да следват стриктно указанията на местните власти и да се подготвят за ползване на укрития.
14:24 28.02.2026
Коментиран от #23
14:24 28.02.2026
11 Анонимен
14:30 28.02.2026
