Новини
България »
София »
Емил Дечев за ударите срещу Иран: На този етап няма опасност за България

Емил Дечев за ударите срещу Иран: На този етап няма опасност за България

28 Февруари, 2026 14:21 584 23

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • удари-
  • война-
  • емил дечев-
  • българия-
  • заплаха

МВнР сформира Кризисен щаб и призова българските граждани в региона да следват стриктно указанията на местните власти и да се подготвят за ползване на укрития

Емил Дечев за ударите срещу Иран: На този етап няма опасност за България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На този етап липсват данни за пряка военна заплаха за страната ни след мащабната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, въпреки че успокоителният институционален тон контрастира със спешното свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

"Взели сме всички мерки за сигурност," заяви Емил Дечев, цитиран от БТА.

Той допълни, че в 13:00 часа днес министър-председателят ще събере ръководителите на отговорните служби, за да обсъдят необходимостта от предприемане на допълнителни действия за защита на националната сигурност.

Въпреки опитите на правителството да предотврати паника в обществото, институционалните твърдения за пълна безопасност спестяват ключов контекст. Военна ескалация от подобен мащаб в Близкия изток неизбежно води до сериозни икономически последици за Европа, включително и за България.

Анализатори вече предупреждават за неизбежен шок на енергийните пазари, което означава потенциален скок в цените на петрола и ново покачване на инфлацията у нас. Отделно, подобни конфликти исторически отключват нови миграционни вълни към границите на Европейския съюз.

По-рано днес световните агенции съобщиха за безпрецедентна ескалация в региона. Израел обяви превантивна атака срещу ирански цели, а американският президент Доналд Тръмп потвърди участието на въоръжените сили на САЩ. Тръмп определи действията като мащабна бойна операция, целяща неутрализиране на военния и ракетен капацитет на Техеран.

Междувременно Министерството на външните работи сформира Кризисен щаб и призова българските граждани в региона да следват стриктно указанията на местните власти и да се подготвят за ползване на укрития.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 разбирам

    17 1 Отговор
    да видим на следващия етап довечера как ще е пък полсе ще му мислим нали

    14:24 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    11 2 Отговор
    австрийския художник с мустачките се върти от смях в гроба си евреите се оказаха най-добрите му ученици.

    Коментиран от #23

    14:24 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    14 2 Отговор
    Да, вие "паркирайте" самолети на чужди армии до столицата, а после умувайте защо населението било неспокойно. Продажници.

    14:30 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мишок

    13 1 Отговор
    На този етап няма опасност за България

    а ако стане белята къде ще се скриете
    от народния гняв

    14:35 28.02.2026

  • 15 кой му дреме

    6 2 Отговор
    радев дойде на власт и веднага ни вкара във война
    ОСТАВКА И ЗАТВОР

    14:36 28.02.2026

  • 16 БоюЦиганина

    5 2 Отговор
    В бункета под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че на следващия етап не се знае знае ли се.

    14:38 28.02.2026

  • 17 първо

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    да се отървем от злобни джуджета кат теб
    дето замърсяват медийното пространство
    с пълни недоразумения като теб и цъкачи на копейки русофобо бърборкофци

    14:38 28.02.2026

  • 18 Забравих, че в събота дежурен е

    2 5 Отговор
    моде раторчето русофил!

    14:39 28.02.2026

  • 19 Лъже,

    3 2 Отговор
    като мафиот от мафията на служебния кабинет на ППДБ+ГЕРБ+двама на Доган.

    14:40 28.02.2026

  • 20 Питам

    4 0 Отговор
    Каква е гаранцията , че след като Иран удари американските военни бази в Близкият Изток , няма да удари и американските военни бази в България? България е в обсегът на иранските балистични ракети .

    14:44 28.02.2026

  • 21 иван костов

    2 0 Отговор
    Стискаме палци, ако на следващия етап има опасност, ракетата да го тресне това в глиганската мутра!

    14:45 28.02.2026

  • 22 Промяна

    2 1 Отговор
    УУУУУУУУУУУ ТИ ЛИ СИ ВЗЕЛ МЕРКИ ХАХАХАХАХА НАЗНАЧЕНИЯТ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОТ ПРЕЗИДЕНТ НЕИСТИНСКИ ВЪН ОСТАВКААААА С НАШЕ МВР ИЗБОРИ АЛА БАЛАТА ФАЛШИФИКАЦИЯ ЗАПЛАХИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ УУУУ

    14:46 28.02.2026

  • 23 Обратното е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Хитлер се е учил от юдео-сатанистите и от юдео-ционистите.

    Прилагал е наученото от тях.

    Все пак юдео-сатанистите са първенци в света по геноцид и злорадство!

    Самият юдео-сатанист и ционист Нетаняху (който се спасява от израелското гражданско правосъдие чрез войни) заяви, че следва древен еврейски закон, за "легитимира" в очите са юдео-сатанистите избиването на палестинските деца и жени в Ивицата Газа.

    Юдео-сатанистите си имат празник на злорадството и тази година ще злорадстват на втори и на трети март (02.03 и 03.03.2026 г.), когато по лунния им календар се пада теният празник на злорадството - Пурим.

    Разбрахте ли сега, защо ИИ предрече, че агресията срещу мирната държава Иран ще бъде не-по-късно от 01.03.2026 г.!?

    Самият ИИ е юдео-сатанински творение в своята основа.

    14:54 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове