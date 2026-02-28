Новини
Ал Хилал пред дилема: Бъдещето на Симоне Индзаги под въпрос след спад във формата

Ал Хилал пред дилема: Бъдещето на Симоне Индзаги под въпрос след спад във формата

28 Февруари, 2026 16:21

В клубните офиси се чуват гласове за промяна на треньорския пост

Ал Хилал пред дилема: Бъдещето на Симоне Индзаги под въпрос след спад във формата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сензационен обрат в Саудитска Арабия – ръководството на Ал Хилал вече сериозно обмисля раздяла със звездния си треньор Симоне Индзаги, съобщават местни и международни източници. Италианският специалист, който пристигна в Рияд с ореола на един от най-успешните наставници в Европа и с внушителен договор от 26 милиона евро на сезон, изведнъж се оказа под лупата на критиката.

Началото на престоя на Индзаги в Ал Хилал бе повече от впечатляващо – отборът доминираше в Саудитската професионална лига, натрупвайки солиден аванс и създавайки усещане за безапелационен успех. Всичко обаче се промени след зимната пауза и пристигането на Карим Бензема – трансфер, за който самият Индзаги настояваше. Вместо очаквания подем, последваха пет равенства в рамките на седем мача, което доведе до сериозен спад във временното класиране. Ал Хилал вече е трети, изоставайки на четири точки от лидера Ал Ахли, а Ал Насър на Кристиано Роналдо също изпревари тима на Индзаги.

Вълната от недоволство не закъсня – феновете все по-открито изразяват разочарование, а в клубните офиси се чуват гласове за промяна на треньорския пост.

Въпреки че евентуалното освобождаване на Индзаги би струвало скъпо на Ал Хилал, подобен сценарий вече не изглежда невъзможен. Сред спряганите имена за негов наследник се открояват Иван Юрич и Тиаго Мота.

Любопитно е, че ситуацията напомня на Индзаги за първия му сезон в Интер, когато също изпусна солидна преднина и в крайна сметка бе изпреварен от Милан. Сега историята сякаш се повтаря, но този път в пустинята на Саудитска Арабия, където конкуренцията е още по-ожесточена.

Последният двубой на Ал Хилал донесе глътка въздух – драматична победа с 5:3 над Ал Шабаб, но напрежението остава високо. Следващото изпитание е осминафиналът в Азиатската Шампионска лига срещу Ал Сад, воден от Роберто Манчини – бивш съотборник на Индзаги в националния отбор на Италия. Успех в този сблъсък може временно да укроти страстите, но нова грешка би могла да се окаже фатална за бъдещето на италианския треньор.


