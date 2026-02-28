Премиерът за ситуацията в Близкия изток: Няма основание за безпокойство в България! ВИДЕО

МВР и службите са предприели нужните превантивни мерки. Няма основание за безпокойство в ежедневието на българското общество. Това заяви служебният министър - председател Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, свикано заради напрежението в Близкия изток, предаде "Фокус".
"Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. В МВнР работи денонощен кризисен щаб, обсъдени са планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи", каза още Гюров.
Премиерът посочи още, че основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона.
"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили“, заяви Гюров.
Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР“, каза Гюров. По думите му се анализират потенциалните икономически последици и риска от засилване на миграционния натиск.
"Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон“, заяви още Гюров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #24
16:19 28.02.2026
2 Умник Гюру
Сега разбрахте ли защо го инсталираха това момче там, както и всички кухи лейки около него?
Коментиран от #19
16:20 28.02.2026
3 Андрешко
Коментиран от #54
16:20 28.02.2026
4 Горски
16:21 28.02.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА В " НАЙ - ДЕЛИКАТНО" ПОЛОЖЕНИЕ
.......
16:21 28.02.2026
6 мед ми капе на сърцето
Коментиран от #25, #36
16:21 28.02.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гюро е загубен. Копейките ще го изход върлят от Министерски съвет. След тях ще атакуват зулусите предвождани от самия Шака Зулу.
Коментиран от #11
16:22 28.02.2026
8 ИВАН
16:22 28.02.2026
9 удобния продажник
16:22 28.02.2026
10 Бандата на ГяуроКюмюро
16:22 28.02.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":СИНА НА. ШАКА ЗУЛУ В МОМЕНТА ИМА ЕНЕРГИЙНА ФИРМА С ЕДИН КОЛУМБИЕЦ С БГ ПССПОРТ
Коментиран от #20
16:23 28.02.2026
12 Да,бе
16:23 28.02.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
16:24 28.02.2026
14 гост
16:24 28.02.2026
15 Абе
Коментиран от #38
16:24 28.02.2026
16 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
16:25 28.02.2026
17 Мафията превърна България в агресор!
1. Територията като инструмент на агресия
Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
"Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.
2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
"Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."
Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридически, Хартата е "Конституцията на света" и нито едно двустранно споразумение (като това за базите) или съюзен договор не може да я отменя.
16:25 28.02.2026
18 АГАТ а Кристи
Комунягите са по-информирани и по-знаещи от всички на територията !
Еле па Ню-ню то и Импексовата....
16:25 28.02.2026
19 Европеец
До коментар #2 от "Умник Гюру":Прав си..... Но гюрата ми прилича не на куха лейка, а на завършен олигофрен..... Българските продажни политици и слабоумните управляващи бързо забравиха атентата на летището в Сарафово..... Дали пък след време няма да се вайкат, че bg територията отново е станала обект на анти израелски тероризъм.....
16:26 28.02.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да имаш енергийна фирма не е престъпление.
Коментиран от #31
16:26 28.02.2026
21 Ний ша Ва упрайм
16:26 28.02.2026
22 Хаярсъзино
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":И днес простотията ти резко агресира.
16:26 28.02.2026
23 най-бързо сваления
16:27 28.02.2026
24 .....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":100 на 100 СИ ОТ САЙТА СПИСВАЩИ ГО !
16:27 28.02.2026
25 ХиХи
До коментар #6 от "мед ми капе на сърцето":Най готино беше Иранския дрон Шахид как дъвсем неибездпокоявано си удари радар в американската база у катар. Все едно самотен нападател в контраатака и нема кой да го спре
16:27 28.02.2026
26 Данко Харсъзина
16:28 28.02.2026
27 Партията на Петроханците
Вервайте им!
16:28 28.02.2026
28 604
16:29 28.02.2026
29 Нека
16:29 28.02.2026
30 Гнусна мафия на власт!
16:29 28.02.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":БРЕНДО Е ДОБРО МОМЧЕ,
ГАДНИ ХОРА ГО ОБВИНЯВАТ В ЛОШИ НЕЩА:)
16:29 28.02.2026
32 Дориана
Коментиран от #43
16:29 28.02.2026
33 В кабинета
16:30 28.02.2026
34 Софиянец
Коментиран от #39
16:31 28.02.2026
35 Боги
16:32 28.02.2026
36 Софиянец
До коментар #6 от "мед ми капе на сърцето":Красота! Руските соколи пак гътат краварски кочини!
16:33 28.02.2026
37 на радев
16:33 28.02.2026
38 Румен Решетников
До коментар #15 от "Абе":Удари Иран!
Рассия да се изтегли на международно признатите граници на Украйна и да плаща обезщетение за разпалената от нея война!
Доволен ли си, голубчик? 😀
Коментиран от #40
16:34 28.02.2026
39 Румен Решетников
До коментар #34 от "Софиянец":Колкото ти от диалектически материализъм...
Коментиран от #48
16:36 28.02.2026
40 оня с питон.я
До коментар #38 от "Румен Решетников":Колкото и да повтаря черния негър Гюро че не сме част от конфликта фактите говорят друго. Избягвайте места със струпване на хора.
16:38 28.02.2026
41 Йотова е длъжна !
16:38 28.02.2026
42 Промяна
16:38 28.02.2026
43 Промяна
До коментар #32 от "Дориана":ГНУСНИ ПЕДОФИЛИТИИИИИИ СЪД ЗА ВАС И ОНЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НЕЗАКОННИ СТЕ ВЪН
16:40 28.02.2026
44 Промяна
16:41 28.02.2026
45 Смърфиета
16:44 28.02.2026
46 кой му дреме
16:46 28.02.2026
47 БоюЦиганина
16:47 28.02.2026
48 Данко Харсъзина
До коментар #39 от "Румен Решетников":Източникът на процеса развитие, е диалектическото противоречие. А диалектическото противоречие е единство и борба на противоположности. Сега САЩ и Иран са в противоречие и е в сила теоремата за противоположност. Когато им вземат нефта ще стане в сила теоремата за единство.
Аз съм учил Научен комунизъм. И в средното и във висшето си образование. И руски език, тоже.
Коментиран от #51
16:49 28.02.2026
49 Христос 2.0
Ние помагаме на двете държави, за едната от която се твърди, че преди броени часове е бомбандирала девическо училище, и около 50 ученици между 12 и 18 години са убити.
Това е достатъчно, за да се безпокоим КАКВИ неща вършат политиците ни!
16:52 28.02.2026
50 запасняк
16:54 28.02.2026
51 Христос 2.0
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Петролът, оръжията за масово унищожение са само причината.
Прочетете внимателно, Вие и всички други.
Основната цел на САЩ е да обградят Русия. В момента на запад от Москва, което се пада на изток от Берлин се водят военни действия, и Европа е в бойна готовност.
Втори фронт е северния фронт и там преди броени месеци военните се раздвижиха.
Трети фронт е южния фронт - и там, военните се радвижиха!
На запад ... Русия е (условно) непробиваема!
Докато бляхме по всякакви идиотски реалитита, на световната сцена се води нов вид война!
Войната е САЩ срещу Русия!
Коментиран от #52
16:55 28.02.2026
52 оня с питон.я
До коментар #51 от "Христос 2.0":Русия искаше да строи транспортен коридор през Иран. Това е причината. Въпросът е защо Русия не въоръжи Иран със съответното оръжие. Крайно време е Путин и олигарсите му да бъдат сменени.
Коментиран от #61
17:11 28.02.2026
53 Еми
17:12 28.02.2026
54 Недей
До коментар #3 от "Андрешко":Че много опасно само мисълта .ако е верно че са цистерни самолетите..
17:14 28.02.2026
55 Промяна
17:20 28.02.2026
56 Ако има вражески военни бази кое му е
17:22 28.02.2026
57 Къде е главнокомандуващият!
17:26 28.02.2026
58 Доло .
17:27 28.02.2026
59 Че кой нормален човек ще се безпокои
17:28 28.02.2026
60 Точно така
Заради вас ли да умираме?
Малко ли ни тровите?
От къде се пръкнахтеУродиНещастни
17:31 28.02.2026
61 Христос 2.0
До коментар #52 от "оня с питон.я":Защото целта е не да се ескалира, тъй като стъпка по стъпка, патрон след патрон, ракета след ракета, се стига до ядрен взрив след ядрен взрив.
4773
17:32 28.02.2026