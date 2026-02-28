ПП включва Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" в листите си

По покана на „Продължаваме Промяната“ юристът Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в гражданската квота на листите на ПП-ДБ. Това обяви самия той на среща с граждани във Варна.
Така се спазва едно от обещанията на „Продължаваме Промяната“ за включване на хора от протестите в гражданската си квота.
Пред препълнена зала във Варна Велислав Величков заяви:
„За следващия парламент приех предложението, отправено към мен от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Потърсих и получих подкрепата и на Демократична България. На предстоящите избори ще бъда на избираемо място в общите листи на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – като гражданин.“ - обяви Величков.
Според него „Най-голямата опасност пред държавата днес е зависимостта на системата от изборните резултати и възможността тя да бъде овладяна отвътре. Ако не променим съдебната власт – истински и дълбоко – рискуваме да изгубим демокрацията си. Ако следващият парламент не избере нов състав на Висшия съдебен съвет и нов инспекторат към него; ако не бъдат поставени ясни, дългосрочни критерии и избрани качествени професионалисти и нравствени хора; ако не бъде сменен главният прокурор с човек, който разбира ролята си в една демократична държава; ако не премахнем тази свръхконцентрация на власт в прокуратурата – тази по същество съветска конструкция, останала в Конституцията – и ако не гарантираме истински независимо правосъдие, ние неизбежно ще се окажем по пътя към диктатура.
Това не трябва да се случи.
И затова сме длъжни да направим всичко възможно, за да изградим правосъдие, което служи на гражданите, а не на властта.
Вярвам, че моментът за реален пробив е сега. Ще работя с хората, които искат да постигнат съдебна реформа, и ще водя тази битка отвътре в парламента – така, както я водя вече 10 години отвън.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
Коментиран от #10
16:41 28.02.2026
2 Разбира се, как ще го изпуснат
Как се изпуска такъв хубостник?
16:41 28.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #17
16:43 28.02.2026
4 2234
16:43 28.02.2026
5 Браво
16:44 28.02.2026
6 Кво прадосъдие
Коментиран от #27
16:45 28.02.2026
7 Мазни
16:46 28.02.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #11
16:47 28.02.2026
9 Кво правим с Манол Пейков
16:48 28.02.2026
10 Дориана
До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":Не, ППДБ а ИТН и БСП ОЛ предадоха своите избиратели и се превърнаха в техни съюзници и маши изпълнявайки техните заповеди. Когато бяха в "сглобката" Борисов и Пеевски всячески се стремяха да пречат за реформите в Съдебната власт , в Администрацията и навсякъде. Изобретяваха компромати , което е типично в техен стил. Те играеха ролята на Троянски кон за да изпълнят политическите си цели на оцеляване. Но, не им се получи. Сега се сриват надолу.
Коментиран от #15
16:49 28.02.2026
11 Дориана
До коментар #8 от "Сатана Z":Този, който най- много говори за педофили значи точно той е такъв също както - Крадеца вика- дръжте крадеца.
Коментиран от #28
16:52 28.02.2026
12 Фен
16:52 28.02.2026
13 Гост
16:52 28.02.2026
14 тоя демокретенскияРомлянин
16:53 28.02.2026
15 Гост
До коментар #10 от "Дориана":Надявам се твоето дете да не си го дала на някоя лама. Че вие в тази сек тан така групичка, сте с отворени фронтанели...
16:55 28.02.2026
16 Хахо
16:56 28.02.2026
18 Виж сега,
17:00 28.02.2026
19 Софиянец
Поредния гаф на ппдб-лите 😁
17:00 28.02.2026
20 665
Дори малко на нестандартен мяза.
17:05 28.02.2026
21 Прости
17:16 28.02.2026
22 За малко
17:16 28.02.2026
23 604
17:16 28.02.2026
24 стоян георгиев
17:17 28.02.2026
25 Майора
17:21 28.02.2026
26 Промяна
17:25 28.02.2026
27 Промяна
До коментар #6 от "Кво прадосъдие":ТОЗИ ГНУСНЯК КОЙ ГО Е УПЪЛНОМОЩИЛ ПРАВОСЪДИЕ ДА РАЗДАВА ЕГАТИ ГНУСНОТО ИНДИВИДЧЕЕЕЕ ТОЗИ Е НИКОЙ АЛЧЕН СЛУГА НА МАФИЯТАААА ЧЕРВЕНАТА
17:27 28.02.2026
28 Промяна
До коментар #11 от "Дориана":ТОВА ГНУСНО ИЗВРАЩЕНИЕ ИСКАЛО В ПАРЛАМЕНТА МАМАМАРЕЕЕ КОЙ НОРМАЛЕН ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ТОВА ВАВАМАЛЕЕЕЕ
17:28 28.02.2026
29 Промяна
17:30 28.02.2026