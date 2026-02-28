Новини
България »
София »
ПП включва Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" в листите си

ПП включва Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" в листите си

28 Февруари, 2026 16:38 828 29

  • пп-
  • включва-
  • велислав величков-
  • листи

И затова сме длъжни да направим всичко възможно, за да изградим правосъдие, което служи на гражданите, а не на властта

ПП включва Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" в листите си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По покана на „Продължаваме Промяната“ юристът Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в гражданската квота на листите на ПП-ДБ. Това обяви самия той на среща с граждани във Варна.

Така се спазва едно от обещанията на „Продължаваме Промяната“ за включване на хора от протестите в гражданската си квота.

Пред препълнена зала във Варна Велислав Величков заяви:

„За следващия парламент приех предложението, отправено към мен от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Потърсих и получих подкрепата и на Демократична България. На предстоящите избори ще бъда на избираемо място в общите листи на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – като гражданин.“ - обяви Величков.

Според него „Най-голямата опасност пред държавата днес е зависимостта на системата от изборните резултати и възможността тя да бъде овладяна отвътре. Ако не променим съдебната власт – истински и дълбоко – рискуваме да изгубим демокрацията си. Ако следващият парламент не избере нов състав на Висшия съдебен съвет и нов инспекторат към него; ако не бъдат поставени ясни, дългосрочни критерии и избрани качествени професионалисти и нравствени хора; ако не бъде сменен главният прокурор с човек, който разбира ролята си в една демократична държава; ако не премахнем тази свръхконцентрация на власт в прокуратурата – тази по същество съветска конструкция, останала в Конституцията – и ако не гарантираме истински независимо правосъдие, ние неизбежно ще се окажем по пътя към диктатура.

Това не трябва да се случи.

И затова сме длъжни да направим всичко възможно, за да изградим правосъдие, което служи на гражданите, а не на властта.

Вярвам, че моментът за реален пробив е сега. Ще работя с хората, които искат да постигнат съдебна реформа, и ще водя тази битка отвътре в парламента – така, както я водя вече 10 години отвън.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    29 6 Отговор
    Ламите от ППДБ ни продадоха на цион!

    Коментиран от #10

    16:41 28.02.2026

  • 2 Разбира се, как ще го изпуснат

    27 5 Отговор
    Мазен, дебел, пиян...
    Как се изпуска такъв хубостник?

    16:41 28.02.2026

  • 3 Дориана

    7 19 Отговор
    Чудесно! ИТН по трудния начин ще разберат, че сме започнали унищожение на корупцията и мафията. Така, че тяхното истерично поведение показва гняв и безпомощност , че повече няма да могат да бъдат съюзници и защитници на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #17

    16:43 28.02.2026

  • 4 2234

    3 7 Отговор
    Да видите как става а не да правите на интелигенти.

    16:43 28.02.2026

  • 5 Браво

    3 16 Отговор
    Браво

    16:44 28.02.2026

  • 6 Кво прадосъдие

    10 8 Отговор
    У бг-то бе...,ако имаше такова бойо и другата свиня отдавна щяха да търкат наровете в панделата.

    Коментиран от #27

    16:45 28.02.2026

  • 7 Мазни

    2 18 Отговор
    дебили, Величков си е ok

    16:46 28.02.2026

  • 8 Сатана Z

    27 3 Отговор
    Поредното НПО на Соросоидите.Абе,къде е прокуратурата в България да разследва как се финансира това НПО "Правосъдие на ППдофилите"?

    Коментиран от #11

    16:47 28.02.2026

  • 9 Кво правим с Манол Пейков

    21 2 Отговор
    Рекламното лице на Винпром?

    16:48 28.02.2026

  • 10 Дориана

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Не, ППДБ а ИТН и БСП ОЛ предадоха своите избиратели и се превърнаха в техни съюзници и маши изпълнявайки техните заповеди. Когато бяха в "сглобката" Борисов и Пеевски всячески се стремяха да пречат за реформите в Съдебната власт , в Администрацията и навсякъде. Изобретяваха компромати , което е типично в техен стил. Те играеха ролята на Троянски кон за да изпълнят политическите си цели на оцеляване. Но, не им се получи. Сега се сриват надолу.

    Коментиран от #15

    16:49 28.02.2026

  • 11 Дориана

    4 18 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Този, който най- много говори за педофили значи точно той е такъв също както - Крадеца вика- дръжте крадеца.

    Коментиран от #28

    16:52 28.02.2026

  • 12 Фен

    17 3 Отговор
    Тази измет са събира като топчета разпилян живак. И са не по-малко вредни. Ужас!

    16:52 28.02.2026

  • 13 Гост

    14 4 Отговор
    Какъв гражданин е този. Той си е сектант от време оно ...

    16:52 28.02.2026

  • 14 тоя демокретенскияРомлянин

    15 3 Отговор
    има вид на дърт квартален алкохолик

    16:53 28.02.2026

  • 15 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Надявам се твоето дете да не си го дала на някоя лама. Че вие в тази сек тан така групичка, сте с отворени фронтанели...

    16:55 28.02.2026

  • 16 Хахо

    16 1 Отговор
    Това изглежда, че ще е дргарчето по чашка на Манол Пейков

    16:56 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Виж сега,

    17 1 Отговор
    Покрива едни от трите задължителни условия за членство в ПП-или е гей,или се друса,или е пияница..Друго обяснение няма за внезапната им взаимна любов

    17:00 28.02.2026

  • 19 Софиянец

    14 1 Отговор
    Демек вече няма "правосъдие за всеки" 😂 само за неудобните!
    Поредния гаф на ппдб-лите 😁

    17:00 28.02.2026

  • 20 665

    7 1 Отговор
    Идеален е този тюфлек за пепетата!
    Дори малко на нестандартен мяза.

    17:05 28.02.2026

  • 21 Прости

    8 0 Отговор
    и ламите ви прости, затова се разбирате, търкаляйте си във вашата кочина

    17:16 28.02.2026

  • 22 За малко

    6 1 Отговор
    За малко да го изпуснат! Щяха да си останат само с оня, Манолчо и после шм пада реномето! Ами какво да каже човек- умни, красиви, пленителни, харизматични..то Киро тъпото то Лена мустаците, то Кокорчо кацата...хубавци все и сега и тоя красавец.

    17:16 28.02.2026

  • 23 604

    4 1 Отговор
    тоъ нъл бяши граждански ....не обвързан партийну....анииииии

    17:16 28.02.2026

  • 24 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Правосъдие за всеки, но явно без за пп-дофилите!

    17:17 28.02.2026

  • 25 Майора

    5 1 Отговор
    Жалко Величков , че се присъединяваш към Партията на кеша и пудела с пачките! Още по жалко е ч твоята борба и на останалите НПО на Сорос е че вашата борба е за овладяване цялата власт в страната , със свие МВР , свои началник служби и свой главен прокурор и няма да мирясате докато не стане това!

    17:21 28.02.2026

  • 26 Промяна

    3 1 Отговор
    УУУУУУУУ ГНУС НА ГНУСА УУУУУУУ ГНУС НА ГНУСА БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ВЕЧЕ Е СБОРИЩЕ НА ВСЯКАКВИ ОТ КОЛ И ВЪЖЕ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ

    17:25 28.02.2026

  • 27 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кво прадосъдие":

    ТОЗИ ГНУСНЯК КОЙ ГО Е УПЪЛНОМОЩИЛ ПРАВОСЪДИЕ ДА РАЗДАВА ЕГАТИ ГНУСНОТО ИНДИВИДЧЕЕЕЕ ТОЗИ Е НИКОЙ АЛЧЕН СЛУГА НА МАФИЯТАААА ЧЕРВЕНАТА

    17:27 28.02.2026

  • 28 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    ТОВА ГНУСНО ИЗВРАЩЕНИЕ ИСКАЛО В ПАРЛАМЕНТА МАМАМАРЕЕЕ КОЙ НОРМАЛЕН ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ТОВА ВАВАМАЛЕЕЕЕ

    17:28 28.02.2026

  • 29 Промяна

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ГНУСНЯК КОЙ ГО Е УПЪЛНОМОЩИЛ ПРАВОСЪДИЕ ДА РАЗДАВА ЕГАТИ ГНУСНОТО ИНДИВИДЧЕЕЕЕ ТОЗИ Е НИКОЙ АЛЧЕН СЛУГА НА МАФИЯТАААА ЧЕРВЕНАТА

    17:30 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове