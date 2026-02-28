Нейнски: В контакт сме с всички съюзници, 11 400 са българските граждани в района на конфликта

"В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта. Имаме сериозна справка за това колко български граждани се намират в региона". Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на външните работи - Надежда Нейнски, цитирана от бТВ.

В Ливан те са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000. По думите ѝ реалният им брой няколко пъти надвишава тази цифра. Над 95% от тях са с двойно гражданство и не говорят български език.

В Ирак пребивават 140 български граждани и 360 с двойно гражданство. В Катар - 300 български граждани, 185 от тях са регистрирани в посолството. Общо 11 400 са българските граждани, които пребивават в района на конфликта.

"С правителството на Азербайджан се обсъжда преминаване през сухопътната граница на страната. Имаме опит от 2025 г., когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Дания", посочи Надежда Нейнски.