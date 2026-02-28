Новини
България »
София »
Нейнски: В контакт сме с всички съюзници, 11 400 са българските граждани в района на конфликта

Нейнски: В контакт сме с всички съюзници, 11 400 са българските граждани в района на конфликта

28 Февруари, 2026 16:31 1 330 88

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • удари-
  • война-
  • надежда нейнски-
  • ракетни удари

С правителството на Азербайджан се обсъжда преминаване през сухопътната граница на страната. Имаме опит от 2025 г., когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Дания

Нейнски: В контакт сме с всички съюзници, 11 400 са българските граждани в района на конфликта - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта. Имаме сериозна справка за това колко български граждани се намират в региона". Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на външните работи - Надежда Нейнски, цитирана от бТВ.

В Ливан те са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000. По думите ѝ реалният им брой няколко пъти надвишава тази цифра. Над 95% от тях са с двойно гражданство и не говорят български език.

В Ирак пребивават 140 български граждани и 360 с двойно гражданство. В Катар - 300 български граждани, 185 от тях са регистрирани в посолството. Общо 11 400 са българските граждани, които пребивават в района на конфликта.

"С правителството на Азербайджан се обсъжда преминаване през сухопътната граница на страната. Имаме опит от 2025 г., когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Дания", посочи Надежда Нейнски.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    77 0 Отговор
    Божкее...... облъчването от това тъпото е обида за нас !!!

    Коментиран от #71

    16:32 28.02.2026

  • 2 ужас

    74 1 Отговор
    Тази и за говорителка НЕ става !!

    Коментиран от #30

    16:32 28.02.2026

  • 3 Да,бе

    70 2 Отговор
    Нейнски,да си беше останала на магистралата щеше да имаш повече фенове...

    16:33 28.02.2026

  • 4 парче плат

    56 1 Отговор
    употребявано за бърсане десетки години

    16:33 28.02.2026

  • 5 Госあ

    44 1 Отговор
    На тая гняс съюзници са им ч@ф@дите и саксоните.

    16:34 28.02.2026

  • 6 123456

    50 1 Отговор
    изроди долни !

    16:34 28.02.2026

  • 7 Тази

    41 1 Отговор
    Е най- голямата заплаха в този момент!!!
    Къде е Хитове?!

    16:35 28.02.2026

  • 8 име

    28 1 Отговор
    да п укнеш ти и всички до ден днешен спасители.Ако не ,???

    16:35 28.02.2026

  • 9 ВЪН НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО И ЕС!

    46 2 Отговор
    Това трябва да направите!
    Не искаме да ни въвличате във война!

    16:35 28.02.2026

  • 10 Конспиратор

    37 0 Отговор
    Над 95% от тях са с двойно гражданство и не говорят български език.
    Но ще участват в изборите според интересите на правителствата в страната, в която са трайно устроени.

    16:35 28.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    3 13 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво,
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ще умра от КЕФ,ако Иран избомби България и ще величая САЩ още 7 години напред

    Коментиран от #17, #22, #55

    16:37 28.02.2026

  • 12 Хахаха

    36 1 Отговор
    САЩ бързо могат да победят само трябва да пуснат Надето по телевизията в близкия изток и всички ще умрат от страх като видят на живо грозното лице на смъртта!

    16:37 28.02.2026

  • 13 Смърфиета

    7 4 Отговор
    Това сигорно ли е, че го е казъла?
    Не е ли казъла Йордания?

    16:37 28.02.2026

  • 14 Безнадеждната надежда

    36 1 Отговор
    Сега разбрахте ли защо парашутираха това недоразумение за външен министър.

    16:38 28.02.2026

  • 15 Варненец

    30 1 Отговор
    Оф и тая ексхумиранята мумия 😂

    16:38 28.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    32 0 Отговор
    Йордания, а не Дания. Дъртата баба съвсем е спихнала гумите. От Дания не сме евакуирали никого.

    16:38 28.02.2026

  • 17 Звездоброец

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червените Хълмове":

    Психопатия !?

    16:38 28.02.2026

  • 18 Гхкшчихж

    31 0 Отговор
    Най- лошият избор за външен министър! Много лошо!

    16:38 28.02.2026

  • 19 Еврейката Надежда,

    27 0 Отговор
    която се навежда.

    А преди само коленичеше пред мавъра Костов.

    16:39 28.02.2026

  • 20 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    26 0 Отговор
    Гяуро Кюмюро на ППДБ и Росен Хаяши ГЕРБСДС+ДПС продадоха България на цион!

    16:39 28.02.2026

  • 21 Хихихии

    23 0 Отговор
    Тая не е с всичкия си! Н3 й давайте да меша алкохол и антидепресанти!

    16:39 28.02.2026

  • 22 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червените Хълмове":

    Лепонексчето взе ли си?

    Коментиран от #33, #41

    16:40 28.02.2026

  • 23 Град Козлодуй.

    21 1 Отговор
    Сатанистите са на Сабор! Мижат Лъжат говорят глупости!

    16:40 28.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Антибългарско правителство

    22 0 Отговор
    начело с тъмния Гюров съсипва България.

    Да се знаят престъпниците от ППДБ+ ГЕРБсдс+АПС!

    16:41 28.02.2026

  • 26 Мнение

    29 0 Отговор
    Защо Надежда Шорошка е отново начело на държавата ни?!
    Кога най-сетне ще бъде тикната зад решетките тая вещица, за антибългарските си политики???!!!

    16:41 28.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    24 1 Отговор
    Запрянката и Йотова ще водят славната ни армия по време на война.

    Коментиран от #46

    16:41 28.02.2026

  • 28 Дойче зеле

    24 0 Отговор
    Защо ли всички външни министри на Бг са свързани с Ис Реал ?????? Същото е и в САЩ

    16:41 28.02.2026

  • 29 Червените Хълмове

    0 20 Отговор
    Ако САЩ пусне армията Турция ще се реве с сълзи на колене от страх а Иран ще развее белия байрак и ще има покръстени мюсюлмански имена от ирански на американски

    Коментиран от #34, #36

    16:42 28.02.2026

  • 30 Кратък коментар

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "ужас":

    Гюро, Нейнска и Запрянов предизвикват само погнуса и отвращение. Продажен, неграмотен и некадърен слугинаж. С таков персионал - толкова.

    16:42 28.02.2026

  • 31 БоюЦиганина

    21 0 Отговор
    Изобщо не ме интересувате! Аз съм в бункера под зайчарника. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    16:43 28.02.2026

  • 32 наща патка рошава

    23 0 Отговор
    До обясни кой е агресора .
    Също оня тюфлек Пасито , дето скоро разправяше по телевизията как освободил Ирак .

    16:44 28.02.2026

  • 33 Червените Хълмове

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Смърфиета":

    Джендърите и Джендърките обичат смардели брадати хипари с нежни космати и държави слаби тела и малки пишоци

    16:44 28.02.2026

  • 34 те така е

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Червените Хълмове":

    Ама армията на Турция да не вземе да опъне бого избраните ....

    Коментиран от #45

    16:45 28.02.2026

  • 35 Къде е Радев?

    19 2 Отговор
    Къде е Йотова?Йотова!!!!
    Само Костадинов ли иска спасението на България?
    Май, да!!!!

    Коментиран от #42

    16:45 28.02.2026

  • 36 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Червените Хълмове":

    ами да я пуснат какво чакат

    16:45 28.02.2026

  • 37 Рене от съпротивата

    14 0 Отговор
    По непотвърдени данни засега има над 200 ранени и убити каубои.

    16:46 28.02.2026

  • 38 Мила Родна картинка!

    19 0 Отговор
    Баба Нейнски и Дедко Запренов-рамо,до рамо,решават въпроси,от международна важност...🤣😂😝!

    16:46 28.02.2026

  • 39 Тези лица

    16 0 Отговор
    с двойно гражданство в Израел - да си останат в Израел!

    Да се сражават за Израел и тяхната зараза повече да не се пръска по белия свят!

    Надежда, която се навежда - да заминава за Израел!

    16:46 28.02.2026

  • 40 оня с питон.я

    9 0 Отговор
    Не дрънкай глупости а затваряй софийското летище за граждански полети преди да е станала белята.

    16:47 28.02.2026

  • 41 Червените Хълмове

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Смърфиета":

    Джендърите и Джендърките обичат смардели брадати хипари с нежни космати и кържави слаби тела с малки пишоци

    16:47 28.02.2026

  • 42 Не само Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Къде е Радев?":

    И Йоло Денев е борец

    16:47 28.02.2026

  • 43 Фен

    11 0 Отговор
    Какви съюзници, ние пак сме с агресорите...

    Коментиран от #48

    16:47 28.02.2026

  • 44 аналитик

    12 0 Отговор
    Базите са опразнени от персонал, най-добре да ударят самолетоносач. Това е трудно, обаче ако стане ще е огромен удар по кравите, един самолетоносач има 50к персонал , това е цял град, дори само 10% да се удавят, враговете на чичо дончо ще преминат в атака и ще го разкостят.

    16:48 28.02.2026

  • 45 Червените Хълмове

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "те така е":

    Турците са страхливи джендъри

    Коментиран от #50

    16:49 28.02.2026

  • 46 Надявай се!

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Теб ще пратят да мреш на фронта,а те ще ти раздават ,акъл от микрофони и софри,как да се биеш...!

    16:49 28.02.2026

  • 47 български език

    12 0 Отговор
    Защо хора с български паспорти не владеят български език, което е задължително по Конституция?

    16:49 28.02.2026

  • 48 Не винати сме

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Фен":

    с агресорите.
    Президент Йотова каза, че Русия е агресор. Затова помагаме на Украйна.

    16:53 28.02.2026

  • 49 Оправданието не струва

    7 0 Отговор
    Известяват ни, че ще довлекат 10хил патладжана със семействата им поне.40хил.

    16:53 28.02.2026

  • 50 Турция е с

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Червените Хълмове":

    втората армия в света след САЩ. И трябва да я приемем в ЕС.

    16:54 28.02.2026

  • 51 За Нейски доживотен затвор

    8 0 Отговор
    Много моля! Пратете Нейски да гние в затвора до последните си дни! Предателка и българомразка!

    16:55 28.02.2026

  • 52 долу сащ

    9 0 Отговор
    кои съюзници? нато война ли е обявил на Иран, кой съюзник нападна Иран? да пукната децта на всички предатели, мами цата ви краварска!

    16:56 28.02.2026

  • 53 1551

    3 0 Отговор
    А с Таки?

    16:56 28.02.2026

  • 54 Гейнски:

    5 1 Отговор
    11 400 са българските гражданkи уточнете
    че са женени за мюсюлмани
    че ганчо не им върши работа

    16:56 28.02.2026

  • 55 Разкажи ни

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червените Хълмове":

    за психичните ти проблеми. Ще се опитаме да ти помогнем...,нищо че сме българи.

    16:57 28.02.2026

  • 56 Перо

    9 0 Отговор
    Около 1000 души българи и араби с двойно гражданство, другите 10400 са евреи с незаконно издадени БГ паспорти от Ф. Димитров и последващия слугинаж! Отрочета на изселили се и продали всичко, от 1948 г. насам, нямащи нищо българско!

    16:58 28.02.2026

  • 57 Бодряг

    4 0 Отговор
    е нашия дедо министер,ама на този фотос нещо мн.смутен се види.Едното пръстче що така унило го дава насоки?Вие как мислите?

    16:58 28.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Въпрос

    10 0 Отговор
    Тая плямпа жийка не беше ли вънщен мивистър която остави мед.сестри да гният в затворите на Либия?

    17:00 28.02.2026

  • 60 ?????

    11 0 Отговор
    Външната министъка ще развее ли иранското знаме пред министерството и ще си сложи ли брошка с цветовете на иранския флаг?
    Или тва е друго? А?

    17:05 28.02.2026

  • 61 какво се знае ? Неййййн ски и шейни

    11 0 Отговор
    Педофилски телевизии, педофилски МС, педофилски сайтове, министри педофили, депутати зоофили, еколози некрофили и на всички общото е че са наркомани атлантици и извратеняци и някакви министри кукундели дето пред празна зала пресконференция дават

    Коментиран от #68

    17:05 28.02.2026

  • 62 Как е възможно смет маааалоумна

    9 0 Отговор
    На над 10 000 чфити гражданство да дадете ? Нищожества гнусни

    17:07 28.02.2026

  • 63 Нейнски

    6 0 Отговор
    Безпомощни сме, с нищо не можем да им помогнем. Да се спасяват. Либийските медици помнят.

    17:09 28.02.2026

  • 64 Вмирисана кофо

    8 0 Отговор
    За какви съюзници лаеш?
    Въвлякохте ни във война!
    Проклета фашистка и подлога си!
    Гюро Петрохански е аут

    17:09 28.02.2026

  • 65 Тази овца говори за съюзници

    13 0 Отговор
    Тази овца вкарва всички българи в някакви войни със съюзници и врагове , и тя определя кои са съюзници и кои врагове

    17:10 28.02.2026

  • 66 Значи така а?

    7 0 Отговор
    95% от чфутите били с двойно гражданство но не говорили български език? А? ...... на всички до един служили в израелската армия да се отнеме по най бързият начин ей! Тези хора не са българи! И тая ционистка гнус става вече нетърпима

    17:11 28.02.2026

  • 67 Олеееееее......

    7 0 Отговор
    (В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона.) И в региона кои са ни съюзници ? Чфутка смотана ?

    17:13 28.02.2026

  • 68 Смях баце

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "какво се знае ? Неййййн ски и шейни":

    министри кукундели пред празна зала пресконференция дават. А вътре само 4 човека с предварително съгласувани въпроси....и медиите го търпят. Позор ..

    17:16 28.02.2026

  • 69 Вмирисана чфутска подлога

    8 0 Отговор
    Ама вмирисана

    17:17 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 смехоран

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Готино коментарче!Само да кажа и нещо друго за тая госожа.Четох една статия че в мнвр имало много пенсионери та ми стана смешно щото таз другарка вече е в п@нсионна възраст ,но гледа в канчето на другите.

    17:19 28.02.2026

  • 72 Да и го туря наНай ски и

    4 0 Отговор
    На другите двама олигофрена. От къде ги изкопаха тея атлантически чфутски парцали

    Коментиран от #81

    17:22 28.02.2026

  • 73 Скумрията крадлива Нейнски!?

    5 0 Отговор
    Проклета да си!

    17:22 28.02.2026

  • 74 Скумрията крадлива Нейнски!?

    6 0 Отговор
    Проклета да си!

    17:23 28.02.2026

  • 75 Ауууу....

    5 0 Отговор
    Гражданство на тея изрооооди ционистки раздавали. Онея май калушевците и те са имали израелско

    Коментиран от #86

    17:24 28.02.2026

  • 76 Бесен - Язовец

    5 0 Отговор
    В контакт са Бг. подл0гите с агресорите сороси

    17:25 28.02.2026

  • 77 Студопор

    4 0 Отговор
    Какви съюзници ма, оу!? Утре ще ни зареждат.

    17:25 28.02.2026

  • 78 Какви съюзници, ние във война ли сме

    5 0 Отговор
    Тази не много тежка жена и другата Поптодоровка, ако застанат една друга се оформя табелк с интелектуален багаж две нули

    17:25 28.02.2026

  • 79 Българин

    7 0 Отговор
    Едни и същиМастии унищожават българите 36 години ,Кви съюзници маОфца нацистка.

    17:25 28.02.2026

  • 80 ганев

    2 0 Отговор
    ...ДОКЪДЕ СЕ ..ДОКАРАХМЕ....ГЛЕДАТЕ..ГО ТОВА..И...КАКВООООО

    17:28 28.02.2026

  • 81 А ве ти да не си се намразил...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Да и го туря наНай ски и":

    Че дори и да си помислиш,да и го туриш наНай ски и...?!?!

    Коментиран от #83

    17:28 28.02.2026

  • 82 Няма да ви търпи още дълго

    3 0 Отговор
    народа да знаете ционистки атлантически фееекалии. Дали сметка си давате каква омраза към вас се трупа само това не е ясно щото ако пък ви е ясно по добре като калуша да налапате сами пищова че другият вариант е по страшен да знаете . ....

    17:29 28.02.2026

  • 83 В контакт сме с всички съюзници

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "А ве ти да не си се намразил...?!":

    Да му го отпорим и на министърпредседателчето също и на извратеняците атлантеца за благото на народа

    17:32 28.02.2026

  • 84 Дън Бай

    2 0 Отговор
    Яко се е напърчила, все едно някой я е избрал за нещо.

    17:34 28.02.2026

  • 85 Поптодорова Чфуткова

    3 0 Отговор
    И аз воня страшно като Найнският парцал тоже

    17:34 28.02.2026

  • 86 В Мексико

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ауууу....":

    Са били с израелски паспорти. Доказано е. Там дето някакъв мексикански адвокат е почетен консул на България за Юкатан го е потвърдил

    17:38 28.02.2026

  • 87 604

    1 0 Отговор
    шропагандата се опитва да ни убеди , че иранките танцували от щастие, че уса ги набомбили и чакали шаха на бял кон....... фърчали бурки навсякъде

    17:39 28.02.2026

  • 88 За ционист няма прошка

    2 0 Отговор
    Тези 10 000 български циониста живеещи в Израел, няма какво да ги връщате. Те са си избрали да живеят под ръждясалия купол. Пратете там и Пасито. Той отдавна не принадлежи на България.

    17:41 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове