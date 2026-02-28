Нейнски: В контакт сме с всички съюзници, 11 400 са българските граждани в района на конфликта

"В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта. Имаме сериозна справка за това колко български граждани се намират в региона". Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на външните работи - Надежда Нейнски, цитирана от бТВ.
В Ливан те са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000. По думите ѝ реалният им брой няколко пъти надвишава тази цифра. Над 95% от тях са с двойно гражданство и не говорят български език.
В Ирак пребивават 140 български граждани и 360 с двойно гражданство. В Катар - 300 български граждани, 185 от тях са регистрирани в посолството. Общо 11 400 са българските граждани, които пребивават в района на конфликта.
"С правителството на Азербайджан се обсъжда преминаване през сухопътната граница на страната. Имаме опит от 2025 г., когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Дания", посочи Надежда Нейнски.
1 Пич
Коментиран от #71
16:32 28.02.2026
2 ужас
Коментиран от #30
16:32 28.02.2026
3 Да,бе
16:33 28.02.2026
4 парче плат
16:33 28.02.2026
5 Госあ
16:34 28.02.2026
6 123456
16:34 28.02.2026
7 Тази
Къде е Хитове?!
16:35 28.02.2026
8 име
16:35 28.02.2026
9 ВЪН НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО И ЕС!
Не искаме да ни въвличате във война!
16:35 28.02.2026
10 Конспиратор
Но ще участват в изборите според интересите на правителствата в страната, в която са трайно устроени.
16:35 28.02.2026
11 Червените Хълмове
Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ще умра от КЕФ,ако Иран избомби България и ще величая САЩ още 7 години напред
Коментиран от #17, #22, #55
16:37 28.02.2026
12 Хахаха
16:37 28.02.2026
13 Смърфиета
Не е ли казъла Йордания?
16:37 28.02.2026
14 Безнадеждната надежда
16:38 28.02.2026
15 Варненец
16:38 28.02.2026
16 Данко Харсъзина
16:38 28.02.2026
17 Звездоброец
До коментар #11 от "Червените Хълмове":Психопатия !?
16:38 28.02.2026
18 Гхкшчихж
16:38 28.02.2026
19 Еврейката Надежда,
А преди само коленичеше пред мавъра Костов.
16:39 28.02.2026
20 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
16:39 28.02.2026
21 Хихихии
16:39 28.02.2026
22 Смърфиета
До коментар #11 от "Червените Хълмове":Лепонексчето взе ли си?
Коментиран от #33, #41
16:40 28.02.2026
23 Град Козлодуй.
16:40 28.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Антибългарско правителство
Да се знаят престъпниците от ППДБ+ ГЕРБсдс+АПС!
16:41 28.02.2026
26 Мнение
Кога най-сетне ще бъде тикната зад решетките тая вещица, за антибългарските си политики???!!!
16:41 28.02.2026
27 Данко Харсъзина
Коментиран от #46
16:41 28.02.2026
28 Дойче зеле
16:41 28.02.2026
29 Червените Хълмове
Коментиран от #34, #36
16:42 28.02.2026
30 Кратък коментар
До коментар #2 от "ужас":Гюро, Нейнска и Запрянов предизвикват само погнуса и отвращение. Продажен, неграмотен и некадърен слугинаж. С таков персионал - толкова.
16:42 28.02.2026
31 БоюЦиганина
16:43 28.02.2026
32 наща патка рошава
Също оня тюфлек Пасито , дето скоро разправяше по телевизията как освободил Ирак .
16:44 28.02.2026
33 Червените Хълмове
До коментар #22 от "Смърфиета":Джендърите и Джендърките обичат смардели брадати хипари с нежни космати и държави слаби тела и малки пишоци
16:44 28.02.2026
34 те така е
До коментар #29 от "Червените Хълмове":Ама армията на Турция да не вземе да опъне бого избраните ....
Коментиран от #45
16:45 28.02.2026
35 Къде е Радев?
Само Костадинов ли иска спасението на България?
Май, да!!!!
Коментиран от #42
16:45 28.02.2026
36 хахаха
До коментар #29 от "Червените Хълмове":ами да я пуснат какво чакат
16:45 28.02.2026
37 Рене от съпротивата
16:46 28.02.2026
38 Мила Родна картинка!
16:46 28.02.2026
39 Тези лица
Да се сражават за Израел и тяхната зараза повече да не се пръска по белия свят!
Надежда, която се навежда - да заминава за Израел!
16:46 28.02.2026
40 оня с питон.я
16:47 28.02.2026
41 Червените Хълмове
До коментар #22 от "Смърфиета":Джендърите и Джендърките обичат смардели брадати хипари с нежни космати и кържави слаби тела с малки пишоци
16:47 28.02.2026
42 Не само Костадинов
До коментар #35 от "Къде е Радев?":И Йоло Денев е борец
16:47 28.02.2026
43 Фен
Коментиран от #48
16:47 28.02.2026
44 аналитик
16:48 28.02.2026
45 Червените Хълмове
До коментар #34 от "те така е":Турците са страхливи джендъри
Коментиран от #50
16:49 28.02.2026
46 Надявай се!
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Теб ще пратят да мреш на фронта,а те ще ти раздават ,акъл от микрофони и софри,как да се биеш...!
16:49 28.02.2026
47 български език
16:49 28.02.2026
48 Не винати сме
До коментар #43 от "Фен":с агресорите.
Президент Йотова каза, че Русия е агресор. Затова помагаме на Украйна.
16:53 28.02.2026
49 Оправданието не струва
16:53 28.02.2026
50 Турция е с
До коментар #45 от "Червените Хълмове":втората армия в света след САЩ. И трябва да я приемем в ЕС.
16:54 28.02.2026
51 За Нейски доживотен затвор
16:55 28.02.2026
52 долу сащ
16:56 28.02.2026
53 1551
16:56 28.02.2026
54 Гейнски:
че са женени за мюсюлмани
че ганчо не им върши работа
16:56 28.02.2026
55 Разкажи ни
До коментар #11 от "Червените Хълмове":за психичните ти проблеми. Ще се опитаме да ти помогнем...,нищо че сме българи.
16:57 28.02.2026
56 Перо
16:58 28.02.2026
57 Бодряг
16:58 28.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Въпрос
17:00 28.02.2026
60 ?????
Или тва е друго? А?
17:05 28.02.2026
61 какво се знае ? Неййййн ски и шейни
Коментиран от #68
17:05 28.02.2026
62 Как е възможно смет маааалоумна
17:07 28.02.2026
63 Нейнски
17:09 28.02.2026
64 Вмирисана кофо
Въвлякохте ни във война!
Проклета фашистка и подлога си!
Гюро Петрохански е аут
17:09 28.02.2026
65 Тази овца говори за съюзници
17:10 28.02.2026
66 Значи така а?
17:11 28.02.2026
67 Олеееееее......
17:13 28.02.2026
68 Смях баце
До коментар #61 от "какво се знае ? Неййййн ски и шейни":министри кукундели пред празна зала пресконференция дават. А вътре само 4 човека с предварително съгласувани въпроси....и медиите го търпят. Позор ..
17:16 28.02.2026
69 Вмирисана чфутска подлога
17:17 28.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 смехоран
До коментар #1 от "Пич":Готино коментарче!Само да кажа и нещо друго за тая госожа.Четох една статия че в мнвр имало много пенсионери та ми стана смешно щото таз другарка вече е в п@нсионна възраст ,но гледа в канчето на другите.
17:19 28.02.2026
72 Да и го туря наНай ски и
Коментиран от #81
17:22 28.02.2026
73 Скумрията крадлива Нейнски!?
17:22 28.02.2026
74 Скумрията крадлива Нейнски!?
17:23 28.02.2026
75 Ауууу....
Коментиран от #86
17:24 28.02.2026
76 Бесен - Язовец
17:25 28.02.2026
77 Студопор
17:25 28.02.2026
78 Какви съюзници, ние във война ли сме
17:25 28.02.2026
79 Българин
17:25 28.02.2026
80 ганев
17:28 28.02.2026
81 А ве ти да не си се намразил...?!
До коментар #72 от "Да и го туря наНай ски и":Че дори и да си помислиш,да и го туриш наНай ски и...?!?!
Коментиран от #83
17:28 28.02.2026
82 Няма да ви търпи още дълго
17:29 28.02.2026
83 В контакт сме с всички съюзници
До коментар #81 от "А ве ти да не си се намразил...?!":Да му го отпорим и на министърпредседателчето също и на извратеняците атлантеца за благото на народа
17:32 28.02.2026
84 Дън Бай
17:34 28.02.2026
85 Поптодорова Чфуткова
17:34 28.02.2026
86 В Мексико
До коментар #75 от "Ауууу....":Са били с израелски паспорти. Доказано е. Там дето някакъв мексикански адвокат е почетен консул на България за Юкатан го е потвърдил
17:38 28.02.2026
87 604
17:39 28.02.2026
88 За ционист няма прошка
17:41 28.02.2026