Бивш външен министър иска правителството да се свърже с българските граждани в Иран и да им предложи съдействи

Георг Георгиев, бившият външен министър с позиция по темата за ескалацията на напрежението в Близкия изток.

Ето какво написа Георгиев в социалните мрежи:

Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал, че дипломатическите усилия Иран да бъде принуден да се откаже от ядрената си програма, не дават успех.

Като държава в отлични отношения с всички страни в региона, България винаги е насърчавала търсенето на мирни решения. Надяваме се, че такова ще бъде намерено и сега. Важно обаче да се подчертае е, че Иран трябва да се върне към договореностите и категорично да прекрати обогатяването на уран за военни цели.

В национален план, призовавам правителството да вземе незабавни мерки за гарантиране безопасността на служителите в българското посолство в Техеран.

Също така да се свърже с българските граждани, намиращи се на територията на ислямската република, и да им предложи съдействие да напуснат страната по най- бързия и сигурен начин, веднага след като обстановката позволява това.

Напомням, че по време на 12-дневната война, кабинетът "Желязков" разработи стриктни протоколи за реакция в сходна ситуация.