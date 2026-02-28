Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бивш външен министър иска правителството да се свърже с българските граждани в Иран и да им предложи съдействи

28 Февруари, 2026 17:39 365 4

Като държава в отлични отношения с всички страни в региона, България винаги е насърчавала търсенето на мирни решения

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Георг Георгиев, бившият външен министър с позиция по темата за ескалацията на напрежението в Близкия изток.

Ето какво написа Георгиев в социалните мрежи:

Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал, че дипломатическите усилия Иран да бъде принуден да се откаже от ядрената си програма, не дават успех.

Като държава в отлични отношения с всички страни в региона, България винаги е насърчавала търсенето на мирни решения. Надяваме се, че такова ще бъде намерено и сега. Важно обаче да се подчертае е, че Иран трябва да се върне към договореностите и категорично да прекрати обогатяването на уран за военни цели.

В национален план, призовавам правителството да вземе незабавни мерки за гарантиране безопасността на служителите в българското посолство в Техеран.

Също така да се свърже с българските граждани, намиращи се на територията на ислямската република, и да им предложи съдействие да напуснат страната по най- бързия и сигурен начин, веднага след като обстановката позволява това.

Напомням, че по време на 12-дневната война, кабинетът "Желязков" разработи стриктни протоколи за реакция в сходна ситуация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 истински гробар

    5 0 Отговор
    всичкиси изтеглиха хората отдавна

    17:41 28.02.2026

  • 2 Сталин

    7 0 Отговор
    Още един ционистки терорист ,враг на България,този кошерен плъх докара американските самолети в София

    17:43 28.02.2026

  • 3 Стамо

    6 0 Отговор
    Зализан, скачащ по левия тротоар гербер.
    На теб пък кой ти иска мнението?

    17:44 28.02.2026

  • 4 БоюЦиганина

    4 0 Отговор
    Монтирал съм се в бункера под зайчарника. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    17:46 28.02.2026

