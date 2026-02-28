Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран

"Ние не можем да бъдем пряка цел за Иран", каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.
Той говори след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикано по-рано днес от служебния премиер Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.
Няма пряка военна заплаха за България. Тя не участва в този конфликт, посочи Запрянов.
Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция, каза още той.
1 СССРБарета
17:44 28.02.2026
2 Ганьо балкански
17:44 28.02.2026
3 А50
17:45 28.02.2026
4 непряка
17:45 28.02.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9
17:45 28.02.2026
6 БоюЦиганина
17:46 28.02.2026
7 А50
17:46 28.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А50
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Утре ще се събирате ли пак
Коментиран от #26
17:48 28.02.2026
10 Сталин
17:48 28.02.2026
11 Червените Хълмове
Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години
Коментиран от #23
17:48 28.02.2026
12 Сталин
17:48 28.02.2026
13 Христос 2.0
Ако бомба падне в София, аз лично ще отделя главите от торсове те на всички които са дали съгласие!
Коментиран от #17
17:48 28.02.2026
14 Защо?
17:49 28.02.2026
15 Джи
17:49 28.02.2026
16 Може ...може ...Запрянов
17:50 28.02.2026
17 Какво съгласие?
До коментар #13 от "Христос 2.0":Никой за нищо не ги пита. Жалка работа .
17:51 28.02.2026
18 Аууу
17:52 28.02.2026
19 гост
17:53 28.02.2026
20 Нетеесрам
Коментиран от #24, #25
17:54 28.02.2026
21 праведен
17:55 28.02.2026
22 Плямпа си
17:55 28.02.2026
23 Ш.изо
До коментар #11 от "Червените Хълмове":Като майка ти
17:55 28.02.2026
24 А50
До коментар #20 от "Нетеесрам":Така е, аятоласите незнам, ама тия ще бъдат линчувани до девето коляно, а запрянчо пръв, след него шоломончо
17:57 28.02.2026
25 Ха,ха
До коментар #20 от "Нетеесрам":Тоя па от 1944 бе .
17:57 28.02.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #9 от "А50":Понеделник 18 ч пред Министерския съвет.
17:57 28.02.2026