Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран

Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран

28 Февруари, 2026 17:43 517 26

  • атанас запрянов-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • удари

Позиция на София

Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Ние не можем да бъдем пряка цел за Иран", каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Той говори след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикано по-рано днес от служебния премиер Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.

Няма пряка военна заплаха за България. Тя не участва в този конфликт, посочи Запрянов.

Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция, каза още той.


София / България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СССРБарета

    19 1 Отговор
    Това изчадие е от каква позиция казва какво може да бъде Ами какво не можем да бъдем?

    17:44 28.02.2026

  • 2 Ганьо балкански

    23 0 Отговор
    Тая колониална хлебарка няма думата?

    17:44 28.02.2026

  • 3 А50

    19 0 Отговор
    Памперс смотан, ти се моли от изстреляните тежки ракети от Иран, които летят в момента да няма някоя за кухата ти лейка

    17:45 28.02.2026

  • 4 непряка

    3 0 Отговор
    важното е да сме цел

    17:45 28.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Запрянов едва отърва кожата днес.Полицията пасува и нахлухме в Министерски съвет и НСО отърва министрите през заден вход.

    Коментиран от #9

    17:45 28.02.2026

  • 6 БоюЦиганина

    6 0 Отговор
    Монтирал съм се в бункера под зайчарника. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    17:46 28.02.2026

  • 7 А50

    8 1 Отговор
    Американчетата пълнят памперси, какво ли ще поразят изстреляните ракети. Очаквайте нови интересни видео

    17:46 28.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Утре ще се събирате ли пак

    Коментиран от #26

    17:48 28.02.2026

  • 10 Сталин

    12 1 Отговор
    Дано Иран да бомбят парламента в София и да ни отърват от тези кошерни негодници които съсипаха България

    17:48 28.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    1 5 Отговор
    България е Клозет а населението и Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни българки навсякъде в държавата,
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години

    Коментиран от #23

    17:48 28.02.2026

  • 12 Сталин

    13 2 Отговор
    Иран само трябва да блокира Ормузкия пролив и петрола отива в стратосферата и западните пирати фалират на другия ден и ще се влачат по корем пред Цар Путин да им продаде нефт за злато само и само да не пукнат от глад

    17:48 28.02.2026

  • 13 Христос 2.0

    10 0 Отговор
    Докато на наша територия има военни самолети на страна от конфликта, ние се превръщаме в страна на конфликт и цел на легитимна защита!

    Ако бомба падне в София, аз лично ще отделя главите от торсове те на всички които са дали съгласие!

    Коментиран от #17

    17:48 28.02.2026

  • 14 Защо?

    4 1 Отговор
    Ще се нацупиш и ще си им сърдит ли ?

    17:49 28.02.2026

  • 15 Джи

    3 0 Отговор
    И тука почнаха да мрът израелци от паднали отломки! Много интересно как всички лъжат!

    17:49 28.02.2026

  • 16 Може ...може ...Запрянов

    3 1 Отговор
    Цел на Иран е централата на герб ....пеевски итн....бсп.....че бавно чистят шахтите на летище София за самолетите на кравите евакуирайте хората от там ..... !!!!!

    17:50 28.02.2026

  • 17 Какво съгласие?

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Христос 2.0":

    Никой за нищо не ги пита. Жалка работа .

    17:51 28.02.2026

  • 18 Аууу

    2 0 Отговор
    Молим се на Хаменейн само една ракетка в парламента другите сме с вас

    17:52 28.02.2026

  • 19 гост

    4 0 Отговор
    Хвани единия па удряй по другия предател, а по средата умната и красива като селски лебед министърка!

    17:53 28.02.2026

  • 20 Нетеесрам

    2 0 Отговор
    Падне ли бомба тук, всичките от 89а насам, сте туристи.

    Коментиран от #24, #25

    17:54 28.02.2026

  • 21 праведен

    0 0 Отговор
    Умствено неадекватни идиоти егоисти се опитват да ни управляват но и до тях ще стигнем.

    17:55 28.02.2026

  • 22 Плямпа си

    0 0 Отговор
    Иран в момента показва, че няма червени линии за никого приел агресорите. Дъртофелникът от къде знае, че не сме им в списъците, чул се е с Аятолаха или?

    17:55 28.02.2026

  • 23 Ш.изо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червените Хълмове":

    Като майка ти

    17:55 28.02.2026

  • 24 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нетеесрам":

    Така е, аятоласите незнам, ама тия ще бъдат линчувани до девето коляно, а запрянчо пръв, след него шоломончо

    17:57 28.02.2026

  • 25 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нетеесрам":

    Тоя па от 1944 бе .

    17:57 28.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Понеделник 18 ч пред Министерския съвет.

    17:57 28.02.2026

