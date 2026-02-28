Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран

"Ние не можем да бъдем пряка цел за Иран", каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Той говори след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикано по-рано днес от служебния премиер Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.

Няма пряка военна заплаха за България. Тя не участва в този конфликт, посочи Запрянов.

Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция, каза още той.