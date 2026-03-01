ISW: Рязко охлаждане в руско-иранските отношения

Руските представители осъдиха ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, в съответствие с руската реторика около израелско-иранската война от юни 2025 г.

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи след ударите, призова Съединените щати и Израел незабавно да прекратят всички военни действия и да възобновят усилията за дипломатическо решение.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руското Министерство на външните работи (МВнР) в изявление определи ударите като непровокирани, нарушение на международното право и риск за регионална и глобална дестабилизация.

Москва критикува Израел за предишни изявления, според които няма интерес от въоръжена агресия срещу Иран.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп, твърдейки в своите социални медийни канали на английски и руски език, че "миротворецът" е "показал истинското си лице".

Председателят на Комисията по международни въпроси на Държавната дума на Русия Леонид Слуцки и първият заместник-председател на Комисията по международни въпроси Алексей Чепа, чиято целева аудитория е руското население и които често действат като рупори на истинските дипломатически и военни цели на Кремъл, също така призоваха както Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), така и по-широката международна общност да се намесят в ситуацията, за да спрат ударите.

Чепа изрази надежда, че Съединените щати ще се ангажират с конфликта в Иран и ще "забравят" за Украйна, и оцени, че новият конфликт вероятно ще забави мирното споразумение в Украйна.

Шаблонните осъждания от страна на Русия на ударите срещу Иран подчертават асиметрията в руско-иранските отношения. Русия и през юни 2025 г. не успя да предостави на Иран повече подкрепа.

Войната в Украйна подчертава как Русия стана по-малко зависима от Иран за военните си усилия с течение на времето, тъй като е произвела голяма част от това, което преди е внасяла от Иран. Впоследствие стана много по-зависима от Северна Корея.

Кремъл трябва да балансира конкуриращите се интереси, като същевременно се опитва да рестартира отношенията между САЩ и Русия при условията на Русия, включително избягвайки допълнителни санкции от страна на САЩ.

Украинските власти обвиниха войници и командира на руската 136-та мотострелкова бригада (58-ма комбинирана армия, Южен военен окръг) в използване на химически вещества във Вовчанск, Харковска област, от септември 2024 г. до юни 2025 г. в нарушение на международното право. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи на 27 февруари, че командирът на 136-та мотострелкова бригада полковник Руслан Назаренко е дал заповеди за изстрелване на аерозолни гранати К-51 и РГ-Во, съдържащи газ CS (хлорбензалмалононитрил) и газ CN (хлороацетофенон), по украинските позиции, използвайки пускания от дронове, поне 14 пъти от септември 2024 г. до юни 2025 г.

СБУ също така идентифицира осем руски войници от 136-та мотострелкова бригада, които са използвали боеприпасите, в нарушение на Конвенцията за химическите оръжия (КХО), по която Русия е страна.

ISW наблюдава съобщения, че руските сили значително са увеличили използването им срещу украинските сили през 2024 и 2025 г.