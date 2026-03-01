Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ISW: Рязко охлаждане в руско-иранските отношения

1 Март, 2026 12:54 2 599 80

  • владимир путин-
  • аятолах али хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • епичен гняв-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Москва критикува Израел за предишни изявления, според които няма интерес от въоръжена агресия срещу Иран

ISW: Рязко охлаждане в руско-иранските отношения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските представители осъдиха ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, в съответствие с руската реторика около израелско-иранската война от юни 2025 г.

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи след ударите, призова Съединените щати и Израел незабавно да прекратят всички военни действия и да възобновят усилията за дипломатическо решение.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руското Министерство на външните работи (МВнР) в изявление определи ударите като непровокирани, нарушение на международното право и риск за регионална и глобална дестабилизация.

Москва критикува Израел за предишни изявления, според които няма интерес от въоръжена агресия срещу Иран.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп, твърдейки в своите социални медийни канали на английски и руски език, че "миротворецът" е "показал истинското си лице".

Председателят на Комисията по международни въпроси на Държавната дума на Русия Леонид Слуцки и първият заместник-председател на Комисията по международни въпроси Алексей Чепа, чиято целева аудитория е руското население и които често действат като рупори на истинските дипломатически и военни цели на Кремъл, също така призоваха както Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), така и по-широката международна общност да се намесят в ситуацията, за да спрат ударите.

Чепа изрази надежда, че Съединените щати ще се ангажират с конфликта в Иран и ще "забравят" за Украйна, и оцени, че новият конфликт вероятно ще забави мирното споразумение в Украйна.

Шаблонните осъждания от страна на Русия на ударите срещу Иран подчертават асиметрията в руско-иранските отношения. Русия и през юни 2025 г. не успя да предостави на Иран повече подкрепа.

Войната в Украйна подчертава как Русия стана по-малко зависима от Иран за военните си усилия с течение на времето, тъй като е произвела голяма част от това, което преди е внасяла от Иран. Впоследствие стана много по-зависима от Северна Корея.

Кремъл трябва да балансира конкуриращите се интереси, като същевременно се опитва да рестартира отношенията между САЩ и Русия при условията на Русия, включително избягвайки допълнителни санкции от страна на САЩ.

Украинските власти обвиниха войници и командира на руската 136-та мотострелкова бригада (58-ма комбинирана армия, Южен военен окръг) в използване на химически вещества във Вовчанск, Харковска област, от септември 2024 г. до юни 2025 г. в нарушение на международното право. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи на 27 февруари, че командирът на 136-та мотострелкова бригада полковник Руслан Назаренко е дал заповеди за изстрелване на аерозолни гранати К-51 и РГ-Во, съдържащи газ CS (хлорбензалмалононитрил) и газ CN (хлороацетофенон), по украинските позиции, използвайки пускания от дронове, поне 14 пъти от септември 2024 г. до юни 2025 г.

СБУ също така идентифицира осем руски войници от 136-та мотострелкова бригада, които са използвали боеприпасите, в нарушение на Конвенцията за химическите оръжия (КХО), по която Русия е страна.

ISW наблюдава съобщения, че руските сили значително са увеличили използването им срещу украинските сили през 2024 и 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    24 38 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии са с мокри кърти на главуните.

    Коментиран от #30, #60

    12:55 01.03.2026

  • 2 Сменете си заглавието

    45 22 Отговор
    Никъде не пише в статията ви,че отношението Русия -Иран стават по-хладни. Напротив - Русия изцяло е осъдило агресията на САЩ и Израел срещу Иран.

    Коментиран от #8, #13, #22, #44, #57, #76, #78

    12:57 01.03.2026

  • 3 Няма край руският позор

    19 28 Отговор
    Няма.

    12:58 01.03.2026

  • 4 Исторически парк

    28 13 Отговор
    Неграмотни журналя пак не могат да напишат едно заглавие

    Коментиран от #25

    12:58 01.03.2026

  • 5 Българин

    26 18 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    12:58 01.03.2026

  • 6 Икономист

    18 13 Отговор
    Руската икономика е във възход от двойните цени на петрола😏

    Коментиран от #28

    12:59 01.03.2026

  • 8 Коуега

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    Клик байт на мисирките,няма как...центовете за Украйна привършват.

    13:00 01.03.2026

  • 9 ISW е собственост на бълдъзата

    на Вики КУРабията. Какво друго да каже.

    13:00 01.03.2026

  • 10 аz СВО Победа 80

    13 2 Отговор
    Извънредно! Путин изрази съболезнования!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #67

    13:01 01.03.2026

  • 11 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    9 4 Отговор
    6а си пр0стите журналя

    13:01 01.03.2026

  • 12 съглашението Г3

    5 10 Отговор
    сащ,русия и китай ще определят бъдещето на света!

    Коментиран от #31, #63

    13:01 01.03.2026

  • 13 Не бе

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    затоплят се и все по-топли, направо горещо им става

    13:01 01.03.2026

  • 15 Реална руска немощ

    12 12 Отговор
    Поредния съюзник на режима на Путин ще прекючи съществуванетоси до няколко дни. След Асад , Мадуро и Хаменей е извън властта. Следващия бивш съюзник на Русия ще бъде режима и в Куба. Така е разбира се, защото тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година си има много солена цена за Кремълския режим и освен всичко друго прогресивно свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние

    13:01 01.03.2026

  • 16 Ггг

    11 7 Отговор
    Eeee,малко ли е,Иран получава морална подкрепа от Москва

    13:02 01.03.2026

  • 17 Нямат късмет руснаците

    7 8 Отговор
    и това си е= Просто имат много кофти съдба. ))))

    Коментиран от #47

    13:02 01.03.2026

  • 18 Ционист

    14 8 Отговор
    Но как така великата Русия не помогна на братята си аятолласи.Алкаша Медведев не написа нещо срещу Тръмп..

    Коментиран от #48

    13:03 01.03.2026

  • 20 Има зло

    14 8 Отговор
    Сащ-израел! Светът не се нуждае от изродите!

    13:04 01.03.2026

  • 21 таксиджия 🚖

    12 8 Отговор
    Путин е предател и страхливец!

    Коментиран от #23

    13:04 01.03.2026

  • 22 САЩ окончателно

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    ликвидираха и малкото влияние, което имаше Русия. Това е положението. В стремежа си да увеличи своето влияние и в Украйна, Русия загуби всичко, дори и това, което имаше.

    13:04 01.03.2026

  • 23 да питам

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "таксиджия 🚖":

    верно ли Пуся е работил преди като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #36, #41, #53

    13:05 01.03.2026

  • 24 Молба

    5 4 Отговор
    Братя американци. Навръщане от Иран, отбийте се да освободите и нас. Средиземно море - София не е толкова далеч.

    13:05 01.03.2026

  • 25 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    Могат, ама няма да има грантове.

    13:06 01.03.2026

  • 26 клювидер

    10 4 Отговор
    Няма по-нещастно племе от крепостните.

    Коментиран от #37, #66

    13:06 01.03.2026

  • 27 иван костов

    6 7 Отговор
    Отношенията в оста Москва-Техеран-Пекин са отлични! Доставките на високотехнологично оръжие не са спрели и резултатите го показват! До сряда Израел и САЩ остават без боеприпаси и нищо чудно да прибегнат до ядрено оръжие!☹️

    Коментиран от #56

    13:07 01.03.2026

  • 28 "Огромни загуби за руската

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Икономист":

    петролна и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    13:07 01.03.2026

  • 29 Евродебил

    4 7 Отговор
    Приблизително 90% са жидовете в политическото ръководство на Русия,и към 99% от олигархията и.Картината е индентична в Украйна.Не мисля, че и самите иранци са очаквали нещо друго.

    Коментиран от #33

    13:07 01.03.2026

  • 30 Гост

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Върни се в първи клас и се научи да пишеш правилно, краварче.

    13:08 01.03.2026

  • 31 Ти пък

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "съглашението Г3":

    и Русия тури там.
    Тя Украйна не може да раздели...

    Коментиран от #40

    13:08 01.03.2026

  • 32 Презвитер Козма

    4 2 Отговор
    Мордорците рязко опръскаха калниците при вида на тоталното унищожение за броени часове на иранския режим и се изпокриха в бункерите

    13:08 01.03.2026

  • 33 Иранския народ

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Евродебил":

    иска свобода, а не робство и репресии от режима на аятоласите. Толкова ли е сложно за разбиране.

    13:09 01.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Асад мадуро хомейни...кой е следващия?остават путлер и ким чен ир.

    Коментиран от #39

    13:10 01.03.2026

  • 38 Надъхан капейчо

    5 1 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред!

    13:12 01.03.2026

  • 39 И Куба, колега

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    и Куба!

    13:12 01.03.2026

  • 40 мисли глобално

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ти пък":

    действай локално,надявам се.че разбираш!

    13:12 01.03.2026

  • 41 Да ви е.а

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    май...ка ти ли ти каза

    13:12 01.03.2026

  • 42 К00ПЕЙКИте

    6 1 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    13:12 01.03.2026

  • 43 В скръбта за Хаменей: Путин се

    4 1 Отговор
    нареди до "Хамас" и "Хизбула". В скръбта си за върховния ирански лидер Али Хаменей руският диктатор Владимир Путин се нареди до терористичните групировки "Хамас" и "Хизбула", става ясно от материал на "Ал Джазира".Контролираната от руската държава информационна агенция ТАСС съобщи, че Путин е изразил съболезнованията си на Пезешкиан за убийството на върховния лидер на Иран. "

    13:12 01.03.2026

  • 44 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    Путлер и Аятоласите са масови убиици, затова целуват Корана и избиват собствените си народи...!
    Това са психопати рецидивисти, чиито народи ги проклинат !

    13:13 01.03.2026

  • 45 Пуратино 🤥🤥

    4 0 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    13:13 01.03.2026

  • 46 Махараминдри баба

    1 3 Отговор
    Ха ха, уркопитеченца гответе се за 5€ литър бензин. Вече е има ударен танкер в ормузкия проток има и видео дже. Тепърва ще става интересно

    13:13 01.03.2026

  • 47 Честито ЕВРО

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нямат късмет руснаците":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #50

    13:13 01.03.2026

  • 48 Аа, написа

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ционист":

    медводков написа нещо за Тръмп - просълзяващо, даде приятелско рамо на режима

    13:13 01.03.2026

  • 50 Махараминдри баба

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Честито ЕВРО":

    Скоро ще се молиш защо не си се родил руснак, ха ха

    Коментиран от #52, #75

    13:15 01.03.2026

  • 51 К00ПЕЙсКИ пУгачи

    2 0 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!? мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!ТРЪГВАМЕ СИ!

    13:15 01.03.2026

  • 52 ЩЕКА 🤡🤩

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Махараминдри баба":

    ЩЕ ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    13:16 01.03.2026

  • 53 Не го подценявай

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    Бил е шофьор и доносник от КГБ.

    13:16 01.03.2026

  • 54 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Заглавието уверено бърка Иран и Израел, но в такава медия - такива циркове😂😂😂

    13:16 01.03.2026

  • 55 койдазнай

    0 1 Отговор
    Предавайки Иран, Путин печели безкрайно високи цени на петрола, и укрепва позициите на краснов. Така хем си осигурява огромни печалби, хем гарантира унищожаването на обора и многогодишна гражданска война между отделните щати!

    13:16 01.03.2026

  • 56 хаха 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "иван костов":

    тавариш, какво високотехнологично оръжие🤣 5 год. са в Донецк, боксуват 🤣

    13:16 01.03.2026

  • 57 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    Много точен коментар.

    13:16 01.03.2026

  • 58 Копейка

    3 0 Отговор
    Не на еврот!К!оце Циганина ни каза че ще приемем долара!

    13:17 01.03.2026

  • 59 Махараминдри баба

    0 0 Отговор
    Прясно новина която няба да бъне публикувана тук. Ударен танкер в орузкия поток.

    13:17 01.03.2026

  • 60 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Забавният хахаВелко и днес се е събудил могъщичък, нека го посрещнем с овации😂😂😂

    13:17 01.03.2026

  • 62 Да ви е.а

    0 1 Отговор
    изтребвайте краварите чиФу....ите

    13:19 01.03.2026

  • 63 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "съглашението Г3":

    Русийката не я брой. Тя е под вода, без шнорхел. Бълбук-бълбук.!

    Коментиран от #74

    13:19 01.03.2026

  • 64 ру БЛАТА

    2 0 Отговор
    Не разбраха ли раша че това са само учения и вичко е по план

    13:20 01.03.2026

  • 65 Махараминдри баба

    1 1 Отговор
    Най-критичното събитие беше унищожаването на „Всевиждащото око“ - радара AN/FPS-132 в Катар.

    Този модернизиран радар за ранно предупреждение в Катар, струващ над 1,1 милиарда долара, беше американски радар за наблюдение на въздушната активност в целия регион на Персийския залив и Левант. Иран го унищожи в рамките на първите 2 часа като ответен удар.

    Това не е просто радар; това е „Гигантското око на Америка“ с обхват от 5000 км. Неговата единствена и жизненоважна функция е да открива изстрелвания на балистични ракети от далечни разстояния - от Иран, Русия и Китай.

    Коментиран от #72

    13:20 01.03.2026

  • 66 Отец Дионисий

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "клювидер":

    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #79

    13:20 01.03.2026

  • 67 !!!?

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВО Победа 80":

    Докато в Техеран избухваха ракети по руския 1 канал танцови състави друсаха "руски пляски"...нищо за събитията в Иран !

    13:22 01.03.2026

  • 68 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    Чуват се първите гласове които обвиняват Путин, че е предател. Нормално за традициите в Русия. Малко са вождовете и фигурите от антуража на вождовете които не са обвинени, че са предатели.

    13:22 01.03.2026

  • 69 а бе..

    1 0 Отговор
    Верно ли е че тегеране е направил дупка на абрахамо,и тамън му е прочистил weцетата му

    13:22 01.03.2026

  • 70 хххх

    2 1 Отговор
    Русия се доказва все повече и повече като една безсилна и безполезна мижитурка.

    13:23 01.03.2026

  • 72 да си го кажем

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Махараминдри баба":

    Боли ги фара Ще направят друг.ПарЕ има !

    13:24 01.03.2026

  • 73 Българин

    1 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    13:25 01.03.2026

  • 74 съглашението Г3

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ха-ха":

    стегни се,можех и да не ти отговоря,но с такива инфантилно-емоционални коментари не може да разбереш нищо! бъди здрав!

    13:27 01.03.2026

  • 75 русия е джудже

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Махараминдри баба":

    Дай някаква дата и час бе свoлоч 🤡 Ти си последния останал който прави реклама на руските джуджета 🤡

    13:27 01.03.2026

  • 76 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    Oсъдила е Русия ,да осъдила е ,но с нищо не помага , аз пък осъждам Израел да плати репарации на Третия Райх

    13:27 01.03.2026

  • 77 Българин

    0 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    13:28 01.03.2026

  • 78 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си заглавието":

    За мен е изключително странно и изненадващо в една статия да има толкова глупости и несъобразност !?Този институт има големи претенции но нивото му е на махленска клюкарка и на нивото една жена на пазара ми каза!?Сега първо не е ясно дали отношенията Русия -Иран са станали по-хладни ...между двете страни няма военно споразумение няма споразумение за оказване на военна помощ има само търговски споразумения...и трябва да се отбележи според официалните източници това е по желание на иранската страна!?Но и за руската страна военно споразумение не е изгодно!?Второ каква връзка има тези събития с това което става в Украйна и с руски военни ...освен че сега САЩ няма да дадат и една ракета Патриот на украинците...трябва да почакаме и да видим даже дали на САЩ ще им стигнат !?Трето ставащото събужда и подозренията за задкулисни договорки САЩ -Русия свързани със зони за влияние и БРИКС -и всичко е толкова мътно и сложно че ще се разбере едва накрая когато всичко е факт!? Нека никой не си мисли че сега държави като Китай Индия Пакистан Русия Турция-и не само те -които имат интереси в този район стоят със скръстени ръце!?дайте да видим първо какво ще стане с цените на петрола и газа да видим колко дни ще продължи тази операция -или дали ще бъде не дни а седмици -какви щети ще понесат петролно-газовите арабски държави --и тогава да говорим !?...А ударът срещу европейската икономика е отделен въпрос!?

    13:28 01.03.2026

  • 79 хихочко..

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Отец Дионисий":

    Седем млна будали бгмишока се събуждат щастливи,оти всеки ден безплатно кушать од жлътото на шишо

    13:28 01.03.2026

  • 80 Роко

    1 0 Отговор
    Единствените държави който защтиха ватенките ,вече са обезглавени.Хайде ватенки ,къде да лопатите да си браните съюзниците.

    13:29 01.03.2026