Путин говори за цинично убийство, Китай - за неприемлив удар

Владимир Путин говори за "цинично убийство", а Китай - за "неприемлив удар" по Иран. Русия и Китай критикуват действията на САЩ и Израел и смъртта на аятолах Хаменей като нарушения на международното право.
Руският президент Путин изрази съболезнования на иранския си колега Масуд Пезешкиан по повод смъртта на аятолах Али Хаменей, като я нарече "цинично убийство". Според Путин става дума за "нарушаване на всички норми на човешкия морал и международното право", се казва в съобщението на държавната агенция ТАСС.
Реакции и от Китай
Китайският външен министър Уан И осъди военните удари на САЩ и Израел срещу Иран като неприемливи. В телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров китайският дипломат е разкритикувал най-вече факта, че атаките са били извършени въпреки водените в момента преговори. Агенция Синхуа отбеляза и думите на външния министър, че „неприкритото убийство“ на суверенен държавен глава и подстрекаването към промяна на режима са неприемливи. Пекин настоява за незабавно прекратяване на военните акции и връщане към диалога.
Израел съобщава, че е унищожил десетки ракетни установки в Иран
В същото време израелската армия съобщи, че от началото на атаките срещу Иран е унищожила десетки ракетни пускови установки. Израелски военен говорител заяви, че в началото на последната война срещу Иран през юни 2025 година Техеран е разполагал с над 3000 балистични ракети. Тогава този арсенал е бил намален наполовина.
„Междувременно те са го попълнили отново, така че сега броят им е около 2500 и продължава да нараства“, каза военният говорител. По думите му Техеран се стреми да изгради значително по-голям арсенал. Той посочи цифрата от около 8000 балистични ракети. Една от целите на настоящата операция е да се предотврати това. От началото на последните сражения Иран е изстрелял стотици ракети срещу Израел и други страни в региона.
