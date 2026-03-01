Новини
Путин говори за цинично убийство, Китай - за неприемлив удар

1 Март, 2026 21:55 2 018 70

Русия и Китай критикуват действията на САЩ и Израел и смъртта на аятолах Хаменей като нарушения на международното право

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Владимир Путин говори за "цинично убийство", а Китай - за "неприемлив удар" по Иран. Русия и Китай критикуват действията на САЩ и Израел и смъртта на аятолах Хаменей като нарушения на международното право.

Руският президент Путин изрази съболезнования на иранския си колега Масуд Пезешкиан по повод смъртта на аятолах Али Хаменей, като я нарече "цинично убийство". Според Путин става дума за "нарушаване на всички норми на човешкия морал и международното право", се казва в съобщението на държавната агенция ТАСС.

Реакции и от Китай

Китайският външен министър Уан И осъди военните удари на САЩ и Израел срещу Иран като неприемливи. В телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров китайският дипломат е разкритикувал най-вече факта, че атаките са били извършени въпреки водените в момента преговори. Агенция Синхуа отбеляза и думите на външния министър, че „неприкритото убийство“ на суверенен държавен глава и подстрекаването към промяна на режима са неприемливи. Пекин настоява за незабавно прекратяване на военните акции и връщане към диалога.

Израел съобщава, че е унищожил десетки ракетни установки в Иран

В същото време израелската армия съобщи, че от началото на атаките срещу Иран е унищожила десетки ракетни пускови установки. Израелски военен говорител заяви, че в началото на последната война срещу Иран през юни 2025 година Техеран е разполагал с над 3000 балистични ракети. Тогава този арсенал е бил намален наполовина.

„Междувременно те са го попълнили отново, така че сега броят им е около 2500 и продължава да нараства“, каза военният говорител. По думите му Техеран се стреми да изгради значително по-голям арсенал. Той посочи цифрата от около 8000 балистични ракети. Една от целите на настоящата операция е да се предотврати това. От началото на последните сражения Иран е изстрелял стотици ракети срещу Израел и други страни в региона.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха 🤣

    31 18 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #16, #21

    21:56 01.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    8 6 Отговор
    Приятни сънища!

    21:59 01.03.2026

  • 4 2222

    29 17 Отговор
    Русийката и Чайна пускат по някой рев в социалките, ама иначе не смеят да дадат един патрон военна помощ на Иран.

    21:59 01.03.2026

  • 5 матю хари

    24 21 Отговор
    Русия и Китай гледат безпомощно как САЩ унищожава приятеля им и съсед Иран.
    Следващите ще са те.

    Коментиран от #36, #39

    22:00 01.03.2026

  • 6 Ако това е вярно, руския позор е голям

    15 17 Отговор
    Bloomberg: Русия е готова да се изтегли от атакувани от нея украински земи. Според източници на Bloomberg, ако получи Донбас, Русия е готова да:
    Изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области;
    Да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области;
    Да се съгласи с водено от САЩ наблюдение на прекратяването на огъня;
    Да се откаже от исканията за намаляване на числеността на украинската армия."

    Коментиран от #8, #10, #25

    22:01 01.03.2026

  • 7 Сатана Z

    12 11 Отговор
    Тръмп от утре ще бъде преследван като масов убиец в УСА.Дори може да обявят награда за главата му

    Коментиран от #9, #12

    22:02 01.03.2026

  • 8 хъхъ

    17 12 Отговор

    До коментар #6 от "Ако това е вярно, руския позор е голям":

    Русийката ще се изтегли от цяла Украйна, че даже и от Крим. След това унижение следва разпад.

    22:03 01.03.2026

  • 9 Тръмп е унищожител

    18 15 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    на терористични групировки. Масов убиец е нещо съвсем различно.

    Коментиран от #20, #27

    22:04 01.03.2026

  • 10 кънчо

    17 16 Отговор

    До коментар #6 от "Ако това е вярно, руския позор е голям":

    Русия загуби войната и ще се изтегли. Голям позор и 2 милиона жертви.

    Коментиран от #14

    22:04 01.03.2026

  • 11 Стенли

    17 5 Отговор
    На горната снимка срещата през ноември между Путин и аятолаха! На нея договориха 5000 ирански дрона "Шахед" за русия срещу гаранция за сигурността на Иран. И неприкосновеността на аятолаха. На долната снимка съболезнованията на Путин след ликвидирането му😂🤣😅

    Коментиран от #24

    22:06 01.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъхъ!!!

    12 8 Отговор
    На Путин може да му се вярва за циничните убийства! Все пак той е от КГБ, а кагебистите са разстреляли от 1917 година досега милиони съветски граждани. Така че, няма начин Путин да е дилетант по въпроса за циничните убийства!!!

    Коментиран от #22

    22:08 01.03.2026

  • 14 Звездоброец

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "кънчо":

    Съновидения...

    22:08 01.03.2026

  • 15 Тия си гукат

    4 0 Отговор
    Като две влюбени гълъбчета....

    22:11 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Артилерист

    9 5 Отговор
    Абсолютно обективен факт е, че американците са използвали преговорите за заблуда, защото веднага с приключването им, при което Иран се съгласява с всички искания на САЩ, последва цинично масирано нападение върху Иран. Защо тогава са водени тези преговори, ако не за информационна мъгла и прикритие на подготовката за нападение? Става дума за междудържавни споразумения на най-високо дипломатическо ниво, а американците са постъпили подло като обикновени махленски вагабонти...

    Коментиран от #41, #54, #60

    22:12 01.03.2026

  • 18 Васил

    11 4 Отговор
    Рашистката кочина циври и има защо отидидоха си Иранските дронове а Китай от евтиният нефт.

    22:12 01.03.2026

  • 19 0001

    12 4 Отговор
    Русия искаше да помогне на съюзника си Хаменей, но нямаше възможност 😂

    22:12 01.03.2026

  • 20 Да,бе

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп е унищожител":

    Виж Ирак, Либия, Сирия, Афганистан....Все освободени от САЩ! Сега цъфтят.

    Коментиран от #33

    22:12 01.03.2026

  • 21 Антонов

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "хаха 🤣":

    Путлерчето никога не е изглеждало толкова слабо и смешно муахахха

    22:12 01.03.2026

  • 22 да питам

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ!!!":

    верно ли Пуся преди е работил като шофьорче на такси ?

    22:13 01.03.2026

  • 23 койдазнай

    5 0 Отговор
    Те хубаво говорят, ама абсолютно нищо не направиха и не се канят да правят.
    Явно имат полза.

    22:14 01.03.2026

  • 24 Хахахаааа

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    Путя изразил до иранския народ " най дълбоките съболезнования за убийството на аятолаха" 😂🤣😅 ето това е руска гаранция - съболезнования като те убият😂🤣

    Коментиран от #32, #42

    22:14 01.03.2026

  • 25 Ако, ако ако

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ако това е вярно, руския позор е голям":

    ако до всяко едно флупаво като теб същество има още едно, ще се свърши кислородът за читавите хора.

    Коментиран от #29

    22:14 01.03.2026

  • 26 .....

    12 4 Отговор
    Кремълци надават тих, смирен вой, защото усещат, че примката около тях се затяга

    22:15 01.03.2026

  • 27 Лорда

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп е унищожител":

    Съгласен. Масов убиец е Бибата Сатаняху.

    22:15 01.03.2026

  • 28 българина

    1 1 Отговор
    да пращат хиперзвуковите стига са се мотали!

    22:16 01.03.2026

  • 29 Имате грешка

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако, ако ако":

    Bloomberg не е същество, а медия. Следователно кой тук е флупав, риторичен е въпроса.

    22:16 01.03.2026

  • 30 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт

    11 3 Отговор
    Както са ги подкарали тези в Москва сигурно треперят и се чудят дали ще използват метода Мадуро или Хоменей.

    Коментиран от #43

    22:17 01.03.2026

  • 31 Бай Дън

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мурат":

    Какво искаш ТСВ! Много тъпи коментари правите! Намеса на трета ядрена сила е световна война! Добре че има здраво мислещи лидери не шизофреници като Тръмп и Нетаняхо! Но тези двамата твърдо са решили да я постигнат!

    22:18 01.03.2026

  • 32 Данко харсъзина

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаааа":

    Няма край рашисткия позор и унижение ....няма

    22:18 01.03.2026

  • 33 Не, бе

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да,бе":

    А ти виж Япония, Германия, Италия, Южна Корея, Кувейт! Все освободени от САЩ.

    Коментиран от #37

    22:19 01.03.2026

  • 34 Матрьошкин

    10 1 Отговор
    Бункерния нали щеше да помага😁

    22:19 01.03.2026

  • 35 да питам

    9 3 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия като правили морско учение с 6 кораба, 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #47

    22:19 01.03.2026

  • 36 Бай Дън

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    А до какво ще доведе тяхната намеса? Задаваш ли си този въпрос или да пишем нещо!

    22:19 01.03.2026

  • 37 Дон Дони

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Не, бе":

    Щматьо а знаеш ли кой пусна бомбите над Хирошима и Нагасаки? Това дето си надраскал го разправяй на пияниците в групата ти!

    22:23 01.03.2026

  • 38 9689

    1 3 Отговор
    DW,ге се радвайте.Пазете се.

    22:24 01.03.2026

  • 39 Китай си има

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    съвсем други приоритети - икономика, бизнес. Китай никога няма да рискува да влезе във война. Глупавата Русия обаче допусна такава фатална грешка в Украйна и пострада много сериозно и времето не е в нейна полза. Тръмп и Европа й спряха кранчето на приходи и сега положението е на етап - изчерпване на Държавния резерв. Пълна катастрофа.

    22:25 01.03.2026

  • 40 Путин да направи стрес тест

    6 0 Отговор
    Да пусне информация че не е жив
    И да види каква е вътрешната и външната информационна война

    22:25 01.03.2026

  • 41 4 години Киев за три дни

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Артилерист":

    Русия в толкова отслабена от войната в Украйна,че всеки си прави каквото си поиска с руските проксита.

    22:26 01.03.2026

  • 42 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаааа":

    Дал е гаранция, че ще изпрати съболезнования!

    22:28 01.03.2026

  • 43 2222

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт":

    Като ударят бункера на Путя с томахавки, пак няма да реагира, за да не станела световна война. А русийката ще капитулира.

    Коментиран от #49

    22:28 01.03.2026

  • 44 Ами

    1 3 Отговор
    На този етап Иран не е искал официално помощ нито от Русия, нито от Китай.
    Не официално ... Попитали са дали да потопят един самолетоносач :)

    22:29 01.03.2026

  • 45 Маша Z

    4 0 Отговор
    Пълна и безусловна морална подкрепа подкрепа за братските венецуелски,кубински и ирански народи!

    22:30 01.03.2026

  • 46 Ицо

    3 1 Отговор
    Има ли копейки тук?

    22:33 01.03.2026

  • 47 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "да питам":

    Не знам дали знаете, но Белорус разполага с
    един от най-големите фолтове на планетата.
    Проблемът е, че няма пристанище :)

    22:33 01.03.2026

  • 48 "Украинската компания Fire Point

    3 2 Отговор
    разработва версия с голям обсег на дрона FP-2, запазвайки 105-килограмовата си бойна глава. „Целта е да се създаде версия на дрона, която ще има същата 105-килограмова бойна глава, но ще лети с пълен обсег на дълбок удар на 1400км. Това е нещо, върху което работим в момента. Вече не е проект, а внедряване на решение“, каза Денис Щилерман."

    22:34 01.03.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "2222":

    Стига сте ги развявали тези Томаховки, детъ направиха половин век. Нали Тръмп миналия мандат ги тества срещу С-400. От 60 изстреляни Томаховки в Сирия, само една падна на сто метра от целта, едно летище. Плаши Пейо гаргите.

    Коментиран от #58

    22:34 01.03.2026

  • 50 Когато видите папи руси да летят

    4 0 Отговор
    Във въздуха
    Да знаете близо е свършекът на света

    22:35 01.03.2026

  • 51 Докога ще безчинстват

    3 4 Отговор
    Агресора САЩ и кръвопийците Израел нападнаха суверенна държава. Това е световно престъпление.

    Коментиран от #56, #59

    22:36 01.03.2026

  • 52 Сетих се!

    5 0 Отговор
    Нали митрофснова каза,че ще затвори руското посолство?

    22:36 01.03.2026

  • 53 604

    5 1 Отговор
    аятолахъ гризнъ дървото, пудинг го боли .!.

    22:38 01.03.2026

  • 54 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Артилерист":

    Така е, но що са били толкова наивни иранците. Всяка сутрин, като ставах, първо проверявах новините, дали Иран е ударен, а те били изненадани. Аяролахът бил убит при посещение на някакво събрание, което ми се вижда съмнително. Защо е убит заедно със дъщеря си, зет си и внучката. Очевидно е бил вкъщи. Абе бункер нямал ли е. Или е искал да умре, като мъченик.

    22:38 01.03.2026

  • 55 Пудинг

    4 0 Отговор
    аз си стоя в бункеръ и съм жив....

    22:40 01.03.2026

  • 56 Ти пък

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Докога ще безчинстват":

    нищо не каза. До преди два дни се говореше, че Путин искал да освобождава руснаците в Украйна от " лошите нацисти",а днес съвсем друго се говори от русофилите. Нон сенс :)

    22:42 01.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":

    верно ли завода за орешници в Русия бил извън строя, след удар от 3 украински ракети ?

    Коментиран от #62

    22:44 01.03.2026

  • 59 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Докога ще безчинстват":

    Някога това може да се е смятало за престъпление, но вече не. Ще има много подобни войни, докато всички се наиграят до насита, а си припомнят, че мирните решения и международното право са за предпочитане.
    А до тогава, колко милиона или милиарда ще загинат, ще се види.

    22:45 01.03.2026

  • 60 ЪХЪ

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Артилерист":

    Аятоласите си позволиха да заплашват Израел.Грешка!2023 година чрез Хизбула нападнаха Израел.ГОЛЯМА ГРЕШКА!

    22:47 01.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 бебето

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "да питам":

    верно е

    22:49 01.03.2026

  • 63 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Срещнах много смислен разбор от руснак. Копира статии от вестници. Всеки път , когато бутнаха и Асад, и Мадуро и аятолаха е имало посещение в Москва, среща с Путин и Лавров и уверението, че Москва ги пази. После всички бяха свалени или убити. Руснаците питат" Каква игра играе Путин? Чертае 4 години някакви червени линии, които не спазва. Бомби електропреносната мрежа, а Украйна му убива генерали. Що за птица е този Путин. Разбрали се , като евреи с Натаняху, да не убива евреина Зеленски, а Буданов му изтрепа сума ти генерали, журналисти и писатели. Има нещо гнило тук.

    22:52 01.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Многоходовото

    2 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:58 01.03.2026

  • 68 Хахахахаха

    0 0 Отговор
    Благодаря ви много за отделеното време. Надявам се Тръмп да прозре, че това е една огромна грешка и да каже, че Иран е готов на сериозни преговори - глупостите, в които обикновено е добър. Да спре рано всичко, защото...

    - Не просто Тръмп, в когото грам не вярвам. Ако останалият свят надигне глас, въз основа на принципа, че войната може да сложи край на всичко... В чл. 2, ал. 4 от Устава на ООН се казва, че е незаконно да се заплашва с употреба на сила или да се използва такава срещу държава членка на ООН. Ако държавите отстояват този принцип, въведен през 1945 г. да предотвратява точно това, което се случи сега, и да го спира, когато се случи, там е надеждата ни. Надеждата не е Тръмп, не е Нетаняху. Тя не идва от вътрешността на Съединените щати. Надеждата е по-голямата част на света, може би не васалните на САЩ държави, но другата част да каже, че тези действия са възмутителни, опасни и незаконни. Знам, че изглежда като напразна надежда, но смятам, че е единственият път в момента за спиране на войната.

    - Да. Няма да чуете нещо такова от европейските държави.

    - Знам.

    - Те достигнат нови нива на безгръбначност и безпринципност с всеки изминал ден.

    - Така е.

    Всеки разкрива европейските ценности

    Коментиран от #69

    23:01 01.03.2026

  • 69 Нещо си объркан в ситуацията

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахахаха":

    САЩ и Израел няма да превземат Иран, а премахват терористичната групировка, наречена Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Не е толкова сложно за разбиране.

    23:10 01.03.2026

  • 70 Сънища.....

    0 0 Отговор
    Яатолах хаменей се появява в сънищата на пуляков и го кани в отвъдното адово,скоро и путляков ще отпътува за ада.

    23:11 01.03.2026

