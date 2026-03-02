Техеран няма да води никакви преговори с Вашингтон, заяви Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, в своя Telegram канал.

„Няма да водим никакви преговори в Съединените щати“, каза Лариджани.

Той добави, че американският лидер е потопи Близкия изток в хаос с „празните си надежди“ и сега се страхува от „по-нататъшни загуби сред американските войски“.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Лариджани е предложи на Съединените щати да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос.

Според вестника предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник в преговорите, след началото на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство на Иран е инициирало преговори с Вашингтон. Той добави, че самите власти на Ислямската република са инициирали контакт след началото на военната операция.