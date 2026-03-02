Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран няма да води никакви преговори с Вашингтон!

Техеран няма да води никакви преговори с Вашингтон!

2 Март, 2026 06:12, обновена 2 Март, 2026 06:53 4 093 69

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • али лариджани

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Иран е предложи на САЩ да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос

Техеран няма да води никакви преговори с Вашингтон! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран няма да води никакви преговори с Вашингтон, заяви Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, в своя Telegram канал.

„Няма да водим никакви преговори в Съединените щати“, каза Лариджани.

Той добави, че американският лидер е потопи Близкия изток в хаос с „празните си надежди“ и сега се страхува от „по-нататъшни загуби сред американските войски“.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Лариджани е предложи на Съединените щати да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос.

Според вестника предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник в преговорите, след началото на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство на Иран е инициирало преговори с Вашингтон. Той добави, че самите власти на Ислямската република са инициирали контакт след началото на военната операция.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    19 41 Отговор
    Демек, предаваме се

    06:19 02.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дони съчмата

    39 6 Отговор
    абе май аз преложих....

    06:31 02.03.2026

  • 4 Хи хи

    27 8 Отговор
    Късно, бате. Планираният брой ракети и бомби трябва да се изстрелят. После ще преговаряте.

    06:32 02.03.2026

  • 5 Тръмп

    17 55 Отговор
    Чалмари с бради, не разбрахте ли, че с вас никой няма да преговаря вече.

    06:32 02.03.2026

  • 6 Никакви преговори!

    21 40 Отговор
    До ликвидиране на остатъците от режима на аятолаха!!

    Коментиран от #62

    06:33 02.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    9 32 Отговор
    Пропагандата няма да те спаси.

    06:37 02.03.2026

  • 12 Комон Сенс

    16 36 Отговор
    Както казах вчера още, Иранците са сами. Единственият им шанс е да приемат условията на превъзхождащата страна и да преговарят.

    Коментиран от #34

    06:37 02.03.2026

  • 13 Хахахахаха

    50 8 Отговор
    Хахахаха, хизбула удари Тел Авив, май израелците втория им живот почна в подземията, да свикват, купола май за нищо не става, пълно е с клипчета как горят сгради в Израел, американците и израелците смятай 3 дена са мачкани и унижава и от Иран и хизбула

    06:42 02.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европеец

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Не мога да повярвам!!!😲":

    Аз пък го вярвам..... Предатели винаги е имало и ще има...... Предателството е феномен, който не е изследван обстойно, но в определени моменти може да звучи е като разум, а в други като мерзост, но определено А определено движи историята.....

    06:54 02.03.2026

  • 22 Ше ше

    14 6 Отговор
    Се чокат до смърт. Най-после истински боксов мач!

    Коментиран от #35

    06:56 02.03.2026

  • 23 Последния Софиянец

    42 4 Отговор
    Какви преговори като убиха двеста малки момичета в девическо училище в Техеран?

    07:01 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Последния Софиянец

    9 27 Отговор
    Но се чудя се защо бункерното не помогна на аятолаха като имаха договор!

    Коментиран от #30, #53, #68

    07:04 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Айде да им е честито

    33 4 Отговор
    Голямото корито е на дъното
    Затова никой не го е виждал
    А перуката е бесен

    Коментиран от #31

    07:06 02.03.2026

  • 28 Мишел

    35 3 Отговор
    САЩ имат боеприпаси за ПВО за 4-5 седмици война с Иран, но Иран има много ракети и може да не спре след този срок.

    Коментиран от #29

    07:07 02.03.2026

  • 29 Последния Софиянец

    4 22 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Копко трябва да си празна копейка за да напишеш това!

    07:09 02.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишел

    4 18 Отговор

    До коментар #27 от "Айде да им е честито":

    Това звучи като 200 натовски генерала при всеки блатен удар по Украина, хихи

    07:10 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    5 21 Отговор

    До коментар #30 от "Отговора е че му е помогнал":

    С тоя хуперзвук заминаха над милион блатара при кабзон!

    07:14 02.03.2026

  • 34 Мишел

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "Комон Сенс":

    Иранците са само с Китай, Русия и Северна Корея, Пакистан.

    Коментиран от #37

    07:15 02.03.2026

  • 35 Дзак

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ше ше":

    Някой свежда жертвите до участници в спортно състезание!

    07:16 02.03.2026

  • 36 Мишел

    8 19 Отговор
    Но другаря Путин излъга иранците, както направи със сирия и венецуела, трябва да го признаем!

    07:17 02.03.2026

  • 37 Сатана Z

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    С какво точно са с Русия, как им помогнаха!

    Коментиран от #38

    07:19 02.03.2026

  • 38 Хиперзвукови ракети

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Не си ли разбрал още?
    Корито на дъното
    Бункер нито както му викат противниците от десет години обяснява че няма защита от тях

    Коментиран от #39, #49

    07:29 02.03.2026

  • 39 Сатана Z

    5 15 Отговор

    До коментар #38 от "Хиперзвукови ракети":

    Кое корито бе копейка пробита, Сащ унищожиха 9 кораба, целия им команден състав, цялото блатно ПВО, самолети и всички складове на чалмите, що не почнете да мислите със остатъците от мозъците си! А бункерното се крие по мазета и дума не смее да каже с хъпезвука.

    Коментиран от #42, #43

    07:36 02.03.2026

  • 40 Българин

    3 10 Отговор
    Аятоласите имат право, отново да изберат войната.
    Резултатът е ясен и за нас, и за тях. Който не се подчинява на великите сили, бива унищожаван.

    07:39 02.03.2026

  • 41 хамсал

    15 1 Отговор
    Наративите на Нетаняху за иранската атомна бомба-1984г. пред вестник "Маарив", Техеран е в заключителния етап от създаването на атомна бомба, 1992г. пред Кнесетата, Техеран е на 3 до 5г. от създаването на ядрено оръжие, 1995г. в своята книга "Борба с тероризма", Техеран ще създаде ядрено оръжие до 2000г., 2012г. пред ООН, Иран ще създаде атомна бомба до 2013г., даже излезна на трибуната с рисунка на атомна бомба в ръце! Кой ще ме убеди сега, че Иран създава атомно оръжие?

    07:39 02.03.2026

  • 42 КАК ВЪРВИ

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    Техеран за три дейс?

    07:41 02.03.2026

  • 43 любопитен

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    "Сащ унищожиха 9 кораба, целия им команден състав, цялото блатно ПВО, самолети и всички складове на чалмите...", а тогава с какво още пуцат персите? И те ли с лопати? Иначе какво викаш-" що не почнете да мислите със остатъците от мозъците си"?

    07:42 02.03.2026

  • 44 Никакви преговори със САЩ и Израел

    15 2 Отговор
    Нали преговаряха и по време на самите преговори агресорите нападнаха Иран. Още повече, че Иран се бе съгласил с условията на САЩ. Лъжа на западните медии е , че Иран искат възобновяване на преговорите. Именно САЩ поискаха пак да преговарят като видяха дебелия край!

    07:44 02.03.2026

  • 45 Сеп

    6 1 Отговор
    Действал Законът на джунглата..Ами вие сте джунглата бе, някой трябва да я разчисти. Нямало да преговарят, верно че след още 3 дни няма да има с кого.m,

    07:52 02.03.2026

  • 46 Перо

    4 3 Отговор
    Тоя ще излезе поредния предател и шпионин на Мосад! Ционистите знаеха движението на всички държавни и военни ръководители, дислокацията на ракетните и ПВО поделения, местата за обогатяване на уран, отбранителни съоръжения и транспортна инфра-структура, военни летища и производствени бази за дронове! Тотално пробита система за сигурност, а горния човек е един от много малкото, имащи пълен достъп до такава разнородна информация и сега пръв инициира контакт за преговори и предаване! През м. юни, м.г. се случи същото и не са се взели никакви мерки, а този човек е отговорен за сигурността и вътрешния ред! Въпреки много високия пост не е засегнат и правен опит за ликвидирането му от Израел!

    Коментиран от #57

    07:53 02.03.2026

  • 47 Да бе!

    4 7 Отговор
    Да се надяваш на победа срещу Америка, значи да си не информиран. Тия копейки трябва да са много заспали. Въпрос на много малко време е сразяването на чалмите...

    Коментиран от #51

    07:54 02.03.2026

  • 48 ПРЕГОВОРИТЕ С ЖИ, ДВОТНИТЕ

    1 1 Отговор
    СА ВЪПРОСА ! КОФИТЕ СА НИКОЙ В ТОЗИ СВЯТ ! МИМАНС

    07:58 02.03.2026

  • 49 Ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Хиперзвукови ракети":

    Има иранско корито на дъното.

    08:00 02.03.2026

  • 50 3333

    2 2 Отговор
    Влизай у некой бункер,че ти си следващия.

    08:01 02.03.2026

  • 51 Сатана Z

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Да бе!":

    Всеки грандиозен провал глуповатия русороб мъчи да го представи като невероятен успех, същото е с Украина, Зеленски ги унижава 5та година те се радват!

    08:01 02.03.2026

  • 52 Няма смисъл от преговори

    7 1 Отговор
    Ясно е че Израел паразитират и използват САЩ, само и само за да отслабят Иран. Искат да завземат целия Среден Изток. Единствения начин да ги озаптят е атомно оръжие, поне двойка. Едната за демонстрация в небето над ръждясалия купол. Ционистите ще се кротнат моментално. Това са животни, които разбират само от яка ядрена бухалка!

    08:02 02.03.2026

  • 53 За Русия ли говориш?

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Ами Иран си се справя чудесно!
    Нещо не ти разбирам коментара!

    Коментиран от #63

    08:04 02.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ШПИОНИ НА МИ-6

    2 0 Отговор
    В ИРАН ibb. co/ 5gN5wvkP

    08:05 02.03.2026

  • 56 ТАЯ ГОВОРЕЩА МАЙМУНА

    3 1 Отговор
    ЗАТОВА СЕ ПРАВИ НА ЛУД ! ЗА ЖИ, ДВОТНИТЕ У ЛОНДОН МЪЛЧИ !

    08:06 02.03.2026

  • 57 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Перо":

    копейката винаги търси предатели за некадърността и клошарията си

    08:07 02.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 МАЙМУНАТА МОДИ

    1 1 Отговор
    СЪЩО Е АГЕНТ МА МИ 6 !

    08:11 02.03.2026

  • 62 Абе нека изчакаме

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Никакви преговори!":

    седмица, две - пък ще видим кой първи ще мигне

    Жал ме за Тръмп! Набутаха го насила донорите му с обещание за бърза победа, а сега не знае как да се измъкне. Направо го изпържиха и край с президенстването му.

    Коментиран от #64

    08:11 02.03.2026

  • 63 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "За Русия ли говориш?":

    Е как бе най чудесно се справят те, избиха им целия политически и военен елит, сринаха им със земята кочината, чудесно е, само блатарите са по чудесни, там заминаха над милион вата за крематорките и 35 генерала, само онова в бункера още шава под миндера с фул памперс!

    08:12 02.03.2026

  • 64 Заразното зло Израел

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Абе нека изчакаме":

    Може би го държат с досиетата Епстийн. Но с Тръмп е свършено. На идващите междинни избори ще има масов наказателен вот срещу него и Еврейските му спонсори. В САЩ вече им писна да са марионетка на Израел, срещу шекели.

    Коментиран от #67, #69

    08:15 02.03.2026

  • 65 ПРОКЛЕТИТЕ, ДОЛНИ ПЕРСИЙСКИ МАЙМУНИ

    3 1 Отговор
    НА САПУН !

    08:17 02.03.2026

  • 66 Явно

    2 1 Отговор
    чакат помощ от русийката! Както чакаха и мадуровците!

    08:17 02.03.2026

  • 67 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Заразното зло Израел":

    важното е, че млатат чалмите и блатарите съдрани, а вие си ревете по бунищата, друго не ви остава!

    08:18 02.03.2026

  • 68 Тролещите шекеларчета на Оземпика

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    защо ползвате най-известните псевдоними в коментарите? Явно не ви стига акъла да си измислите собствени.

    08:21 02.03.2026

  • 69 Как с досиетата

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Заразното зло Израел":

    като Той държи досиетата сега!??
    Язък, че тъкмо подпука урсулите и джендърите и го преметнаха.
    Лошо ни се пише!

    08:22 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания