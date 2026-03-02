Техеран няма да води никакви преговори с Вашингтон, заяви Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, в своя Telegram канал.
„Няма да водим никакви преговори в Съединените щати“, каза Лариджани.
Той добави, че американският лидер е потопи Близкия изток в хаос с „празните си надежди“ и сега се страхува от „по-нататъшни загуби сред американските войски“.
По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Лариджани е предложи на Съединените щати да възобновят преговорите по иранския ядрен въпрос.
Според вестника предложението е било предадено чрез Оман, който е действал като посредник в преговорите, след началото на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новото ръководство на Иран е инициирало преговори с Вашингтон. Той добави, че самите власти на Ислямската република са инициирали контакт след началото на военната операция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
06:19 02.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 дони съчмата
06:31 02.03.2026
4 Хи хи
06:32 02.03.2026
5 Тръмп
06:32 02.03.2026
6 Никакви преговори!
Коментиран от #62
06:33 02.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Посочи ли е Америка за враг свършен си!
06:37 02.03.2026
12 Комон Сенс
Коментиран от #34
06:37 02.03.2026
13 Хахахахаха
06:42 02.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Европеец
До коментар #2 от "Не мога да повярвам!!!😲":Аз пък го вярвам..... Предатели винаги е имало и ще има...... Предателството е феномен, който не е изследван обстойно, но в определени моменти може да звучи е като разум, а в други като мерзост, но определено А определено движи историята.....
06:54 02.03.2026
22 Ше ше
Коментиран от #35
06:56 02.03.2026
23 Последния Софиянец
07:01 02.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Последния Софиянец
Коментиран от #30, #53, #68
07:04 02.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Айде да им е честито
Затова никой не го е виждал
А перуката е бесен
Коментиран от #31
07:06 02.03.2026
28 Мишел
Коментиран от #29
07:07 02.03.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Мишел":Копко трябва да си празна копейка за да напишеш това!
07:09 02.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мишел
До коментар #27 от "Айде да им е честито":Това звучи като 200 натовски генерала при всеки блатен удар по Украина, хихи
07:10 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
До коментар #30 от "Отговора е че му е помогнал":С тоя хуперзвук заминаха над милион блатара при кабзон!
07:14 02.03.2026
34 Мишел
До коментар #12 от "Комон Сенс":Иранците са само с Китай, Русия и Северна Корея, Пакистан.
Коментиран от #37
07:15 02.03.2026
35 Дзак
До коментар #22 от "Ше ше":Някой свежда жертвите до участници в спортно състезание!
07:16 02.03.2026
36 Мишел
07:17 02.03.2026
37 Сатана Z
До коментар #34 от "Мишел":С какво точно са с Русия, как им помогнаха!
Коментиран от #38
07:19 02.03.2026
38 Хиперзвукови ракети
До коментар #37 от "Сатана Z":Не си ли разбрал още?
Корито на дъното
Бункер нито както му викат противниците от десет години обяснява че няма защита от тях
Коментиран от #39, #49
07:29 02.03.2026
39 Сатана Z
До коментар #38 от "Хиперзвукови ракети":Кое корито бе копейка пробита, Сащ унищожиха 9 кораба, целия им команден състав, цялото блатно ПВО, самолети и всички складове на чалмите, що не почнете да мислите със остатъците от мозъците си! А бункерното се крие по мазета и дума не смее да каже с хъпезвука.
Коментиран от #42, #43
07:36 02.03.2026
40 Българин
Резултатът е ясен и за нас, и за тях. Който не се подчинява на великите сили, бива унищожаван.
07:39 02.03.2026
41 хамсал
07:39 02.03.2026
42 КАК ВЪРВИ
До коментар #39 от "Сатана Z":Техеран за три дейс?
07:41 02.03.2026
43 любопитен
До коментар #39 от "Сатана Z":"Сащ унищожиха 9 кораба, целия им команден състав, цялото блатно ПВО, самолети и всички складове на чалмите...", а тогава с какво още пуцат персите? И те ли с лопати? Иначе какво викаш-" що не почнете да мислите със остатъците от мозъците си"?
07:42 02.03.2026
44 Никакви преговори със САЩ и Израел
07:44 02.03.2026
45 Сеп
07:52 02.03.2026
46 Перо
Коментиран от #57
07:53 02.03.2026
47 Да бе!
Коментиран от #51
07:54 02.03.2026
48 ПРЕГОВОРИТЕ С ЖИ, ДВОТНИТЕ
07:58 02.03.2026
49 Ха ха ха
До коментар #38 от "Хиперзвукови ракети":Има иранско корито на дъното.
08:00 02.03.2026
50 3333
08:01 02.03.2026
51 Сатана Z
До коментар #47 от "Да бе!":Всеки грандиозен провал глуповатия русороб мъчи да го представи като невероятен успех, същото е с Украина, Зеленски ги унижава 5та година те се радват!
08:01 02.03.2026
52 Няма смисъл от преговори
08:02 02.03.2026
53 За Русия ли говориш?
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Ами Иран си се справя чудесно!
Нещо не ти разбирам коментара!
Коментиран от #63
08:04 02.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ШПИОНИ НА МИ-6
08:05 02.03.2026
56 ТАЯ ГОВОРЕЩА МАЙМУНА
08:06 02.03.2026
57 Последния Софиянец
До коментар #46 от "Перо":копейката винаги търси предатели за некадърността и клошарията си
08:07 02.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 МАЙМУНАТА МОДИ
08:11 02.03.2026
62 Абе нека изчакаме
До коментар #6 от "Никакви преговори!":седмица, две - пък ще видим кой първи ще мигне
Жал ме за Тръмп! Набутаха го насила донорите му с обещание за бърза победа, а сега не знае как да се измъкне. Направо го изпържиха и край с президенстването му.
Коментиран от #64
08:11 02.03.2026
63 Последния Софиянец
До коментар #53 от "За Русия ли говориш?":Е как бе най чудесно се справят те, избиха им целия политически и военен елит, сринаха им със земята кочината, чудесно е, само блатарите са по чудесни, там заминаха над милион вата за крематорките и 35 генерала, само онова в бункера още шава под миндера с фул памперс!
08:12 02.03.2026
64 Заразното зло Израел
До коментар #62 от "Абе нека изчакаме":Може би го държат с досиетата Епстийн. Но с Тръмп е свършено. На идващите междинни избори ще има масов наказателен вот срещу него и Еврейските му спонсори. В САЩ вече им писна да са марионетка на Израел, срещу шекели.
Коментиран от #67, #69
08:15 02.03.2026
65 ПРОКЛЕТИТЕ, ДОЛНИ ПЕРСИЙСКИ МАЙМУНИ
08:17 02.03.2026
66 Явно
08:17 02.03.2026
67 Последния Софиянец
До коментар #64 от "Заразното зло Израел":важното е, че млатат чалмите и блатарите съдрани, а вие си ревете по бунищата, друго не ви остава!
08:18 02.03.2026
68 Тролещите шекеларчета на Оземпика
До коментар #25 от "Последния Софиянец":защо ползвате най-известните псевдоними в коментарите? Явно не ви стига акъла да си измислите собствени.
08:21 02.03.2026
69 Как с досиетата
До коментар #64 от "Заразното зло Израел":като Той държи досиетата сега!??
Язък, че тъкмо подпука урсулите и джендърите и го преметнаха.
Лошо ни се пише!
08:22 02.03.2026