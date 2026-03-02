Засилват мерките за сигурност до Капитолия заради евентуални терористични атаки

Американската администрация нареди засилени мерки за сигурност близо до Капитолия поради евентуални терористични атаки на фона на военната операция срещу Иран.

Това съобщи законодателният кореспондент на Fox News Чад Перграм, позовавайки се на собствени източници.

„Fox съобщи, че поради опасения от терористични актове след ударите срещу Иран, в Капитолия ще бъдат въведени „засилени мерки за сигурност“ от тази вечер и утре“, написа той в X.

Той отбеляза, че властите нямат информация за пряка заплаха за Капитолия. Освен това няма планове за изграждане на допълнителна ограда около сградата на Конгреса, за да се установи нов периметър за сигурност.