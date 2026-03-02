Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Засилват мерките за сигурност до Капитолия заради евентуални терористични атаки

2 Март, 2026 06:42, обновена 2 Март, 2026 06:50 798 10

  • сащ-
  • вашингтон-
  • мерки за сигурност-
  • капитолия

Властите засега нямат информация за пряка заплаха за Конгреса

Засилват мерките за сигурност до Капитолия заради евентуални терористични атаки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация нареди засилени мерки за сигурност близо до Капитолия поради евентуални терористични атаки на фона на военната операция срещу Иран.

Това съобщи законодателният кореспондент на Fox News Чад Перграм, позовавайки се на собствени източници.

„Fox съобщи, че поради опасения от терористични актове след ударите срещу Иран, в Капитолия ще бъдат въведени „засилени мерки за сигурност“ от тази вечер и утре“, написа той в X.

Той отбеляза, че властите нямат информация за пряка заплаха за Капитолия. Освен това няма планове за изграждане на допълнителна ограда около сградата на Конгреса, за да се установи нов периметър за сигурност.


  • 1 Кучкар

    10 1 Отговор
    Даааа време е да има военни действия и в краварника.

    06:56 02.03.2026

  • 2 Добре се ограждат

    11 1 Отговор
    от народната любов.
    До следващата гражданска война…

    06:57 02.03.2026

  • 3 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Конгреса трябва да бъде сринат и мирът ще настъпи от самосебе си

    Коментиран от #5

    07:14 02.03.2026

  • 4 Софиянец

    7 0 Отговор
    Краварника се тресе от страх 😅 иранците ги унижиха

    07:16 02.03.2026

  • 5 404

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Да не забравяме и ликвидацията на изкуствено създаденото туморно образование изрел

    07:17 02.03.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Рижото ПСЕ вече си слага по два памперса наведнъж...

    07:21 02.03.2026

  • 7 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Още един свален фър15 😁

    07:24 02.03.2026

  • 8 Евентуални взривове в САЩ вече не могат

    6 0 Отговор
    И не трябва да се определят като тероризъм а както те го наричат опит за смяна на властта , думата тероризъм вече е заменена с опит за смяна на властта

    07:30 02.03.2026

  • 9 Оранжевия миротворен дядка

    3 0 Отговор
    тоя път яко е препълнил памперсите.

    07:47 02.03.2026

  • 10 Де бил

    1 0 Отговор
    Може ли да дадете определение за терористични атаки??? За един прЕател украинец питам.

    08:00 02.03.2026