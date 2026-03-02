Новини
Свят »
Катар »
Ракети над Доха: Българка разказва за напрежението в Катар

Ракети над Доха: Българка разказва за напрежението в Катар

2 Март, 2026 08:24 1 016 29

Властите в Доха са дали ясни инструкции – хората да останат по домовете си, да не излизат и да стоят далеч от прозорците, обясни още Анна Каранова

Ракети над Доха: Българка разказва за напрежението в Катар - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток се усеща и в столицата на Катар. Българката Анна Каранова, която живее в Доха от пет години, разказа в ефира на „Здравей, България”, че за първи път е видяла ракети да прелитат над дома ѝ.
„Преди броени минути се чуха още два гърмежа. Имаше затишие от вчера сутринта, но към момента не знаем какво точно се случва“, заяви тя.

По думите ѝ властите в Доха са дали ясни инструкции – хората да останат по домовете си, да не излизат и да стоят далеч от прозорците. „Последните два дни от вкъщи директно виждах как свалят ракетите“, разказа Каранова.
Тя обясни, че жителите са получили предупреждения на мобилните си телефони да се приберат незабавно по домовете си. „Когато Израел удари Иран, бяхме инструктирани да следим само официални източници“, допълни тя.

По отношение на снабдяването с храни Анна Каранова посочи, че доставки има, но част от тях са били отложени. „Вчера ми се наложи да отида до магазина – улиците и търговските обекти бяха празни“, каза тя.

Училищата са преминали към онлайн обучение, а държавните институции не работят. Въпреки напрегнатата обстановка Каранова заяви, че лично се чувства в безопасност. „В момента би било по-опасно да летя някъде“, смята тя и подчерта, че към този момент ситуацията в Доха е овладяна.

Съпругът ѝ, който е пилот, е засегнат от затварянето на въздушното пространство. „Той кацна преди два дни в Нигерия. Там са блокирани още два екипажа и не знаем кога ще могат да се приберат“, обясни тя.

Малко по-късно Анна отново се включи в ефира на „Здравей, България”, като съобщи, че са изстреляни ракети по Доха. „Имаше още удари. Получихме съобщение на телефоните да стоим вкъщи и да не излизаме. Нямаме друга информация, освен че ракетите, които са идвали към Доха, са свалени”, разказа тя. По думите ѝ гърмежите били изключително силни.


Катар
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    31 2 Отговор
    И какво прави тая к в Катар

    Коментиран от #4, #7, #8, #9, #15, #19, #21, #23, #24, #25

    08:26 02.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    32 4 Отговор
    Справедливата кауза на Иран показа наяве всички наши кифли, които джурналято ме карат да съжалявам. Денонощно ни ги показват, казват ни как са спали, какво са яли и т.н.

    Коментиран от #20

    08:27 02.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    ЕС обяви война на Иран а САЩ излизат от войната.САЩ почнаха войните в Украйна и Иран а ЕС ще ги довърши.

    08:27 02.03.2026

  • 4 хъхъ

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Прави...вятър...на някой богат арабин.

    08:28 02.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    23 1 Отговор
    ОТ КЪДЕ ГИ ВАДИТЕ ТЕЗИ НЕАДЕКВАТНИ И? А ШИШИ КОГИ ЩЕ ДАДЕ ИНТЕРВЮ?

    Коментиран от #27

    08:29 02.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тази

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Прилича на сФ ир ка дж ий ка.

    08:29 02.03.2026

  • 9 Епааа

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Тая в Катар са я заразили с катар, ама тя е настроена положително, защото е изгърмяла повече ракети от Иран!

    08:29 02.03.2026

  • 10 УЧЕНИЕ ?

    10 2 Отговор
    Четири самолета на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ излетяха накуп от летище София тази нощ с изключени транспондери, показва видео от летището, публикувано във Фейсбук. Те се наричат „летящи цистерни“ (Boeing KC-135 Stratotanker), защото се използват за презареждане на бойни самолети във въздуха.По-рано през вчерашния ден на летище „Васил Левски“ в София са били планирани да кацнат други пет „летящи цистерни“ (Boeing KC-135 Stratotanker), според FlightRadar24.

    08:30 02.03.2026

  • 11 реалистъ

    10 5 Отговор
    Ще има смяна на режимите в САЩ и Израел.

    08:30 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 а когато нападаха Иран и

    8 2 Отговор
    училищата там , всичко беше точно и нямаше напрежение нали така

    08:32 02.03.2026

  • 14 като я гледам тая

    9 1 Отговор
    бая резни арабски ракети е поела

    08:33 02.03.2026

  • 15 Амиии

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    язди арабски кожени ракети за някой долар.

    08:35 02.03.2026

  • 16 Га яди кюфтетата ни рива

    8 1 Отговор
    Ко ти пука в Катар мноо убаво. Стой там сега на убавото

    08:36 02.03.2026

  • 17 А българката разказа ли ви

    7 4 Отговор
    какво правят военни бази на САЩ там?? Ще ни е интересно да научим.
    А за нея самата се досещаме!

    08:37 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боц

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ...проституира

    08:46 02.03.2026

  • 20 Боздуган

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Е, какво са яли и къде са седяли се знае.

    08:46 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    беше чел внимателно и мислил докато четеш, щеше да разбереш, че съпругът и е пилот, който очевидно работи за катарските авио линии.

    08:59 02.03.2026

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Язди я някой катър от катар.

    09:05 02.03.2026

  • 26 Анна, Анна,

    2 0 Отговор
    само да те хвана…

    09:06 02.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Напрегната ли е още?

    3 0 Отговор
    Ще и мине, щом олаби с някой камилар довечера.

    09:36 02.03.2026

  • 29 Мишел

    0 0 Отговор
    Пентагонът забрани всякакви коментари за ударите с 4 ирански балистични ракети по самолетоносача "Авраам Линкълн".

    09:43 02.03.2026