САЩ определиха иранските удари като опасна ескалация

САЩ и група арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност, предаде ДПА, съобщи БТА.
В съвместно изявление на Държавния департамент на САЩ, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари“ на Иран са били насочени срещу суверенна територия, че са изложили на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура.
В изявлението се добавя, че „насочването срещу цивилни и срещу държави, които не участват във военните действия, е безразсъдно и дестабилизиращо поведение“.
Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“ и потвърдиха „правото си на самоотбрана“.
САЩ и Израел нанасят удари по цели в Иран от събота. Техеран отговори с удари срещу Израел и американски военни бази в региона, като има съобщения за атаки в Йордания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Ирак. Редица близкоизточни страни се оказаха "косвени жертви" на ответните удари на Иран при конфронтацията му със САЩ и Израел.
1 Кучкар
Чий го дирите чак в Иран.
07:49 02.03.2026
2 САЩ са машата на
07:49 02.03.2026
3 хи хиихи хи
07:49 02.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
07:52 02.03.2026
6 Цомчо
Коментиран от #36
07:53 02.03.2026
7 Трол
Коментиран от #57
07:53 02.03.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #13
07:53 02.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пенчо
Коментиран от #26
07:54 02.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи хи
До коментар #8 от "Вашето мнение":Според вашето мнение Иран се защитава, а Украйна е терорист. Брей!
Коментиран от #24, #35
07:55 02.03.2026
14 Истината е една:
07:55 02.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 КОГО Е УДАРИЛ ИРАН
Коментиран от #28
07:55 02.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сбъркан свят
07:55 02.03.2026
19 ами
07:56 02.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха, ха…
Нима Иран е нападал САЩ, та осъждат иранските “атаки”…
Стига цинично шеги.
07:56 02.03.2026
22 Б 2 Спирит
Кой е следващият?
07:56 02.03.2026
23 ООрана държава
Коментиран от #33
07:56 02.03.2026
24 Вашето мнение
До коментар #13 от "Хи хи":Според вашето мнение в украйна управляват бандерюги, които в колаборация с европейски и американски нацисти искаха да победят Русия.
07:57 02.03.2026
25 Стела Рименко
07:57 02.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Вашето мнение
До коментар #16 от "КОГО Е УДАРИЛ ИРАН":Според талмуда да излъжеш, ограбиш или убиеш неевреин е повод за радост.
07:58 02.03.2026
29 ДА ЗА ТЯХ СУВЕРИНИТЕТА
07:58 02.03.2026
30 оня с питон.я
07:59 02.03.2026
31 Унизително е
А иранския народ! А Либийския народ?
Кдин полудял за власт отвлича държавни глави и избива политическото ръководство на суверени държави!
По телевизията текат интервюта с жители на израел, Дувай и всички които имат подкрепата на терористите?
А за иранския народ? Се мълчи!
07:59 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Всъщност
До коментар #23 от "ООрана държава":Главните Хамейнджия са избити.Другите стоят,гледат и се нассират в чаршафите.
08:00 02.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ППДБейски сектанте,
До коментар #13 от "Хи хи":Иран не думка на поразия по цивилни обекти като девически училища. Терористите от израел и прокситата му сащ и 404 точно това правят!
08:01 02.03.2026
36 Шопо
До коментар #6 от "Цомчо":Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия
Коментиран от #43, #74
08:01 02.03.2026
37 Мишел
08:01 02.03.2026
38 Боруна Лом
08:02 02.03.2026
39 Картаген
-----
А на същите държави минава ли им през ум , че Иран също е държава и има право на самоотбрана? Не! Не им минава през ума.Защо ли?
Коментиран от #55
08:03 02.03.2026
40 Колко
Коментиран от #45
08:03 02.03.2026
41 Възмутен
(журналист).
08:04 02.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не лъжи шекеларино скъсан
До коментар #36 от "Шопо":Ако иранците имамха ЯО, и3сраел вече щеше да е радиоактивна пустиня.
08:05 02.03.2026
44 Иван
До коментар #26 от "Руснак без крак":Соломон Паша се качва на връх Шипка, ако Аллах го чака там.
08:06 02.03.2026
45 тепърва ще се обади повиканото
До коментар #40 от "Колко":Всичките арабски държави влизат в коалицията САЩ - Израел, за да изтрият Иран от картата.
Коментиран от #49, #67
08:06 02.03.2026
46 Пич
Сега на Тръмп му се разговаряло, но иранците казват - не !!!
08:08 02.03.2026
47 Честен
08:08 02.03.2026
48 китайски балон
БайДончо "Миротвореца" започна войната в ретроградния Меркурий, сещайте се!
08:08 02.03.2026
49 Дааа
До коментар #45 от "тепърва ще се обади повиканото":Ще ще ще ще ще 😀🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #53
08:09 02.03.2026
50 Айде без театър
08:09 02.03.2026
51 Някой
Този свят се нуждае от пълен ресет - няколко десетилетия по-късно може пак да се зароди някаква цивилизация, но да има малко повече морал.
08:10 02.03.2026
52 Нафталинка
08:10 02.03.2026
53 Димяща ушанка
До коментар #49 от "Дааа":Утре ще е влизам в Киев с 200.
08:10 02.03.2026
54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:10 02.03.2026
55 Отговарям ти!
До коментар #39 от "Картаген":Защото нямат ум!
08:10 02.03.2026
56 Факти
Коментиран от #65
08:11 02.03.2026
57 Мишел
До коментар #7 от "Трол":САЩ не смеят да помислят да нападнат Северна Корея, защото тя е ядрена сила, която има достатъчно ЯО (казват над 120 броя) на модерни носители с обхват, които позволява да унищожат всички мегаполиси на САЩ.
08:11 02.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Леля Гошо
08:12 02.03.2026
60 Укронаглец
08:13 02.03.2026
61 щом има бази там кво реват
Щом от тяхна територия се извършват набези или се извършва логистика няма какво друго да очакват .
08:14 02.03.2026
62 Изпитвам срам от
Такива тъпи интервюта и безммислени въпроси задават на интервюираните, че си затваряш ушите и очите!
Как може да питаш тези туристи, които им се реве че са попаднали в тази ситуация за неща като: какво ядат, как срат, излизат ли, как вс чувстват, искатьли да се върнат?! Къде са спали, на коя страна са лежали, какво са сънували…
Срам, срам, срам!
Коментиран от #71
08:14 02.03.2026
63 Копейка с чалма
Коментиран от #78
08:14 02.03.2026
64 явно нещата не вървят на добре
08:15 02.03.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Диоген
08:15 02.03.2026
67 Грешка
До коментар #45 от "тепърва ще се обади повиканото":Точно краварите и евреите са тези, които ще бъдат изтрити от картата на света, не Иран!!! Който е хвърлил първия камък, той ще си много отговорността!
08:16 02.03.2026
68 История на фактите
08:16 02.03.2026
69 Баати
08:18 02.03.2026
70 Жеко
Коментиран от #73
08:19 02.03.2026
71 Умен
До коментар #62 от "Изпитвам срам от":Ами гледат им сеира на тъпуците,дето са решили за видят Дубай например
Ами нека малко за се повадрискат от страх а за ре се правят ва жертви.Можеха и да не хозят на екскурзия в такъв момент, ама пусти байганьовски гени не позволяват
08:19 02.03.2026
72 Дръта чанта
08:19 02.03.2026
73 Да бе
До коментар #70 от "Жеко":Цuгaнорите така действат
08:20 02.03.2026
74 Мишел
До коментар #36 от "Шопо":Иран няма ядрени оръжия, но САЩ и Израел ще го принудят да си направи такива. И не само Иран.
08:21 02.03.2026
75 И все пак
08:22 02.03.2026
76 Понеже няма опасност за БГ
Днес аз ще съм на протеста!
08:22 02.03.2026
77 стоян георгиев
Американски медии пък съобщиха ,че е имало лют скандал между президента Тръмп и министъра на отбраната Хегстед заради това,че операцията срещу Иран не се развивала според плана на Белия дом ,
08:23 02.03.2026
78 Розаво мекотело
До коментар #63 от "Копейка с чалма":Ще издържат колкото трябва
08:24 02.03.2026