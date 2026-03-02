Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ определиха иранските удари като опасна ескалация

САЩ определиха иранските удари като опасна ескалация

2 Март, 2026 07:48

Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

САЩ и група арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност, предаде ДПА, съобщи БТА.

В съвместно изявление на Държавния департамент на САЩ, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари“ на Иран са били насочени срещу суверенна територия, че са изложили на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура.

В изявлението се добавя, че „насочването срещу цивилни и срещу държави, които не участват във военните действия, е безразсъдно и дестабилизиращо поведение“.

Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“ и потвърдиха „правото си на самоотбрана“.

САЩ и Израел нанасят удари по цели в Иран от събота. Техеран отговори с удари срещу Израел и американски военни бази в региона, като има съобщения за атаки в Йордания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Ирак. Редица близкоизточни страни се оказаха "косвени жертви" на ответните удари на Иран при конфронтацията му със САЩ и Израел.


САЩ
  • 1 Кучкар

    94 8 Отговор
    Не е ескалация а защита.
    Чий го дирите чак в Иран.

    07:49 02.03.2026

  • 2 САЩ са машата на

    78 7 Отговор
    ционисткия световен тероризъм.

    07:49 02.03.2026

  • 3 хи хиихи хи

    43 3 Отговор
    Ааа хаха хааа...

    07:49 02.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    32 8 Отговор
    ЕС обяви война на Иран.Честита война!

    07:52 02.03.2026

  • 6 Цомчо

    3 46 Отговор
    Ще пада атоми по чамлийте.

    Коментиран от #36

    07:53 02.03.2026

  • 7 Трол

    49 4 Отговор
    Ако САЩ бяха нападнали Северна Корея вместо Иран, нямаше да се стигне до опасна ескалация.

    Коментиран от #57

    07:53 02.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    71 6 Отговор
    Иран се защитава, не разбирам нас за баламурници ли ни вземат. Говоря за целия т.нар циливилизиран свят.

    Коментиран от #13

    07:53 02.03.2026

  • 11 Пенчо

    39 6 Отговор
    А бе, кво стаа с украйна!?

    Коментиран от #26

    07:54 02.03.2026

  • 13 Хи хи

    9 39 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Според вашето мнение Иран се защитава, а Украйна е терорист. Брей!

    Коментиран от #24, #35

    07:55 02.03.2026

  • 14 Истината е една:

    43 3 Отговор
    Иран води справедлива война и е в правото си да удря по базите на агресорите, включително и по американските бази разположени в България, както и летища на които са разположени самолети на агресориъе САЩ и Израел

    07:55 02.03.2026

  • 16 КОГО Е УДАРИЛ ИРАН

    33 2 Отговор
    Кажете, според талмуда лъжата грях ли е?

    Коментиран от #28

    07:55 02.03.2026

  • 18 Сбъркан свят

    45 1 Отговор
    Каква наглост и лицемерие.

    07:55 02.03.2026

  • 19 ами

    37 2 Отговор
    ха ха ха - само украина, сащ и израел могат да нападат в името на демокрацията, всички останали трябва да седят мирно докато им падат ракети и бомби по главите

    07:56 02.03.2026

  • 21 Ха, ха…

    38 2 Отговор
    Осъдили иранските атаки…
    Нима Иран е нападал САЩ, та осъждат иранските “атаки”…
    Стига цинично шеги.

    07:56 02.03.2026

  • 22 Б 2 Спирит

    3 21 Отговор
    Асад, Мадуро,Хамейни.Руските проксита падат като зрели круши.
    Кой е следващият?

    07:56 02.03.2026

  • 23 ООрана държава

    23 1 Отговор
    Вие очаквахте да стоят и да гледат ли?

    Коментиран от #33

    07:56 02.03.2026

  • 24 Вашето мнение

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Според вашето мнение в украйна управляват бандерюги, които в колаборация с европейски и американски нацисти искаха да победят Русия.

    07:57 02.03.2026

  • 25 Стела Рименко

    20 4 Отговор
    Пети американски флот е на практика елиминиран...да видим как ще се развият нещата!

    07:57 02.03.2026

  • 28 Вашето мнение

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "КОГО Е УДАРИЛ ИРАН":

    Според талмуда да излъжеш, ограбиш или убиеш неевреин е повод за радост.

    07:58 02.03.2026

  • 29 ДА ЗА ТЯХ СУВЕРИНИТЕТА

    22 1 Отговор
    ЗАЩИТЕН ТЕРИТОРИЯТА СЪЩО ТРЪМП ЩЕ БЪДЕ НАГРАДЕН А СУВЕРЕНИТЕТА НА ИРАН НАРУШЕН. ИРАНСКИТЕ УДАРИ БИЛИ ЕСКАЛАЦИЯ А УДАРИТЕ УБИЙСТВА НА САЩ И ИЗРАЕЛ САМАТА ДОБРОТА. И ПЕТРОЛА НАГОРЕ И НАРОДА ДОВОЛЕН""

    07:58 02.03.2026

  • 30 оня с питон.я

    22 2 Отговор
    Мъмрят иранците шот не са научили че кат те бомбят американци трябва да стоиш мирно и тихо.

    07:59 02.03.2026

  • 31 Унизително е

    27 1 Отговор
    Непрекъснато да ни навират колко страдат израелците и как е нарушен уюута на американците при положение, че терористичните нападения са плод на сътрудничеството м/ у Израел и САЩ!
    А иранския народ! А Либийския народ?
    Кдин полудял за власт отвлича държавни глави и избива политическото ръководство на суверени държави!
    По телевизията текат интервюта с жители на израел, Дувай и всички които имат подкрепата на терористите?
    А за иранския народ? Се мълчи!

    07:59 02.03.2026

  • 33 Всъщност

    2 17 Отговор

    До коментар #23 от "ООрана държава":

    Главните Хамейнджия са избити.Другите стоят,гледат и се нассират в чаршафите.

    08:00 02.03.2026

  • 35 ППДБейски сектанте,

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Иран не думка на поразия по цивилни обекти като девически училища. Терористите от израел и прокситата му сащ и 404 точно това правят!

    08:01 02.03.2026

  • 36 Шопо

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Цомчо":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    Коментиран от #43, #74

    08:01 02.03.2026

  • 37 Мишел

    12 2 Отговор
    В Рияд гори най-луксозния хотел, в който са настанени американски военни специалисти и разузнавателни служби.

    08:01 02.03.2026

  • 38 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    НАГЪЛ ОБОР! ВИЕ Ч. ИИ ГО ДИР. ИТЕ В ИРАН?

    08:02 02.03.2026

  • 39 Картаген

    17 0 Отговор
    ,,Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“ и потвърдиха „правото си на самоотбрана“.
    -----
    А на същите държави минава ли им през ум , че Иран също е държава и има право на самоотбрана? Не! Не им минава през ума.Защо ли?

    Коментиран от #55

    08:03 02.03.2026

  • 40 Колко

    9 1 Отговор
    тУпо изказване! Каквото повикало,такова се обадило!

    Коментиран от #45

    08:03 02.03.2026

  • 41 Възмутен

    13 1 Отговор
    Да бъдеш такъв скот (Тръмп) излиза от границите даже на една скотобаза каквито са САЩ.Все пак и там има някои нормални хора като Такер Карлсън
    (журналист).

    08:04 02.03.2026

  • 43 Не лъжи шекеларино скъсан

    14 0 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    Ако иранците имамха ЯО, и3сраел вече щеше да е радиоактивна пустиня.

    08:05 02.03.2026

  • 44 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак":

    Соломон Паша се качва на връх Шипка, ако Аллах го чака там.

    08:06 02.03.2026

  • 45 тепърва ще се обади повиканото

    1 8 Отговор

    До коментар #40 от "Колко":

    Всичките арабски държави влизат в коалицията САЩ - Израел, за да изтрият Иран от картата.

    Коментиран от #49, #67

    08:06 02.03.2026

  • 46 Пич

    6 1 Отговор
    Да бе мирно седяло, не би чудо видяло!!!
    Сега на Тръмп му се разговаряло, но иранците казват - не !!!

    08:08 02.03.2026

  • 47 Честен

    4 0 Отговор
    Е па по голяма наглост не бях чувал

    08:08 02.03.2026

  • 48 китайски балон

    7 1 Отговор
    Иcpaел удари и Ливан, много чудно, кой точно предизвика и разраства конфликта!
    БайДончо "Миротвореца" започна войната в ретроградния Меркурий, сещайте се!

    08:08 02.03.2026

  • 49 Дааа

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "тепърва ще се обади повиканото":

    Ще ще ще ще ще 😀🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #53

    08:09 02.03.2026

  • 50 Айде без театър

    8 0 Отговор
    Тези от виещата шайка, много добре знаеха какво правят когато вероломно нападнаха Иран и помогнаха на САЩ, пионката на Израел, да го направи. Като сте почнали хорото, сега ще го играете. А на Тръмп провалът на междинните избори в САЩ му е гарантиран! Никой не го е избирал да води войните на Израел!!!

    08:09 02.03.2026

  • 51 Някой

    4 1 Отговор
    не мога да повярвам, че има такива двуличници. Напдадат държава, тя отговаря, както е предупредила по-рано. И нападателя обвинява жертвата в опасна есклалация? Те какво очакват? Да им клекне и да почне да скимти?
    Този свят се нуждае от пълен ресет - няколко десетилетия по-късно може пак да се зароди някаква цивилизация, но да има малко повече морал.

    08:10 02.03.2026

  • 52 Нафталинка

    8 1 Отговор
    Скапаните американци нямат право да говорят за ескалация защото те започнаха тази атака,какво очакваха,цветя и рози за 8 март!

    08:10 02.03.2026

  • 53 Димяща ушанка

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Дааа":

    Утре ще е влизам в Киев с 200.

    08:10 02.03.2026

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    Арабите знаеха ще подръжкота на янкште ще им донесе бомби.

    08:10 02.03.2026

  • 55 Отговарям ти!

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Картаген":

    Защото нямат ум!

    08:10 02.03.2026

  • 56 Факти

    1 2 Отговор
    Според копейките Иран трябва веднага да развее бялото знаме и да не налива масло в огъня на войната.

    Коментиран от #65

    08:11 02.03.2026

  • 57 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    САЩ не смеят да помислят да нападнат Северна Корея, защото тя е ядрена сила, която има достатъчно ЯО (казват над 120 броя) на модерни носители с обхват, които позволява да унищожат всички мегаполиси на САЩ.

    08:11 02.03.2026

  • 59 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    Толкова тенденциозно отразяване на международен конфликт не си спомням от времето на соца. Все едно че чета вестника на БКП "Работническо дело"

    08:12 02.03.2026

  • 60 Укронаглец

    1 0 Отговор
    Някоя бомбичка с уран, нямат ли иранците? За един приятел от Киев питам

    08:13 02.03.2026

  • 61 щом има бази там кво реват

    2 0 Отговор
    Краварите подкараха група местни пудели да реват срещу лошия Иран .
    Щом от тяхна територия се извършват набези или се извършва логистика няма какво друго да очакват .

    08:14 02.03.2026

  • 62 Изпитвам срам от

    4 0 Отговор
    Телевизионните водещи на сутрешните блокове!
    Такива тъпи интервюта и безммислени въпроси задават на интервюираните, че си затваряш ушите и очите!
    Как може да питаш тези туристи, които им се реве че са попаднали в тази ситуация за неща като: какво ядат, как срат, излизат ли, как вс чувстват, искатьли да се върнат?! Къде са спали, на коя страна са лежали, какво са сънували…
    Срам, срам, срам!

    Коментиран от #71

    08:14 02.03.2026

  • 63 Копейка с чалма

    0 2 Отговор
    Колко дни ще издържат аятоласите преди да бъдат занулени?

    Коментиран от #78

    08:14 02.03.2026

  • 64 явно нещата не вървят на добре

    1 1 Отговор
    щом са подкарали група камилари да вдигат врява .

    08:15 02.03.2026

  • 66 Диоген

    4 0 Отговор
    Ловците решили да отстрелят глиган.Ранили го два пъти.Глиганът изскочил от храстите и съборил един от ловците.Счупил му две ребра.Цялата ловна дружинка категорично осъди действията на глигана.

    08:15 02.03.2026

  • 67 Грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "тепърва ще се обади повиканото":

    Точно краварите и евреите са тези, които ще бъдат изтрити от картата на света, не Иран!!! Който е хвърлил първия камък, той ще си много отговорността!

    08:16 02.03.2026

  • 68 История на фактите

    2 0 Отговор
    Сащ и Израел са терористични държави. Иран се защитава, а не ескалира!

    08:16 02.03.2026

  • 69 Баати

    1 0 Отговор
    Наглеците!

    08:18 02.03.2026

  • 70 Жеко

    1 0 Отговор
    Типично нападение за бандити. Нападат те, а после се обединяват и те заплашват ако решиш да се защитиш

    Коментиран от #73

    08:19 02.03.2026

  • 71 Умен

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Изпитвам срам от":

    Ами гледат им сеира на тъпуците,дето са решили за видят Дубай например
    Ами нека малко за се повадрискат от страх а за ре се правят ва жертви.Можеха и да не хозят на екскурзия в такъв момент, ама пусти байганьовски гени не позволяват

    08:19 02.03.2026

  • 72 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    Зраел и фаш са терористи

    08:19 02.03.2026

  • 73 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Жеко":

    Цuгaнорите така действат

    08:20 02.03.2026

  • 74 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    Иран няма ядрени оръжия, но САЩ и Израел ще го принудят да си направи такива. И не само Иран.

    08:21 02.03.2026

  • 75 И все пак

    3 0 Отговор
    Заливните монархии са подлоги на сащ и израел. Нищо не казват за непредизвиканата агресия срещу Иран. Иран отдавна обяви, че ще атакува американските бази...

    08:22 02.03.2026

  • 76 Понеже няма опасност за БГ

    1 0 Отговор
    В момента самолети порят небето, поне от прозореца си можах да преброя 7, но има следи от вече прелители машини!
    Днес аз ще съм на протеста!

    08:22 02.03.2026

  • 77 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Вече официално се призна,че американския самолетоносач Абрахъм Линкълн след ракетни удари е получил повреда и ще бъде изтеглен за ремонт..
    Американски медии пък съобщиха ,че е имало лют скандал между президента Тръмп и министъра на отбраната Хегстед заради това,че операцията срещу Иран не се развивала според плана на Белия дом ,

    08:23 02.03.2026

  • 78 Розаво мекотело

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Копейка с чалма":

    Ще издържат колкото трябва

    08:24 02.03.2026