Цените на петрола скочиха рязко заради войната в Иран

Цените на петрола скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток през уикенда, като брентът поскъпна до най-високото си равнище от януари 2025 г., съобщи ДПА, предаде БТА.
Брентът за доставка през април се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82,37 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.
Поскъпването идва, след като Израел и Съединените щати извършиха атаки срещу Иран през уикенда, при които, наред с други, беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей. Иран отговори с ответни удари и ограничи корабоплаването през Ормузкия проток – ключов път за световната енергийна търговия.
През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света и всяко прекъсване може да тласне цените на енергията нагоре и да разклати глобалните пазари.
Вчера сраните, които формират ядрото на групата производители ОПЕК+, решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.
Доларът и швейцарският франк отбелязаха отчетливо поскъпване благодарение на статута си на „валути убежища“ на фона на военната ескалация в Близкия изток – първи знак за нервност сред инвеститорите в очакване на отварянето на пазара на петрол, предаде АФП, съобщи БТА.
Вчера към 22:00 ч. по Гринуич (00:00 ч. българско време днес) американската валута повиши стойността си с 0,37% спрямо еврото – до 1,1768 долара за едно евро. Тя увеличи цената си с 0,54% спрямо британската лира – до 1,3409 долара.
Швейцарският франк поскъпна с 0,57% спрямо еврото – до 0,9034 швейцарски франка за едно евро.
Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #19
07:04 02.03.2026
2 Те тези новини
От такива новини ви изтъняват джобовете.
07:04 02.03.2026
3 .....
07:04 02.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лан, дран,
Коментиран от #8
07:06 02.03.2026
6 ООрана държава
07:11 02.03.2026
7 Пийпинг ТОМ
А кой мислите , че плащаше тяхното присъствие и войни в Ирак и Афганистан , при това години наред ?
Сега ще ни наложат да платим и кашата им в Иран ли ?
Мислите ли , че ще ни се размине това чуждо удоволствие ?
Коментиран от #32
07:11 02.03.2026
8 Ти си
До коментар #5 от "Лан, дран,":специалистка по Фащането, разбираш го тия неща!
07:11 02.03.2026
9 Мурка
07:12 02.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хер ФЛИК
07:13 02.03.2026
12 Ами
Коментиран от #27
07:14 02.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 райберЪТ
07:19 02.03.2026
15 Умен жълтопаветник с вишу от югозападен
07:19 02.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ровя в явоР
07:21 02.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европеец
До коментар #1 от "Това":Целта разбира се е Петрола..... Много високата цена на петрола е пагубна за краварите..... Спомням си когато горивото по бензиностанциите в краварника побесня, как бай Джо Байдън се обясняваше, че Путин бил виновен.... Бай Дончо от оБора, затова нападна и Иран когато борсата е затворена, за да се подготвят и да минимилизират щетата от скока на борсата..... Скъпо гориво винаги повишава инфлацията....
07:25 02.03.2026
20 ТУ ТУУ
07:26 02.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 свиреп ОХЛЮВ
07:29 02.03.2026
24 Герп боклуци
07:29 02.03.2026
25 А БРЕ
До коментар #21 от "Ами":Ще ме вземат ли в твоето НПО. Да ми дават заплата без нищо да правя.
07:31 02.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Погонат
До коментар #12 от "Ами":Вече 4 години ли ?
07:31 02.03.2026
28 КАК БЕШЕ ОФИЦИАЛНИЯ ИЗРАЗ
07:32 02.03.2026
29 аритметика, 3 клас
07:33 02.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А ГДЕ
07:33 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пешко
Коментиран от #42
07:37 02.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Петер Брьогел
Коментиран от #50
07:38 02.03.2026
36 Да бе
Аз пък си мислих че златото е най-сигурната валута 😁8965
07:38 02.03.2026
37 Легнал ангеЛ
07:40 02.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Рижа ЛИСИЦА
07:42 02.03.2026
40 в момепта
07:42 02.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Стивън Дарси...
07:54 02.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 кумчо ВЪЛЧО
И да каже , че НАСТОЯВА цената на бензина да е около 1 евро !
Великан !
07:58 02.03.2026
48 въобще не е така
ВИждали сме петрола и 120 долара за барел при много по-силен долар.
Тези 70 долара сега са смешно малка сума при такъв конфликт и такава инфлация.
Добре са си направили сметката.
И тук се вижда ефектт Венецуела.
Ако не бяха махнали Мадуро първо, сега петрола да беше ударил 100 долара поне.
Но вие нали сте пропагандатори без грам идея за нещата които "анализирате".....
07:58 02.03.2026
49 Т Живков
Коментиран от #51
08:01 02.03.2026
50 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #35 от "Петер Брьогел":Това ще стане само при положение, че има кой да купува руския петрол..ама сега желаещи няма..освен Китай, който купува толкова, колкото за бог да прости и то в някакви мижави количества, Между другото- вчера Иранците са издумкали руски танкер в Ормузкия проток.. абе съюзническа им работа....да Омреш от смех па с тия
08:21 02.03.2026
51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #49 от "Т Живков":Е как как е..поскъпва- две рубли за цент..
08:22 02.03.2026
52 Емили с тротинетката
08:23 02.03.2026
53 а бе..
08:24 02.03.2026