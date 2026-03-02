Новини
Цените на петрола скочиха рязко заради войната в Иран

2 Март, 2026

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света

Цените на петрола скочиха рязко заради войната в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток през уикенда, като брентът поскъпна до най-високото си равнище от януари 2025 г., съобщи ДПА, предаде БТА.

Брентът за доставка през април се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82,37 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.

Поскъпването идва, след като Израел и Съединените щати извършиха атаки срещу Иран през уикенда, при които, наред с други, беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей. Иран отговори с ответни удари и ограничи корабоплаването през Ормузкия проток – ключов път за световната енергийна търговия.

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света и всяко прекъсване може да тласне цените на енергията нагоре и да разклати глобалните пазари.

Вчера сраните, които формират ядрото на групата производители ОПЕК+, решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.

Доларът и швейцарският франк отбелязаха отчетливо поскъпване благодарение на статута си на „валути убежища“ на фона на военната ескалация в Близкия изток – първи знак за нервност сред инвеститорите в очакване на отварянето на пазара на петрол, предаде АФП, съобщи БТА.

Вчера към 22:00 ч. по Гринуич (00:00 ч. българско време днес) американската валута повиши стойността си с 0,37% спрямо еврото – до 1,1768 долара за едно евро. Тя увеличи цената си с 0,54% спрямо британската лира – до 1,3409 долара.

Швейцарският франк поскъпна с 0,57% спрямо еврото – до 0,9034 швейцарски франка за едно евро.

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Това

    40 3 Отговор
    беше целта на занятието !

    Коментиран от #19

    07:04 02.03.2026

  • 2 Те тези новини

    29 3 Отговор
    не ги пишат да драскате коментари.
    От такива новини ви изтъняват джобовете.

    07:04 02.03.2026

  • 3 .....

    13 2 Отговор
    не моЗе да бАде

    07:04 02.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лан, дран,

    29 2 Отговор
    накрая пак сеирджиите ще хванат средния, а големите пак ще си разделят баницата.

    Коментиран от #8

    07:06 02.03.2026

  • 6 ООрана държава

    21 1 Отговор
    Добро утро....

    07:11 02.03.2026

  • 7 Пийпинг ТОМ

    49 5 Отговор
    Спомняте ли си как през 2008-2009 год. САЩ ни натресоха тяхната ипотечна дългова криза. Как банковите и имотните пазари се сринаха. Е.....ние им я платихме. Целия свят !
    А кой мислите , че плащаше тяхното присъствие и войни в Ирак и Афганистан , при това години наред ?
    Сега ще ни наложат да платим и кашата им в Иран ли ?
    Мислите ли , че ще ни се размине това чуждо удоволствие ?

    Коментиран от #32

    07:11 02.03.2026

  • 8 Ти си

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Лан, дран,":

    специалистка по Фащането, разбираш го тия неща!

    07:11 02.03.2026

  • 9 Мурка

    41 0 Отговор
    кво ни брига НИЕ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ-ИМА БАНАНИ ИМАМЕ КЮЛЧЕТА В ЧЕКМЕДЖЕТО НИЕ СМЕ ЮРОАТЛАНТИЦИ

    07:12 02.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хер ФЛИК

    30 0 Отговор
    Както се казва - ЧЕСТИТО на печелившите !

    07:13 02.03.2026

  • 12 Ами

    3 30 Отговор
    Русия фалирва.

    Коментиран от #27

    07:14 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 райберЪТ

    28 1 Отговор
    Доста хора ще умрат , ще има разрушение , малко хора ще забогатеят , други ще начешат егото си , а масата народ ще плати сметката , което вклюва нови , завешени цени на гориво , стоки , продукти , данъци , ток , парно , живот !

    07:19 02.03.2026

  • 15 Умен жълтопаветник с вишу от югозападен

    29 2 Отговор
    Ураааа, сега ще плащаме по 10 евро за литър бензин.

    07:19 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ровя в явоР

    24 0 Отговор
    Да благодарим ли на Израел и САЩ за войната ?

    07:21 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Целта разбира се е Петрола..... Много високата цена на петрола е пагубна за краварите..... Спомням си когато горивото по бензиностанциите в краварника побесня, как бай Джо Байдън се обясняваше, че Путин бил виновен.... Бай Дончо от оБора, затова нападна и Иран когато борсата е затворена, за да се подготвят и да минимилизират щетата от скока на борсата..... Скъпо гориво винаги повишава инфлацията....

    07:25 02.03.2026

  • 20 ТУ ТУУ

    13 2 Отговор
    Кризата дойде.

    07:26 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 свиреп ОХЛЮВ

    21 2 Отговор
    Съвсем нормално е ! Няма само Русия да си играе на война ! И американците искат , и те са хора. Да си стоят мирно и кротко ли ? При наличието на толкова оръжия и войници , да си стоиш и да ги пазиш ли ? Направо си е грехота.

    07:29 02.03.2026

  • 24 Герп боклуци

    26 2 Отговор
    Ще се молите за евтин руски петрол ама нъцки, урсулата не дава да си купите

    07:29 02.03.2026

  • 25 А БРЕ

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Ще ме вземат ли в твоето НПО. Да ми дават заплата без нищо да правя.

    07:31 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Погонат

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Вече 4 години ли ?

    07:31 02.03.2026

  • 28 КАК БЕШЕ ОФИЦИАЛНИЯ ИЗРАЗ

    24 1 Отговор
    НЕПРЕДИЗВИКАНА И ПЪЛНОМАЩАБНА АГРЕСИЯ - нали така.

    07:32 02.03.2026

  • 29 аритметика, 3 клас

    15 3 Отговор
    9% повишаване на цените на петрола водят до около 3 пъти повишения на крайните цени!

    07:33 02.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А ГДЕ

    15 1 Отговор
    Кая Калас

    07:33 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пешко

    10 13 Отговор
    Е как бе? Русия и Китай закопаха долара! Рублата е световна валута номер едно вече!

    Коментиран от #42

    07:37 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Петер Брьогел

    18 4 Отговор
    И сега ? Горивата ще скочат и Путин ще има повече пари за войната. Пък УЖ американците и приятелите им нарочно свалиха цените на петрола. А сега правят обратното. Чудни хора !

    Коментиран от #50

    07:38 02.03.2026

  • 36 Да бе

    11 0 Отговор
    Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП.

    Аз пък си мислих че златото е най-сигурната валута 😁8965

    07:38 02.03.2026

  • 37 Легнал ангеЛ

    18 3 Отговор
    Още ли мислите , че РУСКАТА ВОЙНА е лоша , а АМЕРИКАНО-ИЗРАЕЛСКАТА е добра ?

    07:40 02.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Рижа ЛИСИЦА

    8 2 Отговор
    Дали в момента в целите САЩ има масови хилядно - милионни протести срещу поредната американска война ? Дали американетата знаят какво е Техеран и каква е разликата на Иран и Ирак - не само последната буква в имената им !

    07:42 02.03.2026

  • 40 в момепта

    3 1 Отговор
    барел Брент =78$

    07:42 02.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Стивън Дарси...

    7 0 Отговор
    Русия харесва това....

    07:54 02.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 кумчо ВЪЛЧО

    6 0 Отговор
    Сега очаквам бат Бойко пак да излезе и да каже , че НАСТОЯВА Иран да спре своите удари и агресия !
    И да каже , че НАСТОЯВА цената на бензина да е около 1 евро !
    Великан !

    07:58 02.03.2026

  • 48 въобще не е така

    5 1 Отговор
    Такова мижавао поскъпване след затварянето на най-важния петролен път е направо учудващо.
    ВИждали сме петрола и 120 долара за барел при много по-силен долар.

    Тези 70 долара сега са смешно малка сума при такъв конфликт и такава инфлация.
    Добре са си направили сметката.
    И тук се вижда ефектт Венецуела.
    Ако не бяха махнали Мадуро първо, сега петрола да беше ударил 100 долара поне.

    Но вие нали сте пропагандатори без грам идея за нещата които "анализирате".....

    07:58 02.03.2026

  • 49 Т Живков

    2 3 Отговор
    Рублата как е?😂😂😂

    Коментиран от #51

    08:01 02.03.2026

  • 50 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Петер Брьогел":

    Това ще стане само при положение, че има кой да купува руския петрол..ама сега желаещи няма..освен Китай, който купува толкова, колкото за бог да прости и то в някакви мижави количества, Между другото- вчера Иранците са издумкали руски танкер в Ормузкия проток.. абе съюзническа им работа....да Омреш от смех па с тия

    08:21 02.03.2026

  • 51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Т Живков":

    Е как как е..поскъпва- две рубли за цент..

    08:22 02.03.2026

  • 52 Емили с тротинетката

    0 0 Отговор
    Пука ми на дбеуиа ...3 за цената на петрола ,бутам щепсела на 🛴 и след недълго време политам .

    08:23 02.03.2026

  • 53 а бе..

    1 0 Отговор
    Така требва да бъде за урсулците,санкций за тегеран и ормузкио проток хи хи

    08:24 02.03.2026

