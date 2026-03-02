Цените на петрола скочиха рязко заради войната в Иран

Цените на петрола скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток през уикенда, като брентът поскъпна до най-високото си равнище от януари 2025 г., съобщи ДПА, предаде БТА.

Брентът за доставка през април се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82,37 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.

Поскъпването идва, след като Израел и Съединените щати извършиха атаки срещу Иран през уикенда, при които, наред с други, беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей. Иран отговори с ответни удари и ограничи корабоплаването през Ормузкия проток – ключов път за световната енергийна търговия.

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света и всяко прекъсване може да тласне цените на енергията нагоре и да разклати глобалните пазари.

Вчера сраните, които формират ядрото на групата производители ОПЕК+, решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.

Доларът и швейцарският франк отбелязаха отчетливо поскъпване благодарение на статута си на „валути убежища“ на фона на военната ескалация в Близкия изток – първи знак за нервност сред инвеститорите в очакване на отварянето на пазара на петрол, предаде АФП, съобщи БТА.

Вчера към 22:00 ч. по Гринуич (00:00 ч. българско време днес) американската валута повиши стойността си с 0,37% спрямо еврото – до 1,1768 долара за едно евро. Тя увеличи цената си с 0,54% спрямо британската лира – до 1,3409 долара.

Швейцарският франк поскъпна с 0,57% спрямо еврото – до 0,9034 швейцарски франка за едно евро.

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП.