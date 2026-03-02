Силни експлозии бяха чути в Доха и Дубай

Силни експлозии бяха чути днес в Дубай, Доха и Манама, предаде Франс прес, съобщи БТА.
АФП отбелязва, че Иран предприема трети ден на удари срещу съседите си в региона на Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република.
Журналисти от АФП съобщават, че са чули няколко силни детонации в столиците на Катар и Бахрейн, както и в най-населения град в Обединените арабски емирства.
Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.
Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака.
От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #39, #40, #42
08:22 02.03.2026
2 Позьори
Коментиран от #9, #29
08:22 02.03.2026
3 Дудов
08:23 02.03.2026
4 хъхъ
08:23 02.03.2026
5 Смесват се държави и градове.
08:24 02.03.2026
6 РЕАЛИСТ
08:25 02.03.2026
7 Шопо
Коментиран от #10, #43
08:28 02.03.2026
8 Ха, ха…
08:28 02.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Също и цивилно летище
До коментар #7 от "Шопо":с раположени летящи цистерни и транспортни самолети на говедарите.
08:30 02.03.2026
11 всички агресори и техните помагачи
Коментиран от #44
08:30 02.03.2026
12 Благ Джизъс
08:30 02.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А какво правят тия
08:31 02.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Последния Софиянец
08:32 02.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:40 02.03.2026
25 моолите са бита карта
Коментиран от #28
08:40 02.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мухахаха
08:41 02.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 То Путин не се показва
До коментар #2 от "Позьори":Ти за Костя ми говориш
Новият закон ще забрани екстремистите и коста ще иде във лагер във Израел да си излежи смъртната Присъда
08:42 02.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Али Баба
08:43 02.03.2026
32 Айзомби
08:45 02.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:09 02.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дубай рая на земята
09:26 02.03.2026
42 история
До коментар #1 от "Пич":От времето си на създаване на държавата Израел,мир в този район няма и няма да има.Те са злокачествения тумор в тази част на света.Виновни са и руснаците.Как само подклаждат войни в различни точки на света за да изтощят САЩ.Водят същата политика на Рейгън срещу СССР.Междузвездни войни така изтощиха руснаците,че се разпаднаха на съставните си части.
09:33 02.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 съвет
До коментар #11 от "всички агресори и техните помагачи":Ислямски фанатици не трябва да разполагат с ядрено оръжие.Пагубно е за човешката цивилизация.Май забравихте защо е този конфликт-за премахване на възможността да направят атомна бомба.Нападението не е внезапно,а с години на предупреждения.Но те са фанатици и вярват единствено в Корана.
Коментиран от #46
09:51 02.03.2026
45 Какви
09:51 02.03.2026
46 По принцип
До коментар #44 от "съвет":Против амеъи политиката и да се меси в целия свят но тук подкрепям ударите срещу Иран. Опасно е режими като Иран,сев.корея и дори Турция да имат или разработват ядрени оръжия
09:56 02.03.2026