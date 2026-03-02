Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Силни експлозии бяха чути в Доха и Дубай

2 Март, 2026 08:20 2 526 46

  • иран-
  • доха-
  • дубай-
  • израел-
  • сащ-
  • катар-
  • оае

Журналисти от АФП съобщават, че са чули няколко силни детонации в столиците на Катар и Бахрейн, както и в най-населения град в ОАЕ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силни експлозии бяха чути днес в Дубай, Доха и Манама, предаде Франс прес, съобщи БТА.

АФП отбелязва, че Иран предприема трети ден на удари срещу съседите си в региона на Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република.

Журналисти от АФП съобщават, че са чули няколко силни детонации в столиците на Катар и Бахрейн, както и в най-населения град в Обединените арабски емирства.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака.

От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.


Обединени Арабски Емирства
  • 1 Пич

    45 11 Отговор
    Тези кравари и евреи са напълно неадекватни, и стратегически неграмотни !!! От мощното им реване достигам до извода, че те най сериозно са градили стратегии върху очакванията, че като гръмнат няколко пъти, Иран ще легне като кутре и ще чака дали ще го погалят, или ще го избират!!! Ама ритнаха вълча порода, която се обърна и им съдра гащите, и тия идиоти не знаят какво да правят, освен да се оплакват, че кучето хапе!!!

    Коментиран от #39, #40, #42

    08:22 02.03.2026

  • 2 Позьори

    16 28 Отговор
    Къде е Кoпейкин и грандиозният му протест 😆

    Коментиран от #9, #29

    08:22 02.03.2026

  • 3 Дудов

    20 5 Отговор
    За нясоя взривена синагога няма ли новини още?

    08:23 02.03.2026

  • 4 хъхъ

    44 5 Отговор
    Врагът е обградил Иран със свои бази, а после Иран бил заплаха за ФАЩ.

    08:23 02.03.2026

  • 5 Смесват се държави и градове.

    14 1 Отговор
    Съвсем се объркахме.

    08:24 02.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    39 5 Отговор
    Значи САЩ правят военни бази по света, уж да пазят съответните държави, пък сега излиза че ПВО-на тези държави пази американските бази от унищожение. Парадокс някакъв.

    08:25 02.03.2026

  • 7 Шопо

    22 5 Отговор
    Американска база в Кувейт е легитимна цел за Иран

    Коментиран от #10, #43

    08:28 02.03.2026

  • 8 Ха, ха…

    8 3 Отговор
    Обядът там ще е камилско опушено.

    08:28 02.03.2026

  • 10 Също и цивилно летище

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    с раположени летящи цистерни и транспортни самолети на говедарите.

    08:30 02.03.2026

  • 11 всички агресори и техните помагачи

    19 2 Отговор
    трябва да понесат последствията и отмъщението за избитите непровокирано иранци , включително и деца

    Коментиран от #44

    08:30 02.03.2026

  • 12 Благ Джизъс

    10 2 Отговор
    Треперят ми гащити.

    08:30 02.03.2026

  • 15 А какво правят тия

    19 2 Отговор
    военни бази на САЩ там??

    08:31 02.03.2026

  • 18 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    ЕС обяви война на Иран.САЩ почна войните в Украйна и Иран и се измъква и оставя глупаците от ЕС да ги довършат.

    08:32 02.03.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 5 Отговор
    То верно, че тия пари са само на блатари от обкръжението на бункерното, но нищо, да им е гадно, няма само ние да гладуваме!

    08:40 02.03.2026

  • 25 моолите са бита карта

    4 12 Отговор
    Аятоласите се крият като мишки и са избивани като мишки.Путлер дума не смее да каже срещу Израел,че ще яде и той голямата гега.

    Коментиран от #28

    08:40 02.03.2026

  • 27 Мухахаха

    10 3 Отговор
    Тепърва започват мъките на евреите и краварите

    08:41 02.03.2026

  • 29 То Путин не се показва

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Позьори":

    Ти за Костя ми говориш
    Новият закон ще забрани екстремистите и коста ще иде във лагер във Израел да си излежи смъртната Присъда

    08:42 02.03.2026

  • 31 Али Баба

    13 2 Отговор
    Англосаксонските сатанисти разпалиха поредната война ! След като съсипаха и опостушиха Ирак, Либия и Сирия, сега искат да смачкат и Иран.

    08:43 02.03.2026

  • 32 Айзомби

    5 3 Отговор
    Изобщо не ми дреме за талибаните в дубай.Колкото повече ракети паднат , дори е по-добре.

    08:45 02.03.2026

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Нека усетят яростта на Иран! Удрииий!

    09:09 02.03.2026

  • 41 Дубай рая на земята

    2 0 Отговор
    нещо много хора тръгнаха да бягат от рая на земията

    09:26 02.03.2026

  • 42 история

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    От времето си на създаване на държавата Израел,мир в този район няма и няма да има.Те са злокачествения тумор в тази част на света.Виновни са и руснаците.Как само подклаждат войни в различни точки на света за да изтощят САЩ.Водят същата политика на Рейгън срещу СССР.Междузвездни войни така изтощиха руснаците,че се разпаднаха на съставните си части.

    09:33 02.03.2026

  • 44 съвет

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "всички агресори и техните помагачи":

    Ислямски фанатици не трябва да разполагат с ядрено оръжие.Пагубно е за човешката цивилизация.Май забравихте защо е този конфликт-за премахване на възможността да направят атомна бомба.Нападението не е внезапно,а с години на предупреждения.Но те са фанатици и вярват единствено в Корана.

    Коментиран от #46

    09:51 02.03.2026

  • 45 Какви

    1 0 Отговор
    глупости пишете ,защо не пишете истината ,че атаките са срещу бази на сащ от ,които се извършват нападения над ИРАН ? Идиоти продажни .

    09:51 02.03.2026

  • 46 По принцип

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "съвет":

    Против амеъи политиката и да се меси в целия свят но тук подкрепям ударите срещу Иран. Опасно е режими като Иран,сев.корея и дори Турция да имат или разработват ядрени оръжия

    09:56 02.03.2026