Силни експлозии бяха чути в Доха и Дубай

Силни експлозии бяха чути днес в Дубай, Доха и Манама, предаде Франс прес, съобщи БТА.

АФП отбелязва, че Иран предприема трети ден на удари срещу съседите си в региона на Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република.

Журналисти от АФП съобщават, че са чули няколко силни детонации в столиците на Катар и Бахрейн, както и в най-населения град в Обединените арабски емирства.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака.

От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.