„Global Times“: Светът се върна към Закона на джунглата, задават се още по-трагични събития

2 Март, 2026 06:55, обновена 2 Март, 2026 06:57 2 352 22

САЩ и Израел открито убиха лидера на суверенна държава, провокираха смяна на режима и след това се похвалиха с това като с някакво постижение, пише изданието

„Global Times“: Светът се върна към Закона на джунглата, задават се още по-трагични събития - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран ясно демонстрира на света установения модел на отделни държави, действащи по закона на джунглата. Случилото се в региона биха могли да бъдат предвестник на още по-трагични събития, пише „Global Times“.

„САЩ и Израел предприеха изненадващи удари срещу Иран, в резултат на което загинаха върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко високопоставени служители. Това потопи Близкия изток в опасна бездна. Фактът, че тази атака беше извършена, докато преговорите между САЩ и Иран продължаваха, беше дълбок шок за международната общност. Още по-неприемливо е, че САЩ и Израел открито убиха лидера на суверенна държава, провокираха смяна на режима и след това се похвалиха с това като с някакво постижение. Тези действия представляват нагло пренебрежение и нарушение на международните норми“, пише вестникът.

Вестникът посочва, че траекторията на войната не може да бъде точно предвидена. „Историята в Близкия изток многократно е потвърждавала тази истина. Хаосът, който САЩ и Израел създадоха в Иран и Близкия изток като цяло, вероятно е предвестник на още по-трагични катаклизми“, се казва в коментара.

„Това, което разкри тази едностранна атака, е опасна тенденция. Атаката на САЩ и Израел срещу Иран не е изолирано изключение; тя е резултат от дългогодишен модел, при който няколко държави се придържат към закона на джунглата. Още по-сериозно е, че тези действия подкопават международната система, центрирана около ООН, и ерозират основните норми на международните отношения. Минаха повече от 20 години и подобни едностранни действия не само не са изчезнали, но продължават да се повтарят, водещи до по-нататъшни хуманитарни кризи, което е наистина трагично“, отбелязва вестникът.

Вестникът отбелязва, че трагедията, която се разиграва днес в Близкия изток, лесно може да се повтори навсякъде по света утре, което прави сигурността недостижима за всички държави. „Международната общност трябва да изрази по-ясна и по-решителна позиция срещу връщането към закона на джунглата. Това трябва да се превърне в най-силния консенсус на съвременната международна общност“, се казва в статията.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучкар

    52 2 Отговор
    Крайно време е да има военни действия и в краварника

    Коментиран от #10

    06:59 02.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 12 Отговор
    Правим най добрите дронове и вместо да ги подаряваме на Украйна да се въоръжим.И да се върне казармата за мъже и жени като в Израел.Израел е колкото нас население но има силна армия .Значи може.

    Коментиран от #11

    07:00 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    50 0 Отговор
    Извода е:
    -Който няма атом, няма и суверинитет.

    Коментиран от #21

    07:01 02.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    25 6 Отговор
    Китайците много добре знаят, че запада винаги е живял по законите на джунглата. Нищо ново. Проблема е, че запада е колективен, а БРИКС - не.

    Коментиран от #7

    07:03 02.03.2026

  • 7 Историк

    30 2 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Колективен или колониален?

    Коментиран от #14

    07:04 02.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цивилизацион

    37 0 Отговор
    Сега закона на джунглата го наричат демокрация! Този закон действа във и се налага от "свободния" "цивилизован" свят по цялата Земя!

    07:07 02.03.2026

  • 10 Европеец

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кучкар":

    Заглавието е вярно.... Твоят коментар ми харесва , но на тоя етап е невъзможен.... Само Русия и Китай могат да стигнат отбора, Но за разлика от краварите появяват разум и отговорност за световния мир...

    Коментиран от #22

    07:11 02.03.2026

  • 11 Цивилизацион

    29 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    САЩ са "партньор" и на Израел и на България! Но разликата е че Израел командва САЩ, а България е слуга на САЩ!

    Коментиран от #16

    07:12 02.03.2026

  • 12 Аналитик

    29 0 Отговор
    Минаха повече от 20 години ? Не, минаха точно 35 години от краха на Социалистическата Система и края на Студената война и Западният Атлантически Милитаризъм взе победоносно да си разиграва империалистическия кон с агресивни инвазии по цял свят. Започна се от Югославия, последвана от Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Йемен, Венецуела, Иран, Украйна. Война селд война с хиляди невинни нжертви и невиждано преселение на народите. Атлантическият Запад въведе Нов Световен Ред, който недвусмислено показа, че Западният Демонкратичен Модел е неспособен да поведе човечеството към мир и просперитет, разкъсван от алчност и жажда за хегемония. Джефри Сакс: Никога няма да ви простя !

    07:21 02.03.2026

  • 13 Някой

    20 3 Отговор
    Трябва, ама няма. Виждаме как западните прости....ки мълчат като бити за "международното право? и за убитите цивлни - над сто деца в училище.
    Такъв свят няма алтернатива - виждаме и Китай и Русия как се покриха и не смеят да шукнат, камо ли да помогнат на един от малкото си съюзници.
    Тъй че, добре е да изтрезнеем и да осъзнаем в що за свят живеем. И да вемем правилния наклон - надупени към хегемона и злият му пинчер (Нетаняху). Ако искаме да оцелеем физически. Щото морално сме мъртви от към 37 години.

    07:23 02.03.2026

  • 14 Някой

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Колективен за между тях си, но колониален за останалия свят. Така е било и така ще си остане. А БРИКС явно си е просто едно парче тухла. Нищо повече. Индия не са я погледнали колониалистите, не се е изметнала, както ѝ наредят. Иртан ще го няма до няколко дни. Тъй че, от БРИКС неяма да остане и тухличка.
    Всичко това го казвам със жалост - хубаво би било да има контрапункт на разбеснелите се англосаксонци и евреи. За жалост - няма.

    07:26 02.03.2026

  • 15 Майстора

    10 0 Отговор
    Законът на по-силният никога не си е отишъл.Просто паднаха маските от лицемерието на т.н. демократи.

    07:41 02.03.2026

  • 16 Кучкар

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цивилизацион":

    Слугите имат собствен живот а робите не.
    Та България е роб на ФАЩ

    07:42 02.03.2026

  • 17 Фактъ

    6 2 Отговор
    За съжаление не е конспирация, че който оцелее до 2030-та няма да има нищо, но ще е "щастлив".

    07:45 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 безпартиен

    1 0 Отговор
    Кой има полза от въоръжените конфликти ? Оръжия се провеждат не за да се съхраняват,а да се ИЗПОЛЗВАТ! След като се използват, трябват нови за които трябва и да се плати! Парите са в банките които са ЧАСТНИ със собственици ЛИЦА имената на които са винаги ТАЙНА!Как стана така, че всички държави са в дълг към ЧАСТНИ БАНКИ със собственици частни лица?Кои са тези лица които вече владеят държави и народи?

    08:06 02.03.2026

  • 20 Факти цапнаха дъното

    1 0 Отговор
    Този вестник не го бях чувал та реших да го видя какъв е: подиздание на официоза на Китайската комунистическа партия. От милионите статии на темата Иран, със всякакви мнения, как решихте точно това да препечатате?

    08:10 02.03.2026

  • 21 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Атом бие. Всичко коз. Чалмите изгоряха. Аятоласи, тюрбани, Ала бала. Бум

    08:22 02.03.2026

  • 22 "Проявилите разум" , не са Русия...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    а Китайската империя !!!В момента те крепят световния мир , ... или войната ???

    Русия стартира хаоса в света , първо уж психологически, ... после идеологически и на края
    по капиталистически, странно но абсолютно сигурно по Руски "вперьод и огонь"!!!!!!
    Путин стана за смях , а Киев беше толкова близо , колкото и Техеран за Краварите днес!

    08:25 02.03.2026

