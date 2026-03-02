„Global Times“: Светът се върна към Закона на джунглата, задават се още по-трагични събития

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран ясно демонстрира на света установения модел на отделни държави, действащи по закона на джунглата. Случилото се в региона биха могли да бъдат предвестник на още по-трагични събития, пише „Global Times“.
„САЩ и Израел предприеха изненадващи удари срещу Иран, в резултат на което загинаха върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко високопоставени служители. Това потопи Близкия изток в опасна бездна. Фактът, че тази атака беше извършена, докато преговорите между САЩ и Иран продължаваха, беше дълбок шок за международната общност. Още по-неприемливо е, че САЩ и Израел открито убиха лидера на суверенна държава, провокираха смяна на режима и след това се похвалиха с това като с някакво постижение. Тези действия представляват нагло пренебрежение и нарушение на международните норми“, пише вестникът.
Вестникът посочва, че траекторията на войната не може да бъде точно предвидена. „Историята в Близкия изток многократно е потвърждавала тази истина. Хаосът, който САЩ и Израел създадоха в Иран и Близкия изток като цяло, вероятно е предвестник на още по-трагични катаклизми“, се казва в коментара.
„Това, което разкри тази едностранна атака, е опасна тенденция. Атаката на САЩ и Израел срещу Иран не е изолирано изключение; тя е резултат от дългогодишен модел, при който няколко държави се придържат към закона на джунглата. Още по-сериозно е, че тези действия подкопават международната система, центрирана около ООН, и ерозират основните норми на международните отношения. Минаха повече от 20 години и подобни едностранни действия не само не са изчезнали, но продължават да се повтарят, водещи до по-нататъшни хуманитарни кризи, което е наистина трагично“, отбелязва вестникът.
Вестникът отбелязва, че трагедията, която се разиграва днес в Близкия изток, лесно може да се повтори навсякъде по света утре, което прави сигурността недостижима за всички държави. „Международната общност трябва да изрази по-ясна и по-решителна позиция срещу връщането към закона на джунглата. Това трябва да се превърне в най-силния консенсус на съвременната международна общност“, се казва в статията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучкар
Коментиран от #10
06:59 02.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
07:00 02.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наблюдател
-Който няма атом, няма и суверинитет.
Коментиран от #21
07:01 02.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Госあ
Коментиран от #7
07:03 02.03.2026
7 Историк
До коментар #6 от "Госあ":Колективен или колониален?
Коментиран от #14
07:04 02.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цивилизацион
07:07 02.03.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Кучкар":Заглавието е вярно.... Твоят коментар ми харесва , но на тоя етап е невъзможен.... Само Русия и Китай могат да стигнат отбора, Но за разлика от краварите появяват разум и отговорност за световния мир...
Коментиран от #22
07:11 02.03.2026
11 Цивилизацион
До коментар #2 от "Последния Софиянец":САЩ са "партньор" и на Израел и на България! Но разликата е че Израел командва САЩ, а България е слуга на САЩ!
Коментиран от #16
07:12 02.03.2026
12 Аналитик
07:21 02.03.2026
13 Някой
Такъв свят няма алтернатива - виждаме и Китай и Русия как се покриха и не смеят да шукнат, камо ли да помогнат на един от малкото си съюзници.
Тъй че, добре е да изтрезнеем и да осъзнаем в що за свят живеем. И да вемем правилния наклон - надупени към хегемона и злият му пинчер (Нетаняху). Ако искаме да оцелеем физически. Щото морално сме мъртви от към 37 години.
07:23 02.03.2026
14 Някой
До коментар #7 от "Историк":Колективен за между тях си, но колониален за останалия свят. Така е било и така ще си остане. А БРИКС явно си е просто едно парче тухла. Нищо повече. Индия не са я погледнали колониалистите, не се е изметнала, както ѝ наредят. Иртан ще го няма до няколко дни. Тъй че, от БРИКС неяма да остане и тухличка.
Всичко това го казвам със жалост - хубаво би било да има контрапункт на разбеснелите се англосаксонци и евреи. За жалост - няма.
07:26 02.03.2026
15 Майстора
07:41 02.03.2026
16 Кучкар
До коментар #11 от "Цивилизацион":Слугите имат собствен живот а робите не.
Та България е роб на ФАЩ
07:42 02.03.2026
17 Фактъ
07:45 02.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 безпартиен
08:06 02.03.2026
20 Факти цапнаха дъното
08:10 02.03.2026
21 SDEЧЕВ
До коментар #4 от "Наблюдател":Атом бие. Всичко коз. Чалмите изгоряха. Аятоласи, тюрбани, Ала бала. Бум
08:22 02.03.2026
22 "Проявилите разум" , не са Русия...
До коментар #10 от "Европеец":а Китайската империя !!!В момента те крепят световния мир , ... или войната ???
Русия стартира хаоса в света , първо уж психологически, ... после идеологически и на края
по капиталистически, странно но абсолютно сигурно по Руски "вперьод и огонь"!!!!!!
Путин стана за смях , а Киев беше толкова близо , колкото и Техеран за Краварите днес!
08:25 02.03.2026