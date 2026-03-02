„Global Times“: Светът се върна към Закона на джунглата, задават се още по-трагични събития

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран ясно демонстрира на света установения модел на отделни държави, действащи по закона на джунглата. Случилото се в региона биха могли да бъдат предвестник на още по-трагични събития, пише „Global Times“.

„САЩ и Израел предприеха изненадващи удари срещу Иран, в резултат на което загинаха върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко високопоставени служители. Това потопи Близкия изток в опасна бездна. Фактът, че тази атака беше извършена, докато преговорите между САЩ и Иран продължаваха, беше дълбок шок за международната общност. Още по-неприемливо е, че САЩ и Израел открито убиха лидера на суверенна държава, провокираха смяна на режима и след това се похвалиха с това като с някакво постижение. Тези действия представляват нагло пренебрежение и нарушение на международните норми“, пише вестникът.

Вестникът посочва, че траекторията на войната не може да бъде точно предвидена. „Историята в Близкия изток многократно е потвърждавала тази истина. Хаосът, който САЩ и Израел създадоха в Иран и Близкия изток като цяло, вероятно е предвестник на още по-трагични катаклизми“, се казва в коментара.

„Това, което разкри тази едностранна атака, е опасна тенденция. Атаката на САЩ и Израел срещу Иран не е изолирано изключение; тя е резултат от дългогодишен модел, при който няколко държави се придържат към закона на джунглата. Още по-сериозно е, че тези действия подкопават международната система, центрирана около ООН, и ерозират основните норми на международните отношения. Минаха повече от 20 години и подобни едностранни действия не само не са изчезнали, но продължават да се повтарят, водещи до по-нататъшни хуманитарни кризи, което е наистина трагично“, отбелязва вестникът.

Вестникът отбелязва, че трагедията, която се разиграва днес в Близкия изток, лесно може да се повтори навсякъде по света утре, което прави сигурността недостижима за всички държави. „Международната общност трябва да изрази по-ясна и по-решителна позиция срещу връщането към закона на джунглата. Това трябва да се превърне в най-силния консенсус на съвременната международна общност“, се казва в статията.