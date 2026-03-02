Новини
Директива към всички хотели в Дубай: никакви гости да не бъдат изгонвани

2 Март, 2026

ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) издаде официална директива към всички хотели: никакви гости да не бъдат изгонвани. Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET незабавно, и държавата се намесва - това написа днес в социалната мрежа "Фейсбук" Николай Младенов, върховният представител на Съвета за мир в Газа, предаде БТА.

Младенов пояснява, че това е в синхрон с националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи и транзитни пътници. Вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET.

Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията - Етихад" (Etihad) и "Емирейтс" (Emirates). Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове, пише върховният представител.

Силни експлозии бяха чути днес в Дубай, Доха и Манама, предаде по-рано днес Франс прес, пише БТА.

АФП отбелязва, че Иран предприема трети ден на удари срещу съседите си в региона на Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република. Журналисти от АФП съобщават, че са чули няколко силни детонации в столиците на Катар и Бахрейн, както и в най-населения град в Обединените арабски емирства.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака. От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.


