Израел нанесе въздушни удари в Ливан, нова вълна от ракети беше изстреляна от Иран

2 Март, 2026 09:39 1 095 35

Израел заяви, че атакува обекти, свързани с бойците на "Хизбула" - един от основните съюзници на Техеран в Близкия изток

Израел нанесе въздушни удари в Ливан, нова вълна от ракети беше изстреляна от Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел нанесе нови въздушни удари срещу Техеран и разшири военната си кампания, като включи в нея и атаки срещу подкрепяното от Иран шиитско въоръжено движение "Хизбула" в Ливан, а американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че военната операция на САЩ и Израел срещу цели на иранския режим може да продължи седмици наред, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По първоначални данни 31 души са убити, а 149 са ранени при израелските удари срещу Ливан, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Израел заяви, че атакува обекти, свързани с бойците на "Хизбула", един от основните съюзници на Техеран в Близкия изток, след като шиитското движение призна, че е атакувало Израел с ракети и безпилотни летателни апарати в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Израел нанесе въздушни удари срещу контролираните от "Хизбула" южни предградия на Бейрут, като повече от десет експлозии разтърсиха ливанската столица. Израел заяви, че е нанесъл удари и срещу високопоставени бойци на "Хизбула" близо до Бейрут.

Размяната на удари между "Хизбула" и Израел разширяват конфликта, който обхвана Близкия изток, след като САЩ и Израел атакуваха Иран в събота сутрин, което доведе до скок на цените на петрола и затрудни въздушния трафик.

Израелските сили за отбрана съобщиха, че движението "Хизбула" е "напълно отговорно за всяко ескалиране" и предупреди жителите на десетки селища в южната и източната част на Ливан да се евакуират.

Началникът на генералния щаб на израелската армия, генерал Еял Замир, заяви днес, че ударите срещу "Хизбула" могат да продължат повече дни, предаде Франс прес.

"Започнахме офанзива срещу "Хизбула", каза Замир във видео, разпространено от армията.

Малко след 07:00 ч. местно време (и българско) в цял Израел, включително Тел Авив и Йерусалим, зазвучаха сирени за въздушно нападение, предупреждаващи за нова иранска атака.

Нова вълна от ракети беше изстреляна от централните части на Иран към "вражески позиции", съобщиха иранските държавни медии.


  • 1 Павел

    30 4 Отговор
    Няма по-отвратително, алчно и злобно същество от евреин. Пример - Зеленски.

    09:41 02.03.2026

  • 2 много е печен

    4 0 Отговор
    моше но носи и още

    09:41 02.03.2026

  • 3 Пич

    13 3 Отговор
    Това като във вица за боя на негрите!!! Като изядоха големия бой от батковците Иран, и сега евреите ще се правят на мъже като бият дребосъците Ливан!!!

    09:43 02.03.2026

  • 4 Българин

    5 13 Отговор
    Краят на Хизбула.Досега Израел ги жалеше.

    Коментиран от #30

    09:44 02.03.2026

  • 5 Смерч

    5 10 Отговор
    Слава Израиль смертъ ислямистов

    09:44 02.03.2026

  • 6 Шогун

    14 1 Отговор
    Не им стиска на сащисаните да влезнат по суша както в Ирак, защо?

    09:45 02.03.2026

  • 7 Мишел

    11 3 Отговор
    Пентагонът забрани всякакви коментари за ударите с 4 ирански балистични ракети по самолетоносача "Авраам Линкълн".

    Коментиран от #9, #15

    09:45 02.03.2026

  • 8 САЩ и Израел имат повече самолети и

    3 6 Отговор
    ракети от Иран!
    А като добавим и съседните арабски държави- много повече.

    А Путлер се крие в бункера.

    Коментиран от #12

    09:47 02.03.2026

  • 9 гру гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #25

    09:47 02.03.2026

  • 10 Гост

    6 1 Отговор
    Има кадри с много интересен взрив на пристанището в Хайфа - ивица черен дим към небето и изведнъж бумммм... Помита цялото пристанище с кранове, кораби, че и съседни кварали!
    Коалиция Епщайн сериозно го закъса с Иран! Ако краварите се изнесат от региона, моментално ще ги последват и евреите, дори без бой...

    09:47 02.03.2026

  • 11 Ормузкия пролив е блокиран

    2 1 Отговор
    Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари!

    Коментиран от #21, #23

    09:47 02.03.2026

  • 12 А ти

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ и Израел имат повече самолети и":

    Все така не си поумнял...

    09:48 02.03.2026

  • 13 пешо

    6 1 Отговор
    израел и краварите са най големите терористи и агресори

    Коментиран от #18

    09:48 02.03.2026

  • 14 Само питам

    3 3 Отговор
    Защо Путлер не казва и дума срещу Израел?!Ами много просто -следващият ще е той.

    Коментиран от #22

    09:49 02.03.2026

  • 15 Памела

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Може да е лапнал вода вече линкъла

    Коментиран от #26

    09:49 02.03.2026

  • 16 Самолетоносачът Кузя

    0 3 Отговор
    Към 2 март 2026 г. самолетоносачът USS Abraham Lincoln (CVN-72) не е бил ударен, въпреки твърденията на Иран.
    Ето актуалната ситуация според официални източници:
    Твърдения на Иран: На 1 март 2026 г. Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е поразила самолетоносача с четири балистични ракети в Оманския залив.
    Отричане от САЩ: Централното командване на САЩ (CENTCOM) категорично отрече тези съобщения, наричайки ги „лъжа“. Според Пентагона ракетите дори не са се приближили до целта си.

    Коментиран от #31, #33

    09:49 02.03.2026

  • 17 пешо

    3 0 Отговор
    още една година да беше жив хитлер и тия проблеми нямаше да ги има сега

    09:50 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трол

    2 0 Отговор
    Ливанската ядрена програма е проблем за мира и стабилността в региона.

    09:50 02.03.2026

  • 20 Иранската тактика

    7 0 Отговор
    Абе как става така? Начи като гърмят американците и израелците - големи загуби, много пражения, убити министри, убити генерали, жвойбици...
    А като гърмят иранците в новините пише:Чуват се експлозии някъде си, Издига се дим някъде, Обстрелвали там нещо си...И странно - няма поражения, няма ранени, няма убити...
    Та питам се иранците май само ги плашат ли, с халосни ракети ли стрелят, с димки ли ? Някаква нова стратегия и тактика ще да е...

    Коментиран от #27

    09:50 02.03.2026

  • 21 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ормузкия пролив е блокиран":

    Абе може да се предотврати това, ама трябва да се целува ръка на президента В.В. Путин !!! Но не вярвам в мозъчният капацитет на Урсулианците!!!

    Коментиран от #35

    09:51 02.03.2026

  • 22 пешо

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    путин го мести

    09:51 02.03.2026

  • 23 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ормузкия пролив е блокиран":

    АЛТЪНЧЕКМЕДЖЕ НЯМАШ ЛИ УЕ -КЪВ ЮРОАТЛАНТИК СИ И КЪВ ГО ДИРИШ В КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ

    09:51 02.03.2026

  • 24 арапелите

    2 0 Отговор
    издуаа таратора

    09:52 02.03.2026

  • 25 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "гру гайтанджиева":

    Така е - "нищо" му няма на самолетоносача!
    Само където се е отправил на "разходка" от Персийския залив към Индийския океан, вероятно за да "разнообрази" екипажа си с някоя и друга "екскурзия"!

    Коментиран от #28

    09:52 02.03.2026

  • 26 Памелче,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Памела":

    вода не се лапа.

    Друго нещо се лапа, ти добре знаеш.

    09:52 02.03.2026

  • 27 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Иранската тактика":

    Колкото повече лъжат краварите, толкова повече ковчези на куп ще пристигнат в САЩ !!! И тогава.....?!

    09:53 02.03.2026

  • 28 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    На Аятолаха нищо му няма.Руската пропаганда е само за глупака.

    09:54 02.03.2026

  • 29 Поздрави от борда на А. Линкълн

    0 0 Отговор
    Към 2 март 2026 г. американският самолетоносач USS Abraham Lincoln (CVN-72) се намира в района на Арабско море.
    Ето най-важните подробности за текущото му местоположение и статус:
    Регион на операции: Корабът е част от Пети флот на САЩ и оперира в близост до бреговете на Иран в Близкия изток.
    Скорошни събития: На 1 март 2026 г. иранската Революционна гвардия обяви, че е атакувала кораба с балистични ракети. Пентагонът и Централното командване на САЩ (CENTCOM) категорично отрекоха тези твърдения, заявявайки, че ракетите дори не са се доближили до целта и самолетоносача.

    09:54 02.03.2026

  • 30 Истински българин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Абе, ти в кое село живееш, че си толкоз зле информиран!?
    Изьраел бил жалил Хизбула!? - Му ха ха ха ха ...

    09:55 02.03.2026

  • 31 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Самолетоносачът Кузя":

    А що тогава плува към Индийския океан, далеко от Иран!? Щото "няма проблеми" на борда ли или сега е най-подходящия момент за "екскурзии"...

    09:56 02.03.2026

  • 32 Джуджи

    0 2 Отговор
    ще пратя Кузя на помощ на братския ирански народ

    09:57 02.03.2026

  • 33 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Самолетоносачът Кузя":

    Ще отричат какво да кажат: нашата гордост е ударен. Тръмп 3 убити войника. Арабски медии : товарят труповете на американски войници на хеликоптери, най малко 200 убити и ранени.

    09:57 02.03.2026

  • 34 Бтатя

    1 0 Отговор
    Кравари дано има по един колесник за всеки от вас и Бог да ви е на помощ!

    09:57 02.03.2026

  • 35 Няма как

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Под влиянието на ционситите и Урсуляците се натискат за война с РФ. Скоро 100 левро литър гориво ще е добра цена, че май забравихте цените на газа при първото отказване от руските доставки и липсата на алтернативи.

    09:57 02.03.2026