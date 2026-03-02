11-годишен велосипедист е в болница след катастрофа в Айтос

Единадесетгодишен велосипедист от Айтос е настанен в УМБАЛ - Бургас с контузии на главата, гръдния кош и корема, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Момчето е отнело предимство на лек автомобил на кръстовище и е било ударено от автомобил, но е без опасност за живота.
Злополуката е станала около 16,15 часа на 28 февруари на кръстовището на улиците „Атанас Манчев“ и „Плиска“. Според първоначалните данни 11-годишен местен велосипедист е блъснат от автомобил, управляван от 18-годишен айтозлия.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смок
09:36 02.03.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
нито пък им пука за някакви си правила...
09:38 02.03.2026