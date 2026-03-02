Близо 100 български туристи остават блокирани на Малдиви

Близо 100 български туристи продължават да са блокирани на Малдиви, тъй като са отменени полетите им през Дубай, Доха или Шаржа. Това обявиха за TravelNews Силвия Неделчева и Ирина Недкова, които сигнализираха за проблема. И двете подчертаха, че от външно министерство и от посолството в Индия, което отговаря за региона, никой не им отговаря на мейлите. “Регистрирахме сме в сайта на външно министерство, но не всички получихме потвърждение”, каза Силвия Неделчева.

Българите очакват външно министерство да реагира и да изпрати самолет да ги прибере. Засега от ведомството предвиждат български авиокомпании да превозят блокираните родни туристи в Близкия изток. Международното летище “Велана” в Мале работи, но директните полети до Европа са почти нулеви. От засегнатите авиокомпании също казват на туристите, че трябва да чакат да се отвори въздушното пространство в Близкия изток, за да започнат да оперират. Става въпрос за Fly Dubai и Emirates през Дубай, на Qatar Airways през Доха, на Air Arabia през Шаржа (ОАЕ) и на Etihad през Абу Даби.

“Никой не ни съдейства. Нямаме идея какво ще правим и до кога ще ни стигнат парите”, коментира Силвия Неделчева. Ирина Недкова обясни, че около 20 човека са пръснати по летището, а други са по хотели в региона. “Авиокомпаниите отказват да ни настанят за тяхна сметка. Само ваучери за храна ни дават. Служители на летището в Мале раздават вода и одеала”, разказа Недкова.

Ситуацията на летището в Мале остава хаотична и на летището е пълно с туристи, които не могат да се приберат. Става въпрос за общо над 2000 чужденци, които са блокирани на място, сочат данни на летището. Блокираният трафик в Близкия изток практически прекъсна основната въздушна връзка между Южна Азия и Европа.