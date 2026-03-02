Стармър: Великобритания разреши на САЩ да използват военни бази за ограничени отбранителни действия

Британският премиер Кийр Стармър обяви, че Обединеното кралство е одобрило искане от Съединените щати за използване на британски военни бази с цел извършване на ограничени отбранителни удари срещу ирански ракети, съхранявани в складове или разположени на пускови установки. Информацията беше разпространена от Ройтерс, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X премиерът уточни, че разрешението има за цел да предотврати изстрелването на ракети от Иран към обекти в региона. По думите му Вашингтон е поискал достъп до базите за конкретна и ограничена отбранителна мисия, а британското правителство е приело това искане именно с цел да възпрепятства потенциални ракетни атаки.

Стармър подчерта, че Великобритания не е участвала в съвместните въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран, при които според официална информация е загинал върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Той изрично заяви, че страната няма да се включва и в бъдещи вълни от удари, тъй като според Лондон най-доброто решение за региона е постигането на политическо споразумение, което да доведе до отказ на Техеран от амбициите му за разработване на ядрено оръжие. Решението за неучастие в атаките, по думите му, е било съзнателно и продиктувано от убеждението, че дипломатическият път е най-правилният.

Премиерът отбеляза още, че Иран е отговорил с продължителни атаки в региона, като ирански ракети са поразили летища и хотели, в които са се намирали британски граждани.

Стармър съобщи, че партньорите на Великобритания в Персийския залив са настояли за по-активна британска подкрепа в отбраната им, а негово задължение като министър-председател е да гарантира сигурността на британските граждани.

Той допълни, че британски изтребители вече участват в координирани отбранителни операции и са прехванали ирански удари. Според него обаче трайното неутрализиране на заплахата може да бъде постигнато единствено чрез унищожаване на ракетите още в складовете или на пусковите площадки.

В заключение Стармър подчерта, че решението за предоставяне на достъп до базите се основава на принципа на колективната самоотбрана между съюзници и на необходимостта да бъдат защитени британски животи в съответствие с международното право.