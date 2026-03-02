Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стармър: Великобритания разреши на САЩ да използват военни бази за ограничени отбранителни действия

2 Март, 2026 09:29, обновена 2 Март, 2026 09:30

Лондон приема американско искане, но остава извън съвместните удари срещу Иран

Стармър: Великобритания разреши на САЩ да използват военни бази за ограничени отбранителни действия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Кийр Стармър обяви, че Обединеното кралство е одобрило искане от Съединените щати за използване на британски военни бази с цел извършване на ограничени отбранителни удари срещу ирански ракети, съхранявани в складове или разположени на пускови установки. Информацията беше разпространена от Ройтерс, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X премиерът уточни, че разрешението има за цел да предотврати изстрелването на ракети от Иран към обекти в региона. По думите му Вашингтон е поискал достъп до базите за конкретна и ограничена отбранителна мисия, а британското правителство е приело това искане именно с цел да възпрепятства потенциални ракетни атаки.

Стармър подчерта, че Великобритания не е участвала в съвместните въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран, при които според официална информация е загинал върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Той изрично заяви, че страната няма да се включва и в бъдещи вълни от удари, тъй като според Лондон най-доброто решение за региона е постигането на политическо споразумение, което да доведе до отказ на Техеран от амбициите му за разработване на ядрено оръжие. Решението за неучастие в атаките, по думите му, е било съзнателно и продиктувано от убеждението, че дипломатическият път е най-правилният.

Премиерът отбеляза още, че Иран е отговорил с продължителни атаки в региона, като ирански ракети са поразили летища и хотели, в които са се намирали британски граждани.

Стармър съобщи, че партньорите на Великобритания в Персийския залив са настояли за по-активна британска подкрепа в отбраната им, а негово задължение като министър-председател е да гарантира сигурността на британските граждани.

Той допълни, че британски изтребители вече участват в координирани отбранителни операции и са прехванали ирански удари. Според него обаче трайното неутрализиране на заплахата може да бъде постигнато единствено чрез унищожаване на ракетите още в складовете или на пусковите площадки.

В заключение Стармър подчерта, че решението за предоставяне на достъп до базите се основава на принципа на колективната самоотбрана между съюзници и на необходимостта да бъдат защитени британски животи в съответствие с международното право.


Великобритания


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 13 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    09:32 02.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    12 0 Отговор
    Американски самолет F-15 се е разбил в Кувейт. Смях.

    09:32 02.03.2026

  • 4 Пич

    15 0 Отговор
    Краварите и евреите нямат никаква подкрепа нито от НАТО, нито от ООН !!! Само такива като нашите наколенкаджии скимтят покорно...

    09:33 02.03.2026

  • 5 хаха

    12 0 Отговор
    значи и наглосаксонските военни бази отидоха курбан

    09:34 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    7 6 Отговор
    Израел разреши на САЩ да ползва Терминал 2, колкото си пожелаят дълго.

    09:34 02.03.2026

  • 8 Малкия холандец

    7 0 Отговор
    Как се обръща палачинката, от колонизатори на колония😂😂

    09:35 02.03.2026

  • 9 Бум

    8 0 Отговор
    Ха сега няколко хиперзвукови ракети "Фатех" по Лондон

    09:37 02.03.2026

  • 10 История

    7 0 Отговор
    Тия англета са винаги най тарикати. Вие нападайте ние ви пазим.

    09:38 02.03.2026

  • 11 Хеми значи бензин

    6 0 Отговор
    Каква нация Великамалобритания която чака чужденци да им оправят жените.

    09:39 02.03.2026

  • 12 СССРБарета

    5 0 Отговор
    Има ли избор! Иначе ще му се запотят очилата!

    09:39 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Така Така

    3 0 Отговор
    Геиско братство англия фащ и исраел

    09:49 02.03.2026

  • 15 Омзи

    0 0 Отговор
    Във Великобритания е страшно, много ама много мюсулмани живеят а сега както и Иран обяви джихад е страшно. Европа трябва да запази неутралитет според мен . А що се отнася до ядрената програма, ако Иран бе на път да има ядрено оръжие то първи Китай и Русия шяха да е спрат.

    09:57 02.03.2026

