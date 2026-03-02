Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно! Голямата вълна за Иран тепърва предстои

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.
"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.
"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.
Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация остават скептични, че военната операция срещу Ислямската република ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план.
В кратко телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост" президентът заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо".
"Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.
"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими".
От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #5, #19, #63
19:24 02.03.2026
2 ТоТо
Коментиран от #68, #90, #104
19:25 02.03.2026
3 Рамбо
Коментиран от #52
19:25 02.03.2026
4 Пич
Коментиран от #32, #45, #56, #99
19:25 02.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеленски
Коментиран от #15, #41
19:25 02.03.2026
7 Иван Кръстев
19:26 02.03.2026
8 Бахтимир
Коментиран от #47
19:26 02.03.2026
9 АЙДЕЕ
19:27 02.03.2026
10 Сатана Z
19:27 02.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
Коментиран от #144
19:28 02.03.2026
13 Какъв е проблемът?
19:28 02.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Доктор Ливайн
До коментар #6 от "Зеленски":Помогнал съм на хииляди украинки да турят наколенки...
19:28 02.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
19:28 02.03.2026
18 Чичо Дончо, що така?
19:28 02.03.2026
19 5555
До коментар #1 от "Путин":Така оцелява с таксиджисйския си интелект.
19:29 02.03.2026
20 9998
19:29 02.03.2026
21 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
Минералното богатство, скрито под пясъка
Но това не е всичко. Недрата на Иран крият и огромни залежи на сребро, мед, желязна руда, литий, цинк и редица редкоземни елементи, жизненоважни за високите технологии.
19:29 02.03.2026
22 Обаче
Коментиран от #43
19:29 02.03.2026
23 Аврам Каишев
19:29 02.03.2026
24 Барбалей
19:30 02.03.2026
25 борисов бойко борисов
19:30 02.03.2026
26 Да,бе
...
19:30 02.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
Ако САЩ постигнат контрол над тези ресурси, това би означавало абсолютен монопол върху ключови суровини, движещи световната икономика. Контрол не само върху енергийните потоци, но и върху веригите за доставка на редки метали, необходими за всяко модерно устройство - от смартфони до електрически коли.
Така погледнато, въпросът за ядреното оръжие или за демокрацията в Техеран изглежда не като причина, а по-скоро като повод.
Войните рядко се водят за идеи. Войните се водят за ресурси. А Иран е златна мина, буквално и преносно.
Коментиран от #105
19:30 02.03.2026
29 Атина Палада
Иран си бомби яко ,даже и базата на Англия в Кипър и англетата ревнаха: Ама ние не участваме във войната ха ха ха цирк Буш
Коментиран от #151
19:30 02.03.2026
30 китайски балон
19:30 02.03.2026
31 таксиджия 🚖
19:30 02.03.2026
32 Европеец
До коментар #4 от "Пич":И аз като тебе, още няма достоверна информация.... А на снимката гледам един луд убиец и ядрен терорист....
Коментиран от #109
19:31 02.03.2026
33 100ю
Коментиран от #46
19:31 02.03.2026
34 Сатана Z
Тръмп никога не дава интервюта в СНН и ги нарича лъжлива медия,което означава ,че е на зор и се подмазва на демократите правейки се,че държи положението.
19:31 02.03.2026
35 Янита
Сащ е помагач
19:31 02.03.2026
36 И Киев е Руски
19:32 02.03.2026
37 Възрожденец
19:32 02.03.2026
38 хаха
ХАХАХА!
Одрискани до ушите ватенки Сър! ХАХАХА!
Коментиран от #58, #59, #82
19:33 02.03.2026
39 ЦИРК
От всичко най-любопитно в момента е да се следи конгресът на САЩ какво прави в момента... Те или ще спрат войната, или ще скочат в тези плаващи пясъци с двата крака.
19:33 02.03.2026
40 Бай Дън
19:33 02.03.2026
41 Иван Вазов
До коментар #6 от "Зеленски":Днес грее светата свобода,
свободен е прежния роб,
но камъне йоще народа
изпраща въз Жидовий гроб
19:33 02.03.2026
42 Милена
Къде отиде международното право, бре?!
Коментиран от #70
19:33 02.03.2026
43 Чшъъ...
До коментар #22 от "Обаче":Ората у Кувейт требе да бъдат пофалени, защо излезная най точните стрелци у конфликто!
19:33 02.03.2026
44 ТОЗИ САМ СЕ ВКАРА
19:33 02.03.2026
45 Аналитик
До коментар #4 от "Пич":Ударили са офиса на Нахуйняхо,а Аврам Линкълн пътува към Пакистан за ремонт
Коментиран от #75
19:34 02.03.2026
46 Сатана Z
До коментар #33 от "100ю":Някои анализатори казват,че целта на Тръмп е да възобнови фракинга в САЩ и Канада за добив на нефт и тогава ще диктува цените на пазара а страните в залива ще го дуат
19:34 02.03.2026
47 Шопо
До коментар #8 от "Бахтимир":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
19:34 02.03.2026
48 Дон Дони
19:34 02.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ДАВАЙ ДОНЧО
19:34 02.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ 👍БРАВО ИРАН !
19:35 02.03.2026
55 Ами
в Иран няма кой да се навие да преговаря със САЩ.
Така, че на САЩ им остава само да гледат и да лаят :)
19:35 02.03.2026
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Пич":ама вие , копеите , търсите самолетоносачи по Гугъл мапс ли?
19:35 02.03.2026
57 Тръмпоч безумний,
19:36 02.03.2026
58 ЦИРК
До коментар #38 от "хаха":Молете се фейка който сте написали да се сбъдне, защото ако Русия се намеси там, почва третата световна и вие заминавате на фронта (мре ли ви се ?) в редиците на НАТО. Гледайте и Китай да не се намеси пряко, че тогава пак заминавате на фронта. Армията на НАТО има нужда от такива силно мотивирани хора като вас !
Коментиран от #64
19:37 02.03.2026
59 хаха🤣
До коментар #38 от "хаха":Оддрис скана е м@й атти бре Утре Пак,оди и смени памперссса !
19:37 02.03.2026
60 555
19:37 02.03.2026
61 ЛОШООО
До коментар #53 от "Оооо":Всички софийски урви сега са блокирани в Дубай. Лошото.
19:38 02.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Дзак
До коментар #1 от "Путин":Доста по-умни са от тебе!
19:39 02.03.2026
64 Ма къде
До коментар #58 от "ЦИРК":Ще се намеси бе Пич. Тези с жигулите и москвичите ли. Може с по една Водка. Баш на тез ще се моля. Боже пази от такива като теб. Русия ще мисля
19:39 02.03.2026
65 Софиянец
Гнил, мръсед, жалък запад!
19:40 02.03.2026
66 Справедлив
Коментиран от #85
19:41 02.03.2026
67 Оранжевият клоун-п••офиил
Иначе от днес демократите в конгреса започнаха да събират подписи в подкрепа за гласуване на импийчмънт на Тромпета заради огромния му провал във военната му кампания която започна срещу Иран.
19:41 02.03.2026
68 Ххх
До коментар #2 от "ТоТо":По-големи диваци от западните диваци надали има!
19:42 02.03.2026
69 Тома
19:42 02.03.2026
70 ЦИРК
До коментар #42 от "Милена":Международното право се разболя от неизлечимата болест Косово още през 90-те години. 30 години по-късно всичко приключи с него. Ако Китай не се събуди и поеме отговорност за човечеството, може цивилизацията да изживява последните си дни. Жалко е че Европа вместо да бъде световен лидер се превърна в жалък лакей и гробокопач на всички международни договори и отношения градени последните 80 години...
19:42 02.03.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 гост
19:44 02.03.2026
73 хаха
ХАХАХА!
Асад, Мъдяро, Брадат Пислямист...
ХАХАХА! Ватенките и договорите които подписват!! На Армения също помогнаха...
Куба да чака... ХАХАХА!
Коментиран от #92
19:44 02.03.2026
74 Е...БЪ... Комунисти
Коментиран от #81
19:44 02.03.2026
75 дядо поп
До коментар #45 от "Аналитик":Направо в Карачи за скрап.
19:44 02.03.2026
76 Още една специална операция
19:44 02.03.2026
77 А ГДЕ
Коментиран от #79
19:44 02.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 А ГДЕ
До коментар #77 от "А ГДЕ":МърсУлата ,а где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?
19:45 02.03.2026
80 Иван Вазов
До коментар #71 от "Варна - града на копейките":На утрешний ден пред пашата
евреин се мръсен яви,
цалуна му рабски полата
и с вид горделив заяви:
– Преславний войводо, сполучих
услуга да сторя на вас:
аз портата таз нощ отключих
и Царевец в твойта е власт.
19:47 02.03.2026
81 ХА ХА
До коментар #74 от "Е...БЪ... Комунисти":Почни от родата си бре ,Импо. Тенннт 🤣🤣🤣 !
19:47 02.03.2026
82 Язък,
До коментар #38 от "хаха":че се та събрали от килима!!!
19:47 02.03.2026
83 Медведев с бомбите
19:47 02.03.2026
84 Фактолог
Бинямин Нетаняху:
1995 година: „Иран се намира на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.
2006 година: „Иран се намира на не повече от няколко дни от създаването на ядрена бомба“.
2012 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.
2015 г.: „Иран се намира всичко на няколко дни от създаването на ядрена бомба“.
2018 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба“.
2025 г.: „Иран се намира всичко на всичко на няколко дни от създаването на ядрени оръжия“.
Доналд Трамп:
2026 година: „Иран се намира всичко на не повече от две седмици от създаването на ядрена бомба“.
Всичко е ясно!
Коментиран от #86
19:47 02.03.2026
85 ПаццоФист
До коментар #66 от "Справедлив":Подкрепям ,даже и морално !
19:49 02.03.2026
86 гру гайтанджиева
До коментар #84 от "Фактолог":Това са руски фейкове колега.
Коментиран от #101
19:49 02.03.2026
87 Бесен - Язовец
19:49 02.03.2026
88 Зеленски
Пък и ми казаха, че не бил там!
19:50 02.03.2026
89 Фактор
19:52 02.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Той Тръмп
19:54 02.03.2026
92 Ами
До коментар #73 от "хаха":Вчерашния брифинг на Песков го има в нета.
Намери си някой образован да ти го преведе :)
19:54 02.03.2026
93 Мишел
Войната с Иран е пълен автогол за Тръмп, ще му струва много скъпо. САЩ правят грешка след грешка и ще платят за това.
19:55 02.03.2026
94 боклук
19:55 02.03.2026
95 Данко Харсъзина
19:55 02.03.2026
96 МНОГО МОЛЯ
Коментиран от #100
19:55 02.03.2026
97 Палячо
Коментиран от #111
19:55 02.03.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 7373737272
До коментар #4 от "Пич":Кенефите му задръстени на американският самолетоносач.Само тва има в гуглету.Явно няма да е само от храната.
19:57 02.03.2026
100 Що бе
До коментар #96 от "МНОГО МОЛЯ":Там нали има какво да гълтат, няма да умрат от глад споко.
19:58 02.03.2026
101 НЕ МОЕ
До коментар #86 от "гру гайтанджиева":ДА СМЕ КОЛЕГИ С ПАСИ....ВЕН
ЗНАЧИ
ТИ ВИРИШ АЗ РАЗПРОБИВАМ
КВА КОЛЕГИАЛНОСТ ТА ГОНИ
Коментиран от #114
19:58 02.03.2026
102 Истината
Тоди наистина в ШУТ...
19:59 02.03.2026
103 Данко Харсъзина
20:00 02.03.2026
104 Мишел
До коментар #2 от "ТоТо":Персия е била империя преди 4000 години. САЩ държава на 250г. Ясно е кои са диваците.
20:00 02.03.2026
105 Щастливеца
До коментар #28 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":Не го приемай толкова навътре, нали сме с американците - ще има и за нас!
20:00 02.03.2026
106 ?????
Що самолетоносачът Линкълн бяга към остров Диего Гарсия?
Нали нищо не се е случило?
Или се е случило?
Коментиран от #113, #123
20:01 02.03.2026
107 Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали
КАРЛИК БЫСТРА АТВЕТИЛ: ПОНЯЛ, ПОНЯЛ.... Я, Я ИЗ БУНКЕРУ НЕ ВЫХАДУ.
20:01 02.03.2026
108 Само питам
20:03 02.03.2026
109 Мишел
До коментар #32 от "Европеец":Гледаш празноглавия самохвалко.
20:03 02.03.2026
110 Мда
20:03 02.03.2026
111 Браво на бай Дончо
До коментар #97 от "Палячо":Бий ги яко докато свалят чаршафите и чалмите!
20:05 02.03.2026
112 Прав е Доналд Тръмп
20:06 02.03.2026
113 ЩОТО МОЖЕ ДА ПЛАВА, КЪДЕТО СИ ИСКА
До коментар #106 от "?????":КАТО ГОСПОДАР НА МОРЕТА И ОКЕАНИ. АКО НЕ ВЯРВАШ ПИТАЙ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ".
20:06 02.03.2026
114 Абе
До коментар #101 от "НЕ МОЕ":Къде е пасито онова грозно човече, що не ходи далижи топките на ушатия, ама и той нещо го няма, дали не ни гледа отгоре?
20:07 02.03.2026
115 АЙДЕ ДОНИ
20:08 02.03.2026
116 ЦЕЛИЯ СОФИЙСКИ БОКЛУК
20:10 02.03.2026
117 Маке
20:10 02.03.2026
118 Артилерист
20:11 02.03.2026
119 Истината
Моля който знае да сподели
20:12 02.03.2026
120 Бесен - Язовец
Коментиран от #139
20:12 02.03.2026
121 az СВО Победа 80
1. Цената на газа в Европа скочи с 50% след като Катар спря работа на най-големия завод за втечнен газ в света след иранска атака.
2. Монархиите от залива се обръщат срещу Вашингтон, т.к. са най-пострадали от случващото се.
3. САЩ започна изтегляне на бойната си авиация от района на близкия изток, след като се оказа, че не може да гарангира сигурността й.
4. Иран обяви, че ще почне да нанася удари с ракети от 4-то и 5-то поколение, след каго видя, че запасите от противоракети на противника до голяма степен вече са изчерпани и ударите му гарантирано сгигат до целите си....
5. Първоначалният план за смяна на "режима" в Иран претърпява пълен крах пред очите ни!
6. Москва и Пекин заявиха подкрепата си за Техеран!
Коментиран от #125, #128, #130
20:13 02.03.2026
122 Васо
20:15 02.03.2026
123 Ами
До коментар #106 от "?????":Правили са си чеверме в задната част на самолетоносача
и не са очаквали излетелите самолети да се върнат.
Но единият взел че се върнал :)
20:16 02.03.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ХУБАВИ ОПОРКИ
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":НА НИСКОЧЕЛИ ОРКИ.
Коментиран от #127
20:16 02.03.2026
126 ЦРУ
Жалко е Светът да изчезне заради един нарцис и един безкруполен убиец.
20:18 02.03.2026
127 az СВО Победа 80
До коментар #125 от "ХУБАВИ ОПОРКИ":Уви не, все факти от динамичното развитие на събитията! 🤣🤣🤣
20:19 02.03.2026
128 Накрагко:
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":Наширогко, чалмите отнасят як лобут и скоро ще им се прииска, да не се бяха раждали.
Коментиран от #134
20:21 02.03.2026
129 факт
Коментиран от #133
20:21 02.03.2026
130 Тимур
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":Намали вицовете
20:22 02.03.2026
131 Само днес
Коментиран от #145
20:23 02.03.2026
132 Лена парапета
20:23 02.03.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 az СВО Победа 80
До коментар #128 от "Накрагко:":Иран понася тежки загуби, съгласен съм. Но от гледна точка на нашите критерии за "тежки загуби".
Като се тегли чертата обаче, ирнските загуби додят до глобална промяна на баланса на силите в света и до геополитически трансформации в ущърб на запада.
Коментиран от #147
20:24 02.03.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Гост
20:26 02.03.2026
137 Коста
20:27 02.03.2026
138 Тимур
20:29 02.03.2026
139 Да така беше
До коментар #120 от "Бесен - Язовец":крайцерът "Москва" след "пушене на неопределените места" изяде два нептуна и се отправи на вечен покой. Е останалите 9 катерушки не заслужават да ги споменаваме.
20:29 02.03.2026
140 az СВО Победа 80
Коментиран от #142
20:30 02.03.2026
141 Гост
20:30 02.03.2026
142 Тимур
До коментар #140 от "az СВО Победа 80":Да понамалиш лъжите викам
Коментиран от #146
20:32 02.03.2026
143 Смешник
Коментиран от #153
20:33 02.03.2026
144 До Тъпю
До коментар #12 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":Те вече взеха 1-то най голяно петролно находище преди 3 седмици бе умен тигър
20:33 02.03.2026
145 Тимур
До коментар #131 от "Само днес":Намали вицовете
20:33 02.03.2026
146 az СВО Победа 80
До коментар #142 от "Тимур":Информацията е нс ISW! Не е моя....
Или викаш и те станаха агентк на Путин, и на КСИР? 🤣🤣🤣
20:35 02.03.2026
147 МНЗ предупреждава
До коментар #134 от "az СВО Победа 80":не се напъвай много да пишеш. Писането май е прекомерно за Вашето здраве. Тия и без твоя помощ ще ядат мешана скара.
20:36 02.03.2026
148 Коста
20:37 02.03.2026
149 604
20:37 02.03.2026
150 българина
20:38 02.03.2026
151 Ха ха ха
До коментар #29 от "Атина Палада":сладур/ка си, но не е сериозно
20:38 02.03.2026
152 Тимур
20:41 02.03.2026
153 СМЕШНИК СИ ДВЕ МНЕНИЯ НЯМА
До коментар #143 от "Смешник":НЕ БЕШЕ МНОГО ОТДАВНА, КОГАТО КРЕМЪЛ, КАРЛИК И МИТРОФАНОВА ЧЕРПИХА С ШАМПАНСКО, ПО СЛУЧАЙ ПОБЕДАТА НА ТРЪМП, А ВСИЧКИ КОПЕЙКИ "КРИЧАХТЕ" ОТ РАДОСТ.
20:42 02.03.2026