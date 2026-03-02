Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно! Голямата вълна за Иран тепърва предстои

2 Март, 2026 19:23

Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат в Техеран, посочи още американският президент

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.

"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.

Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация остават скептични, че военната операция срещу Ислямската република ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план.

В кратко телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост" президентът заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо".

"Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.

"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими".

От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.


САЩ
  • 1 Путин

    21 44 Отговор
    Аз съм таксиджия диктаторче. Не ме търсете

    Коментиран от #5, #19, #63

    19:24 02.03.2026

  • 2 ТоТо

    30 90 Отговор
    Колкото и човек да мрази тръмп, трябва да му свали шапка, че удари диваците.

    Коментиран от #68, #90, #104

    19:25 02.03.2026

  • 3 Рамбо

    31 56 Отговор
    Путио е зает пета година в тридневна специална операция по завземане на десети път на две украински села.

    Коментиран от #52

    19:25 02.03.2026

  • 4 Пич

    69 14 Отговор
    Коуеги, некой успея ли с Гооглето да киризи американскио самолетоносач, защото аз - не ?! А и Нетаняху цел ден не се е репчИл...

    Коментиран от #32, #45, #56, #99

    19:25 02.03.2026

  • 6 Зеленски

    17 47 Отговор
    Ние също. Чакаме поредната помощ от България за да осакатим няколко стотин орки.

    Коментиран от #15, #41

    19:25 02.03.2026

  • 7 Иван Кръстев

    61 16 Отговор
    Тръмп ,това дали не е началото на твоят край?

    19:26 02.03.2026

  • 8 Бахтимир

    70 12 Отговор
    Тоя ще предизвика ядрена война накрая......

    Коментиран от #47

    19:26 02.03.2026

  • 9 АЙДЕЕ

    46 10 Отговор
    Техеран за три дейс.

    19:27 02.03.2026

  • 10 Сатана Z

    62 14 Отговор
    Доналд обеща за 24 часа да бутне аятоласите и да върне Принца на Персия .Лъжец си ,дедо Доналд е.ИзлъгА Иранските жълтопаветни и и бадева уби момичетата в девическото училище.

    19:27 02.03.2026

  • 12 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    61 7 Отговор
    Нефт: 208 милиарда барела суров петрол. Това е третото най-голямо находище в света, оценявано на колосалните 13.9 трилиона долара.

    Коментиран от #144

    19:28 02.03.2026

  • 13 Какъв е проблемът?

    10 33 Отговор
    Дончито подражава на другаря си Владимирчо. Що сте кисели бре, русоджии?

    19:28 02.03.2026

  • 15 Доктор Ливайн

    33 8 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски":

    Помогнал съм на хииляди украинки да турят наколенки...

    19:28 02.03.2026

  • 17 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    45 6 Отговор
    Природен газ: 1200 трилиона кубически фута. Иран е втори в света по газови запаси, на стойност 3.18 трилиона долара.

    19:28 02.03.2026

  • 18 Чичо Дончо, що така?

    29 5 Отговор
    Как да не знаеш? Синът на бившия президент нагласяте

    19:28 02.03.2026

  • 19 5555

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Така оцелява с таксиджисйския си интелект.

    19:29 02.03.2026

  • 20 9998

    10 3 Отговор
    Пълнолуние някакво забелязвам! Над селото снощи след полунощ имаше някакви игри на сенките! Чалалите виеха чак до преди разсъмване! Не е на добре!

    19:29 02.03.2026

  • 21 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    37 6 Отговор
    Злато: 320 метрични тона злато - още 54 милиарда долара в златните трезори.
    Минералното богатство, скрито под пясъка
    Но това не е всичко. Недрата на Иран крият и огромни залежи на сребро, мед, желязна руда, литий, цинк и редица редкоземни елементи, жизненоважни за високите технологии.

    19:29 02.03.2026

  • 22 Обаче

    42 4 Отговор
    Кувейт нанесе най-голямото поражение на американската авиация.

    Коментиран от #43

    19:29 02.03.2026

  • 23 Аврам Каишев

    22 0 Отговор
    Започна сезона за доенето на кравите. И се почистете вимето, когато си спрете колата на млекомата.

    19:29 02.03.2026

  • 24 Барбалей

    23 2 Отговор
    Ей,тия ше направят някоя беля.

    19:30 02.03.2026

  • 25 борисов бойко борисов

    31 10 Отговор
    Тръмп определено пикае срещу вятъра. Това е като цугцванг в шах. Иран няма нужда да матира Съединените щати. Просто трябва да продължи да мести фигурите си, докато Вашингтон не изчерпи всички възможни ходове, което ще се случи скоро. Иран нанася тежки удари по американски бази в Близкия изток – и разбира се, по Израел. Много американците ще загинат. Ако САЩ се опитат да преместят военноморски части по-близо до Иран, Иран ще продължи да ги убива, може би ще потопи един или два разрушителя. Хусите вече са влезли във войната. Хизбула няма достатъчно пускови установки за своите ракети, но все още има някои. Всичко, от което се нуждае, е малко помощ. той убе един 83 годишен старец като го направи мъченик Тръмп е почти толкова и вече страда от по-голям когнитивен упадък, отколкото който и да е ирански духовник или „мула“ би страдал 10 години по-късно.

    19:30 02.03.2026

  • 26 Да,бе

    25 2 Отговор
    Само байиздън беше по-малък,ама той поне не знаеше повечето време,че е президент
    ...

    19:30 02.03.2026

  • 28 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    32 8 Отговор
    Геополитическият сблъсък на интереси
    Ако САЩ постигнат контрол над тези ресурси, това би означавало абсолютен монопол върху ключови суровини, движещи световната икономика. Контрол не само върху енергийните потоци, но и върху веригите за доставка на редки метали, необходими за всяко модерно устройство - от смартфони до електрически коли.
    Така погледнато, въпросът за ядреното оръжие или за демокрацията в Техеран изглежда не като причина, а по-скоро като повод.
    Войните рядко се водят за идеи. Войните се водят за ресурси. А Иран е златна мина, буквално и преносно.

    Коментиран от #105

    19:30 02.03.2026

  • 29 Атина Палада

    42 10 Отговор
    Ха ха ха ,Иран им изпепелиха всички бази,радари,посолства ...Линкълна си го изтеглиха чак в Индия ..ама те щели да нападат ..:) да се смееш ли с тия хамериканци или да плачеш ..
    Иран си бомби яко ,даже и базата на Англия в Кипър и англетата ревнаха: Ама ние не участваме във войната ха ха ха цирк Буш

    Коментиран от #151

    19:30 02.03.2026

  • 30 китайски балон

    35 9 Отговор
    Дотук БайДончо уби един болен старец на 86 и ефектът, който търсеше се обръща срещу него!

    19:30 02.03.2026

  • 31 таксиджия 🚖

    11 9 Отговор
    Бях на протеста пред Министерство. Около 1000 човека бяхме. От 18:00 до 19:10.

    19:30 02.03.2026

  • 32 Европеец

    31 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И аз като тебе, още няма достоверна информация.... А на снимката гледам един луд убиец и ядрен терорист....

    Коментиран от #109

    19:31 02.03.2026

  • 33 100ю

    23 6 Отговор
    Иран има лошият късмет да си създадат държава върху американски петрол

    Коментиран от #46

    19:31 02.03.2026

  • 34 Сатана Z

    26 5 Отговор
    " Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен"

    Тръмп никога не дава интервюта в СНН и ги нарича лъжлива медия,което означава ,че е на зор и се подмазва на демократите правейки се,че държи положението.

    19:31 02.03.2026

  • 35 Янита

    26 4 Отговор
    Израел нападна Иран!
    Сащ е помагач

    19:31 02.03.2026

  • 36 И Киев е Руски

    27 5 Отговор
    Сламеният и еврейският терорист шА ядат у.иА на аЯтолаха

    19:32 02.03.2026

  • 37 Възрожденец

    22 5 Отговор
    Най точното обяснение,янките гледат да присвоят природните ресурси на богатите с тях държави.Вечният агресор под маската на миротворец!

    19:32 02.03.2026

  • 38 хаха

    9 28 Отговор
    Извънредно: Русия няма да помага на Иран по силата на съюзническия договор, защото той е подписан с аятолах Али Хаменей - „и къде е той сега?“, казва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.


    ХАХАХА!
    Одрискани до ушите ватенки Сър! ХАХАХА!

    Коментиран от #58, #59, #82

    19:33 02.03.2026

  • 39 ЦИРК

    24 2 Отговор
    План "А" пропадна, сега идва наред план "Б". Вероятността и той да пропадне е над 80%. Така че до края на седмицата ще се говори за план "В" - войници на терен.

    От всичко най-любопитно в момента е да се следи конгресът на САЩ какво прави в момента... Те или ще спрат войната, или ще скочат в тези плаващи пясъци с двата крака.

    19:33 02.03.2026

  • 40 Бай Дън

    17 1 Отговор
    Болен мозък, такава вълна ще хванеш! 🐑🇺🇸

    19:33 02.03.2026

  • 41 Иван Вазов

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски":

    Днес грее светата свобода,
    свободен е прежния роб,
    но камъне йоще народа
    изпраща въз Жидовий гроб

    19:33 02.03.2026

  • 42 Милена

    27 5 Отговор
    От Тръмп и Нетаняху кой ще ни спаси?!
    Къде отиде международното право, бре?!

    Коментиран от #70

    19:33 02.03.2026

  • 43 Чшъъ...

    26 2 Отговор

    До коментар #22 от "Обаче":

    Ората у Кувейт требе да бъдат пофалени, защо излезная най точните стрелци у конфликто!

    19:33 02.03.2026

  • 44 ТОЗИ САМ СЕ ВКАРА

    31 3 Отговор
    В КОШАРАТА,ДЕМОКРАТИТЕ ЩЕ ГО ИЗЯДАТ С КОПЧЕТАТА И ЩЕ СЕ СТИГНЕ ДО ИМПИЙЧМЪНТ.

    19:33 02.03.2026

  • 45 Аналитик

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ударили са офиса на Нахуйняхо,а Аврам Линкълн пътува към Пакистан за ремонт

    Коментиран от #75

    19:34 02.03.2026

  • 46 Сатана Z

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "100ю":

    Някои анализатори казват,че целта на Тръмп е да възобнови фракинга в САЩ и Канада за добив на нефт и тогава ще диктува цените на пазара а страните в залива ще го дуат

    19:34 02.03.2026

  • 47 Шопо

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Бахтимир":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    19:34 02.03.2026

  • 48 Дон Дони

    17 3 Отговор
    Оставка, съд и затвор ти си позор!

    19:34 02.03.2026

  • 51 ДАВАЙ ДОНЧО

    10 2 Отговор
    Техеран за три дейс.

    19:34 02.03.2026

  • 54 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ 👍БРАВО ИРАН !

    30 3 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската Агресия срещу ИРАН,с безсмисленни удари- Например по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Даби в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар,унищож.е америк.база в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле-Ирак,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Поразена е френска база в Абу-Даби,Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн,вкл.от поразения ценен америк.радар FPS-132.за Близкоизточно разузнаване.Само там убитите америк.войнослужещи са 560. Изнасят се с вертолети. Има и видеа.Ударени да ком.пунктове в Йерусалим и Тел Авив с балист.ракети, а израелските ПРО се оказаха неефективни.Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. Убити са високопост.Амер.офицери в поразеният Център на ЦРУ в Дубай.Ударено е командването на ВВС Израел ,и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.

    19:35 02.03.2026

  • 55 Ами

    27 0 Отговор
    Сега дори САЩ да иска да преговаря с някого в Иран,
    в Иран няма кой да се навие да преговаря със САЩ.
    Така, че на САЩ им остава само да гледат и да лаят :)

    19:35 02.03.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 17 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    ама вие , копеите , търсите самолетоносачи по Гугъл мапс ли?

    19:35 02.03.2026

  • 57 Тръмпоч безумний,

    18 0 Отговор
    нали уж се отбранявахте превантивно от Иранската заплаха? Сега как се изтърва, че ги нападате, ама все още несериозно?

    19:36 02.03.2026

  • 58 ЦИРК

    21 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Молете се фейка който сте написали да се сбъдне, защото ако Русия се намеси там, почва третата световна и вие заминавате на фронта (мре ли ви се ?) в редиците на НАТО. Гледайте и Китай да не се намеси пряко, че тогава пак заминавате на фронта. Армията на НАТО има нужда от такива силно мотивирани хора като вас !

    Коментиран от #64

    19:37 02.03.2026

  • 59 хаха🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Оддрис скана е м@й атти бре Утре Пак,оди и смени памперссса !

    19:37 02.03.2026

  • 60 555

    14 0 Отговор
    Това "Още не сме започнали" май вече съм го чувал.

    19:37 02.03.2026

  • 61 ЛОШООО

    22 0 Отговор

    До коментар #53 от "Оооо":

    Всички софийски урви сега са блокирани в Дубай. Лошото.

    19:38 02.03.2026

  • 63 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Доста по-умни са от тебе!

    19:39 02.03.2026

  • 64 Ма къде

    1 10 Отговор

    До коментар #58 от "ЦИРК":

    Ще се намеси бе Пич. Тези с жигулите и москвичите ли. Може с по една Водка. Баш на тез ще се моля. Боже пази от такива като теб. Русия ще мисля

    19:39 02.03.2026

  • 65 Софиянец

    23 2 Отговор
    Рижавия педофил е готов да потопи света в 3та световна, само и само мосад да не пуснат компроматите на епщайн срещу него!
    Гнил, мръсед, жалък запад!

    19:40 02.03.2026

  • 66 Справедлив

    16 1 Отговор
    Убий жид, убий сащисан и те така спаси света.

    Коментиран от #85

    19:41 02.03.2026

  • 67 Оранжевият клоун-п••офиил

    15 1 Отговор
    Съвсем изперка.
    Иначе от днес демократите в конгреса започнаха да събират подписи в подкрепа за гласуване на импийчмънт на Тромпета заради огромния му провал във военната му кампания която започна срещу Иран.

    19:41 02.03.2026

  • 68 Ххх

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТоТо":

    По-големи диваци от западните диваци надали има!

    19:42 02.03.2026

  • 69 Тома

    17 1 Отговор
    Знаем че Дони повече лъже от бати бойко тиквата

    19:42 02.03.2026

  • 70 ЦИРК

    17 3 Отговор

    До коментар #42 от "Милена":

    Международното право се разболя от неизлечимата болест Косово още през 90-те години. 30 години по-късно всичко приключи с него. Ако Китай не се събуди и поеме отговорност за човечеството, може цивилизацията да изживява последните си дни. Жалко е че Европа вместо да бъде световен лидер се превърна в жалък лакей и гробокопач на всички международни договори и отношения градени последните 80 години...

    19:42 02.03.2026

  • 72 гост

    11 1 Отговор
    Този деменчев нарцис и бандата му искат да заграбят природните богатства на целия свят - петрол, редки метали, идва ред на храните и питейната вода като змея от приказките. Но и в приказките винаги се явява юнакът, който отсича главата на змея!

    19:44 02.03.2026

  • 73 хаха

    4 12 Отговор
    Извънредно: Русия няма да помага на Иран по силата на съюзническия договор, защото той е подписан с аятолах Али Хаменей - „и къде е той сега?“, казва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

    ХАХАХА!
    Асад, Мъдяро, Брадат Пислямист...

    ХАХАХА! Ватенките и договорите които подписват!! На Армения също помогнаха...
    Куба да чака... ХАХАХА!

    Коментиран от #92

    19:44 02.03.2026

  • 74 Е...БЪ... Комунисти

    2 6 Отговор
    Позиция на всеки български патриот.

    Коментиран от #81

    19:44 02.03.2026

  • 75 дядо поп

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "Аналитик":

    Направо в Карачи за скрап.

    19:44 02.03.2026

  • 76 Още една специална операция

    8 2 Отговор
    Която трябва да приключи за 4 дни.

    19:44 02.03.2026

  • 77 А ГДЕ

    8 1 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #79

    19:44 02.03.2026

  • 79 А ГДЕ

    11 2 Отговор

    До коментар #77 от "А ГДЕ":

    МърсУлата ,а где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    19:45 02.03.2026

  • 80 Иван Вазов

    14 2 Отговор

    До коментар #71 от "Варна - града на копейките":

    На утрешний ден пред пашата
    евреин се мръсен яви,
    цалуна му рабски полата
    и с вид горделив заяви:

    – Преславний войводо, сполучих
    услуга да сторя на вас:
    аз портата таз нощ отключих
    и Царевец в твойта е власт.

    19:47 02.03.2026

  • 81 ХА ХА

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Е...БЪ... Комунисти":

    Почни от родата си бре ,Импо. Тенннт 🤣🤣🤣 !

    19:47 02.03.2026

  • 82 Язък,

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    че се та събрали от килима!!!

    19:47 02.03.2026

  • 83 Медведев с бомбите

    2 8 Отговор
    Фъргай атома бай Дончо!

    19:47 02.03.2026

  • 84 Фактолог

    14 3 Отговор
    Универсален повод за война с Ираном...

    Бинямин Нетаняху:

    1995 година: „Иран се намира на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.

    2006 година: „Иран се намира на не повече от няколко дни от създаването на ядрена бомба“.

    2012 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.

    2015 г.: „Иран се намира всичко на няколко дни от създаването на ядрена бомба“.

    2018 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба“.

    2025 г.: „Иран се намира всичко на всичко на няколко дни от създаването на ядрени оръжия“.

    Доналд Трамп:

    2026 година: „Иран се намира всичко на не повече от две седмици от създаването на ядрена бомба“.

    Всичко е ясно!

    Коментиран от #86

    19:47 02.03.2026

  • 85 ПаццоФист

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Справедлив":

    Подкрепям ,даже и морално !

    19:49 02.03.2026

  • 86 гру гайтанджиева

    2 9 Отговор

    До коментар #84 от "Фактолог":

    Това са руски фейкове колега.

    Коментиран от #101

    19:49 02.03.2026

  • 87 Бесен - Язовец

    7 3 Отговор
    От Иран сами пребиват соросите

    19:49 02.03.2026

  • 88 Зеленски

    13 2 Отговор
    Тъкмо бях решил да ходя в Израел за да искам ПВО от сънародника ми Нетаняху!
    Пък и ми казаха, че не бил там!

    19:50 02.03.2026

  • 89 Фактор

    11 3 Отговор
    Докато почнете, самолетоносачите са на дъното а базите ви на пепел.

    19:52 02.03.2026

  • 91 Той Тръмп

    6 1 Отговор
    Докато се накани, му свършиха капаците за капачки!

    19:54 02.03.2026

  • 92 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "хаха":

    Вчерашния брифинг на Песков го има в нета.
    Намери си някой образован да ти го преведе :)

    19:54 02.03.2026

  • 93 Мишел

    9 2 Отговор
    САЩ няма да се решат на нахлуване по суша в Иран. Въздушните удари няма да доведат до победа на САЩ, както не можа да го направи убийството на аятолах Хаменей. Помощта на Китай, Пакистан, Русия за Иран ще вкара САЩ в дълга война, която сега САЩ са неспособни да спечелят.
    Войната с Иран е пълен автогол за Тръмп, ще му струва много скъпо. САЩ правят грешка след грешка и ще платят за това.

    19:55 02.03.2026

  • 94 боклук

    3 7 Отговор
    Елита на Иран е убит! Няма кой да се предаде!

    19:55 02.03.2026

  • 95 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Велик Президент на велика държава.

    19:55 02.03.2026

  • 96 МНОГО МОЛЯ

    6 1 Отговор
    Да ни върнете по най-бързия начин урвите от Дубай.

    Коментиран от #100

    19:55 02.03.2026

  • 97 Палячо

    9 1 Отговор
    Ако сторгаш фелацио на Путин може Иранците да те пощадят, ама резила ти пак остава!

    Коментиран от #111

    19:55 02.03.2026

  • 99 7373737272

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Кенефите му задръстени на американският самолетоносач.Само тва има в гуглету.Явно няма да е само от храната.

    19:57 02.03.2026

  • 100 Що бе

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "МНОГО МОЛЯ":

    Там нали има какво да гълтат, няма да умрат от глад споко.

    19:58 02.03.2026

  • 101 НЕ МОЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "гру гайтанджиева":

    ДА СМЕ КОЛЕГИ С ПАСИ....ВЕН
    ЗНАЧИ
    ТИ ВИРИШ АЗ РАЗПРОБИВАМ
    КВА КОЛЕГИАЛНОСТ ТА ГОНИ

    Коментиран от #114

    19:58 02.03.2026

  • 102 Истината

    3 1 Отговор
    Хаха.
    Тоди наистина в ШУТ...

    19:59 02.03.2026

  • 103 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    Предстои "Пустинна буря". Няма лабаво. Садам го обесиха, а Аятолаха го утепаха предварително.

    20:00 02.03.2026

  • 104 Мишел

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "ТоТо":

    Персия е била империя преди 4000 години. САЩ държава на 250г. Ясно е кои са диваците.

    20:00 02.03.2026

  • 105 Щастливеца

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    Не го приемай толкова навътре, нали сме с американците - ще има и за нас!

    20:00 02.03.2026

  • 106 ?????

    8 2 Отговор
    Само да попитам.
    Що самолетоносачът Линкълн бяга към остров Диего Гарсия?
    Нали нищо не се е случило?
    Или се е случило?

    Коментиран от #113, #123

    20:01 02.03.2026

  • 107 Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали

    2 7 Отговор
    КАРЛИК ПОНЯЛ?
    КАРЛИК БЫСТРА АТВЕТИЛ: ПОНЯЛ, ПОНЯЛ.... Я, Я ИЗ БУНКЕРУ НЕ ВЫХАДУ.

    20:01 02.03.2026

  • 108 Само питам

    9 2 Отговор
    Бай Дончо, къде е Линкълн??

    20:03 02.03.2026

  • 109 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Европеец":

    Гледаш празноглавия самохвалко.

    20:03 02.03.2026

  • 110 Мда

    4 0 Отговор
    Дубай също ще пострада, без да има вина.

    20:03 02.03.2026

  • 111 Браво на бай Дончо

    4 7 Отговор

    До коментар #97 от "Палячо":

    Бий ги яко докато свалят чаршафите и чалмите!

    20:05 02.03.2026

  • 112 Прав е Доналд Тръмп

    5 5 Отговор
    Иран са само по големите заплахи и преувеличени приказки, затова навремето само един Садам ги направи на “мармалад“ , та какво ли остава за САЩ....??!

    20:06 02.03.2026

  • 113 ЩОТО МОЖЕ ДА ПЛАВА, КЪДЕТО СИ ИСКА

    2 5 Отговор

    До коментар #106 от "?????":

    КАТО ГОСПОДАР НА МОРЕТА И ОКЕАНИ. АКО НЕ ВЯРВАШ ПИТАЙ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ".

    20:06 02.03.2026

  • 114 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #101 от "НЕ МОЕ":

    Къде е пасито онова грозно човече, що не ходи далижи топките на ушатия, ама и той нещо го няма, дали не ни гледа отгоре?

    20:07 02.03.2026

  • 115 АЙДЕ ДОНИ

    2 1 Отговор
    Техеран за три дейс.

    20:08 02.03.2026

  • 116 ЦЕЛИЯ СОФИЙСКИ БОКЛУК

    5 0 Отговор
    Прекарваше зимата в Дубай и Израел. Върнете ни го, моля.

    20:10 02.03.2026

  • 117 Маке

    3 1 Отговор
    Ващамакя кравсрска

    20:10 02.03.2026

  • 118 Артилерист

    7 0 Отговор
    Тръмп показа истинския си "миротворчески" лик. Той с нищо не се различава от другите американски президенти-международни престъпници Буш, Обама, Клинтън и този дето изби милиони виетнамци и отрови природата им с ХИЛЯДИ ТОНОВЕ ХИМИКАЛИ. САЩ са световните хулигани, които са водили повече от 20 войни след Втората световна, навярно са стотици намесите им във вътрешните работи на други държави и принудителната смяна на властта в тях. Цветните революции и изсипването на милиарди долари за платени НПО за влияние или използвани като пета колона са техен патент. Виктория Нюлънд в прав текст призна за налети 5 милиарда за украинската нацистка цветна революция. Американците дължат прогреса си на робовладелство, варварски войни, ограбване на подтиснати държави, плащане с нищо необезпечени трилиони долари за примамване на елитни експерти от цял свят. Защо им са на американците тази огромна и скъпа армия, близо 1000-та военни бази по целия свят, освен за инвазии, саморазправа и подтискане на несъгласните с тяхното варварство. Останалият свят трябва час по-скоро да се обедини срещу тези престъпници...

    20:11 02.03.2026

  • 119 Истината

    4 0 Отговор
    Сериозно питам - къде е неулучения самолетоносач?
    Моля който знае да сподели

    20:12 02.03.2026

  • 120 Бесен - Язовец

    3 3 Отговор
    Още не са почнали и загубиха 10 бойни кораба соросите

    Коментиран от #139

    20:12 02.03.2026

  • 121 az СВО Победа 80

    4 4 Отговор
    Накрагко:

    1. Цената на газа в Европа скочи с 50% след като Катар спря работа на най-големия завод за втечнен газ в света след иранска атака.

    2. Монархиите от залива се обръщат срещу Вашингтон, т.к. са най-пострадали от случващото се.

    3. САЩ започна изтегляне на бойната си авиация от района на близкия изток, след като се оказа, че не може да гарангира сигурността й.

    4. Иран обяви, че ще почне да нанася удари с ракети от 4-то и 5-то поколение, след каго видя, че запасите от противоракети на противника до голяма степен вече са изчерпани и ударите му гарантирано сгигат до целите си....

    5. Първоначалният план за смяна на "режима" в Иран претърпява пълен крах пред очите ни!

    6. Москва и Пекин заявиха подкрепата си за Техеран!

    Коментиран от #125, #128, #130

    20:13 02.03.2026

  • 122 Васо

    4 1 Отговор
    Абе... Цялата работа е, че сега Тръмп трябва да освободи пазара за петрола от Венецуела. Иран му пречи, конкурент му е. Това е цялата работа. А Тръмп е кукла на конци в ръцете на евреите мултимилиатдери от Израел и САЩ. Тръмп е пудел на Нетаняху. Кавото каже Нетаняху, това става

    20:15 02.03.2026

  • 123 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "?????":

    Правили са си чеверме в задната част на самолетоносача
    и не са очаквали излетелите самолети да се върнат.
    Но единият взел че се върнал :)

    20:16 02.03.2026

  • 125 ХУБАВИ ОПОРКИ

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    НА НИСКОЧЕЛИ ОРКИ.

    Коментиран от #127

    20:16 02.03.2026

  • 126 ЦРУ

    1 1 Отговор
    Санитарите да вземат мерки защото освен че не помни какво е казал,не знае и какво върши.
    Жалко е Светът да изчезне заради един нарцис и един безкруполен убиец.

    20:18 02.03.2026

  • 127 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "ХУБАВИ ОПОРКИ":

    Уви не, все факти от динамичното развитие на събитията! 🤣🤣🤣

    20:19 02.03.2026

  • 128 Накрагко:

    1 5 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    Наширогко, чалмите отнасят як лобут и скоро ще им се прииска, да не се бяха раждали.

    Коментиран от #134

    20:21 02.03.2026

  • 129 факт

    2 3 Отговор
    Този перко изобщо не ме интересува. Появиха се досиетата Епстийн, хванаха го за едно деликатно място, изстреляха ракетите към Иран, обявиха, че САЩ и техен съюзник и положението се сговни. А към настоящия момент ситуацията е направо като се е.ем да не се гледаме. Мен много повече ме интересува какво се случва у нас и какво можем да очакваме при положение, че попадаме в обсега на иранските далекобойни хиперзвукови ракети. Скот Ритър вчера предупреди София, че опасността е напълно реална и че просто не е трябвало да допускаме американците до летище София. Американец ни го казва, бивш висш военен, който знае какво говори. А тук ни успиват как всичко било под контрол. Няма начин да не сме спокойно, защото рицарката Йотова, памперса Запрянов и мумията Надка наблюдавали ситуацията под лупа. И като я наблюдават какво ще видят? Ние дори ПВО нямаме, на какво можем да разчитаме? Като стане напечено американците ще излетят и ще ни оставят да се пържим сами. Наистина ли никой в тази държава не разбира какво се случва? А да сте виждали в последните 3 дни Бойко Борисов или Пеевски? Къде са тези мили хорица да ни успокоят, да ни вдъхнат кураж, да кажат как мислят за хората? Да видим утре кои ще се качат на Шипка и да ги посрещнем подобаващо, защото българският народ умее да бъде признателен, и за доброто, и за лошото.

    Коментиран от #133

    20:21 02.03.2026

  • 130 Тимур

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    Намали вицовете

    20:22 02.03.2026

  • 131 Само днес

    1 2 Отговор
    Краварите са минус четири Ф-16. Най-голямата им радарна станция в Кувейт вече е само спомен. Базите им в целия район горят. А и Хизбула и хусите решиха, че е време да пострелят по тлъстите крави. Абе въобще е много весело там.

    Коментиран от #145

    20:23 02.03.2026

  • 132 Лена парапета

    0 2 Отговор
    Самолетоносачът като няма колесници за какво ще се държат каубоите докато бягат от персийския залив ?

    20:23 02.03.2026

  • 134 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Накрагко:":

    Иран понася тежки загуби, съгласен съм. Но от гледна точка на нашите критерии за "тежки загуби".
    Като се тегли чертата обаче, ирнските загуби додят до глобална промяна на баланса на силите в света и до геополитически трансформации в ущърб на запада.

    Коментиран от #147

    20:24 02.03.2026

  • 136 Гост

    0 0 Отговор
    Лицемерието на Сащ мяра няма, "спасяват" света вече почти 85 години и не успяват, чак сега разбраха, че най- голямата престъпност, която залива целия свят, е била под носа им...😙, големи майтапчии са, само че американският хумор не е предпочитан, защото е Тъп!🤗

    20:26 02.03.2026

  • 137 Коста

    1 0 Отговор
    Тчръмп вече със сигурност ще получи Нобелова награда за мир. Ако много се опъват на мирните преговори шведите знаят какво ги чака. Т4ръмп направи Америка най-великият терорист на всички времена.

    20:27 02.03.2026

  • 138 Тимур

    1 0 Отговор
    Ще потретя! Официалната и открита доктрина, на Иран, както знаем е ,,ИЗНОС НА ИСЛЯМСКА РЕВОЛЮЦИЯ"- край на цитата. Сами изберете чалма или свобода. Помним Сарафово, как същитите убиха невинни хора на летището на Бургас, при това без България да е била страна на каквото и да е било. Тъй че не целувайте корана

    20:29 02.03.2026

  • 139 Да така беше

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Бесен - Язовец":

    крайцерът "Москва" след "пушене на неопределените места" изяде два нептуна и се отправи на вечен покой. Е останалите 9 катерушки не заслужават да ги споменаваме.

    20:29 02.03.2026

  • 140 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    ISW, която така старателно ни "информира" за хода на СВО, сега съобщава, че при иранската ракетна атака по френската военноморска база в Абу Даби, ОАЕ са убити 70 френски военни

    Коментиран от #142

    20:30 02.03.2026

  • 141 Гост

    0 1 Отговор
    "Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно!"- е, като започнете, златото ще стане $10К за тройунция, и какво ще правите тогава, ще разпродавате оръжия или ще печатате още инфлация?🥱

    20:30 02.03.2026

  • 142 Тимур

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 80":

    Да понамалиш лъжите викам

    Коментиран от #146

    20:32 02.03.2026

  • 143 Смешник

    0 1 Отговор
    Краварите не сполучиха с президент Предишния Бай Дън с деменция а сегашния Тръмп не е добре с главата

    Коментиран от #153

    20:33 02.03.2026

  • 144 До Тъпю

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    Те вече взеха 1-то най голяно петролно находище преди 3 седмици бе умен тигър

    20:33 02.03.2026

  • 145 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Само днес":

    Намали вицовете

    20:33 02.03.2026

  • 146 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Тимур":

    Информацията е нс ISW! Не е моя....

    Или викаш и те станаха агентк на Путин, и на КСИР? 🤣🤣🤣

    20:35 02.03.2026

  • 147 МНЗ предупреждава

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "az СВО Победа 80":

    не се напъвай много да пишеш. Писането май е прекомерно за Вашето здраве. Тия и без твоя помощ ще ядат мешана скара.

    20:36 02.03.2026

  • 148 Коста

    0 0 Отговор
    Аз предлагам България незабавно и тържествено да напусне т.нар. Съвет за мир на Тчръмп. Това е някаква организация на злодеи. Аз като български гражданин не желая България да участва. Но и там ни набутаха без Референдум.

    20:37 02.03.2026

  • 149 604

    2 0 Отговор
    самолетоносача що бяга ве перчем? и туй с приятелския огън и то...баш баш.....повервахме ти...

    20:37 02.03.2026

  • 150 българина

    1 0 Отговор
    той Бог ще ви оправи !

    20:38 02.03.2026

  • 151 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    сладур/ка си, но не е сериозно

    20:38 02.03.2026

  • 152 Тимур

    0 1 Отговор
    Ще потретя! Официалната и открита доктрина, на Иран, както знаем е ,,ИЗНОС НА ИСЛЯМСКА РЕВОЛЮЦИЯ"- край на цитата. Сами изберете чалма или свобода. Помним Сарафово, как същитите убиха невинни хора на летището на Бургас, при това без България да е била страна на каквото и да е било. Тъй че не целувайте корана

    20:41 02.03.2026

  • 153 СМЕШНИК СИ ДВЕ МНЕНИЯ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Смешник":

    НЕ БЕШЕ МНОГО ОТДАВНА, КОГАТО КРЕМЪЛ, КАРЛИК И МИТРОФАНОВА ЧЕРПИХА С ШАМПАНСКО, ПО СЛУЧАЙ ПОБЕДАТА НА ТРЪМП, А ВСИЧКИ КОПЕЙКИ "КРИЧАХТЕ" ОТ РАДОСТ.

    20:42 02.03.2026