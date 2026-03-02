Бърни Сандърс: Лъгаха ни за Виетнам, лъгаха ни за Ирак, сега пак лъжат! Израел и Саудитска Арабия накараха Тръмп да удари Иран

Популярният американски сенатор от демократическата партия Бърни Сандърс публикува позиция във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран, в която той силно осъжда действията на двамата президенти и призова за спиране на агресията.
"Израел и Саудитска Арабия накараха САЩ да атакуват Иран. Нетаняху уби 72 000 души в Газа, предимно жени и деца. Саудитска Арабия е брутална диктатура, която не допуска опозиция. Това са лидерите, които искат да донесат "свобода" на Иран? Някой наистина ли вярва в това", допълни Сандърс в публикация в социалните мрежи.
По-долу може да прочетете цялата позиция на сенатора:
"Президентът Тръмп заедно със своя десен екстремистки израелски съюзник Бенямин Нетаняху започна незаконна, предварително обмислена и противоконституционна война. За съжаление, Тръмп залага на американски животи и богатства, за да изпълни десетилетната амбиция на Нетаняху да въвлече Съединените щати във въоръжен конфликт с Иран.
Конституцията на САЩ е ясна. Конгресът обявява война, а не президентът, действащ едностранно. Сенатът трябва незабавно да се събере отново и да гласува по предстояща резолюция за военните правомощия, която аз силно ще подкрепя.
Освен това, тази атака срещу Иран е явно нарушение на международното право и ще създаде повишена нестабилност в един вече опасен свят. Ако Съединените щати и Израел могат да предприемат атака срещу суверенна нация, може и всяка друга държава. Силата не прави право. Тя създава международна анархия, смърт, разрушение и човешка мъка.
Американският народ беше излъган за Виетнам. Американският народ беше излъган за Ирак. Американският народ отново е лъган днес - и отново обикновените хора ще платят цената.
Хората в нашата страна, независимо от политическите си убеждения, не искат безкрайна война. Те искат достойно платени работни места, здравеопазване и жилища, които могат да си позволят. Искат децата им да имат отлично образование.
Не трябва да позволяваме на Тръмп да ни въвлече в поредната безсмислена война. Никаква война с Иран."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
Те убиха човека, който искаше мир.
Те го превърнаха в мъченик.
Унищожиха базите си в залива.
Израел ще бъде унищожен от джихад.
Петролът им ще стане по-скъп.
Дългът им расте и т.н.
Винаги съм знаел, че е глупак... но сега съм сигурен.
Коментиран от #7, #32, #44
19:51 02.03.2026
2 ДАВАЙ БЪРНИ
Коментиран от #22
19:52 02.03.2026
3 Ташаков
19:52 02.03.2026
4 Тръмпоча ви докара втори Виетнам
19:53 02.03.2026
5 Град Козлодуй.
19:53 02.03.2026
7 аz СВО Победа 80
До коментар #1 от "очевидец":Чакаме и другарят Путин да стане мъченик
🤣🤣🤣
Коментиран от #14, #41
19:55 02.03.2026
8 Чифутка
19:55 02.03.2026
9 хахах
Коментиран от #61, #70, #78
19:56 02.03.2026
10 Арабин картечар ( от Кувейт )
- Хасаан......турай пълнитело!!!
- Ама Салам, д не объркаме нещо?
- Абе Алах акбар бе, турай пълнитело, чуеш ли що ти разправям...
19:56 02.03.2026
11 Копейки,
Коментиран от #24
19:57 02.03.2026
12 ИСКАМ БЪРЗО
19:57 02.03.2026
13 Пич
19:58 02.03.2026
14 Гробар
До коментар #7 от "аz СВО Победа 80":Няма да го дочакаш,не е лошо да си подготвиш нов костюм и картонени обувки за пред хората ,ааааа и задели някой лев за паметник .
19:59 02.03.2026
15 ………..
19:59 02.03.2026
16 Ганчев
Коментиран от #18, #47
20:00 02.03.2026
17 И Киев е Руски
20:00 02.03.2026
18 И КАТО СЕ СЪБУДИШ
До коментар #16 от "Ганчев":Ще разбереш, че си изнасилен от някой НПО член.
Коментиран от #28
20:01 02.03.2026
19 китайски балон
20:01 02.03.2026
21 Лилава Жена
20:02 02.03.2026
23 1234
Коментиран от #48
20:04 02.03.2026
24 Тольо Цайса с Брадъта
До коментар #11 от "Копейки,":Ти па ходи наннай касси у ш. катта .
20:05 02.03.2026
25 Мисира
20:05 02.03.2026
27 Ъъъъ
Тръмп ще влезе в затвора на дърти години и това ще се случи веднага след като загуби изборите през ноември и последвалия имоийпмънт. 🤣
20:07 02.03.2026
28 Ганчев
До коментар #18 от "И КАТО СЕ СЪБУДИШ":Мен ми е кеффф да ме прасс каттт в дирр никка !
20:07 02.03.2026
31 Така Така
20:09 02.03.2026
33 Бийк
До коментар #26 от "Сък Майдик":Така само потвърждаваш че неколцина пишете коментари в полза на пРосийка
Коментиран от #40
20:13 02.03.2026
35 Дайджест
20:17 02.03.2026
36 Евроатлантическо ампирикуку
20:18 02.03.2026
37 стоян георгиев
Преговорите между Иран и кашерните гувЯда бяха за парлама от страна на САЩ.
Последния ден на преговорите в Оман иранската делегация беше подмамена от американските евреи Кушнер и Уйтков че е достигнато споразумение което устройва Иран и уж и САЩ .
Делегацията на Иран и представители на властите в Техеран се събраха в резиденцията на аятолах Хомейни да обсъдят какво са се договорили с американските представители и именно това събиране беше използвано от сатанистите ционисти да извършат масирани удари по резиденцията на Хомейни убивайки по този подъл и долен начин ръководителите на Иран.
Плана вървеше добре за цион но ,явно тези сатанисти-ционисти си бяха направили крива сметката,че по този начин ще предизвикат вътрешен преврат и поемане на властта от опозицията.
Вместо да се реализира плана на световния ж....и....д убийството на аятолаха и останалите ирански ръководители и особено след убийството на близо 200 момичета в иранското девическо училище ,това взе,че сплоти иранския народ и управляващите и опозицията, които приеха за мъченическа смъртта на аятолаха и другите убити от американско-израелските бомбандировки и цял Иран озверя срещу сащ-израел и тогава започна кошмара на ционистите и кашерните кравички
Администрацията на Тръмп осъзнавайки в какъв курт капан се набутаха заради ненормалния сатанист Натаняху късно снощи опитаха чрез италианското посолство в Техеран преговорите отново да бъдат възобновени на което ,обаче но
Коментиран от #50
20:19 02.03.2026
39 Жеко
До коментар #34 от "Някой":В един момент ще получат ракети с обратната поща . Рано или късно.
20:19 02.03.2026
41 Колобъра
До коментар #7 от "аz СВО Победа 80":Шорошко еврейче-гейче гледай и внимавай ти да не станеш...
20:20 02.03.2026
42 Фалконети
20:20 02.03.2026
44 БОТЕВ
До коментар #1 от "очевидец":Ех, мечти, мечти. Спокойно, колкото повече остаряваш, толкова повече ще отминават във времето...
20:21 02.03.2026
45 Вацев
Коментиран от #64
20:23 02.03.2026
46 САЩ
Коментиран от #51, #59
20:23 02.03.2026
49 Фактолог
Бинямин Нетаняху:
1995 година: „Иран се намира на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.
2006 година: „Иран се намира на не повече от няколко дни от създаването на ядрена бомба“.
2012 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.
2015 г.: „Иран се намира всичко на няколко дни от създаването на ядрена бомба“.
2018 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба“.
2025 г.: „Иран се намира всичко на всичко на няколко дни от създаването на ядрени оръжия“.
Доналд Трамп:
2026 година: „Иран се намира на не повече от две седмици от създаването на ядрена бомба“.
Всичко е ясно! Планирано е още преди 30-40 години .
Събитията в Ирак, Либия, Ливан, Сирия, Газа, Украйна, Венецуела бяха свързани добре подготвени предварително операции за целта - Иран!
20:24 02.03.2026
50 Клати Курти
До коментар #37 от "стоян георгиев":Хуубуй ,ама аз все още им се чудя на персийците като знаят че имат работа с Усойници ,що им се доверяват .През месец юни имаше подобна ситуация .Даже има и поговорка по повода ,която ще перефразирам - излъжи ме един път ,твоя вина ,излъжи ме два пъти ,вината ди е моя
20:26 02.03.2026
51 Хавга За
До коментар #46 от "САЩ":Тихоо !Тихо пррррр ∆ льооо ,не си компетентен !
20:28 02.03.2026
52 българина
20:28 02.03.2026
53 БОТЕВ
20:29 02.03.2026
54 Дзак
20:29 02.03.2026
55 Браво на този човек
20:30 02.03.2026
56 604
20:30 02.03.2026
57 ЕСССР
20:31 02.03.2026
58 Коста
20:31 02.03.2026
59 604
До коментар #46 от "САЩ":и дългове имат....и то големи
20:32 02.03.2026
60 604
20:33 02.03.2026
61 Чегевара
До коментар #9 от "хахах":Ти пъ си много у ред! Погледни се и си шини един шамар!
20:36 02.03.2026
62 Артилерист
20:37 02.03.2026
63 Иван 1
20:37 02.03.2026
64 оня с х.я
До коментар #45 от "Вацев":Небинарно котенце 🙀,пилешки бутчета няма да има за теб , но прясно сиренце и извара ,производство от собствена биоферма мога да ти предложа .
20:38 02.03.2026
65 Коста
20:38 02.03.2026
66 Хеми значи бензин
Коментиран от #72
20:38 02.03.2026
67 Браво
20:40 02.03.2026
68 Имало и умни в конгреса на саш
20:42 02.03.2026
69 Баал
Видя се, че американската капитализъм е олигархична структура, а демокрацията е по- скоро символ на монархията, в която все пак се твърди, че лидерите е?ат деца!
Твърди се дори, че ги ядат.
20:45 02.03.2026
70 Изкукал бил Сандърс,
До коментар #9 от "хахах":защото не ви изнася казаното от него на вас хахащите и хихащи тука атлантици.
20:45 02.03.2026
71 Ъъъъ
Коментиран от #83
20:51 02.03.2026
72 Дзак
До коментар #66 от "Хеми значи бензин":А колко бяха стигнали на брой?
21:11 02.03.2026
73 Ае копейките
Коментиран от #77
21:12 02.03.2026
74 Факт
21:13 02.03.2026
75 Факт
21:15 02.03.2026
76 Браво
21:15 02.03.2026
77 Вова
До коментар #73 от "Ае копейките":Тръмп изпълнява договореното в Аляска и вдига цените на петрола.Сега Китай ще купува предимно руски петрол.
21:17 02.03.2026
79 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #80
21:23 02.03.2026
80 Моше Шекелщайн
До коментар #79 от "Тракиец 🇺🇦":И теб ще те открием нео натсс систска маzzz Тийооо !
21:26 02.03.2026
81 Тити
21:29 02.03.2026
82 Левски
21:29 02.03.2026
83 Пръдльооо
До коментар #71 от "Ъъъъ":Ти да не си мислиш ,че полицаите постояно седят в участъците ?Вероятно някъде има и по тппппи от теб,но доста търсене ще падне .
21:31 02.03.2026
84 Кат си почнал дядка
22:09 02.03.2026
85 А вие се подигравахте на байдън😂😂
22:20 02.03.2026
86 бай Даньо
22:26 02.03.2026
87 Георгиев
05:46 03.03.2026
88 малко истински факти
09:46 03.03.2026
89 хмммм
12:24 03.03.2026