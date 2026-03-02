Бърни Сандърс: Лъгаха ни за Виетнам, лъгаха ни за Ирак, сега пак лъжат! Израел и Саудитска Арабия накараха Тръмп да удари Иран

Популярният американски сенатор от демократическата партия Бърни Сандърс публикува позиция във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран, в която той силно осъжда действията на двамата президенти и призова за спиране на агресията.

"Израел и Саудитска Арабия накараха САЩ да атакуват Иран. Нетаняху уби 72 000 души в Газа, предимно жени и деца. Саудитска Арабия е брутална диктатура, която не допуска опозиция. Това са лидерите, които искат да донесат "свобода" на Иран? Някой наистина ли вярва в това", допълни Сандърс в публикация в социалните мрежи.

По-долу може да прочетете цялата позиция на сенатора:

"Президентът Тръмп заедно със своя десен екстремистки израелски съюзник Бенямин Нетаняху започна незаконна, предварително обмислена и противоконституционна война. За съжаление, Тръмп залага на американски животи и богатства, за да изпълни десетилетната амбиция на Нетаняху да въвлече Съединените щати във въоръжен конфликт с Иран.

Конституцията на САЩ е ясна. Конгресът обявява война, а не президентът, действащ едностранно. Сенатът трябва незабавно да се събере отново и да гласува по предстояща резолюция за военните правомощия, която аз силно ще подкрепя.

Освен това, тази атака срещу Иран е явно нарушение на международното право и ще създаде повишена нестабилност в един вече опасен свят. Ако Съединените щати и Израел могат да предприемат атака срещу суверенна нация, може и всяка друга държава. Силата не прави право. Тя създава международна анархия, смърт, разрушение и човешка мъка.

Американският народ беше излъган за Виетнам. Американският народ беше излъган за Ирак. Американският народ отново е лъган днес - и отново обикновените хора ще платят цената.

Хората в нашата страна, независимо от политическите си убеждения, не искат безкрайна война. Те искат достойно платени работни места, здравеопазване и жилища, които могат да си позволят. Искат децата им да имат отлично образование.

Не трябва да позволяваме на Тръмп да ни въвлече в поредната безсмислена война. Никаква война с Иран."