Новини
Свят »
САЩ »
Бърни Сандърс: Лъгаха ни за Виетнам, лъгаха ни за Ирак, сега пак лъжат! Израел и Саудитска Арабия накараха Тръмп да удари Иран

Бърни Сандърс: Лъгаха ни за Виетнам, лъгаха ни за Ирак, сега пак лъжат! Израел и Саудитска Арабия накараха Тръмп да удари Иран

2 Март, 2026 19:50 6 378 89

  • бърни сандърс-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • иран-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • саудитска арабия-
  • мохамед бин салман

Президентът Доналд Тръмп заедно със своя десен екстремистки израелски съюзник Бенямин Нетаняху започна незаконна, предварително обмислена и противоконституционна война

Бърни Сандърс: Лъгаха ни за Виетнам, лъгаха ни за Ирак, сега пак лъжат! Израел и Саудитска Арабия накараха Тръмп да удари Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Популярният американски сенатор от демократическата партия Бърни Сандърс публикува позиция във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран, в която той силно осъжда действията на двамата президенти и призова за спиране на агресията.

"Израел и Саудитска Арабия накараха САЩ да атакуват Иран. Нетаняху уби 72 000 души в Газа, предимно жени и деца. Саудитска Арабия е брутална диктатура, която не допуска опозиция. Това са лидерите, които искат да донесат "свобода" на Иран? Някой наистина ли вярва в това", допълни Сандърс в публикация в социалните мрежи.

По-долу може да прочетете цялата позиция на сенатора:

"Президентът Тръмп заедно със своя десен екстремистки израелски съюзник Бенямин Нетаняху започна незаконна, предварително обмислена и противоконституционна война. За съжаление, Тръмп залага на американски животи и богатства, за да изпълни десетилетната амбиция на Нетаняху да въвлече Съединените щати във въоръжен конфликт с Иран.

Конституцията на САЩ е ясна. Конгресът обявява война, а не президентът, действащ едностранно. Сенатът трябва незабавно да се събере отново и да гласува по предстояща резолюция за военните правомощия, която аз силно ще подкрепя.

Освен това, тази атака срещу Иран е явно нарушение на международното право и ще създаде повишена нестабилност в един вече опасен свят. Ако Съединените щати и Израел могат да предприемат атака срещу суверенна нация, може и всяка друга държава. Силата не прави право. Тя създава международна анархия, смърт, разрушение и човешка мъка.

Американският народ беше излъган за Виетнам. Американският народ беше излъган за Ирак. Американският народ отново е лъган днес - и отново обикновените хора ще платят цената.

Хората в нашата страна, независимо от политическите си убеждения, не искат безкрайна война. Те искат достойно платени работни места, здравеопазване и жилища, които могат да си позволят. Искат децата им да имат отлично образование.

Не трябва да позволяваме на Тръмп да ни въвлече в поредната безсмислена война. Никаква война с Иран."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 118 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    168 13 Отговор
    Какво точно постигнаха американците?
    Те убиха човека, който искаше мир.
    Те го превърнаха в мъченик.
    Унищожиха базите си в залива.
    Израел ще бъде унищожен от джихад.
    Петролът им ще стане по-скъп.
    Дългът им расте и т.н.
    Винаги съм знаел, че е глупак... но сега съм сигурен.

    Коментиран от #7, #32, #44

    19:51 02.03.2026

  • 2 ДАВАЙ БЪРНИ

    139 8 Отговор
    Кажи истината и за окраината.

    Коментиран от #22

    19:52 02.03.2026

  • 3 Ташаков

    11 76 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната в Украйна

    19:52 02.03.2026

  • 4 Тръмпоча ви докара втори Виетнам

    118 6 Отговор
    Късно е либе за китка, мандалото лопна.

    19:53 02.03.2026

  • 5 Град Козлодуй.

    61 1 Отговор
    Истината винаги е болезнена и неприемлива! Права е жената!

    19:53 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 аz СВО Победа 80

    11 85 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Чакаме и другарят Путин да стане мъченик
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #41

    19:55 02.03.2026

  • 8 Чифутка

    92 6 Отговор
    Иран не е Ирак Сирия или Либия.

    19:55 02.03.2026

  • 9 хахах

    14 121 Отговор
    бърни е съвсем изкукал не трябва да му дават да се изказва публочно...

    Коментиран от #61, #70, #78

    19:56 02.03.2026

  • 10 Арабин картечар ( от Кувейт )

    48 5 Отговор
    И брее, що е тоя дзвер, къде фърчи срещу мене? Я гле.... още едно такова изфърче от корабо, и още едно....
    - Хасаан......турай пълнитело!!!
    - Ама Салам, д не объркаме нещо?
    - Абе Алах акбар бе, турай пълнитело, чуеш ли що ти разправям...

    19:56 02.03.2026

  • 11 Копейки,

    8 41 Отговор
    Томс Томов каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #24

    19:57 02.03.2026

  • 12 ИСКАМ БЪРЗО

    52 0 Отговор
    Да ми върнете всички софийски урви от Дубай.

    19:57 02.03.2026

  • 13 Пич

    53 1 Отговор
    Вярно !!! Дочува се, че от СА няколко дни са досаждали на Тръмп по телефона, за да удари Иран!

    19:58 02.03.2026

  • 14 Гробар

    32 3 Отговор

    До коментар #7 от "аz СВО Победа 80":

    Няма да го дочакаш,не е лошо да си подготвиш нов костюм и картонени обувки за пред хората ,ааааа и задели някой лев за паметник .

    19:59 02.03.2026

  • 15 ………..

    65 1 Отговор
    Кога ще го разберете ,че Сащ се управлява от Израел… Затова тръмп безпроблемно би Камалата защото е имало задкулисни уговорки ..

    19:59 02.03.2026

  • 16 Ганчев

    7 80 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    Коментиран от #18, #47

    20:00 02.03.2026

  • 17 И Киев е Руски

    36 1 Отговор
    Англосаксонците и Изер..те от изАрел Яко ще медът заедно с урсулиците

    20:00 02.03.2026

  • 18 И КАТО СЕ СЪБУДИШ

    35 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчев":

    Ще разбереш, че си изнасилен от някой НПО член.

    Коментиран от #28

    20:01 02.03.2026

  • 19 китайски балон

    65 2 Отговор
    Факт! БайДончо се чуди, каква лъжа да издрънка да оправдае убийствата на старци и деца!

    20:01 02.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лилава Жена

    6 31 Отговор
    Барни да си мълчи да не бъде в менюто сготвен и подносен на тепсия на Жените Тръмпистки че ще стане много червено и сладко

    20:02 02.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1234

    70 2 Отговор
    Рижия е ненормалник и заплаха за всеки човек на тая земя. Той е като надзирателите в концентрационните лагери, които са си избивали коготи си харесат. А тук рижия убива цели държави. Уж беше заявил , че сащ спират с цветните революции и смяната на режими.

    Коментиран от #48

    20:04 02.03.2026

  • 24 Тольо Цайса с Брадъта

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Ти па ходи наннай касси у ш. катта .

    20:05 02.03.2026

  • 25 Мисира

    35 3 Отговор
    Демокрация е ключовата дума! Демократично е да се лъже.

    20:05 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъъ

    48 3 Отговор
    "Конституцията на САЩ е ясна. Конгресът обявява война, а не президентът, действащ едностранно."

    Тръмп ще влезе в затвора на дърти години и това ще се случи веднага след като загуби изборите през ноември и последвалия имоийпмънт. 🤣

    20:07 02.03.2026

  • 28 Ганчев

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "И КАТО СЕ СЪБУДИШ":

    Мен ми е кеффф да ме прасс каттт в дирр никка !

    20:07 02.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така Така

    40 4 Отговор
    Прав е империята на злото са фащ и исраел човека макар и от обора казва истината

    20:09 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бийк

    4 23 Отговор

    До коментар #26 от "Сък Майдик":

    Така само потвърждаваш че неколцина пишете коментари в полза на пРосийка

    Коментиран от #40

    20:13 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дайджест

    3 16 Отговор
    Вашингтонският ол1гофрен е..а ма.мата на кремълският ид1от по всички параграфи.

    20:17 02.03.2026

  • 36 Евроатлантическо ампирикуку

    12 8 Отговор
    Слава Иране! Героям слава! Кравешки орки, гоу хоум!

    20:18 02.03.2026

  • 37 стоян георгиев

    37 2 Отговор
    Ето какво се сличи:
    Преговорите между Иран и кашерните гувЯда бяха за парлама от страна на САЩ.
    Последния ден на преговорите в Оман иранската делегация беше подмамена от американските евреи Кушнер и Уйтков че е достигнато споразумение което устройва Иран и уж и САЩ .
    Делегацията на Иран и представители на властите в Техеран се събраха в резиденцията на аятолах Хомейни да обсъдят какво са се договорили с американските представители и именно това събиране беше използвано от сатанистите ционисти да извършат масирани удари по резиденцията на Хомейни убивайки по този подъл и долен начин ръководителите на Иран.
    Плана вървеше добре за цион но ,явно тези сатанисти-ционисти си бяха направили крива сметката,че по този начин ще предизвикат вътрешен преврат и поемане на властта от опозицията.
    Вместо да се реализира плана на световния ж....и....д убийството на аятолаха и останалите ирански ръководители и особено след убийството на близо 200 момичета в иранското девическо училище ,това взе,че сплоти иранския народ и управляващите и опозицията, които приеха за мъченическа смъртта на аятолаха и другите убити от американско-израелските бомбандировки и цял Иран озверя срещу сащ-израел и тогава започна кошмара на ционистите и кашерните кравички
    Администрацията на Тръмп осъзнавайки в какъв курт капан се набутаха заради ненормалния сатанист Натаняху късно снощи опитаха чрез италианското посолство в Техеран преговорите отново да бъдат възобновени на което ,обаче но

    Коментиран от #50

    20:19 02.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жеко

    11 2 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    В един момент ще получат ракети с обратната поща . Рано или късно.

    20:19 02.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Колобъра

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "аz СВО Победа 80":

    Шорошко еврейче-гейче гледай и внимавай ти да не станеш...

    20:20 02.03.2026

  • 42 Фалконети

    15 1 Отговор
    Нашите козляци друго приказват . Кой е прав , Сандърс или козляците ?

    20:20 02.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БОТЕВ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Ех, мечти, мечти. Спокойно, колкото повече остаряваш, толкова повече ще отминават във времето...

    20:21 02.03.2026

  • 45 Вацев

    2 13 Отговор
    Тоя номер го знаем.И накрая руснаците чакат на пилешките бутчета от американците.

    Коментиран от #64

    20:23 02.03.2026

  • 46 САЩ

    4 29 Отговор
    САЩ не излъга никой просто доказа че от Демократическата партия няма полза и трябва да се закрие и да остане само репубиканската. САЩ имат богатство, сила , армия, човешки ресурси, и всичко което света го няма, завиждайте но Тръмп започна това от което страхливите демократи и след 1000 г ги е страх да направят

    Коментиран от #51, #59

    20:23 02.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фактолог

    32 3 Отговор
    Универсален повод за война с Ираном...

    Бинямин Нетаняху:

    1995 година: „Иран се намира на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.

    2006 година: „Иран се намира на не повече от няколко дни от създаването на ядрена бомба“.

    2012 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.

    2015 г.: „Иран се намира всичко на няколко дни от създаването на ядрена бомба“.

    2018 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба“.

    2025 г.: „Иран се намира всичко на всичко на няколко дни от създаването на ядрени оръжия“.

    Доналд Трамп:

    2026 година: „Иран се намира на не повече от две седмици от създаването на ядрена бомба“.


    Всичко е ясно! Планирано е още преди 30-40 години .
    Събитията в Ирак, Либия, Ливан, Сирия, Газа, Украйна, Венецуела бяха свързани добре подготвени предварително операции за целта - Иран!

    20:24 02.03.2026

  • 50 Клати Курти

    16 2 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Хуубуй ,ама аз все още им се чудя на персийците като знаят че имат работа с Усойници ,що им се доверяват .През месец юни имаше подобна ситуация .Даже има и поговорка по повода ,която ще перефразирам - излъжи ме един път ,твоя вина ,излъжи ме два пъти ,вината ди е моя

    20:26 02.03.2026

  • 51 Хавга За

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "САЩ":

    Тихоо !Тихо пррррр ∆ льооо ,не си компетентен !

    20:28 02.03.2026

  • 52 българина

    14 0 Отговор
    браво!!! лъжат както и че дълга на сащ не е 350 пр от БВП!

    20:28 02.03.2026

  • 53 БОТЕВ

    3 20 Отговор
    Тоя Бърни ми прилича на рекламно лице на храна за стари кучета, с каквато най-вероятно се храни...

    20:29 02.03.2026

  • 54 Дзак

    9 0 Отговор
    Провокатора в сайта е най-ербап!

    20:29 02.03.2026

  • 55 Браво на този човек

    38 1 Отговор
    В днешно време хората с достойнство, имащи смелостта да кажат истината са голяма рядкост!

    20:30 02.03.2026

  • 56 604

    25 0 Отговор
    почвам да вярвам че американците са по близо до човекоподобната маймуна, отколкото до човекът...

    20:30 02.03.2026

  • 57 ЕСССР

    33 1 Отговор
    "Израел и Саудитска Арабия накараха САЩ да атакуват Иран. Саудитска Арабия е брутална диктатура, която не допуска опозиция. Това са лидерите, които искат да донесат "свобода" на Иран?

    20:31 02.03.2026

  • 58 Коста

    26 3 Отговор
    Тчръмп вече със сигурност ще получи Нобелова награда за мир. Ако много се опъват на мирните преговори шведите знаят какво ги чака. Т4ръмп направи Америка най-великият терорист на всички времена.

    20:31 02.03.2026

  • 59 604

    12 0 Отговор

    До коментар #46 от "САЩ":

    и дългове имат....и то големи

    20:32 02.03.2026

  • 60 604

    20 1 Отговор
    абе тия всичките там с чалмите и шалварите дето са приятели на сащ и те ли са демокрации или ....?!

    20:33 02.03.2026

  • 61 Чегевара

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "хахах":

    Ти пъ си много у ред! Погледни се и си шини един шамар!

    20:36 02.03.2026

  • 62 Артилерист

    33 0 Отговор
    Похвално слово за американската бясна варварщина, КАЗАНО ОТ ВИДЕН АМЕРИКАНЕЦ!!! ПОХВАЛНО Е И ЧЕ САЙТА ГО Е ПУБЛИКУВАЛ! В повечето ми опити, на бивш скромен АРТИЛЕРИЙСКИ чирак, да изкажа тези безспорни истини, безогледно са ме изтривали. Сега се подписвам под всяка дума на сенатор Бърни Сандърс и препоръчвам на атлантиците да препрочетат това изказване и да си го сложат най-отпред на "предпочитани"...

    20:37 02.03.2026

  • 63 Иван 1

    26 0 Отговор
    Има и умни американци,но вече е късно сега ще си сърбат попарата дето я на дробиха.

    20:37 02.03.2026

  • 64 оня с х.я

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Вацев":

    Небинарно котенце 🙀,пилешки бутчета няма да има за теб , но прясно сиренце и извара ,производство от собствена биоферма мога да ти предложа .

    20:38 02.03.2026

  • 65 Коста

    31 2 Отговор
    Аз предлагам България незабавно и тържествено да напусне т.нар. Съвет за мир на Тчръмп. Това е някаква организация на злодеи. Аз като български гражданин не желая България да участва. Но и там ни набутаха без Референдум.

    20:38 02.03.2026

  • 66 Хеми значи бензин

    2 15 Отговор
    Стига бе Уестморлън ви го каза пратете ми още 50к щатски войници и печеля Виетнам. Маркузе и немските гейлиберали направиха Уудсток прокараха хипитата и наркотиците и загубихте Виетнам защото искаха да си отмъстят за ВСВ. Демократите са на немска хранилка за да дестабилизират Сащ.

    Коментиран от #72

    20:38 02.03.2026

  • 67 Браво

    18 3 Отговор
    Едно истинско мнение на мислещ човек !!

    20:40 02.03.2026

  • 68 Имало и умни в конгреса на саш

    9 3 Отговор
    Обаче са демократи не републиканци

    20:42 02.03.2026

  • 69 Баал

    13 0 Отговор
    Бала-бала…

    Видя се, че американската капитализъм е олигархична структура, а демокрацията е по- скоро символ на монархията, в която все пак се твърди, че лидерите е?ат деца!

    Твърди се дори, че ги ядат.

    20:45 02.03.2026

  • 70 Изкукал бил Сандърс,

    20 0 Отговор

    До коментар #9 от "хахах":

    защото не ви изнася казаното от него на вас хахащите и хихащи тука атлантици.

    20:45 02.03.2026

  • 71 Ъъъъ

    4 13 Отговор
    Вижте, в момента САЩ удрят предимно полицейски участъци в Иран и убиват полицаи. Идеята е да се намали броя на полицаите и да се активират отново протестиращите, за да могат да превземат Иран отвътре. Ясно е, че няма да изпратят армия там и някой ще трябва да свърши мрушъсната работа.

    Коментиран от #83

    20:51 02.03.2026

  • 72 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хеми значи бензин":

    А колко бяха стигнали на брой?

    21:11 02.03.2026

  • 73 Ае копейките

    0 4 Отговор
    Тръмп наш?

    Коментиран от #77

    21:12 02.03.2026

  • 74 Факт

    1 9 Отговор
    Добре е да казвате ,че демократическата партия всъщност са комунистите, левичарите,дето цял живот са на държавната хранилка,те и Северна Корея е КНДР (ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА)

    21:13 02.03.2026

  • 75 Факт

    0 5 Отговор
    Сандърс го представят като теоретик на конспирацията. Явно там е необходим да придава вид на гласност и демократичен избор.

    21:15 02.03.2026

  • 76 Браво

    10 0 Отговор
    Това е изказване на един достоен човек явно и в Америка има такива ако са повече то светът ни бил много по различен и спокоен

    21:15 02.03.2026

  • 77 Вова

    6 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ае копейките":

    Тръмп изпълнява договореното в Аляска и вдига цените на петрола.Сега Китай ще купува предимно руски петрол.

    21:17 02.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тракиец 🇺🇦

    18 0 Отговор
    Браво на Бърни Сандърс.. ИМПИЙЧМЪНТ съд и затвор за оранжевия чи-футин масов убиец и терорист ? Веднага Бърни Сандърс да стане президент на САЩ а Нетаняху на въжето в Хага

    Коментиран от #80

    21:23 02.03.2026

  • 80 Моше Шекелщайн

    1 10 Отговор

    До коментар #79 от "Тракиец 🇺🇦":

    И теб ще те открием нео натсс систска маzzz Тийооо !

    21:26 02.03.2026

  • 81 Тити

    8 1 Отговор
    Тръмп е куку!

    21:29 02.03.2026

  • 82 Левски

    16 0 Отговор
    Ами, това е в кръвта на САЩ( Израел) да лъжат. Трябва нов Хитлер. Единствената му грешка е, че е нападнал Русия.

    21:29 02.03.2026

  • 83 Пръдльооо

    7 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ъъъъ":

    Ти да не си мислиш ,че полицаите постояно седят в участъците ?Вероятно някъде има и по тппппи от теб,но доста търсене ще падне .

    21:31 02.03.2026

  • 84 Кат си почнал дядка

    11 1 Отговор
    я кажи, кой излъга украинците, че тая ще я бъде?

    22:09 02.03.2026

  • 85 А вие се подигравахте на байдън😂😂

    8 2 Отговор
    Вижте сега лудия какви ги върши

    22:20 02.03.2026

  • 86 бай Даньо

    7 1 Отговор
    Бърни е най свестния човек от демократите има и други, при републиканците свестни, тц . Всички до един републиканци имат хандлъри от еврейското лоби до един! Буквално това са назначени хора които ги наставляват по ерейските въпроси повечето демократи също, има само десетина демократи които са независими. Ако котерията около клинтъните не бяха прискундили Бърни на предварителните избори срещу Хилари , нямаше да има първи мандат за тръмпо може би и сега нямаше да сме в това положение.

    22:26 02.03.2026

  • 87 Георгиев

    3 0 Отговор
    Интересно мнение! Единична птичка. И как го виждате до съпартиеца ми Байдън, който преди 4 години дразнеше и подтикваше Русия да нападне Окраина? Това са игри, нали? Аз съм писал и друг път: цивилизацията върви към самоунищожение. Световен мир може да има, ако се намесят открито извънземни или бъде открито средство, чрез които оръжията се обезсилват. Тогава всички войнолюбци ще се кротнат и прогресът ще тръгне в правилната посока.

    05:46 03.03.2026

  • 88 малко истински факти

    1 2 Отговор
    И като гледам снимката виждам , че тоя бърни е поредния демократично-дементен изкуфил-демоктат , и нищо повече .

    09:46 03.03.2026

  • 89 хмммм

    1 1 Отговор
    Толкоз народ му се връзва на тоя гаден социалист.

    12:24 03.03.2026