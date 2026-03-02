Новини
Европейската прокуратура разследвала България за близо 2 млрд. евро

Европейската прокуратура разследвала България за близо 2 млрд. евро

2 Март, 2026 20:49

Измамите са към края на 2025 година. Те са в земеделието и регионално развитие

Европейската прокуратура разследвала България за близо 2 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към края на декември Европейската прокуратура е водила 267 активни разследвания в България за предполагаеми щети в размер на приблизително 1,7 млрд. евро. Това се посочва в годишния доклад на институцията за 2025 г., публикуван днес.

Общо активните разследвания на Европейската прокуратура в участващите държави членки са 3602, като приблизителната стойност на щетите надхвърля 67,27 млрд. евро.

От тях 45,01 млрд. евро се отнасят до измами с приходи (ДДС и мита), които съставляват над 67% от общата приблизителна стойност на щетите към края на 2025 г. Делът на разследванията с трансграничен характер остава стабилен – 27%, пише БТА.

В България най-голям брой разследвания са образувани по програми за регионално и градско развитие (84 случая), програми за развитие на селското стопанство и селските райони (71 случая), както и по програми за заетост, социално сближаване, приобщаване и ценности (27 случая).

Към края на 2025 г. в страната са били активни 18 случая на измама с приходи (ДДС и мита) на предполагаема стойност 487,44 млн. евро. През годината Европейската прокуратура е получила 111 сигнала от български институции, 64 от частни лица, осем от европейски институции и агенции, както и три служебно образувани сигнала. Общо 21 от разследванията в България имат трансграничен характер.

В доклада се откроява и конкретен случай в България. На 13 януари 2025 г. офисът на Европейската прокуратура в София е повдигнал обвинения за измама срещу трима заподозрени след разследване на проект за проектиране и изграждане на сигнални и телекомуникационни системи в железопътния участък Пловдив – Бургас. Проектът е на стойност над 94,5 млн. евро (184 999 094,97 лв.) европейско финансиране.

Договорът е възложен на консорциум от четири дружества. Двама мениджъри на италианско дружество и мениджър на българско дружество, част от консорциума, са обвинени в измама при възлагане на обществени поръчки. Обвинение е повдигнато и срещу бивш директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, чието име не се посочва.

Според разследването законните представители на консорциума са предоставили невярна информация, за да осигурят европейско финансиране, включително относно опит с железопътни комуникационни системи GSM-R и FRMCS. В доклада се посочва, че консорциумът впоследствие е възложил изпълнението на част от дейностите на австрийска компания, която преди това е била изключена от процедурата. Всички засегнати лица се считат за невиновни до доказване на противното от компетентен съд.

През 2025 г. Европейската прокуратура е обработила 6966 сигнала за престъпления, което е увеличение с 6 на сто спрямо 2024 г. Ръстът се дължи основно на сигнали от частни лица (4629) и от национални органи (2107, или с 20 на сто повече спрямо предходната година). Сигналите от институции и агенции на ЕС са се увеличили от 113 през 2024 г. на 143 през 2025 г.

Въз основа на наличната информация през 2025 г. са започнати 2030 разследвания – с близо 35 на сто повече спрямо 2024 г., при оценени щети в размер на 48,7 млрд. евро. През годината са повдигнати 275 обвинения, което е с 34% повече на годишна база.

Съдиите са издали заповеди за замразяване на активи на стойност 1,13 млрд. евро, като действително замразените активи възлизат на 288,93 млн. евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ги разследват

    27 0 Отговор
    и да ги вкарат в жендема където им е мястото на българските бок луци!!!

    20:51 02.03.2026

  • 2 Кабакрадев

    20 1 Отговор
    Хайде холан,и ние от ГЕПИ сме хора....имаме финан..сови нужди.

    Коментиран от #23

    20:53 02.03.2026

  • 3 Измамите са към края на 2025 година

    24 4 Отговор
    амче тогава и пъпеш и тиква кукловод бяха на манежа и бъркаха в кацата с мед
    избрани от наивни мазохисти най бедни и болнави в ес
    което е факт неоспорим

    Коментиран от #25

    20:54 02.03.2026

  • 4 кой му дреме

    21 3 Отговор
    под един двор в Банкя е заровен целия БВП на България (200 млрд лева)

    20:55 02.03.2026

  • 5 Гост

    18 3 Отговор
    ЕС вдига ръце от Бойко бандита 😆

    20:56 02.03.2026

  • 6 Звездоброец

    18 1 Отговор
    Само за 2 млрд ли!? Що не питат Росен Миленов колко са милиардите?

    20:57 02.03.2026

  • 7 ГЕРБ НН ИТН

    12 1 Отговор
    Сигурно Гюров е виновен.

    20:58 02.03.2026

  • 8 Гъбарко

    5 11 Отговор
    Май първия транш на Пекановия по ПВУ изгоре. Насекоми, Пробиотици и али бали през Мистър Пудел Боташ кеш катострофира. Радев да заповяда да си оправя бакиите с шарлатаните.

    20:59 02.03.2026

  • 9 Теди Еврото

    11 2 Отговор
    Малей, българите много крадливи бре!

    21:04 02.03.2026

  • 10 и накрая нищо много шум за нищо

    10 3 Отговор
    в тикволандия накрая осъдени няма да има за тези далавери
    щото ги мързи да гледат камо ли да ги опандизят и им приберат чекмеджетата

    който крал крал
    който е..л е..л
    а тиквените мазохисти да си цъкат минуси
    а русофобите да си бълнуват за копейки

    21:09 02.03.2026

  • 11 Гост

    9 0 Отговор
    А бе, май, май....нищо никой не разследва. Само партенки

    21:13 02.03.2026

  • 12 Герп боклуци

    13 1 Отговор
    Пак да гласувате за крадците от герп,цял живот ще ви крадът и даже и правнуците ви ше плащат

    Коментиран от #16

    21:19 02.03.2026

  • 13 Шарлатан

    0 4 Отговор
    Коги четири годин пийме и пяаме, не плащаеме. Сеги Гюро и Мистър кеш да платат сметката!

    21:20 02.03.2026

  • 14 Данко

    0 2 Отговор
    Партия ВМРО се отказва от участие в изборите и призова своите членове и симпатизанти да подкрепят проекта на Румен Радев. Това обяви зам.председателя на партията и общински съветник в София Карлос Контрера. Същото преди няколко дни обяви и лидера на "Атака" Волен Сидеров. Да се гласува за Радев и срещу Борисов и Пеевски. Странно защото в третия и последен мандат на Борисов и ВМРО и Атака бяха в Патриотичния фронт и в коалиция с Борисов. А сега бил крадец и ограбил държавата. Когато някой не е на трапезата така се получава.

    21:22 02.03.2026

  • 15 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Тия па са се сетили

    21:27 02.03.2026

  • 16 ....

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Герп боклуци":

    Тоа па, са вадиме гилотината вече.

    21:28 02.03.2026

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    Европейската прокуратура е толкова ефективна колкото българската, няма нужда, мерси, закрийте я, Нещастници!👿

    21:29 02.03.2026

  • 18 Пеевски

    9 1 Отговор
    Два милиарда евро има заровени в двора на Методиев Борисов под формата на кюпюри от по 500 евро и златни кюлчета, а в стените му вътре има флашки с криптовалути. МВР да взема няколко служители с металотърсачи за металните нишки на банкнотите и за кюлчетата, и ел търсачки за стените и да разбие охолството на негодника с три хиляди страници досие на контрабандист

    21:31 02.03.2026

  • 19 Гъбарко

    1 4 Отговор
    Това са проектите на Пеканя от 2021.Джен зи, нал тъй? После Гълъбето и Боташ.

    21:34 02.03.2026

  • 20 Слугата набмафията

    7 1 Отговор
    Желязков ..пмк слуга на Пеев и тиква стана подуправител на БНБ ..какъв ценз и образование и практика като банкер има вон..штиа пмк..до които не можеш да издържиш и 5 Мин ?

    21:39 02.03.2026

  • 21 Дедо

    1 1 Отговор
    Далавери в ЖП транспорта. А там министър беше от партия ИТН. Чалгаря и Тошо Клефуков да излизат да обясняват кво са крали.

    21:57 02.03.2026

  • 22 Артилерист

    2 0 Отговор
    Краденето в България отдавна е публично известно, то е почти узаконено, но евроначалниците и контролните им органи "не го забелязваха", защото бг евроатлантическите ни управници са най-послушните им подлоги. Сега европрокуратурата се е разшетъла, защото парите свършиха, а трябва да се поддържа изкуствената кома на укрорежима, както и да се събират 800-те милиарда на Урсула за превъоръжаване. Така че се очаква затягане на коланите с още няколко дупки, теглене на нови заеми и вдигане на цените на всичко, но най-вече на най-необходимото за живота. За тока специално ще ни го обясняват с процентното нарастване на облачността-иди че го опровергавай-и възникващите заради това трудности за зелената енергия...

    21:58 02.03.2026

  • 23 големдебил

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кабакрадев":

    това са престъпления извършени преди 2025г. от пепефилите,а не през 2025г.Просто досега е имало разследване,и сега излизат резултатите.Така че айде у лево,стига сте плюли по други хора.

    21:59 02.03.2026

  • 24 Аз съм

    1 0 Отговор
    Къде ми е статията за Костя???

    22:00 02.03.2026

  • 25 големдебил

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Измамите са към края на 2025 година":

    не позна,извършени са преди 2025г,а сега виждат бял свят.Така че ВЪН ПеПефили!!!Всички в затвора,крадци и дерибеи на мунчо.

    22:02 02.03.2026

  • 26 ДА РАЗСЛЕДВАТ ХОТЕЛА С ВОДОПАДА

    1 0 Отговор
    На бившия премиер.

    22:02 02.03.2026

  • 27 Може би

    0 0 Отговор
    Ами терористични клетки и камион засилен с автономнонуправление от трактор дали?

    22:06 02.03.2026

