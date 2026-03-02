Европейската прокуратура разследвала България за близо 2 млрд. евро

Към края на декември Европейската прокуратура е водила 267 активни разследвания в България за предполагаеми щети в размер на приблизително 1,7 млрд. евро. Това се посочва в годишния доклад на институцията за 2025 г., публикуван днес.
Общо активните разследвания на Европейската прокуратура в участващите държави членки са 3602, като приблизителната стойност на щетите надхвърля 67,27 млрд. евро.
От тях 45,01 млрд. евро се отнасят до измами с приходи (ДДС и мита), които съставляват над 67% от общата приблизителна стойност на щетите към края на 2025 г. Делът на разследванията с трансграничен характер остава стабилен – 27%, пише БТА.
В България най-голям брой разследвания са образувани по програми за регионално и градско развитие (84 случая), програми за развитие на селското стопанство и селските райони (71 случая), както и по програми за заетост, социално сближаване, приобщаване и ценности (27 случая).
Към края на 2025 г. в страната са били активни 18 случая на измама с приходи (ДДС и мита) на предполагаема стойност 487,44 млн. евро. През годината Европейската прокуратура е получила 111 сигнала от български институции, 64 от частни лица, осем от европейски институции и агенции, както и три служебно образувани сигнала. Общо 21 от разследванията в България имат трансграничен характер.
В доклада се откроява и конкретен случай в България. На 13 януари 2025 г. офисът на Европейската прокуратура в София е повдигнал обвинения за измама срещу трима заподозрени след разследване на проект за проектиране и изграждане на сигнални и телекомуникационни системи в железопътния участък Пловдив – Бургас. Проектът е на стойност над 94,5 млн. евро (184 999 094,97 лв.) европейско финансиране.
Договорът е възложен на консорциум от четири дружества. Двама мениджъри на италианско дружество и мениджър на българско дружество, част от консорциума, са обвинени в измама при възлагане на обществени поръчки. Обвинение е повдигнато и срещу бивш директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, чието име не се посочва.
Според разследването законните представители на консорциума са предоставили невярна информация, за да осигурят европейско финансиране, включително относно опит с железопътни комуникационни системи GSM-R и FRMCS. В доклада се посочва, че консорциумът впоследствие е възложил изпълнението на част от дейностите на австрийска компания, която преди това е била изключена от процедурата. Всички засегнати лица се считат за невиновни до доказване на противното от компетентен съд.
През 2025 г. Европейската прокуратура е обработила 6966 сигнала за престъпления, което е увеличение с 6 на сто спрямо 2024 г. Ръстът се дължи основно на сигнали от частни лица (4629) и от национални органи (2107, или с 20 на сто повече спрямо предходната година). Сигналите от институции и агенции на ЕС са се увеличили от 113 през 2024 г. на 143 през 2025 г.
Въз основа на наличната информация през 2025 г. са започнати 2030 разследвания – с близо 35 на сто повече спрямо 2024 г., при оценени щети в размер на 48,7 млрд. евро. През годината са повдигнати 275 обвинения, което е с 34% повече на годишна база.
Съдиите са издали заповеди за замразяване на активи на стойност 1,13 млрд. евро, като действително замразените активи възлизат на 288,93 млн. евро.
