Журналистка проникна в най-ексклузивния секс клуб и описа видяното

2 Март, 2026 20:49 2 583 14

  • деви джъгс-
  • секс клуб-
  • бевърли хилс

Джъгс и нейният партньор преживели „незабравими моменти и разговори“

Журналистка проникна в най-ексклузивния секс клуб и описа видяното - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Журналистка присъства на секс маскарад с партньора си в най-ексклузивния секс клуб. Тя написа история за преживяването си за New York Post.

Според Деви Джъгс, ексклузивният клуб Snctm, основан в Бевърли Хилс през 2013 г., събира „артисти, предприемачи и визионери“, готови да плащат между 15 000 и 125 000 долара годишно за членство. На всички посетители било забранено да използват телефони и да снимат ставащото. След като получила поканата си, тя отишла на маскарада с любовника си.

Джъгс била посрещната от миризмата на тамян и музика на живо. Домакинята поканила новодошлите в спалнята. Там пред публиката се повила двойка и започнала да прави секс. След това, според Джъгс, гостите загубили срамежливостта си, започнали да се събличат и постепенно станали по-отворени.

Джъгс и нейният партньор преживели „незабравими моменти и разговори“, каквито не били имали през седемгодишната си връзка. Тя отбелязва, че подобни пространства им помагат да приемат себе си като търсачи на удоволствия и да придобият увереност.


