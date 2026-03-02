Журналистка проникна в най-ексклузивния секс клуб и описа видяното

Журналистка присъства на секс маскарад с партньора си в най-ексклузивния секс клуб. Тя написа история за преживяването си за New York Post.

Според Деви Джъгс, ексклузивният клуб Snctm, основан в Бевърли Хилс през 2013 г., събира „артисти, предприемачи и визионери“, готови да плащат между 15 000 и 125 000 долара годишно за членство. На всички посетители било забранено да използват телефони и да снимат ставащото. След като получила поканата си, тя отишла на маскарада с любовника си.

Джъгс била посрещната от миризмата на тамян и музика на живо. Домакинята поканила новодошлите в спалнята. Там пред публиката се повила двойка и започнала да прави секс. След това, според Джъгс, гостите загубили срамежливостта си, започнали да се събличат и постепенно станали по-отворени.

Джъгс и нейният партньор преживели „незабравими моменти и разговори“, каквито не били имали през седемгодишната си връзка. Тя отбелязва, че подобни пространства им помагат да приемат себе си като търсачи на удоволствия и да придобият увереност.