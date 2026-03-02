Генерал Маджид Ебнелреза! Висш командир от Гвардейците на революцията е новият министър на отбраната на Иран

Генералът от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Маджид Ебнелреза бе назначен за временен министър на отбраната на Иран от президента Масуд Пезешкиан, след като предшественикът му загина при американски и израелски удари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"По решение на президента Масуд Пезешкиан генералът от Революционната гвардия Маджид Ебнелреза беше назначен за временен министър на отбраната", обяви говорител на президентството в съобщение, публикувано в "Екс".
Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026
Ръководителят на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви днес в "Екс", че "Иран, за разлика от САЩ, се е подготвил за дълга война". По-рано той отхвърли възможността за преговори със САЩ.
1 Сзо
Коментиран от #39, #40
17:52 02.03.2026
2 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА
Коментиран от #73
17:52 02.03.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #26
17:52 02.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
Да видим гвардейците дали пак ще изберат войната!
17:53 02.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иво
Коментиран от #33
17:54 02.03.2026
8 Дано
17:54 02.03.2026
9 Маджид А
17:54 02.03.2026
17:56 02.03.2026
11 койдазнай
17:56 02.03.2026
12 Мегистофел
17:56 02.03.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #30
17:57 02.03.2026
14 Боруна Лом
Коментиран от #24
17:57 02.03.2026
15 Ционист
17:57 02.03.2026
16 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #72
17:57 02.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Биби
17:59 02.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Поредния
17:59 02.03.2026
21 Амадор Ривас
17:59 02.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оня с коня
17:59 02.03.2026
24 Нека да пиша
До коментар #14 от "Боруна Лом":На Кимчо ,може да му целунеш змиорката ,ако е намериш .
17:59 02.03.2026
25 Швейк
18:00 02.03.2026
26 Нека да пиша
До коментар #3 от "Сатана Z":И,теб ще те карат да им правиш дуудууци.
18:00 02.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да теб
До коментар #19 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":Ip адреса , и скрийншот на публикацията ти , вече е пратена на Гдбоп . Очаквай гости
Коментиран от #35
18:01 02.03.2026
29 Мол ния!
Готовата е на капитулация.
Следва продължение
18:01 02.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дон Корлеоне
18:03 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бай Дън
До коментар #7 от "Иво":Не се знае да не се задържи по дълго от Тръмп! Че техните в конгреса го търсят ще му орязват правомощията!
18:05 02.03.2026
34 АБЕ МАНИ...
Покажи на ху ЙЛО как се прави
Хехехехехехе
У ДРИ
18:05 02.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бийк
Като новият Аятолах Алиреза
Дето не изкара и 24 часа
Смешни Чалмари
Коментиран от #41
18:07 02.03.2026
39 Буда
До коментар #1 от "Сзо":Повече брадати чалми трябва да последват избора му и да приемат будизма който е против насилието
18:07 02.03.2026
40 Атина Палада
До коментар #1 от "Сзо":Като вътрешният министър на Великобритания ли? Тя е и с Хиджаб
Коментиран от #44
18:08 02.03.2026
41 СИНЯ СИЛА
До коментар #38 от "Бийк":Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати чалми бъде обилен както досега. УСПЕХ
18:08 02.03.2026
42 Българин
Коментиран от #46, #52, #68
18:08 02.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тихо πръдляк!
До коментар #40 от "Атина Палада":Некомпетентен си по казуса.
18:09 02.03.2026
45 Прогноза
18:11 02.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 За последния месец, ЗСУ
ЗСУ.... РУЛИТ!!!!
18:12 02.03.2026
49 Данко Харсъзина
18:12 02.03.2026
50 Биби
18:13 02.03.2026
51 Чеченеца
При нас чеченците се получава ,дори ни е по хубаво и девици не ни трябват.
18:13 02.03.2026
52 Сиганин
До коментар #42 от "Българин":Бате ши даваШ пет Евро да слага на теби на стата?
Коментиран от #54
18:13 02.03.2026
53 Пора
18:15 02.03.2026
54 Копейкотрошач
До коментар #52 от "Сиганин":Е с тесла ти е достатъчна.
18:17 02.03.2026
55 Сатана Z
Коментиран от #62, #77, #81
18:17 02.03.2026
56 Ортодокс
18:18 02.03.2026
57 Ха ха ха
До коментар #32 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷":Нали знаеш,че не си много анонимен.
18:19 02.03.2026
58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #70, #79
18:19 02.03.2026
59 Ха-ха
18:20 02.03.2026
60 Ванга
18:20 02.03.2026
61 До утре
18:21 02.03.2026
62 Таско Ерменков
До коментар #55 от "Сатана Z":Ама за украинските деца се радваше ,нали
Сичко се връща ,скоро и в Москва
18:22 02.03.2026
63 Нов военно-престъпник
18:23 02.03.2026
64 Вова
Коментиран от #67
18:24 02.03.2026
65 Пурко
18:24 02.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 РИА Новости
До коментар #64 от "Вова":🤣 те може да вървят ама къде продава Русия ?
Пабеда баш като в Украйна .
Русия се спихна , охлюва се е свил в бункера и не смее да гъкне
18:29 02.03.2026
68 Бай Ставри
До коментар #42 от "Българин":Мачкат те на Руските Богатири кожените боздугани
18:30 02.03.2026
69 Смърфиета
Човекът наистина има име, и то е Сайед Маджид Ибн Раза. Вярно е, че се произнася с Е. Но няма арабски определителен член. На арабски може да се чете ибн и бин ("син на"). В персийския език в двете му разновидности фарси (персийски) и дари (афгански и таджикски "персийски"), се използва т.нар. "персийски изафет" в случаите, когато това е граматически релевантно. То ест, арабският определителен член "ал" ако не се изпише на персийски, а това не се прави, освен ако не се вземе готова арабска конструкция в някакъв религиозен или юридически контекст, не се използва изобщо. Списвачът е забъркал боламач. Човекът има арабски произход, но това не означава, че се използва арабският определителен член. Това само болен чфутски централен ганглий може да го произведе – некадърно е, или е нарочно от страна на списвача, ако се окаже ,че е манипулатор. Отново: военният министър на иран е Сайед Маджид (Е)ИбнРаза. Ако има персийски изафет, то той се използва между личното име и фамилното име. Често, особено като четат, те гълтат изафета. Давам пак същия пример Сайед Маджид-е Бин Раза (ако вземем произношението от Саудитска Арабия и Залива). Има ли нещо неясно, Птоля?
Коментиран от #78
18:33 02.03.2026
70 Геренски
До коментар #58 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Баш си от най умните да знаеш .
САЩ са най големия износител на газ .
Русия само по Турски поток ,ама то там църцори .
И нещо контрабанда туй онуй ,но и там ги затегнаха яко
18:34 02.03.2026
71 Смърфиета
Коментиран от #74
18:39 02.03.2026
72 си пън
До коментар #16 от "Ко стаа бе руски боклуци?":чакат всички идиоти кат теб та да ви приключат
Коментиран от #76
18:39 02.03.2026
73 Това е
До коментар #2 от "ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА":последната надежда на копейката.
18:41 02.03.2026
74 Смърфиета
До коментар #71 от "Смърфиета":Отунчнение. Ако изобщо в персийски се използва арабска конструкция наготово, в която има "ал", то това е в юриспруденцията и религията. Тук имаме лично име. Тове е. Шакти, обърнете внимание на това.
18:42 02.03.2026
75 Копейкин
А родната матушка е на командно дишане
18:42 02.03.2026
76 Има
До коментар #72 от "си пън":да чакат, тези фукливи руски некъдърници.
18:43 02.03.2026
77 Смърфиета
До коментар #55 от "Сатана Z":Защо пишеш определителния член, както го четат в Катар?
Буквата "син" е слънчева буква. Ако пишеш Ал Султания, трябваше да напищещ Ал θултания. Така е с катарски акцент. А иначе се пише и изговаря приблизително Ас-Султания. Ама ти си го знаеш, "приятелю", нали?
18:46 02.03.2026
78 Тези
До коментар #69 от "Смърфиета":ненужни упражения си ги прави сама, не ме занимавай с глупости, тоя утре го няма. Като гледам искаш да му правиш компания.
Коментиран от #82, #84
18:49 02.03.2026
79 Смърфиета
До коментар #58 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Президентът Тръмп посредством своите снимки и кадри, облекчава прустатна мъка при мъже на средна и предстарческа възраст в Третия свят като Филипините, Аржентина, Унгария или България.
18:50 02.03.2026
80 КИТАЙ ДА НАЗНАЧИ НОВОТО РЪКОВОДСТВО
18:51 02.03.2026
81 Не си мисли,
До коментар #55 от "Сатана Z":че ще ме размекнеш. Можеш да лъжеш като руснак, това е ясно. А със снимки ще те захлупа! Руската и арабска жестокост са пословични.
Коментиран от #83
18:53 02.03.2026
82 Смърфиета
До коментар #78 от "Тези":Я къв злостен чфуд? Одзат йбьещ ли са?
Я хабиби телавив ай ай я хабиби телавив уай уай
Къв си ти бе, Адам Омер? Тръвезтид?
18:53 02.03.2026
83 Смърфиета
До коментар #81 от "Не си мисли,":Нека я упражняват и най-важното да видиме как Израел изпитва иранска жестокост.
Тя не е ли пословична? Нали там живе дяволът?
18:56 02.03.2026
84 Смърфиета
До коментар #78 от "Тези":Да не сравняваме масърка със военен министър на сто милионна държава във война.
ОК ли си с това, чфут?
18:59 02.03.2026
85 Боко
19:08 02.03.2026