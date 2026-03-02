Генерал Маджид Ебнелреза! Висш командир от Гвардейците на революцията е новият министър на отбраната на Иран

Генералът от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Маджид Ебнелреза бе назначен за временен министър на отбраната на Иран от президента Масуд Пезешкиан, след като предшественикът му загина при американски и израелски удари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"По решение на президента Масуд Пезешкиан генералът от Революционната гвардия Маджид Ебнелреза беше назначен за временен министър на отбраната", обяви говорител на президентството в съобщение, публикувано в "Екс".

Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Ръководителят на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви днес в "Екс", че "Иран, за разлика от САЩ, се е подготвил за дълга война". По-рано той отхвърли възможността за преговори със САЩ.