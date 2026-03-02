Новини
Генерал Маджид Ебнелреза! Висш командир от Гвардейците на революцията е новият министър на отбраната на Иран

Ръководителят на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви днес в "Екс", че Техеран, за разлика от САЩ, се е подготвил за дълга война

Генералът от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Маджид Ебнелреза бе назначен за временен министър на отбраната на Иран от президента Масуд Пезешкиан, след като предшественикът му загина при американски и израелски удари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"По решение на президента Масуд Пезешкиан генералът от Революционната гвардия Маджид Ебнелреза беше назначен за временен министър на отбраната", обяви говорител на президентството в съобщение, публикувано в "Екс".

Ръководителят на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви днес в "Екс", че "Иран, за разлика от САЩ, се е подготвил за дълга война". По-рано той отхвърли възможността за преговори със САЩ.


  • 1 Сзо

    18 25 Отговор
    Този вече е с червена точка на челото.

    Коментиран от #39, #40

    17:52 02.03.2026

  • 2 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА

    35 17 Отговор
    ТОВА НЕ СА ПРОДАЖНИ И СТРАХЛИВИТЕ АРАБИ КОИТО ЗА ПЕТРОДОЛАРИ СА ГОТОВИ НА ВСЯКАКВИ ПОКЛОНИ.

    Коментиран от #73

    17:52 02.03.2026

  • 3 Сатана Z

    27 14 Отговор
    Ебнелрезаще ги кара по пълна програма,до последният еврей!

    Коментиран от #26

    17:52 02.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    11 16 Отговор
    Или преговори за мира, или секира!
    Да видим гвардейците дали пак ще изберат войната!

    17:53 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иво

    21 22 Отговор
    Дали ще изкара и два дена на поста?!Бързо им приключва кариерата на високите постове в Иран и Хизбула

    Коментиран от #33

    17:54 02.03.2026

  • 8 Дано

    17 7 Отговор
    Действията му срещу сатаната да отговарят на прекрасното му име

    17:54 02.03.2026

  • 9 Маджид А

    19 25 Отговор
    Два дни му давам.После следващият.

    17:54 02.03.2026

  • 10 ТОП НОВИНИТЕ ДНЕС

    18 20 Отговор
    Дайте имената на следващия, който ще бъде след 24 часа.

    17:56 02.03.2026

  • 11 койдазнай

    17 20 Отговор
    От ЦАХАЛ са подарили на Генерал Ебнелреза часовник, защото от календар няма нужда.

    17:56 02.03.2026

  • 12 Мегистофел

    12 19 Отговор
    Мъртвец

    17:56 02.03.2026

  • 13 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    18 ч протест пред Министерския съвет.

    Коментиран от #30

    17:57 02.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    18 12 Отговор
    БИИТЕ ОБОРА ДОКАТО МЪРДА! ПОМОЛЕТЕ И КИМ ЧО И ТОЙ ИМ Е НАБРАЛ!

    Коментиран от #24

    17:57 02.03.2026

  • 15 Ционист

    14 14 Отговор
    И,той ще е следващия който ще получи награда от 72 коча.

    17:57 02.03.2026

  • 16 Ко стаа бе руски боклуци?

    14 19 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #72

    17:57 02.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Биби

    12 16 Отговор
    За кратко ще е, за много кратко.

    17:59 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Поредния

    13 18 Отговор
    иран дали има достатъчно черни чували ? Нещо много взеха да измират терористите !

    17:59 02.03.2026

  • 21 Амадор Ривас

    5 10 Отговор
    Докога? 💥💥💥

    17:59 02.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оня с коня

    13 16 Отговор
    Ако Иранският Генерал откаже поста ,режат му главата.Такс поне има още няколко дни Живот.

    17:59 02.03.2026

  • 24 Нека да пиша

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    На Кимчо ,може да му целунеш змиорката ,ако е намериш .

    17:59 02.03.2026

  • 25 Швейк

    9 13 Отговор
    Да си жив и здрав , мъртвецо !

    18:00 02.03.2026

  • 26 Нека да пиша

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И,теб ще те карат да им правиш дуудууци.

    18:00 02.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да теб

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":

    Ip адреса , и скрийншот на публикацията ти , вече е пратена на Гдбоп . Очаквай гости

    Коментиран от #35

    18:01 02.03.2026

  • 29 Мол ния!

    8 8 Отговор
    До месец У..йло се навежда и ВСЕ!
    Готовата е на капитулация.
    Следва продължение

    18:01 02.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дон Корлеоне

    7 4 Отговор
    Хаяско кво казва?

    18:03 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Дън

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Иво":

    Не се знае да не се задържи по дълго от Тръмп! Че техните в конгреса го търсят ще му орязват правомощията!

    18:05 02.03.2026

  • 34 АБЕ МАНИ...

    8 10 Отговор
    220 Израелски....Ф- 35 попиляха 540 цели в Амуджистан за 10 минути!!
    Покажи на ху ЙЛО как се прави
    Хехехехехехе
    У ДРИ

    18:05 02.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бийк

    8 8 Отговор
    Ще eбнe резата и този
    Като новият Аятолах Алиреза
    Дето не изкара и 24 часа
    Смешни Чалмари

    Коментиран от #41

    18:07 02.03.2026

  • 39 Буда

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сзо":

    Повече брадати чалми трябва да последват избора му и да приемат будизма който е против насилието

    18:07 02.03.2026

  • 40 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сзо":

    Като вътрешният министър на Великобритания ли? Тя е и с Хиджаб

    Коментиран от #44

    18:08 02.03.2026

  • 41 СИНЯ СИЛА

    6 5 Отговор

    До коментар #38 от "Бийк":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати чалми бъде обилен както досега. УСПЕХ

    18:08 02.03.2026

  • 42 Българин

    9 11 Отговор
    ВСУ мачкат в Донбас.

    Коментиран от #46, #52, #68

    18:08 02.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тихо πръдляк!

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Некомпетентен си по казуса.

    18:09 02.03.2026

  • 45 Прогноза

    9 4 Отговор
    До края на седмицата, ако оцелее, значи е "късметлия".

    18:11 02.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 За последния месец, ЗСУ

    13 5 Отговор
    Да си върнало повече територии от цялата 25 год!
    ЗСУ.... РУЛИТ!!!!

    18:12 02.03.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    9 5 Отговор
    Този вече пътува при Аллах. Няма да живее дълго.

    18:12 02.03.2026

  • 50 Биби

    5 5 Отговор
    Следващият?

    18:13 02.03.2026

  • 51 Чеченеца

    7 6 Отговор
    Един е основният въпрос ,ще стигнат ли девиците?Или ще го карат на козички както са го правили през целият си земен път.
    При нас чеченците се получава ,дори ни е по хубаво и девици не ни трябват.

    18:13 02.03.2026

  • 52 Сиганин

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Бате ши даваШ пет Евро да слага на теби на стата?

    Коментиран от #54

    18:13 02.03.2026

  • 53 Пора

    6 4 Отговор
    Около Мара Захарова мирише на пор вдовец.

    18:15 02.03.2026

  • 54 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Сиганин":

    Е с тесла ти е достатъчна.

    18:17 02.03.2026

  • 55 Сатана Z

    2 10 Отговор
    Две от многото деца, убити през нощта при израелските атаки срещу Ливан. Родом от Мейс ал-Джабал, те са живели в Ал-Султания.

    Коментиран от #62, #77, #81

    18:17 02.03.2026

  • 56 Ортодокс

    4 0 Отговор
    За колко време ?

    18:18 02.03.2026

  • 57 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷🇮🇷":

    Нали знаеш,че не си много анонимен.

    18:19 02.03.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор
    Газът е 22% нагоре.Дончо си направи криви сметките.

    Коментиран от #70, #79

    18:19 02.03.2026

  • 59 Ха-ха

    6 1 Отговор
    В момента най-рисковите длъжности са в правителството на Иран. Максимална преживяемост на съответната длъжност- 24 часа.!

    18:20 02.03.2026

  • 60 Ванга

    4 1 Отговор
    Гази го и тоя Биби

    18:20 02.03.2026

  • 61 До утре

    2 0 Отговор
    сутринта ли?

    18:21 02.03.2026

  • 62 Таско Ерменков

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сатана Z":

    Ама за украинските деца се радваше ,нали

    Сичко се връща ,скоро и в Москва

    18:22 02.03.2026

  • 63 Нов военно-престъпник

    4 0 Отговор
    Генералът Ебнелреза вместо да сложи оръжие и да преговаря за мир заявява, че ще се бие до победа, без да си дава сметка, че Америка не може да победи и хиляди невинни хора ще погинат. Това се каза престъпление.

    18:23 02.03.2026

  • 64 Вова

    1 5 Отговор
    Петролът и газа вървят нагоре.Отново победа за Русия.

    Коментиран от #67

    18:24 02.03.2026

  • 65 Пурко

    4 2 Отговор
    Министър за един ден!

    18:24 02.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 РИА Новости

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Вова":

    🤣 те може да вървят ама къде продава Русия ?

    Пабеда баш като в Украйна .

    Русия се спихна , охлюва се е свил в бункера и не смее да гъкне

    18:29 02.03.2026

  • 68 Бай Ставри

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Мачкат те на Руските Богатири кожените боздугани

    18:30 02.03.2026

  • 69 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Супер тъмпо е арабисти и хора, които са свикнали само с арабски език да кументират и пищат.
    Човекът наистина има име, и то е Сайед Маджид Ибн Раза. Вярно е, че се произнася с Е. Но няма арабски определителен член. На арабски може да се чете ибн и бин ("син на"). В персийския език в двете му разновидности фарси (персийски) и дари (афгански и таджикски "персийски"), се използва т.нар. "персийски изафет" в случаите, когато това е граматически релевантно. То ест, арабският определителен член "ал" ако не се изпише на персийски, а това не се прави, освен ако не се вземе готова арабска конструкция в някакъв религиозен или юридически контекст, не се използва изобщо. Списвачът е забъркал боламач. Човекът има арабски произход, но това не означава, че се използва арабският определителен член. Това само болен чфутски централен ганглий може да го произведе – некадърно е, или е нарочно от страна на списвача, ако се окаже ,че е манипулатор. Отново: военният министър на иран е Сайед Маджид (Е)ИбнРаза. Ако има персийски изафет, то той се използва между личното име и фамилното име. Често, особено като четат, те гълтат изафета. Давам пак същия пример Сайед Маджид-е Бин Раза (ако вземем произношението от Саудитска Арабия и Залива). Има ли нещо неясно, Птоля?

    Коментиран от #78

    18:33 02.03.2026

  • 70 Геренски

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Баш си от най умните да знаеш .
    САЩ са най големия износител на газ .
    Русия само по Турски поток ,ама то там църцори .
    И нещо контрабанда туй онуй ,но и там ги затегнаха яко

    18:34 02.03.2026

  • 71 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Това е тъмпотия. Човекът се казва Сайед Маджид Е(и)бн Раза. Арабски определителен чльен не се използва изобщо. В персийския език се използва т.нар. "персийски изафет". Тогава има един звук "е", което не определителен чльен или еквивалент на арабското "ал". Този звук се слага в тази граматична конструкция, напр: "забун-е фарси". В арабския и турския има сходни конструкции, но те не са идентични. Няма арабски определителен чльен по средата на името. Ако се използва персийски изафет, то е между личното име и фамилното име. Често, особено когато четат, гълтат този звук "е". Нещо неясно, Фоля?

    Коментиран от #74

    18:39 02.03.2026

  • 72 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    чакат всички идиоти кат теб та да ви приключат

    Коментиран от #76

    18:39 02.03.2026

  • 73 Това е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА":

    последната надежда на копейката.

    18:41 02.03.2026

  • 74 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Смърфиета":

    Отунчнение. Ако изобщо в персийски се използва арабска конструкция наготово, в която има "ал", то това е в юриспруденцията и религията. Тук имаме лично име. Тове е. Шакти, обърнете внимание на това.

    18:42 02.03.2026

  • 75 Копейкин

    0 1 Отговор
    Пък нас ни лъжеха ,че Китай ще скочи на САЩ.

    А родната матушка е на командно дишане

    18:42 02.03.2026

  • 76 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "си пън":

    да чакат, тези фукливи руски некъдърници.

    18:43 02.03.2026

  • 77 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сатана Z":

    Защо пишеш определителния член, както го четат в Катар?
    Буквата "син" е слънчева буква. Ако пишеш Ал Султания, трябваше да напищещ Ал θултания. Така е с катарски акцент. А иначе се пише и изговаря приблизително Ас-Султания. Ама ти си го знаеш, "приятелю", нали?

    18:46 02.03.2026

  • 78 Тези

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Смърфиета":

    ненужни упражения си ги прави сама, не ме занимавай с глупости, тоя утре го няма. Като гледам искаш да му правиш компания.

    Коментиран от #82, #84

    18:49 02.03.2026

  • 79 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Президентът Тръмп посредством своите снимки и кадри, облекчава прустатна мъка при мъже на средна и предстарческа възраст в Третия свят като Филипините, Аржентина, Унгария или България.

    18:50 02.03.2026

  • 80 КИТАЙ ДА НАЗНАЧИ НОВОТО РЪКОВОДСТВО

    0 1 Отговор
    НА ТИЯ ГОВОРЕЩИ МАЙМУНИ ! ДА СЕ ИЗПРАТИ ЕКИП СЪВЕТНИЦИ ЗА КОНТРОЛ И СТИКОВАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ !

    18:51 02.03.2026

  • 81 Не си мисли,

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "Сатана Z":

    че ще ме размекнеш. Можеш да лъжеш като руснак, това е ясно. А със снимки ще те захлупа! Руската и арабска жестокост са пословични.

    Коментиран от #83

    18:53 02.03.2026

  • 82 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тези":

    Я къв злостен чфуд? Одзат йбьещ ли са?
    Я хабиби телавив ай ай я хабиби телавив уай уай
    Къв си ти бе, Адам Омер? Тръвезтид?

    18:53 02.03.2026

  • 83 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Не си мисли,":

    Нека я упражняват и най-важното да видиме как Израел изпитва иранска жестокост.
    Тя не е ли пословична? Нали там живе дяволът?

    18:56 02.03.2026

  • 84 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тези":

    Да не сравняваме масърка със военен министър на сто милионна държава във война.
    ОК ли си с това, чфут?

    18:59 02.03.2026

  • 85 Боко

    0 0 Отговор
    Янките и чифутттите на прах🪦👌

    19:08 02.03.2026

