Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Русия е готова да стабилизира Близкия изток с всички средства

Владимир Путин: Русия е готова да стабилизира Близкия изток с всички средства

2 Март, 2026 18:50 1 136 65

  • русия-
  • иран-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • владимир путин-
  • ормузки проток-
  • хамад бин исай ал халифа-
  • бахрейн

В резултат на ударите бяха убити върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и няколко други висши фигури в ръководството на Ислямската република

Владимир Путин: Русия е готова да стабилизира Близкия изток с всички средства - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия е готова да използва всички възможности за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин в телефонен разговор с краля на Бахрейн - Хамад бин Исай Ал Халифа, съобщава ТАСС.

Настоящото развитие на събитията "заплашва и сигурността на много арабски държави, с които Русия поддържа приятелски отношения", допълва руският президент.

"Имайки предвид всичко това, Владимир Путин потвърди готовността на руската страна да използва всички налични възможности, за да допринесе активно за стабилизирането на ситуацията в региона", пише пресслужбата на Кремъл.

Съединените щати и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран на 28 февруари. Ударени бяха големи ирански градове, включително Техеран. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на предполагаеми ракетни и ядрени заплахи от Иран. В същото време ръководството на САЩ открито призова иранското население да се въстане срещу правителството си и да завземе властта.

В резултат на ударите бяха убити върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и няколко други висши фигури в ръководството на Ислямската република. Иранският революционен гвардейски корпус обяви ответна операция, насочена към обекти в Израел. Ударени бяха и американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    13 17 Отговор
    САЩ нещо взеха да дават на задна. Пийт Хегсет каза, че това не била война за смяна на режима в Иран. Това каза, за да не си признае, че не могат да свалят режима.

    Коментиран от #7, #8, #9, #15, #20, #43, #60

    18:51 02.03.2026

  • 2 Питам

    22 16 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #11, #13, #28

    18:51 02.03.2026

  • 3 зИленски

    11 9 Отговор
    мен ме дестабилизираха вече

    Коментиран от #30

    18:52 02.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    11 3 Отговор
    Да, за три дни. Айде нема нужда. Бай Дончо си знае работата.

    18:52 02.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    еххххххх..Хаяско , Хаяско...

    18:53 02.03.2026

  • 6 Българин против вавилония

    10 11 Отговор
    Коалиция епщайн вече убиха над 100 деца в Иран.

    Коментиран от #31

    18:53 02.03.2026

  • 7 Атина Палада

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Дадоха назад,защото Хаменей е както Папата за католиците..И шиитите обявиха джихад..

    Коментиран от #27

    18:53 02.03.2026

  • 8 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Искаш да кажеш че това е иран е режим?!

    Коментиран от #18

    18:53 02.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Те го свалиха. Изпратиха цялото държавно и военно ръководство на Иран при Аллах.

    18:53 02.03.2026

  • 10 Соваж бейби

    9 3 Отговор
    Русия първо да си приключи войната с Украйна ,после да се занимава с Близкия изток,освен ако не е решила да помага на Америка това е друга тема.

    Коментиран от #24

    18:53 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шеломович да си гледа потъването в 404

    9 3 Отговор
    РФ е пред разпад, тръгнал на семитите бакиите да оправя интелектуално семплия петербургски евреин.

    18:54 02.03.2026

  • 13 Мисира

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Когато поне бегло се доближиш до човешката раса тогава.

    18:54 02.03.2026

  • 14 Пич

    6 2 Отговор
    Върви някакъв слух за убийството на на Нааняху! Някой знае ли нещо повече?

    18:54 02.03.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ми иди ти оглави режима! като знаеш , че винаги могат да те изпарят като предния , ко праим?

    18:54 02.03.2026

  • 16 Курд Околянов

    5 6 Отговор
    Ако им дадат от ония хиперзвуковете противокорабните и другите, отидоха и самолетоносачите, и самолетите. Само че не знаем какво са се разбрали в Аляска.

    Коментиран от #25

    18:54 02.03.2026

  • 17 Ционист

    5 3 Отговор
    Да ,видяхме в Сирия. Още го видахме през 1973. Как Израел онищожи и 6 съветски бомбера .

    Коментиран от #64

    18:55 02.03.2026

  • 18 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Режима в САЩ обявява правителството в Иран за режим! Джей Ди Ванс в Мюнхен обяви и Брюксел за режим на ЕС...

    Коментиран от #32, #65

    18:55 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с питон.я

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това не е за смяна на режими. Русия искаше транспортен коридор през Иран за търговия с Индия. Да не говорим, че този конфликт окончателно ще ликвидира европейската икономика и ще удари по Китай. Ако Русия и Китай стоят и гледат като кибици ще изгубят.

    18:55 02.03.2026

  • 21 Путине, Путине...

    4 5 Отговор
    Кой та пита теб бре....колкото спаси и Венецуела.

    18:56 02.03.2026

  • 22 Баш Хайдутин и действащ комунист

    8 3 Отговор
    Путин на приказки е много добър ! В действителност нищо не пролави ! Китай също! Един пояс и много у...ви БРИКС МИКС АЛА БАЛА .Пример Венецуела ,Сирия . Путин е ционист .

    Коментиран от #51

    18:56 02.03.2026

  • 23 Хеми значи бензин

    3 3 Отговор
    Иран става светски идва евтин гяз а русия излиза от уравнението.

    18:56 02.03.2026

  • 24 Курд Околянов

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Да се молим за братята украинци Путин да не приключи войната там по бързия начин.

    Коментиран от #35, #44

    18:56 02.03.2026

  • 25 оня с питон.я

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Курд Околянов":

    Путин е марионетка на олигарсите евреи, също като Тръмп. Какво мислиш са се разбрали?

    18:57 02.03.2026

  • 26 Ха-ха

    2 3 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел. Бълбук-бълбук.!

    18:57 02.03.2026

  • 27 Хаха

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Иранците ще го преживеят и без Хюмейнито.
    Аз исках да гледам как бесят Аятолаха,обаче израелците избързаха 🤣🤣😂

    Коментиран от #37

    18:57 02.03.2026

  • 28 Отговарям

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Когато шефчето ти с два пръста чело от село Крушари стане пак 180 килца

    18:57 02.03.2026

  • 29 Пич

    4 6 Отговор
    Мисля че Русия и Китай са в Иран още преди да започне нападението на САЩ! Нали помните кой гърмеше с американските ракети в Украйна, и кой караше германските танкове там?! Защо в Иран да е по различно, някой очаква, че иранците за два дни са се научили да гърмят с китайските ракети, които получиха ли, примерно!?

    Коментиран от #42, #49, #52

    18:58 02.03.2026

  • 30 Зеленски

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "зИленски":

    се радва. Вижда че нещата се развиват катастрофално за Русия и се радва, нормално е.

    18:58 02.03.2026

  • 31 Я пъ тоа

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин против вавилония":

    Путин изби над два милиона славяни. Спрямо него Тръмп е ....хуманист.

    18:59 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Смехурко

    5 1 Отговор
    Властта на кремълският пациент е сериозно дестабилизирана от агресията срещу Украйна.
    Нестабилната московска диктатура не може да бъде източник на каквото и да било стабилност!

    18:59 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соваж бейби

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Курд Околянов":

    Тука идва друга интрига дружките на Русия и Китай вече са в война .Сега е момента Путин да избира терористите или заедно с християни ,католици и протестанти ?

    Коментиран от #46, #48

    19:00 02.03.2026

  • 36 ЛОЛ ЛОЛ

    4 1 Отговор
    Тоз пък къде се бута дет не му мястото нетърсен

    19:00 02.03.2026

  • 37 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Хаменей не е на иранците..Той е духовен водач на шиитите..Все едно да убият Папата и да кажеш,как Италия ще го преживее....Католици освен в Италия има и на други места по света .

    19:00 02.03.2026

  • 38 Пуратино 🤥🤥

    5 1 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    19:00 02.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Късото джудже с ботокс от бункера с тиня

    3 1 Отговор
    Просия е готова да стабилизира близкия изток и по специална Иран като изпрати на ислямското государство около 2 милион блатново девочка,лъжи и кални обещания тоже......😂😂😂😂😂

    19:01 02.03.2026

  • 41 Пуся Пуся

    4 0 Отговор
    ГДЕ АЯТОЛАХ ЧАЛМА?

    19:01 02.03.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #45, #55

    19:01 02.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Многоходовото

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Курд Околянов":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:02 02.03.2026

  • 45 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А Нетаняху где...?!

    19:02 02.03.2026

  • 46 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Соваж бейби":

    Ми те вождовете на католиците ,протестантите и християните се оказаха ЕпщайнЦИ :)

    Коментиран от #56

    19:02 02.03.2026

  • 47 Пусине А къде

    2 0 Отговор
    Остана Безплатното зърно за Африка ?

    Големи обещания бяха
    Не сме забравили .

    19:03 02.03.2026

  • 48 Курд Околянов

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Соваж бейби":

    Бъди наясно, че Руската федерация е империя и там са всякакви.

    Коментиран от #54

    19:03 02.03.2026

  • 49 Една пуйка мислила,мислила

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Па умрела.

    19:03 02.03.2026

  • 50 0001

    2 0 Отговор
    Русия иска и е готова за много неща, но няма възможност да ги направи 🤣

    19:04 02.03.2026

  • 51 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Действат, действат, само, че никой нищо не споменава тук само от време на време се чува откъслечна информация.

    19:04 02.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "хххх":

    САЩ викаш за часове изринаха всичките си военни бази в Близкия Изток,барабар с радарите си..А где "Е.Линкълн"? За изгорелите американски посолства в Близкия Изток няма и да споменавам И Тръмп моли за мир....ха ха ха

    Коментиран от #61

    19:04 02.03.2026

  • 54 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Курд Околянов":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    19:04 02.03.2026

  • 55 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намерих му само Чалмата .

    19:05 02.03.2026

  • 56 Жик так

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета на Епщайн.Путин е споменаван в досиетата над 1000 пъти.
    Жик так

    Коментиран от #62

    19:05 02.03.2026

  • 57 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    19:05 02.03.2026

  • 58 Хахахахаха

    0 2 Отговор
    50000 руснаци в Дубай хахаха, само в Дубай 50000,горките руснаци как са стигнали до там без пари хахахах, Русия колко пъти фалира от 2022 хахахаха, гледам Русия не взима пари от никой, докато Нато търсят пари от всяка държава и едвам събраха 90 млрд, опп ама те май ги нямат, още не са ги дали хахахах, колко ми е хубаво да унижавам без мозъчните в факти, красотата, знам че и на вас ви харесва без мозъчни бедняци

    КОТАРАЧЕ ИДВАШ ЛИ ДА ТТЕ КАРАМ В ДУБАЙ, ИЛИ ЩЕ ХОДИШ НА СЕЛО С УКРАИНСКИТЕ МЪЖЕ ДА СЕ ГУШКАТЕ

    Коментиран от #63

    19:06 02.03.2026

  • 59 само орешника ще спре краварския терорис

    1 3 Отговор
    достатъчно е путин да им даде технологията на орешника и иранците да прозивеждат денонощно от тях

    краварите ще сеНАСЕРАТ от страх

    не им е нужно ядренно оръжие при наличие на орешници

    19:06 02.03.2026

  • 60 Помъчен подстилник на блатото

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Блатен ратай що се пишеш "българин" като не си??!!

    19:07 02.03.2026

  • 61 Госпожо

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    проверете какво точно пиете в пенсионерския клуб. Не ви влияе никак добре :)))

    19:07 02.03.2026

  • 62 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Жик так":

    Това ЕпщайнСКИТЕ медии ли ти го написаха? Или принц Андрю ти го подшушна ?

    19:08 02.03.2026

  • 63 Руснак на яхта

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахахаха":

    Подрави от Малайзия.

    19:09 02.03.2026

  • 64 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ционист":

    А какво стана, крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран ?

    19:09 02.03.2026

  • 65 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":



    Отиди да живееш в Иран. Или в Русия. Особено азиатската й част. Ако ти стиска.
    🤣



    😂

    19:10 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания