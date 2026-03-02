Владимир Путин: Русия е готова да стабилизира Близкия изток с всички средства

Русия е готова да използва всички възможности за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин в телефонен разговор с краля на Бахрейн - Хамад бин Исай Ал Халифа, съобщава ТАСС.

Настоящото развитие на събитията "заплашва и сигурността на много арабски държави, с които Русия поддържа приятелски отношения", допълва руският президент.

"Имайки предвид всичко това, Владимир Путин потвърди готовността на руската страна да използва всички налични възможности, за да допринесе активно за стабилизирането на ситуацията в региона", пише пресслужбата на Кремъл.

Съединените щати и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран на 28 февруари. Ударени бяха големи ирански градове, включително Техеран. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на предполагаеми ракетни и ядрени заплахи от Иран. В същото време ръководството на САЩ открито призова иранското население да се въстане срещу правителството си и да завземе властта.

В резултат на ударите бяха убити върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и няколко други висши фигури в ръководството на Ислямската република. Иранският революционен гвардейски корпус обяви ответна операция, насочена към обекти в Израел. Ударени бяха и американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.