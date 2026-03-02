Владимир Путин: Русия е готова да стабилизира Близкия изток с всички средства

Русия е готова да използва всички възможности за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин в телефонен разговор с краля на Бахрейн - Хамад бин Исай Ал Халифа, съобщава ТАСС.
Настоящото развитие на събитията "заплашва и сигурността на много арабски държави, с които Русия поддържа приятелски отношения", допълва руският президент.
"Имайки предвид всичко това, Владимир Путин потвърди готовността на руската страна да използва всички налични възможности, за да допринесе активно за стабилизирането на ситуацията в региона", пише пресслужбата на Кремъл.
Съединените щати и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран на 28 февруари. Ударени бяха големи ирански градове, включително Техеран. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на предполагаеми ракетни и ядрени заплахи от Иран. В същото време ръководството на САЩ открито призова иранското население да се въстане срещу правителството си и да завземе властта.
В резултат на ударите бяха убити върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и няколко други висши фигури в ръководството на Ислямската република. Иранският революционен гвардейски корпус обяви ответна операция, насочена към обекти в Израел. Ударени бяха и американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
18:51 02.03.2026
2 Питам
18:51 02.03.2026
3 зИленски
18:52 02.03.2026
4 Данко Харсъзина
18:52 02.03.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:53 02.03.2026
6 Българин против вавилония
18:53 02.03.2026
7 Атина Палада
До коментар #1 от "Българин":Дадоха назад,защото Хаменей е както Папата за католиците..И шиитите обявиха джихад..
18:53 02.03.2026
8 Иван
До коментар #1 от "Българин":Искаш да кажеш че това е иран е режим?!
18:53 02.03.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Българин":Те го свалиха. Изпратиха цялото държавно и военно ръководство на Иран при Аллах.
18:53 02.03.2026
10 Соваж бейби
18:53 02.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шеломович да си гледа потъването в 404
18:54 02.03.2026
13 Мисира
До коментар #2 от "Питам":Когато поне бегло се доближиш до човешката раса тогава.
18:54 02.03.2026
14 Пич
18:54 02.03.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Българин":ми иди ти оглави режима! като знаеш , че винаги могат да те изпарят като предния , ко праим?
18:54 02.03.2026
16 Курд Околянов
18:54 02.03.2026
17 Ционист
18:55 02.03.2026
18 Атина Палада
До коментар #8 от "Иван":Режима в САЩ обявява правителството в Иран за режим! Джей Ди Ванс в Мюнхен обяви и Брюксел за режим на ЕС...
18:55 02.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с питон.я
До коментар #1 от "Българин":Това не е за смяна на режими. Русия искаше транспортен коридор през Иран за търговия с Индия. Да не говорим, че този конфликт окончателно ще ликвидира европейската икономика и ще удари по Китай. Ако Русия и Китай стоят и гледат като кибици ще изгубят.
18:55 02.03.2026
21 Путине, Путине...
18:56 02.03.2026
22 Баш Хайдутин и действащ комунист
18:56 02.03.2026
23 Хеми значи бензин
18:56 02.03.2026
24 Курд Околянов
До коментар #10 от "Соваж бейби":Да се молим за братята украинци Путин да не приключи войната там по бързия начин.
18:56 02.03.2026
25 оня с питон.я
До коментар #16 от "Курд Околянов":Путин е марионетка на олигарсите евреи, също като Тръмп. Какво мислиш са се разбрали?
18:57 02.03.2026
26 Ха-ха
18:57 02.03.2026
27 Хаха
До коментар #7 от "Атина Палада":Иранците ще го преживеят и без Хюмейнито.
Аз исках да гледам как бесят Аятолаха,обаче израелците избързаха 🤣🤣😂
18:57 02.03.2026
28 Отговарям
До коментар #2 от "Питам":Когато шефчето ти с два пръста чело от село Крушари стане пак 180 килца
18:57 02.03.2026
29 Пич
18:58 02.03.2026
30 Зеленски
До коментар #3 от "зИленски":се радва. Вижда че нещата се развиват катастрофално за Русия и се радва, нормално е.
18:58 02.03.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Българин против вавилония":Путин изби над два милиона славяни. Спрямо него Тръмп е ....хуманист.
18:59 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Смехурко
Нестабилната московска диктатура не може да бъде източник на каквото и да било стабилност!
18:59 02.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соваж бейби
До коментар #24 от "Курд Околянов":Тука идва друга интрига дружките на Русия и Китай вече са в война .Сега е момента Путин да избира терористите или заедно с християни ,католици и протестанти ?
19:00 02.03.2026
36 ЛОЛ ЛОЛ
19:00 02.03.2026
37 Атина Палада
До коментар #27 от "Хаха":Хаменей не е на иранците..Той е духовен водач на шиитите..Все едно да убият Папата и да кажеш,как Италия ще го преживее....Католици освен в Италия има и на други места по света .
19:00 02.03.2026
38 Пуратино 🤥🤥
19:00 02.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Късото джудже с ботокс от бункера с тиня
19:01 02.03.2026
41 Пуся Пуся
19:01 02.03.2026
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #29 от "Пич":Намериха ли главата на аятолаха?
Коментиран от #45, #55
19:01 02.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Многоходовото
До коментар #24 от "Курд Околянов":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
19:02 02.03.2026
45 Пич
До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А Нетаняху где...?!
19:02 02.03.2026
46 Атина Палада
До коментар #35 от "Соваж бейби":Ми те вождовете на католиците ,протестантите и християните се оказаха ЕпщайнЦИ :)
19:02 02.03.2026
47 Пусине А къде
Големи обещания бяха
Не сме забравили .
19:03 02.03.2026
48 Курд Околянов
До коментар #35 от "Соваж бейби":Бъди наясно, че Руската федерация е империя и там са всякакви.
19:03 02.03.2026
49 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #29 от "Пич":Па умрела.
19:03 02.03.2026
50 0001
19:04 02.03.2026
51 Здрасти
До коментар #22 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Действат, действат, само, че никой нищо не споменава тук само от време на време се чува откъслечна информация.
19:04 02.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атина Палада
До коментар #43 от "хххх":САЩ викаш за часове изринаха всичките си военни бази в Близкия Изток,барабар с радарите си..А где "Е.Линкълн"? За изгорелите американски посолства в Близкия Изток няма и да споменавам И Тръмп моли за мир....ха ха ха
19:04 02.03.2026
54 Град Козлодуй
До коментар #48 от "Курд Околянов":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
19:04 02.03.2026
55 БУНКЕРНИЯ КАШИК
До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Намерих му само Чалмата .
19:05 02.03.2026
56 Жик так
До коментар #46 от "Атина Палада":Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета на Епщайн.Путин е споменаван в досиетата над 1000 пъти.
Жик так
19:05 02.03.2026
57 Град Козлодуй
19:05 02.03.2026
58 Хахахахаха
КОТАРАЧЕ ИДВАШ ЛИ ДА ТТЕ КАРАМ В ДУБАЙ, ИЛИ ЩЕ ХОДИШ НА СЕЛО С УКРАИНСКИТЕ МЪЖЕ ДА СЕ ГУШКАТЕ
19:06 02.03.2026
59 само орешника ще спре краварския терорис
краварите ще сеНАСЕРАТ от страх
не им е нужно ядренно оръжие при наличие на орешници
19:06 02.03.2026
60 Помъчен подстилник на блатото
До коментар #1 от "Българин":Блатен ратай що се пишеш "българин" като не си??!!
19:07 02.03.2026
61 Госпожо
До коментар #53 от "Атина Палада":проверете какво точно пиете в пенсионерския клуб. Не ви влияе никак добре :)))
19:07 02.03.2026
62 Атина Палада
До коментар #56 от "Жик так":Това ЕпщайнСКИТЕ медии ли ти го написаха? Или принц Андрю ти го подшушна ?
19:08 02.03.2026
63 Руснак на яхта
До коментар #58 от "Хахахахаха":Подрави от Малайзия.
19:09 02.03.2026
64 да питам
До коментар #17 от "Ционист":А какво стана, крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран ?
19:09 02.03.2026
65 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #18 от "Атина Палада":
Отиди да живееш в Иран. Или в Русия. Особено азиатската й част. Ако ти стиска.
🤣
😂
19:10 02.03.2026