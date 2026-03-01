Новият ключов играч във властта в Техеран

Иранският политик ветеран Али Лариджани заяви днес, че ще се формира временен управленски съвет, след като върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей бе убит при въздушен удар. През последната година Лариджани отново се прояви като една от най-влиятелните фигури в сферата на сигурността.
Той е представител на вътрешните кръгове на властта и произхожда от едно от водещите духовнически семейства в страната. Лариджани упражняваше надзор върху усилията на Иран да сключи ядрена сделка със САЩ. През януари, едва месец преди да се заеме с тази дейност, Вашингтон му наложи санкции заради предполагаемата му съпричастност към кръвопролитното потушаване на антиправителствените протести.
Лариджани обвини САЩ и Израел, че се опитват да разпарчатосат и ограбят Иран и заплаши "отцепническите групировки" със суров отговор, ако се опитат да предприемат каквито и да е действия, предаде иранската държавна телевизия тази неделя – близо 24 часа след като двете страни предприеха серия от атаки срещу Ислямската република.
Началникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Иран Абдулрахим Мусави също бе убит при ударите, съобщи телевизия "Иран Ти Ви".
Лариджани, който през август бе назначен за секретар на Висшия съвет за национална сигурност (ВСНС), е заемал много високи длъжности през цялата си кариера, която е белязана от лоялност към Хаменей. Лариджани има репутацията на човек, който поддържа прагматични отношения с често враждуващите фракции в системата.
Той затвърди статуса си на доверен на Хаменей стратег миналия месец, когато посети страната посредник Оман, за да подготви индиректните ядрени преговори със САЩ, докато Вашингтон струпваше военни сили в Близкия изток в опит да принуди Иран да се съгласи на отстъпки преди ударите.
Освен това през последните месеци Лариджани няколко пъти посети ключовия ирански съюзник – Москва, за да обсъди редица въпроси, свързани със сътрудничеството в сферата на сигурността, което е още един знак за завръщането му в дипломацията на високо равнище.
ЛАРИДЖАНИ СМЯТА, ЧЕ ЯДРЕНИЯТ ВЪПРОС "Е РАЗРЕШИМ"
Лариджани, който в миналото е оглавявал ВСНС в продължение на 20 г., се завърна на ръководния пост след 12-дневната въздушна война между Иран и Израел, в която се включиха и САЩ. С това Лариджани официално се завърна в ядрото на установения елит в сферата на сигурността.
Някои от публичните му изказвания по въпроса за ядрената програма звучат прагматично. "Според мен този въпрос е разрешим", заяви Лариджани миналия месец в ефира на оманската държавна телевизия по повод преговорите със САЩ. "Ако американците се опасяват, че Иран не трябва да се стреми към придобиване на ядрено оръжие, този въпрос може да се реши", добави той.
Но след като през януари Иран бе обхванат от антиправителствени протести, Вашингтон осъди ролята му в съвета за национална сигурност.
Лариджани "беше в челните редици на усилията за потушаване на вълната от демонстрации, която през януари обхвана Иран", пише в изявление на американското правителство. В текста подробно се описват санкциите, които бяха наложени на Лариджани и на други длъжности лица заради репресиите срещу протестиращи.
"Лариджани бе сред първите ирански лидери, които призоваха за насилствен отговор на легитимните искания на иранския народ", пише още в публикуваното на 15 януари изявление на американското министерство на финансите. В текста се посочва, че Лариджани е действал по нареждане на Хаменей.
Правозащитни организации казват, че при потушаването на протестите са били убити хиляди хора. Това бяха най-големите вътрешни размирици в Иран от времето на Ислямската революция от 1979 г.
"КОН ЗА КОКОШКА"
Подобно на други ирански официални лица, Лариджани изрази разбиране за породените от икономическите трудности демонстрации. Той обаче осъди въоръжените действия, които според него са били подклаждани от главния враг на Иран - Израел.
"Народните протести трябва да бъдат напълно отделени от терористичните групировки", пише Лариджани в публикация, разпространена от държавните медии на 10 януари. "Участниците в размириците са градска квазитерористична формация", казва той на 26 януари.
Лариджани е бивш член на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция и е бил главен преговарящ в ядрените преговори между 2005 и 2007 г., защитавайки правото на Техеран да обогатява уран. Веднъж той нарече предлаганите от европейска страна стимули за отказ от производството на ядрено гориво "кон за кокошка". Но тогава ирански анализатори казаха, че той се опитвал да поддържа дипломатичен подход към Запада и че е смятан за прагматик.
САЩ и Израел смятат, че Иран се стреми да разработи ядрено оръжие, което може да застраши съществуването на Израел. Иран казва, че ядрената му програма е изцяло насочена към мирни цели.
Лариджани бе председател на парламента от 2008 до 2020 г.
Докато заемаше този пост - през 2015 г., след почти две години деликатни преговори, Иран сключи ядрено споразумение с шест световни сили. През 2018 г., по време на първия си мандат, президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от трудно постигнатото споразумение.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПУТИН
Лариджани предупреди, че иранската ядрена програма "не може никога да бъде унищожена". "Защото след като веднъж сте открили технологията, не могат да ви отнемат това откритие", каза кой в ефира на предаването "Фронтлайн" на американската обществена телевизия Пи Би Ес през септември миналата година. "Това е като да станеш изобретател на някаква машина и да ти откраднат машината. Можеш да я построиш отново", добави Лариджани.
Той многократно посети Москва и се среща с президента Владимир Путин, помагайки на Хаменей да поддържа един ключов съюзник и световна сила, която действа като противовес на натиска, упражняван от Тръмп.
Освен това Лариджани бе натоварен със задачата да постигне напредък по преговорите с Китай. През 2021 г. усилията му доведоха до сключването на споразумение за сътрудничество с 25-годишен срок.
По-късно той се опита да се кандидатира за президентските избори през 2021 и 2024 г., но и двата пъти беше отстранен от Съвета на стражите на Конституцията, който посочи проблеми, свързани с начина му на живот и семейните му връзки в чужбина.
Лариджани е роден през 1958 г. в иракския град Наджаф в семейство на водещ ирански духовник и се премества в Иран още като дете. Лариджани има докторска степен по философия. Няколко от братята му също заемат високи постове в държавната администрация, включително в съдебната система и външното министерство.
Една от дъщерите на Лариджани беше отстранена през януари от преподавателска длъжност в медицинския факултет университета "Емори" в САЩ, щата Джорджия, след протести на иранско-американски активисти, разгневени от ролята на баща ѝ в потушаването на демонстрациите в Иран.
Превод от английски език: Николай Велев, БТА
Иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че новият лидерски съвет, който бе формиран след убийството на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, "вече започна работа", предаде преди минути Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Пезешкиан съобщи съобщи тази новина в предварително записано обръщение, което бе излъчено днес в ефира на иранската държавна телевизия.
Иранският президент е един от тримата членове на комисията, в чиито състав влизат също и ръководителят на съдебната власт - Голам Хосейн Мохсени-Еджеи, както и аятолах Алиреза Арафи.
Във видеообръщението си Пезешкиан заяви, че иранските въоръжени сили ще потопят враговете в "безнадеждност".
Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви в ефира на катарската телевизия "Ал Джазира", че новият върховен лидер на Ислямската република ще бъде избран "до един-два дни".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Съдия
19:26 01.03.2026
3 Нищо
19:26 01.03.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #23
19:27 01.03.2026
5 Темата е Иран
19:27 01.03.2026
6 Ха,хаха
19:29 01.03.2026
7 Kaлпазанин
19:29 01.03.2026
8 ГЛЕЙ СИГА
КО СТААА С ПОРЕДНАТА ПИРИМОГА
КАК Е ВСУ ОТВАРЯМЕ ЛИ ЪЛКАТА
19:30 01.03.2026
9 Яшар
19:30 01.03.2026
10 Българин
19:30 01.03.2026
11 Въй
19:32 01.03.2026
12 факт
19:32 01.03.2026
13 Лудак
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По омерзително от това да ядеш убиваш и изнасилваш деца няма. В Русия и Иран токива нещ никога не са се случвали там сатанистите се наказват. Каква демокрация бълнуваш?
Коментиран от #19
19:32 01.03.2026
14 Смешници
19:33 01.03.2026
15 Соваж бейби
19:33 01.03.2026
16 Само питам
До коментар #1 от "Българин":А как е кагебейската фишкия в бункера?
19:34 01.03.2026
17 варна
19:34 01.03.2026
18 Госあ
Коментиран от #22
19:34 01.03.2026
19 Ха,хаха
До коментар #13 от "Лудак":Как не пускат кокала алчните, лицемерни режими.
19:35 01.03.2026
20 Сатана Z
19:38 01.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ....
До коментар #18 от "Госあ":Китайците ще наминат към Сибир, колко им е на един хвърлей разстояние.
Коментиран от #26
19:40 01.03.2026
23 ПРЕКАЛЕНО СИ МЪРЗЕЛИВ
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И СТАХЛИВ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ
ДЕЛОТО ЪПЩЕЙН Е БИЛО АКТУАЛНО ПРЕДИ 20 ГОДИНИ
ДЕЛОТО ПЕТРОХАН ПРЕДИ ПОНЕ 10
ТА ТАКА ТИ КЪДЕ БЕШЕ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ
БАЙ ФЕДОС КУПИЛ ХИДЖАТА ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ
НИКЪВ ШАНС ДА ИЗЛЕЗЕ ПОНЕ НА НУЛА
АБЕ МИЛО ЗА КОЛКО Я ПРОДАЛ
ТИ КО ПРАЙ ТУГАЗ
АБЕ БАЙ ФЕДОС КОЛКО ХИДЖИ ИМА ПИТАЛ ЛИ СИ
И ТАКА АЙДЕ ЧАО
19:40 01.03.2026
24 Българин
19:43 01.03.2026
25 Смоколев
19:45 01.03.2026
26 Госあ
До коментар #22 от "....":пфф патаклама с РФ за дървен материал … не ми се струва никак уместно.
19:47 01.03.2026
27 Последния Софиянец
19:55 01.03.2026
28 Сатана Z
19:56 01.03.2026
29 Госあ
Ето основните доставчици за Китай според последните данни за 2024 г. и прогнозите за 2025 г.:
Русия: Най-големият износител за Китай с рекордни обеми от около 2,19 милиона барела на ден (mb/d) през 2024 г.. През 2025 г. Русия е доставила петрол на стойност близо 49 милиарда долара, поддържайки водещата си позиция чрез доставки по тръбопроводи и по море.
Саудитска Арабия: Традиционният лидер вече заема второ място с доставки от около 1,55–1,57 mb/d. Въпреки спада в пазарния дял, страната остава ключов стратегически партньор с дългосрочни договори на стойност над 43 милиарда долара за 2025 г..
Ирак: Третият по големина източник, осигуряващ стабилни доставки от около 1,24 mb/d.
Малайзия: Официално се нарежда на четвърто място, но анализатори отбелязват, че голяма част от този обем вероятно е премаркиран петрол от Иран, за да се заобиколят международните санкции.
Обединени арабски емирства (ОАЕ) и Бразилия: Тези страни също са сред топ 5-6 доставчиците, като Бразилия отбелязва значителен ръст през 2025 г. поради увеличено производство.
Стратегически резерви: През 2025 г. Китай активно трупа запаси, внасяйки над 11,6 mb/d общо, за да подсили енергийната си сигурност срещу глобални несигурности.
А некви “изследователи” по демокрацията ми плещят как без Иран, Китай бил загубен и какъв мощен удар направил рижия бандит. Китай трябва да го плеснат пак ! Много се разпищоли !
19:57 01.03.2026
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
19:57 01.03.2026
31 Госあ
19:58 01.03.2026
32 Госあ
19:59 01.03.2026