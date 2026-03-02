Ескалацията в Близкия изток: петролът и златото поскъпват

Ескалацията в Близкия Изток се отразява и на пазарите. Редица индекси и акции бележат спад, а цената на петрола расте. Ако Ормузкият проток остане затворен по-дълго, глобалната инфлация би се повишила значително.
Ако конфликтът в Близкия Изток продължи по-дълго, натискът върху фондовите пазари ще се засили, цените на петрола и инфлацията ще се увеличат, а доходността на държавните облигации може да спадне, казва пред германската обществена медия АРД Улрих Щефан, главен инвестиционен стратег за частни и корпоративни клиенти в "Дойче банк".
Вече е факт: петролът поскъпва
Ефектите от ескалацията на напрежението в Близкия изток вече се усещат ясно в цената на петрола. В понеделник сутринта тя се повиши с над седем процента и достигнаха най-високото си ниво от месеци насам.
Цената на барел петрол (159 литра) от сорта Брент от Северно море достигна 82,37 долара - толкова скъпа суровината не е била от януари 2025. А тази на лекия американски петрол WTI временно се повиши до 75,33 долара, достигайки най-високата си стойност от юни 2025.
Инвеститорите се опасяват, че доставките ще бъдат нарушени заради предприетите мерки от страна на Иран, който забрани преминаването на кораби през Ормузкия проток и вече обстрелва три петролни танкера – американски и британски. В резултат на това се стигна до струпване на кораби, които са блокирани в района на протока.
Около една пета от глобалния транспорт на петрол преминава ежедневно през Ормузкия проток. Всяко прекъсване може да доведе до покачване на цените на енергията и да внесе несигурност на международните пазари.
Сега решаващият въпрос за световната икономика е очевиден, отбелязва Холгер Шмидинг, главен икономист в частната банка "Беренберг". "Ще бъде ли Ормузкият проток затворен за износ на петрол и газ за повече от няколко седмици? Ако отговорът на този въпрос е да, това би засегнало глобалния растеж и значително би повишило глобалната инфлация", посочва експертът.
В момента експертите от Citigroup очакват цената на Брент да се търгува между 80 и 90 долара за барел тази седмица. На този фон страните от ОПЕК+ решиха в неделя да увеличат леко производството. Увеличението на производството обаче не беше обяснено с най-новите събития в Близкия и Средния изток, а със стабилната перспектива за глобалното икономическо развитие и ниските запаси от петрол.
Какво означава това за потребителите?
Поскъпването на петрола ще доведе и до по-високи цени на бензиностанциите. А когато енергията поскъпва, това се отразява и на производството на всички продукти, включително на храните, посочва германската обществена медия.
Ако тенденцията за поскъпване на петрола се окаже устойчива, потребителските цени като цяло вероятно ще се повишат и това ще доведе до нарастваща инфлация по целия свят, посочва пазарният анализатор Йенс Клат. Енергоемката промишленост също ще пострада от високите цени на енергията, допълва експертът.
Как реагираха борсите?
Атаките на Израел и САЩ срещу Иран започнаха в събота сутринта, 28 февруари, когато големите борси по света бяха затворени. Сега се наблюдават първите реакции. В понеделник сутринта водещият акционерен индекс в Германия DAX спадна с 2,3 процента до около 24 700 пункта. В него почти всички акции бележат спад в стойността си. Изключение правят тези на Rheinmetall, които поскъпват с повече от четири процента. Търсят се и акциите на други оръжейни компании.
Френският индекс CAC 40 също отбеляза спад от 2,3 процента, а EuroStoxx 50 се понижи с 2,4 процента. Водещите индекси в Австрия, Швейцария и Италия също паднаха с повече от два процента.
Докато на борсите в Китай обстановката остана сравнително спокойна, индексът Никей в Токио се срина с почти 1,5 процента. Страната е особено зависима от вноса на петрол, затова и ценовият шок би засегнал японската икономика особено силно, пише АРД.
Към момента най-силно падат акциите на авиокомпаниите. Причината: няколко централни летища са затворени. Летищата в Персийския залив служат като центрове за азиатския въздушен трафик, а последиците засягат връзки и авиокомпании по целия свят.
Акциите на Cathay Pacific, Qantas Airways, Singapore Airlines и Japan Airlines спаднаха с повече от пет процента. При Qantas дори временно загубите бяха с над 10 процента.
Цената на златото се повишава
Както често се случва в кризисни времена, и сега се залага на инвестиции, считани за по-сигурни. В момента цената на златото отново върви нагоре, като унцията се търгува за над 5340 долара.
Американската валута също поскъпва. Това от своя страна се отразява на цените на петрола и други суровини, се казва още в публикацията на АРД.
