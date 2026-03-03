Новини
Украйна ще остане без пари, преди Унгария да остане без петрол

Украйна ще остане без пари, преди Унгария да остане без петрол

3 Март, 2026 22:10

Сиярто: Киев блокира доставките по петролопровода „Дружба“, за да помогне на унгарската опозиция

Украйна ще остане без пари, преди Унгария да остане без петрол - 1
Украйна ще бъде принудена да вдигне петролната си блокада срещу Унгария, защото ще остане без пари, преди унгарското правителство да остане без петрол. Това беше мнението, изразено от унгарския външен министър Петер Сиярто, говорейки на среща с избирателите в Солнок.

Той отбеляза, че е малко вероятно Киев да възобнови доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“ преди парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април, тъй като иска да усложни ситуацията в страната и да помогне на унгарската опозиция. „Но ако настоящото правителство остане на власт, украинците ще бъдат принудени да се съгласят, защото парите им ще свършат преди нашия петрол“, цитира думите на външния министър MTI.

Сиярто подчерта, че управляващата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз, водена от премиера Виктор Орбан, има всички основания да очаква успех на предстоящите избори.

Министърът заяви, че „в момента на украинците им свършват парите“, но Унгария няма да подкрепи никакво решение на ЕС в полза на Украйна, докато не се възобнови транзитът на петрол от Русия. Будапеща преди това блокира „военния заем“ на Киев от 90 млрд. EUR и спря доставките на дизелово гориво за Украйна. Унгарското правителство е уверено, че тръбопроводът, чиято инфраструктура преди това беше повредена, вече е възстановен и е готов за експлоатация и следователно блокадата на Киев е единствено по политически причини.

Руски петрол не е достигал до Унгария от 27 януари. На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши доставки на суров петрол по Адриатическия тръбопровод. Очаква се петролът да бъде транспортиран по море до хърватското пристанище Омишаль. Унгарското правителство също така реши да предостави на MOL 250 000 тона петрол от стратегическите си резерви за рафинериите си. Тези резерви са достатъчни за три месеца.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пан Зеленко

    10 29 Отговор
    Ще трябват още пари

    22:12 03.03.2026

  • 2 Шопо

    29 28 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #9

    22:13 03.03.2026

  • 3 Ъъъъъъъ

    18 2 Отговор
    Ъъъъъъъ

    22:15 03.03.2026

  • 4 Смех с ватенки

    24 12 Отговор
    Тоя пък откъде се изсули?

    22:15 03.03.2026

  • 5 Ватенка

    18 18 Отговор
    Зельо ще го гризка мек

    22:16 03.03.2026

  • 6 Маджарите

    19 15 Отговор
    Никога не съм ги харесвал.

    22:16 03.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха-ха

    17 19 Отговор
    Знаехме, че Унгария имат смешни палячовци за управляващи, но че нямат пари дори за петрол, това вече е падение.!

    Коментиран от #23

    22:18 03.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Такива

    16 8 Отговор
    неща ще се помнят дълго от украинците, Сиярто

    22:20 03.03.2026

  • 11 Евгений Онанегин

    15 10 Отговор
    Где Пусинчо???

    Коментиран от #22

    22:20 03.03.2026

  • 12 Сиярто ли си

    14 11 Отговор
    Хъярто ли си ?

    След изборите пак
    Ще те питаме
    Бре Кремълски Мърляч.

    22:21 03.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бийк

    10 2 Отговор
    Да добре

    22:22 03.03.2026

  • 15 Спиро

    8 8 Отговор
    Питам се на копейките дето пишат тук в рубли ли им плащат или вече в риали?

    Коментиран от #24, #26

    22:25 03.03.2026

  • 16 Омбре

    14 9 Отговор
    Току що четох,че укрите са отказали инспекция на урсула и коща за тръбата,ако това е вярно, укро наглостта ще е с космически размери, понеже урсула и сие им дават пари като за световно,а тия ги унижават. От тук насетне,ако урсула и сие имат поне една капка достойнство, ще сменят политиката си спрямо укра, която пък от своя страна си вкарва автогол и показва,че лъже,че тръбата още не е ремонтирана. Пак казвам,ако това инфо е вярно от друг сайт.

    Коментиран от #32

    22:25 03.03.2026

  • 17 Елементарно Уотсън!

    13 10 Отговор
    Братски Иран разказа играта на коалиция Еπщайн и без да чака някой да му налага πεдоφилска демокрация. Иран предпочете да ρазмаже ционистите и техните марионетки без никаква помощ със собствени сили и дух, като явно Русия и Китай много добре са си свършили работата в подготовката.
    На помощ на ционисτите вече се притичват другите от πεдоφилскаτа коалиция - Германия, Франция, Англия, Гърция, защото господарите им яко го закъсаха.
    А след като иранците удариха краварското корито наречено Линкълн , което позорно избяга с целия си антураж килнато на една страна в посока базата Диего Гарсия преди да е потънало, Франция изпраща спешно на негово място своя самолетоносач деГол.
    Цената на газа вече е 60+ % нагоре, цената на петрола 20% нагоре, златото 10% нагоре, Путин е много доволен.
    Само за днес Русия спечели от въздуха поне 100 милиарда долара, а коалицията на Еπщайн загуби поне 100 милиарда унищожени в оръжия и още толкова от скъпи суровини.
    Краваρите вършат отлична работата. Унищожават оръжията, които можеха да отидат за Украйна, унищожават суровините на евроφашистите и вдигат цените на всички суровини. Русия е супер доволна.
    Китай потрива ръце, защото може в момента необезпокоявано също да си прибере Тайван и вероятно ще го направи.
    Дори Ирак е въстанал в подкрепа на Иран и след като иранците приключат с базите в Кувейт иракчаните ще си го приберат отново.
    Забавни работи се случват.

    Та какво питахте за демокрацията в Иран!?

    Впрочем утре петролът

    Коментиран от #19, #20, #28, #37

    22:26 03.03.2026

  • 18 Дядо Поплювко

    4 6 Отговор
    Правилно хортува чиляка

    22:28 03.03.2026

  • 19 Дудов

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Елементарно Уотсън!":

    Един умен в тжя форум.Хвала!

    22:31 03.03.2026

  • 20 Копейка

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Елементарно Уотсън!":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    22:31 03.03.2026

  • 21 Много глупаво изказване.

    5 5 Отговор
    Ами да отиде Унгария и да ремонтира петролопровода, който Русия разруши. Украйна зор няма да го оправя. Всъщност и Унгария може да си купи петрол от много места. Руският вече под санкциите на САЩ, така че няма да се продава повече.

    22:31 03.03.2026

  • 22 Башар

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Евгений Онанегин":

    От в землянки на минус 10 во ниво.

    22:32 03.03.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Палячо майка ти дето е спесла такъв.запъртък като теб и сестра ти.

    22:33 03.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Спиро":

    Путин им дава по паница елда, за да не изпукат от глад.

    Коментиран от #36

    22:33 03.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Спиро":

    Не са ни плащали от 2 год, питахме кога казаха ни не знаем. Преди поне даваха по 1 сандвич да ходим на протести но и това го няма вече

    22:34 03.03.2026

  • 27 Да живее украйна

    3 3 Отговор
    И да поеме големия к/р

    Коментиран от #29, #35

    22:35 03.03.2026

  • 28 Смех с копейки

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Елементарно Уотсън!":

    Вие онзи ден"убихте" Биби,днес "изравнихте"Тел Авив със земята,потопихте американски самолетоносач,унищожихте де що има американски бази в района,оправихте и цените на петрола....😁🥳

    Коментиран от #30, #33

    22:35 03.03.2026

  • 29 Да живеят факти

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да живее украйна":

    И те да го поемат целия

    22:36 03.03.2026

  • 30 Купи ли си магаре

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Смех с копейки":

    И каруца.... Ду хай тогаз

    22:37 03.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    И да имат пари, ракети няма. Бай Дончо мята Пейтриътите по дроновете и ракетите на чалмите в близкия изток. Потника го спасява факта, че руската армия е много недъгава и не става за нищо.

    22:37 03.03.2026

  • 32 НАРОДНА СИЛА

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Омбре":

    Къде го чете?

    22:38 03.03.2026

  • 33 Какво е "смех"

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Смех с копейки":

    Ти руснак ли си....

    Коментиран от #34

    22:38 03.03.2026

  • 34 Или си

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Какво е "смех"":

    Пе дал

    22:39 03.03.2026

  • 35 Ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да живее украйна":

    Тази част е отредена за Русийката. Без значение какво се случва, тя винаги хваща средния.!

    22:39 03.03.2026

  • 36 оЦенител

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    От елда (брашно) стават много хубави палачинки
    (крепс)
    Разбира се френска рецепта
    От северно азиатскатa кoчина нищо изящно не е излизало напоследък ( 100 и повече години)

    22:41 03.03.2026

  • 37 "Русия ударно намалява

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Елементарно Уотсън!":

    сондирането на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    22:41 03.03.2026

  • 38 Ейии

    0 0 Отговор
    Европа помага на Украйна защото европейска държава е закъсала,не защото е много убава.Утре Унгаршя може да закъса,но тогава Орбан ще е на сигорно място и няма да участва

    22:44 03.03.2026

