Украйна ще бъде принудена да вдигне петролната си блокада срещу Унгария, защото ще остане без пари, преди унгарското правителство да остане без петрол. Това беше мнението, изразено от унгарския външен министър Петер Сиярто, говорейки на среща с избирателите в Солнок.
Той отбеляза, че е малко вероятно Киев да възобнови доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“ преди парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април, тъй като иска да усложни ситуацията в страната и да помогне на унгарската опозиция. „Но ако настоящото правителство остане на власт, украинците ще бъдат принудени да се съгласят, защото парите им ще свършат преди нашия петрол“, цитира думите на външния министър MTI.
Сиярто подчерта, че управляващата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз, водена от премиера Виктор Орбан, има всички основания да очаква успех на предстоящите избори.
Министърът заяви, че „в момента на украинците им свършват парите“, но Унгария няма да подкрепи никакво решение на ЕС в полза на Украйна, докато не се възобнови транзитът на петрол от Русия. Будапеща преди това блокира „военния заем“ на Киев от 90 млрд. EUR и спря доставките на дизелово гориво за Украйна. Унгарското правителство е уверено, че тръбопроводът, чиято инфраструктура преди това беше повредена, вече е възстановен и е готов за експлоатация и следователно блокадата на Киев е единствено по политически причини.
Руски петрол не е достигал до Унгария от 27 януари. На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши доставки на суров петрол по Адриатическия тръбопровод. Очаква се петролът да бъде транспортиран по море до хърватското пристанище Омишаль. Унгарското правителство също така реши да предостави на MOL 250 000 тона петрол от стратегическите си резерви за рафинериите си. Тези резерви са достатъчни за три месеца.
