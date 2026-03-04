Новини
Свят »
Кувейт »
Ирански удари убиха момиче в Кувейт

4 Март, 2026 06:04 552 12

  • кувейт-
  • иран-
  • удари-
  • война

Кувейт сити е бил мишената

Ирански удари убиха момиче в Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момиче почина от наранявания, получени при срутване на сграда в столицата на Кувейт по време на един от въздушните удари на Иран срещу емирството, съобщи Министерството на здравеопазването на Кувейт.

„Момичето почина от наранявания, получени при срутване на сграда в жилищен район на столицата на емирството, Кувейт Сити“, се казва в изявление на Министерството на здравеопазването. Министерството обясни, че сградата е била разрушена по време на ирански въздушни удари срещу територията на Кувейт.

По-рано полковник Сауд Абдулазиз ал-Атван, говорител на Министерството на отбраната на Кувейт, съобщи, че сутринта на 4 март „системата за противовъздушна отбрана на емирството е открила и унищожила няколко въздушни цели“. Той добави, че отломки от една от ударените цели „са паднали върху жилищна сграда, причинявайки материални щети и ранявайки няколко души“.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
