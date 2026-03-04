Ирански удари убиха момиче в Кувейт

Момиче почина от наранявания, получени при срутване на сграда в столицата на Кувейт по време на един от въздушните удари на Иран срещу емирството, съобщи Министерството на здравеопазването на Кувейт.
„Момичето почина от наранявания, получени при срутване на сграда в жилищен район на столицата на емирството, Кувейт Сити“, се казва в изявление на Министерството на здравеопазването. Министерството обясни, че сградата е била разрушена по време на ирански въздушни удари срещу територията на Кувейт.
По-рано полковник Сауд Абдулазиз ал-Атван, говорител на Министерството на отбраната на Кувейт, съобщи, че сутринта на 4 март „системата за противовъздушна отбрана на емирството е открила и унищожила няколко въздушни цели“. Той добави, че отломки от една от ударените цели „са паднали върху жилищна сграда, причинявайки материални щети и ранявайки няколко души“.
1 Копейки
Коментиран от #3
06:05 04.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
06:11 04.03.2026
6 Вашето мнение
06:12 04.03.2026
7 Швейк
06:12 04.03.2026
8 Шопо
Патриотите толкова могат.
Ако иранската ракета не уцели патриота ще го направи.
06:14 04.03.2026
9 ДОНЧО срив Иран
06:16 04.03.2026
10 Бомбят Иран и Русия на поразия
06:18 04.03.2026
11 Русофил
06:20 04.03.2026
12 РЕАЛИСТ
ТОВА СВО ПРИКЛЮЧИ ПРЕДИ ДА ПОЧНЕ
САЩ ДОБИВАТ ИРАН
КРАЙ
06:22 04.03.2026