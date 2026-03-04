Сенатор Ричард Блументал: САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран

САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран, смята сенатор Ричард Блументал. Журналистът от NewsNation Кели Майер писа, че арабските страни са предупредили САЩ, че военна операция срещу режима на аятоласите може да изисква инвазия и разполагането на сухопътни войски.

Редица американски сенатори са изразили опасения, че военната операция в Иран може да се проточи "безкрайно дълго“, съобщава CNN. Представители на Белия дом са информирали сенаторите на закрито заседание за очакванията на Пентагона за продължителността на конфликта, уточни "Фокус".



От администрацията на Тръмп, включително и държавният секретар Марко Рубио, са заявили, че прогнозират ударите да продължат между 3 и пет седмици, но според сенаторите от Белия дом не съобщават крайна дата на конфликта.“Военните постигнаха много. Мисля, че предвид успехите, бих се надявал на бърз край. И въпреки това е малко вероятно да подкрепя сухоземна операция“, е заявил републиканецът Джош Хоули.



Демократът Крис Мърфи е бил доста по-краен, като е заявил, че според него операцията ще продължи "безкрайно и завинаги“, писа CNN.