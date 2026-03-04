Сенатор Ричард Блументал: САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран

САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран, смята сенатор Ричард Блументал. Журналистът от NewsNation Кели Майер писа, че арабските страни са предупредили САЩ, че военна операция срещу режима на аятоласите може да изисква инвазия и разполагането на сухопътни войски.
Редица американски сенатори са изразили опасения, че военната операция в Иран може да се проточи "безкрайно дълго“, съобщава CNN. Представители на Белия дом са информирали сенаторите на закрито заседание за очакванията на Пентагона за продължителността на конфликта, уточни "Фокус".
От администрацията на Тръмп, включително и държавният секретар Марко Рубио, са заявили, че прогнозират ударите да продължат между 3 и пет седмици, но според сенаторите от Белия дом не съобщават крайна дата на конфликта.“Военните постигнаха много. Мисля, че предвид успехите, бих се надявал на бърз край. И въпреки това е малко вероятно да подкрепя сухоземна операция“, е заявил републиканецът Джош Хоули.
Демократът Крис Мърфи е бил доста по-краен, като е заявил, че според него операцията ще продължи "безкрайно и завинаги“, писа CNN.
Последния Софиянец

06:24 04.03.2026
Последния Софиянец
До коментар #2 от "Велик Кюрдистан":200 000 срещу 100 000 000 млн.Не е честно.
06:25 04.03.2026
Швейк
06:25 04.03.2026
Шопо
06:26 04.03.2026
Виетнамец
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Аз до сега преброих 57 Виетнама.
06:27 04.03.2026
Хамсал
До коментар #2 от "Велик Кюрдистан":САЩ прецакаха кюрдите в Сирия, трябва да са гУеми ахмаци пак да им се вържат! Затова няма да имат държава.

06:27 04.03.2026
Могат
06:27 04.03.2026
Мисира
06:28 04.03.2026
АБЕ...
До коментар #9 от "Хамсал":Вероятно е пак да им се вържат щото от тия кюрди по будали няма в района
06:30 04.03.2026
Георги
До коментар #5 от "Сърбин":те американците и девствениците му пратиха
06:30 04.03.2026
Дончо
06:31 04.03.2026
АБЕ...
06:32 04.03.2026
Само питам
06:32 04.03.2026
Жеко
06:33 04.03.2026
чакам да видя
06:34 04.03.2026
САЩ ГАЗИ ИРАН

06:40 04.03.2026
тегеранець..
06:41 04.03.2026
Ний ша Ва упрайм
06:41 04.03.2026
Данко Харсъзина
06:43 04.03.2026
Георги
До коментар #21 от "САЩ ГАЗИ ИРАН":за да тази трябва да прати войници на място, а това не е добра идея. Да си стрелят така от разстояние скрити зад няколко държави - в това са най-добри, а и е безопасно . Нямат нужда от излишни рискове.
06:45 04.03.2026
САЩ ГАЗИ ИРАН
06:46 04.03.2026
а бе..
До коментар #21 от "САЩ ГАЗИ ИРАН":Верно ли е че азовско море заедно с бандерските пристанища..заминало за имперята

06:46 04.03.2026
ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.
06:47 04.03.2026
Я пъ тоа
До коментар #27 от "а бе..":Верно е че 1,2 милиона путинисти са в небитието. Земя са връща, живот...никога.
06:49 04.03.2026
,,Безкрайна и завинаги"
06:49 04.03.2026
Хохо Бохо
06:53 04.03.2026
Хохо Бохо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Във Виетнам марионетното правителство се задържа 30 дни, а Афганистан 3 дена. В Иран колко? 3 часа?
06:55 04.03.2026
българина
06:57 04.03.2026
българина
06:57 04.03.2026
места в гробището има
и идеята за сухопътна операция в Иран. Мнозина се страхуват, че войната на
сушата ще се превърне в месомелачка, по-лоша от Ирак и Афганистан,
тъй като Иран е много по-силен противник:
Хиляди загинали за седмици, и за какво? За интересите на Саудитска Арабия и
Израел. А какво стана с „Америка на първо място“, край на вечните войни и всичко това?
Видео с ковчезите на първите загинали в иранската война войници предизвика
още по-голяма вълна от омраза. Ветераните, и не само те, веднага обвиниха
Тръмп в пиар и лицемерие.
Преди няколко години главният миротворец отказа да посети гробището във Франция,
където са погребани американските морски пехотинци от Първата световна война,
с оправданието „защо да ходя там – пълно е с неудачници, които са дали живота си напразно“.
А днес нарича загиналите във войната, която той започна, герои и говори за решителна победа.

07:07 04.03.2026
Баба Яга
07:14 04.03.2026
Данко Харсъзина
07:16 04.03.2026
Св. Св. Петър и Павел
До коментар #35 от "места в гробището има":Ние всички сме част от тази “пирамида” … и под всички, имам предвид всички!
Богатството и охолството на една много малка група от хора, се изгражда върху труповете на хиляди други, повярвали в тяхната “справедливост” …
В това отношение, цивилизацията ни се намира в средновековието!
07:16 04.03.2026
Виетнам 2.0
07:22 04.03.2026
Няма край американския
До коментар #21 от "САЩ ГАЗИ ИРАН":позор в Иран!
07:55 04.03.2026
Опа
08:02 04.03.2026
ОБЕКТИВЕН
08:07 04.03.2026
Интересно
08:09 04.03.2026