Сенатор Ричард Блументал: САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран

4 Март, 2026 06:22 1 989 43

  • сащ-
  • иран-
  • сухоземна операция

Военната операция може да се проточи безкрайно дълго

Сенатор Ричард Блументал: САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран, смята сенатор Ричард Блументал. Журналистът от NewsNation Кели Майер писа, че арабските страни са предупредили САЩ, че военна операция срещу режима на аятоласите може да изисква инвазия и разполагането на сухопътни войски.

Редица американски сенатори са изразили опасения, че военната операция в Иран може да се проточи "безкрайно дълго“, съобщава CNN. Представители на Белия дом са информирали сенаторите на закрито заседание за очакванията на Пентагона за продължителността на конфликта, уточни "Фокус".

От администрацията на Тръмп, включително и държавният секретар Марко Рубио, са заявили, че прогнозират ударите да продължат между 3 и пет седмици, но според сенаторите от Белия дом не съобщават крайна дата на конфликта.“Военните постигнаха много. Мисля, че предвид успехите, бих се надявал на бърз край. И въпреки това е малко вероятно да подкрепя сухоземна операция“, е заявил републиканецът Джош Хоули.

Демократът Крис Мърфи е бил доста по-краен, като е заявил, че според него операцията ще продължи "безкрайно и завинаги“, писа CNN.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    36 3 Отговор
    Втори Виетнам.

    Коментиран от #8, #32

    06:24 04.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Велик Кюрдистан":

    200 000 срещу 100 000 000 млн.Не е честно.

    06:25 04.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Швейк

    3 47 Отговор
    Имало едно време ислямска република Иран....

    06:25 04.03.2026

  • 7 Шопо

    46 0 Отговор
    Не е трудно да започнеш, трудно е да завършиш

    06:26 04.03.2026

  • 8 Виетнамец

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Аз до сега преброих 57 Виетнама.

    06:27 04.03.2026

  • 9 Хамсал

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "Велик Кюрдистан":

    САЩ прецакаха кюрдите в Сирия, трябва да са гУеми ахмаци пак да им се вържат! Затова няма да имат държава.

    Коментиран от #13

    06:27 04.03.2026

  • 10 Могат

    24 1 Отговор
    Ама нямат. Желание

    06:27 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мисира

    25 3 Отговор
    Да ги видим и тях колко са велики!3 дена и ще се върнат.

    06:28 04.03.2026

  • 13 АБЕ...

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хамсал":

    Вероятно е пак да им се вържат щото от тия кюрди по будали няма в района

    06:30 04.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Георги

    1 11 Отговор

    До коментар #5 от "Сърбин":

    те американците и девствениците му пратиха

    06:30 04.03.2026

  • 16 Дончо

    23 1 Отговор
    Много искам, ама нямам желание

    06:31 04.03.2026

  • 17 АБЕ...

    33 2 Отговор
    Нека влезат да видят кон боб как яде и да разберат че не е като във филмите

    06:32 04.03.2026

  • 18 Само питам

    32 2 Отговор
    Какво стана с Техеран за три дена ?

    06:32 04.03.2026

  • 19 Жеко

    33 2 Отговор
    А влезте и на сухопътна операция там че няма да ви стигнат чувалите .

    06:33 04.03.2026

  • 20 чакам да видя

    34 2 Отговор
    Афганистан ще ви се види като разходка из парка .

    06:34 04.03.2026

  • 21 САЩ ГАЗИ ИРАН

    2 28 Отговор
    Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне, Кимчо още не е проумял кво става.

    Коментиран от #25, #27, #40

    06:40 04.03.2026

  • 22 тегеранець..

    19 1 Отговор
    Чакаме краварите с удоволствие,ще ги прайме шити с пискащи гласчета

    06:41 04.03.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    17 1 Отговор
    самолетчетата в София ще им трябват да изнасят телата в дървени къщички

    06:41 04.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Може и да могат, ама дали им стиска? А доставките с на поцинковани сандъци ще насмогнат ли?

    06:43 04.03.2026

  • 25 Георги

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "САЩ ГАЗИ ИРАН":

    за да тази трябва да прати войници на място, а това не е добра идея. Да си стрелят така от разстояние скрити зад няколко държави - в това са най-добри, а и е безопасно . Нямат нужда от излишни рискове.

    06:45 04.03.2026

  • 26 САЩ ГАЗИ ИРАН

    1 14 Отговор
    Нема Брикс, Микс, Дрискс....

    06:46 04.03.2026

  • 27 а бе..

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "САЩ ГАЗИ ИРАН":

    Верно ли е че азовско море заедно с бандерските пристанища..заминало за имперята

    Коментиран от #29

    06:46 04.03.2026

  • 28 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    0 14 Отговор
    И нема кой да го спре.....

    06:47 04.03.2026

  • 29 Я пъ тоа

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "а бе..":

    Верно е че 1,2 милиона путинисти са в небитието. Земя са връща, живот...никога.

    06:49 04.03.2026

  • 30 ,,Безкрайна и завинаги”

    11 0 Отговор
    е единствено лакомията! В конкретния случай с Иран се воюва за регионална хегемония на Израел и световна на Голям Израел ( САЩ ).

    06:49 04.03.2026

  • 31 Хохо Бохо

    16 0 Отговор
    На кукуво лято точно. Персите само тра чакат. Помните ли Афганистан?

    06:53 04.03.2026

  • 32 Хохо Бохо

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Във Виетнам марионетното правителство се задържа 30 дни, а Афганистан 3 дена. В Иран колко? 3 часа?

    06:55 04.03.2026

  • 33 българина

    12 1 Отговор
    ама разбира се, няма нсчин еврейна да не иска да напада чужда държава, нали така се пръкнаха насред палвстинците

    06:57 04.03.2026

  • 34 българина

    9 0 Отговор
    е свга вече израел ще бъде приллючвн! завинаги

    06:57 04.03.2026

  • 35 места в гробището има

    12 0 Отговор
    Американски ветерани масово се обявиха срещу Тръмп, политиците ястреби
    и идеята за сухопътна операция в Иран. Мнозина се страхуват, че войната на
    сушата ще се превърне в месомелачка, по-лоша от Ирак и Афганистан,
    тъй като Иран е много по-силен противник:

    Хиляди загинали за седмици, и за какво? За интересите на Саудитска Арабия и
    Израел. А какво стана с „Америка на първо място“, край на вечните войни и всичко това?

    Видео с ковчезите на първите загинали в иранската война войници предизвика
    още по-голяма вълна от омраза. Ветераните, и не само те, веднага обвиниха
    Тръмп в пиар и лицемерие.

    Преди няколко години главният миротворец отказа да посети гробището във Франция,
    където са погребани американските морски пехотинци от Първата световна война,
    с оправданието „защо да ходя там – пълно е с неудачници, които са дали живота си напразно“.
    А днес нарича загиналите във войната, която той започна, герои и говори за решителна победа.

    Коментиран от #38

    07:07 04.03.2026

  • 36 Баба Яга

    11 0 Отговор
    Ами да започнат. Който влезе в Иран ще остане завинаги там.

    07:14 04.03.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Тръмпоча е пътник. Вчера в крaваpникa пристигнаха първите самолети с прясна говeжда кapантия.

    07:16 04.03.2026

  • 38 Св. Св. Петър и Павел

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "места в гробището има":

    Ние всички сме част от тази “пирамида” … и под всички, имам предвид всички!

    Богатството и охолството на една много малка група от хора, се изгражда върху труповете на хиляди други, повярвали в тяхната “справедливост” …

    В това отношение, цивилизацията ни се намира в средновековието!

    07:16 04.03.2026

  • 39 Виетнам 2.0

    10 0 Отговор
    Сенаторът на първа линия ли ще бъде? Защото протестите против войната във Виетнам ще му се видят лятна приказка! На хората в САЩ им писна от Израелските войни!!!

    07:22 04.03.2026

  • 40 Няма край американския

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "САЩ ГАЗИ ИРАН":

    позор в Иран!

    07:55 04.03.2026

  • 41 Опа

    3 0 Отговор
    Това ще бъде втора грешка за седмицата. Ще праща пушечно месо, отпред да изпрати синовете си.

    08:02 04.03.2026

  • 42 ОБЕКТИВЕН

    2 1 Отговор
    САЩ могат да започнат сухопътна операция в Иран -- Е колко пъти тая виетнамска мотика??? Колко??? Колко трябва да си проЗд???

    08:07 04.03.2026

  • 43 Интересно

    1 0 Отговор
    Защо още няма импичмент? До такава ли степен на американците не им пука. Тръмп граби народа, харчи милиарди, губи скъпа техника, а сам забогатява, като спекулира на борсите.

    08:09 04.03.2026