Иранският посланик в Москва: Военните престъпници, отговорни за смъртта на 165 момичета, ще бъдат наказани

4 Март, 2026 06:51 1 598 21

Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей е пример за подбуждане към религиозна омраза, смята дипломатът

Иранският посланик в Москва: Военните престъпници, отговорни за смъртта на 165 момичета, ще бъдат наказани - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военните престъпници, отговорни за смъртта на 165 момичета в Иран, ще бъдат наказани. Това заяви за ТАСС посланикът на Иран в Русия Казем Джалали.

Американската и израелската агресия срещу Иран не е просто мимолетно напрежение, а сериозна заплаха за регионалната стабилност.

Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей е пример за подбуждане към религиозна омраза, каза той.

Иран има право да отговори на САЩ и Израел съгласно член 51 от Устава на ООН, подчерта посланикът. И отбеляза, че Международните институции са бездействащи в ситуацията около Иран, заяви посланикът на страната в Русия Казем Джалали.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    3 20 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.
    Как мислите Путин с какво е платил за Шахедите ?

    Коментиран от #6, #14

    06:54 04.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    27 6 Отговор
    Президентът Путин ще помогне на древния мъдър ирански народ в борбата му срещу световния терор и западния империализъм. Очертава се трибунал за световните терористи Натаняху и Тръмп!

    06:54 04.03.2026

  • 4 Сесесере

    7 32 Отговор
    Те международните институции са бездействащи и за Украйна ! Чалмарите си намериха майстора, следващи са Русия, корейския толуп и китайците !

    Коментиран от #7

    06:55 04.03.2026

  • 5 Ъхъъъъ

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    Да да точно така.
    Сама,че в иранския съд присъдата ще бъде разтрер или атентат

    06:56 04.03.2026

  • 6 Паважо

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ако Иран имаха ядрено оръжие, овъглените кости на Сатаняхуто вече щяха да са запечатани в стъкленобетонен саркофаг на 100 метра под радиоактивната пустиня.

    06:57 04.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 О Не Не

    21 7 Отговор
    Действайте Иран!

    Нека светът види, че сме все още в средновековието по отношение на международното право!

    Нека светът види, че всички сме заложници на една-две държави!

    Бийте се за Вашето право, като се биете за правото на цялото човечество.

    Коментиран от #15

    06:58 04.03.2026

  • 9 Вафла

    9 5 Отговор
    А иранският посланик в САЩ кво каза?

    Коментиран от #20

    06:58 04.03.2026

  • 10 Хм...

    12 3 Отговор
    Какво се случи та да се престраши мимето да спомене за убитите момиченца?

    Коментиран от #12

    07:18 04.03.2026

  • 11 Брадати момичета

    6 15 Отговор
    Вече ги видяхме тия ирански момичета. Бях чувал, че имат мустаци иранките, но тия бяха с две педи бради.

    07:20 04.03.2026

  • 12 Кончита Вурст

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Ирански Кончити Вурстчета....

    07:21 04.03.2026

  • 13 Ърнест Хемингуей

    12 1 Отговор
    Можеш да унищожиш човека, но не можеш да го победиш

    Коментиран от #16

    07:22 04.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ха ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "О Не Не":

    Аде пак друг да действа, а ти от дивана да гледаш америкапски филми.


    Грабвай чемодана и отивай да биеш укри, израелци, американци, англо-сакси!

    07:23 04.03.2026

  • 16 Ърнест Хемингуей

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ърнест Хемингуей":

    За Кого Бие Камбаната ? - за всички нас. Настана Време Разделно

    07:24 04.03.2026

  • 17 Лъжливите брадати ирански псета

    4 13 Отговор
    Тея момичета бяха 30, увеличиха ги на 60, после - 100, а сега стана 165. Сигур до довечера ще надхвърлят 200 ..

    07:25 04.03.2026

  • 18 Хаха

    4 6 Отговор
    Ня тея нещо като не им изнася, го обръщат на "религиозна омраза".
    Примитивни неандерталци.

    Коментиран от #19, #21

    07:35 04.03.2026

  • 19 Също,като Шиши...!

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Видя,че губи избиратели и почва под краката си и размаха мухлясалата етническа карта ...!

    07:50 04.03.2026

  • 20 Ти пък...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вафла":

    Тоя не е важен!
    Важно е какво казва по въпроса нашата многоуважаема... външна баба...!

    07:52 04.03.2026

  • 21 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Те и малтретираните иранци от протестите атлантистите ги изкараха от 300 на 3,000 на 30,000

    08:23 04.03.2026

