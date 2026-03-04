Иранският посланик в Москва: Военните престъпници, отговорни за смъртта на 165 момичета, ще бъдат наказани

Военните престъпници, отговорни за смъртта на 165 момичета в Иран, ще бъдат наказани. Това заяви за ТАСС посланикът на Иран в Русия Казем Джалали.
Американската и израелската агресия срещу Иран не е просто мимолетно напрежение, а сериозна заплаха за регионалната стабилност.
Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей е пример за подбуждане към религиозна омраза, каза той.
Иран има право да отговори на САЩ и Израел съгласно член 51 от Устава на ООН, подчерта посланикът. И отбеляза, че Международните институции са бездействащи в ситуацията около Иран, заяви посланикът на страната в Русия Казем Джалали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
Как мислите Путин с какво е платил за Шахедите ?
Коментиран от #6, #14
06:54 04.03.2026
3 Данко Харсъзина
06:54 04.03.2026
4 Сесесере
Коментиран от #7
06:55 04.03.2026
5 Ъхъъъъ
До коментар #1 от "Казанлъшкия":Да да точно така.
Сама,че в иранския съд присъдата ще бъде разтрер или атентат
06:56 04.03.2026
6 Паважо
До коментар #2 от "Шопо":Ако Иран имаха ядрено оръжие, овъглените кости на Сатаняхуто вече щяха да са запечатани в стъкленобетонен саркофаг на 100 метра под радиоактивната пустиня.
06:57 04.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 О Не Не
Нека светът види, че сме все още в средновековието по отношение на международното право!
Нека светът види, че всички сме заложници на една-две държави!
Бийте се за Вашето право, като се биете за правото на цялото човечество.
Коментиран от #15
06:58 04.03.2026
9 Вафла
Коментиран от #20
06:58 04.03.2026
10 Хм...
Коментиран от #12
07:18 04.03.2026
11 Брадати момичета
07:20 04.03.2026
12 Кончита Вурст
До коментар #10 от "Хм...":Ирански Кончити Вурстчета....
07:21 04.03.2026
13 Ърнест Хемингуей
Коментиран от #16
07:22 04.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "О Не Не":Аде пак друг да действа, а ти от дивана да гледаш америкапски филми.
Грабвай чемодана и отивай да биеш укри, израелци, американци, англо-сакси!
07:23 04.03.2026
16 Ърнест Хемингуей
До коментар #13 от "Ърнест Хемингуей":За Кого Бие Камбаната ? - за всички нас. Настана Време Разделно
07:24 04.03.2026
17 Лъжливите брадати ирански псета
07:25 04.03.2026
18 Хаха
Примитивни неандерталци.
Коментиран от #19, #21
07:35 04.03.2026
19 Също,като Шиши...!
До коментар #18 от "Хаха":Видя,че губи избиратели и почва под краката си и размаха мухлясалата етническа карта ...!
07:50 04.03.2026
20 Ти пък...?!
До коментар #9 от "Вафла":Тоя не е важен!
Важно е какво казва по въпроса нашата многоуважаема... външна баба...!
07:52 04.03.2026
21 Ха Ха
До коментар #18 от "Хаха":Те и малтретираните иранци от протестите атлантистите ги изкараха от 300 на 3,000 на 30,000
08:23 04.03.2026