Военните престъпници, отговорни за смъртта на 165 момичета в Иран, ще бъдат наказани. Това заяви за ТАСС посланикът на Иран в Русия Казем Джалали.

Американската и израелската агресия срещу Иран не е просто мимолетно напрежение, а сериозна заплаха за регионалната стабилност.

Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей е пример за подбуждане към религиозна омраза, каза той.

Иран има право да отговори на САЩ и Израел съгласно член 51 от Устава на ООН, подчерта посланикът. И отбеляза, че Международните институции са бездействащи в ситуацията около Иран, заяви посланикът на страната в Русия Казем Джалали.