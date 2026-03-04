Иран порази офис на ЦРУ в Саудитска Арабия

Офис на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) в посолството на САЩ в Саудитска Арабия беше ударен от предполагаем ирански дрон.

Това разкри "Ройтерс". Агенцията цитира свои източници.

ЦРУ отказа коментар.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия свалиха девет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на кралството, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Рияд е готов да предприеме всички мерки, за да гарантира сигурността на страната. Това става ясно от изявление на саудитското правителство.

Два ирански дрона удариха американското посолство в саудитската столица Рияд в понеделник. Според The Washington Post единият от тях е ударил сграда на ЦРУ в комплекса на посолството.

И американското, и саудитското правителство потвърдиха атаката, макар че никое от двете не потвърди, че сградата на ЦРУ е била ударена.

Държавният департамент съобщи, че сградата на дипломатическата мисия е претърпяла „структурни щети“ и че персоналът на посолството трябва да „продължи да се укрива на място“.