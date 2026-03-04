Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран порази офис на ЦРУ в Саудитска Арабия

Иран порази офис на ЦРУ в Саудитска Арабия

4 Март, 2026 05:57 683 9

  • цру-
  • офис-
  • станция-
  • рияд-
  • ирански дрон

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия свалиха девет дрона

Иран порази офис на ЦРУ в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Офис на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) в посолството на САЩ в Саудитска Арабия беше ударен от предполагаем ирански дрон.

Това разкри "Ройтерс". Агенцията цитира свои източници.

ЦРУ отказа коментар.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия свалиха девет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на кралството, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Рияд е готов да предприеме всички мерки, за да гарантира сигурността на страната. Това става ясно от изявление на саудитското правителство.

Два ирански дрона удариха американското посолство в саудитската столица Рияд в понеделник. Според The Washington Post единият от тях е ударил сграда на ЦРУ в комплекса на посолството.

И американското, и саудитското правителство потвърдиха атаката, макар че никое от двете не потвърди, че сградата на ЦРУ е била ударена.

Държавният департамент съобщи, че сградата на дипломатическата мисия е претърпяла „структурни щети“ и че персоналът на посолството трябва да „продължи да се укрива на място“.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 На късмет е!

    10 0 Отговор
    Дано още много офиси на ЦРУ и МОСАД бъдат изпарени. Да си научат урока веднъж завинаги. Заразно зло се бори само с божествен огън, като Содом и Гомора!

    06:08 04.03.2026

  • 3 българина

    7 0 Отговор
    и какво правят цру в са? нека думнат и този във франкфурт! вън америка от всякъде! да се прибират в скапанат си кочина!

    06:09 04.03.2026

  • 5 Бреее

    1 3 Отговор
    За счупен прозорец цяла статия. Ако се пореже посланика и книга ще публикуват.

    06:12 04.03.2026

  • 6 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    ова не може да бъде, дончо каза, че всичко в Иран е разрушено. Нямат и ракети.

    06:13 04.03.2026

  • 7 доню бизнесменчето

    3 0 Отговор
    Тръмп обещава да ескортира танкери през Ормузкия проток на "разумна цена"

    Коментиран от #8

    06:16 04.03.2026

  • 8 геюропа на сухо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "доню бизнесменчето":

    Според публикуваните данни на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), до момента около десет танкера са били потопени.

    06:18 04.03.2026

  • 9 и още "демокрация" иде

    0 0 Отговор
    Американското командване обяви началото на нова военна операция. Този път говорим за действията на американските специални части в Южна Америка, а именно в Еквадор.

    06:24 04.03.2026