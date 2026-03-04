Иран вече е ударил 10 танкера и държи под пълен контрол Ормузкия проток, съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция .

Експлозия е станала близо до търговски кораб край бреговете на Оман, съобщи Координационният център за морска търговия на кралския флот.

Военното командване на Бахрейн съобщи за прехващане на 74 ракети и 92 дрона, изстреляни от иранска територия от 28 февруари насам.

В отговор на атаката на САЩ Иран е изстрелял повече от 500 ракети и 2000 безпилотни летателни апарата, а в Персийския залив не е останал нито един ирански кораб, съобщи CENTCOM.

Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че от началото на операцията са унищожени 17 ирански кораба.

Над 50 000 американски войници, 200 изтребителя и два самолетоносача участват в операцията срещу Иран, а САЩ са нанесли удари по 2000 цели в Иран от началото на операцията, допълниха от CENTCOM.