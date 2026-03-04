Иран вече е ударил 10 танкера и държи под пълен контрол Ормузкия проток, съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция .
Експлозия е станала близо до търговски кораб край бреговете на Оман, съобщи Координационният център за морска търговия на кралския флот.
Военното командване на Бахрейн съобщи за прехващане на 74 ракети и 92 дрона, изстреляни от иранска територия от 28 февруари насам.
В отговор на атаката на САЩ Иран е изстрелял повече от 500 ракети и 2000 безпилотни летателни апарата, а в Персийския залив не е останал нито един ирански кораб, съобщи CENTCOM.
Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че от началото на операцията са унищожени 17 ирански кораба.
Над 50 000 американски войници, 200 изтребителя и два самолетоносача участват в операцията срещу Иран, а САЩ са нанесли удари по 2000 цели в Иран от началото на операцията, допълниха от CENTCOM.
06:43 04.03.2026
Коментиран от #14
06:43 04.03.2026
Коментиран от #11
06:45 04.03.2026
Коментиран от #16
06:48 04.03.2026
06:48 04.03.2026
Който разпространява фашистка пропаганда нали знаете какво го очаква?
Коментиран от #18
06:52 04.03.2026
07:19 04.03.2026
07:30 04.03.2026
До коментар #2 от "Шопо":Аз си купих дачия ама то се зачита
07:31 04.03.2026
07:32 04.03.2026
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Какво е това ст. бе?
Коментиран от #19
07:34 04.03.2026
Саудитите имат нефтопровод От залива до червено море. От там през Суецкия канал и аденския залив са в Средиземно море или индийския океан .
Така че да си блокират колкото могат
07:39 04.03.2026
До коментар #9 от "Дик диверсанта":краварския позор в Иран!
07:52 04.03.2026
08:17 04.03.2026