Иран вече е ударил 10 танкера и държи под пълен контрол Ормузкия проток

4 Март, 2026 06:41 3 068 20

От началото на операцията са унищожени 17 ирански кораба

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова

Иран вече е ударил 10 танкера и държи под пълен контрол Ормузкия проток, съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция .

Експлозия е станала близо до търговски кораб край бреговете на Оман, съобщи Координационният център за морска търговия на кралския флот.

Военното командване на Бахрейн съобщи за прехващане на 74 ракети и 92 дрона, изстреляни от иранска територия от 28 февруари насам.

В отговор на атаката на САЩ Иран е изстрелял повече от 500 ракети и 2000 безпилотни летателни апарата, а в Персийския залив не е останал нито един ирански кораб, съобщи CENTCOM.

Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че от началото на операцията са унищожени 17 ирански кораба.

Над 50 000 американски войници, 200 изтребителя и два самолетоносача участват в операцията срещу Иран, а САЩ са нанесли удари по 2000 цели в Иран от началото на операцията, допълниха от CENTCOM.


  • 1 Пустиня(к)

    43 1 Отговор
    Е, едноухия тогава кво е унищожил?!?

    06:43 04.03.2026

  • 2 Шопо

    53 4 Отговор
    Цената на петрола ще се качи, купувайте магарета и каруци докато още има

    Коментиран от #14

    06:43 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хохо Бохо

    47 9 Отговор
    Руснаците на третия ден бяха в Буча. Тези некадърници до къде са,? Колко километра превзеха?

    Коментиран от #11

    06:45 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    36 5 Отговор
    Бензина вече се дигна с 20 Ст на литър.

    Коментиран от #16

    06:48 04.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    51 8 Отговор
    Цените на суровия петрол хвърчат към небето следвани от цените на газа. Само импичмънт и справедливия съд за оранжевата деменция ще отърват света от глобалната криза. Същото и за шефа му терорист Натаняху. Големите терористи създават най-големи световни проблеми!

    06:48 04.03.2026

  • 9 Дик диверсанта

    6 47 Отговор
    Корпусът на гвардейците са същите пропагандатори като маша алкохоличката, симонян и други орки.
    Който разпространява фашистка пропаганда нали знаете какво го очаква?

    Коментиран от #18

    06:52 04.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гошо

    28 2 Отговор
    Този път щя ядете дебелата тояга!За евреите говорим

    07:19 04.03.2026

  • 13 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Айде народе само 5 евро нафтата, топла топла, който разбира тук се спира...

    07:30 04.03.2026

  • 14 Герп боклуци

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Аз си купих дачия ама то се зачита

    07:31 04.03.2026

  • 15 Агата

    13 0 Отговор
    Неразбирам от петрол,но ви препоръчвам да хапнем вкусна риба която се храни с петрол около потъналите кораби.Мисля,че потъването на толкова кораба и ракети,дронове допринасят мнооого за екологията.Яжте риба от региона….

    07:32 04.03.2026

  • 16 Семейство Свинсънс

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Какво е това ст. бе?

    Коментиран от #19

    07:34 04.03.2026

  • 17 Кирил

    1 17 Отговор
    Иран блокира собствения си нефт.
    Саудитите имат нефтопровод От залива до червено море. От там през Суецкия канал и аденския залив са в Средиземно море или индийския океан .
    Така че да си блокират колкото могат

    07:39 04.03.2026

  • 18 Няма край

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    краварския позор в Иран!

    07:52 04.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да така е лошото е че са Руски

    0 0 Отговор
    Френдли Файер

    08:17 04.03.2026

