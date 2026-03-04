Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ЦРУ планира да въоръжи кюрдите в Иран срещу режима на аятоласите

ЦРУ планира да въоръжи кюрдите в Иран срещу режима на аятоласите

4 Март, 2026 06:35 1 685 46

  • цру-
  • тръмп-
  • иран-
  • кюрди

Засега тази информация не е потвърдена от правителството на САЩ

ЦРУ планира да въоръжи кюрдите в Иран срещу режима на аятоласите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централното разузнавателно управление на САЩ планира да достави оръжие на кюрдските милиции в Западен Иран с цел да ги въвлече в антиправителствени протести, съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.

Вашингтон иска кюрдските сили да влязат в бой с иранските сили за сигурност през следващите дни като част от по-широк план за дестабилизиране на страната.

Според източници кюрдските сили ще разчитат на военна подкрепа от Съединените щати и Израел по време на боевете.

CNN твърди, че президентът на САЩ вече е провел телефонни разговори с кюрдските лидери в Ирак относно подкрепата им за плановете за въоръжаване на иранските кюрди.

Базираният в Иракски Кюрдистан Патриотичен съюз на Кюрдистан (ПСК) заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е свързал по телефона с лидера на движението Бафел Талабани, за да обсъди с него следващите стъпки от войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Засега тази информация не е потвърдена от правителството на САЩ, германската новинарска агенция.

Американски медии съобщиха, че ден след начало на ударите по Ислямската република Тръмп е разговарял и с кюрдския лидер Масуд Барзани. Според в. "Уолстрийт джърнъл" президентът на САЩ обмисля възможността да подкрепи базирани в Ирак кюрдски формирования да се сражават срещу ръководството на Иран.

Иракските кюрди са разположили голям брой свои бойци по границата с Ислямската република и поддържат връзки с кюрдското малцинство в Иран. Кюрдите, които са общо около 30 млн., населяват области в Ирак, Иран, Сирия и Турция. Десетилетия наред де се опитват да създадат собствена държава.

Ако правителството на Ислямската република падне, кюрдите биха могли да получат повече права в Иран. Не е ясно обаче какъв принос биха могли да имат в борбата срещу иранския режим и какво биха поискали от американското правителство в замяна, отбелязва ДПА.

Автономният регион Иракски Кюрдистан е създаден след отстраняването на Саддам Хюсеин през 2003 г.

Кюрдските милиции вече бяха важен съюзник на САЩ в борбата срещу терористичната групировка "Ислямска държава" в Ирак и Сирия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    39 3 Отговор
    Време е да има военни действия в краварника

    06:39 04.03.2026

  • 2 Шопо

    40 3 Отговор
    Ердоган дали е съгласен

    06:41 04.03.2026

  • 3 Софиянец

    45 3 Отговор
    Краварския позор бележи ново дъно 🤭 Иранците ги унижиха пред цял свят, тръмпака е в тотална истерия, аххахахха

    06:41 04.03.2026

  • 4 Пустиня(к)

    36 1 Отговор
    Като секи път. Друг да вади кестените. Он и баце така праи, де.

    06:41 04.03.2026

  • 5 Краварите

    37 3 Отговор
    вият на умряло, скоро и евреите ще лапат банани.

    06:41 04.03.2026

  • 6 горски

    37 3 Отговор
    Кюрдите бяха използвани и после захвърлени в Сирия пак от ЦРУ.Не са много с ума си,а и Турция ще гледа ей така и ще кърши ръце,понеже тя ще е следващата цел на юдеите...

    Коментиран от #16

    06:43 04.03.2026

  • 7 стоян георгиев

    33 3 Отговор
    Аре бе рижав, пускай сухопътна операция, ама си поръчай повчко чували и хладилни камиони 😂 щото Иран няма да ти съхранява труповете, както Русия съхранява на бандеровците

    06:43 04.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    36 2 Отговор
    Голяма греда с Техеран за два дни. Иранците са велик народ с велики лидери! Поклон до земи!

    Коментиран от #15, #32

    06:44 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хохо Бохо

    21 1 Отговор
    Като в Афганистан ли? Там бая са у а каха

    06:49 04.03.2026

  • 11 българина

    15 2 Отговор
    ами русия да въоръжи противниците на мага

    Коментиран от #21

    06:52 04.03.2026

  • 12 българина

    23 3 Отговор
    няма израел няма войни

    06:52 04.03.2026

  • 13 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    19 3 Отговор
    Иран не е Ирак или Сирия

    Коментиран от #19

    06:55 04.03.2026

  • 14 Казанлъшкия

    19 1 Отговор
    Явно Тръмп се чуди как да се измъкне от безизходицата чист и да прикрие от медиите в САЩ,че върви към провал. А после п...фила Тръмпи ще бъде съден.

    06:56 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Казанлъшкия

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "горски":

    Да бе,да, ще нападат Турция. Откъде накъде?

    Коментиран от #39

    06:57 04.03.2026

  • 17 Още една прокси война

    21 2 Отговор
    Както в Украйна, някой друг да им свърши мръсната работа! Тръмп обаче яко ще духа супата на междинните избори! Повечто в САЩ са му бесни, че вместо да спре безкрайните войни на Израел, той им се поддаде по най-глупавият начин.

    06:59 04.03.2026

  • 18 Пенчо

    20 1 Отговор
    Поредната "миротворческа" операция със въоръжаване! Поредната идиотщина!

    Коментиран от #20

    06:59 04.03.2026

  • 19 Хо ха

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА":

    Персите са ги били и макетата и арабелите и турците.
    Сега ги бият мексиканците, които са 2/3 от америчката армия.

    06:59 04.03.2026

  • 20 Освобождение по руски

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Пенчо":

    Няма само руснаците да асвабаждават. Американците се учат бързо. Талантлив народ.

    07:01 04.03.2026

  • 21 МАГА е вече срещу Тръмп

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "българина":

    Няма нужда! Самите МАГА са бесни на Тръмп и сега масово ще му сложат прът в колелата като гласуват за демократи за да се карат с републиканците и да не може да прокарва решения.

    07:01 04.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така Така

    11 1 Отговор
    Тя Турция това и чака да ги види къде са после ще ги почисти те са си племе терористи и продажници

    07:03 04.03.2026

  • 26 мдаа

    1 9 Отговор
    Б 52 пристигнаха.

    07:04 04.03.2026

  • 27 Вятърът на промяната

    3 14 Отговор
    С помощ отвътре става много по лесно и безболезнено! Всички диктатори на дpъвника! Съгласни ли сте? Всеки добър и нормален човек е съгласен с мен!

    Коментиран от #34, #46

    07:06 04.03.2026

  • 28 Иво Инджев

    19 0 Отговор
    А бе напишете нещо за украйне, не забравяте Зеля 🥲

    Коментиран от #33

    07:06 04.03.2026

  • 29 от такова страхливо и подло

    13 0 Отговор
    Племе не се очаква нищо хубаво. Да гният в ада тези мръсни педофили и терористи!!!!!

    07:11 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Професор Герджиков

    8 1 Отговор
    Американският народ е въоръжен достатъчно ,само някой трябва да запали искрата на борба срещу циоглобалистите .

    07:13 04.03.2026

  • 32 Пръчат

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Абе гъpбушкo, за да направиш поклон до земи, трябва да си изправен, а не с такава лакейски приведена стойка! Всички кoпейки се кланяте на разни диктaтори и ненopмалници до земи, защото сте култивирали робска психика!

    Коментиран от #35

    07:13 04.03.2026

  • 33 Украйна беше засенчена

    15 1 Отговор

    До коментар #28 от "Иво Инджев":

    Прихващащите ракети на САЩ ще свършат до няколко седмици. Зелю да се оправя със самоделни прашки.

    07:14 04.03.2026

  • 34 За беля.Зъл😂😂😂

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Вятърът на промяната":

    Що реши че си добър и нормален 🤣🤣🤣

    07:14 04.03.2026

  • 35 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пръчат":

    Ти па можеш на оня моя да се кланяш ,щото е класи над вас .

    07:16 04.03.2026

  • 36 китайски балон

    17 0 Отговор
    Така САЩ създадоха талибаните и после се биеха за места по колесниците!

    07:16 04.03.2026

  • 37 Бесен - Язовец

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    Засега има към 600 пакета материал в насипно състояние ,от такива които са се описвали като патриоти .

    07:17 04.03.2026

  • 38 По въпроса?

    10 0 Отговор
    А Ердоган какво мисли по въпроса?

    07:19 04.03.2026

  • 39 О Густо Майна Филибето

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Казанлъшкия":

    Казанлъшки лап пай казънлъшки понички и не философствай !

    07:21 04.03.2026

  • 40 Госあ

    9 1 Отговор
    така действат жидосаксите, въоръжават и създават терористични организации

    07:30 04.03.2026

  • 41 Хмм

    7 0 Отговор
    като в Сирия, използваха ги срещу Асад, сега ги избиват тези, с които се съюзиха.

    07:39 04.03.2026

  • 42 Гандалф

    7 0 Отговор
    А помните ли, че едно време цру въоръжаваше афганистанските талибани срещу тогавашния СССР...А после талибаните със същите оръжия се обърнаха срещу американските си господари..

    07:46 04.03.2026

  • 43 Хмм

    2 0 Отговор
    пушечно месо

    08:02 04.03.2026

  • 44 Оги

    0 4 Отговор
    Мислехме си, че като думнем оня брадатия и иранският народ ще ликува и ще вземе свободата си. Но уви, оказа се, че искат да са роби. Заслужават си съдбата да живеят в религиозна диктатура и да ги трепят по улиците. Американците могат да се изтеглят и да ги оставят да се оправят.

    08:07 04.03.2026

  • 45 Само това чакат кюрдите в Турция,

    2 0 Отговор
    ще стане напечено за Ердоган!

    08:10 04.03.2026

  • 46 Как ти се струва името на освободителя

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Вятърът на промяната":

    Бафел Талабани? Много демократично ще да е. Голям мозък си.

    08:13 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания