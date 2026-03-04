ЦРУ планира да въоръжи кюрдите в Иран срещу режима на аятоласите

Централното разузнавателно управление на САЩ планира да достави оръжие на кюрдските милиции в Западен Иран с цел да ги въвлече в антиправителствени протести, съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.
Вашингтон иска кюрдските сили да влязат в бой с иранските сили за сигурност през следващите дни като част от по-широк план за дестабилизиране на страната.
Според източници кюрдските сили ще разчитат на военна подкрепа от Съединените щати и Израел по време на боевете.
CNN твърди, че президентът на САЩ вече е провел телефонни разговори с кюрдските лидери в Ирак относно подкрепата им за плановете за въоръжаване на иранските кюрди.
Базираният в Иракски Кюрдистан Патриотичен съюз на Кюрдистан (ПСК) заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е свързал по телефона с лидера на движението Бафел Талабани, за да обсъди с него следващите стъпки от войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Засега тази информация не е потвърдена от правителството на САЩ, германската новинарска агенция.
Американски медии съобщиха, че ден след начало на ударите по Ислямската република Тръмп е разговарял и с кюрдския лидер Масуд Барзани. Според в. "Уолстрийт джърнъл" президентът на САЩ обмисля възможността да подкрепи базирани в Ирак кюрдски формирования да се сражават срещу ръководството на Иран.
Иракските кюрди са разположили голям брой свои бойци по границата с Ислямската република и поддържат връзки с кюрдското малцинство в Иран. Кюрдите, които са общо около 30 млн., населяват области в Ирак, Иран, Сирия и Турция. Десетилетия наред де се опитват да създадат собствена държава.
Ако правителството на Ислямската република падне, кюрдите биха могли да получат повече права в Иран. Не е ясно обаче какъв принос биха могли да имат в борбата срещу иранския режим и какво биха поискали от американското правителство в замяна, отбелязва ДПА.
Автономният регион Иракски Кюрдистан е създаден след отстраняването на Саддам Хюсеин през 2003 г.
Кюрдските милиции вече бяха важен съюзник на САЩ в борбата срещу терористичната групировка "Ислямска държава" в Ирак и Сирия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъ
06:39 04.03.2026
2 Шопо
06:41 04.03.2026
3 Софиянец
06:41 04.03.2026
4 Пустиня(к)
06:41 04.03.2026
5 Краварите
06:41 04.03.2026
6 горски
Коментиран от #16
06:43 04.03.2026
7 стоян георгиев
06:43 04.03.2026
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #32
06:44 04.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хохо Бохо
06:49 04.03.2026
11 българина
Коментиран от #21
06:52 04.03.2026
12 българина
06:52 04.03.2026
13 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
Коментиран от #19
06:55 04.03.2026
14 Казанлъшкия
06:56 04.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Казанлъшкия
До коментар #6 от "горски":Да бе,да, ще нападат Турция. Откъде накъде?
Коментиран от #39
06:57 04.03.2026
17 Още една прокси война
06:59 04.03.2026
18 Пенчо
Коментиран от #20
06:59 04.03.2026
19 Хо ха
До коментар #13 от "ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА":Персите са ги били и макетата и арабелите и турците.
Сега ги бият мексиканците, които са 2/3 от америчката армия.
06:59 04.03.2026
20 Освобождение по руски
До коментар #18 от "Пенчо":Няма само руснаците да асвабаждават. Американците се учат бързо. Талантлив народ.
07:01 04.03.2026
21 МАГА е вече срещу Тръмп
До коментар #11 от "българина":Няма нужда! Самите МАГА са бесни на Тръмп и сега масово ще му сложат прът в колелата като гласуват за демократи за да се карат с републиканците и да не може да прокарва решения.
07:01 04.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така Така
07:03 04.03.2026
26 мдаа
07:04 04.03.2026
27 Вятърът на промяната
Коментиран от #34, #46
07:06 04.03.2026
28 Иво Инджев
Коментиран от #33
07:06 04.03.2026
29 от такова страхливо и подло
07:11 04.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Професор Герджиков
07:13 04.03.2026
32 Пръчат
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Абе гъpбушкo, за да направиш поклон до земи, трябва да си изправен, а не с такава лакейски приведена стойка! Всички кoпейки се кланяте на разни диктaтори и ненopмалници до земи, защото сте култивирали робска психика!
Коментиран от #35
07:13 04.03.2026
33 Украйна беше засенчена
До коментар #28 от "Иво Инджев":Прихващащите ракети на САЩ ще свършат до няколко седмици. Зелю да се оправя със самоделни прашки.
07:14 04.03.2026
34 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #27 от "Вятърът на промяната":Що реши че си добър и нормален 🤣🤣🤣
07:14 04.03.2026
35 оня с х.я
До коментар #32 от "Пръчат":Ти па можеш на оня моя да се кланяш ,щото е класи над вас .
07:16 04.03.2026
36 китайски балон
07:16 04.03.2026
37 Бесен - Язовец
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":Засега има към 600 пакета материал в насипно състояние ,от такива които са се описвали като патриоти .
07:17 04.03.2026
38 По въпроса?
07:19 04.03.2026
39 О Густо Майна Филибето
До коментар #16 от "Казанлъшкия":Казанлъшки лап пай казънлъшки понички и не философствай !
07:21 04.03.2026
40 Госあ
07:30 04.03.2026
41 Хмм
07:39 04.03.2026
42 Гандалф
07:46 04.03.2026
43 Хмм
08:02 04.03.2026
44 Оги
08:07 04.03.2026
45 Само това чакат кюрдите в Турция,
08:10 04.03.2026
46 Как ти се струва името на освободителя
До коментар #27 от "Вятърът на промяната":Бафел Талабани? Много демократично ще да е. Голям мозък си.
08:13 04.03.2026