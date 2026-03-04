ЦРУ планира да въоръжи кюрдите в Иран срещу режима на аятоласите

Централното разузнавателно управление на САЩ планира да достави оръжие на кюрдските милиции в Западен Иран с цел да ги въвлече в антиправителствени протести, съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.

Вашингтон иска кюрдските сили да влязат в бой с иранските сили за сигурност през следващите дни като част от по-широк план за дестабилизиране на страната.

Според източници кюрдските сили ще разчитат на военна подкрепа от Съединените щати и Израел по време на боевете.

CNN твърди, че президентът на САЩ вече е провел телефонни разговори с кюрдските лидери в Ирак относно подкрепата им за плановете за въоръжаване на иранските кюрди.

Базираният в Иракски Кюрдистан Патриотичен съюз на Кюрдистан (ПСК) заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е свързал по телефона с лидера на движението Бафел Талабани, за да обсъди с него следващите стъпки от войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Засега тази информация не е потвърдена от правителството на САЩ, германската новинарска агенция.

Американски медии съобщиха, че ден след начало на ударите по Ислямската република Тръмп е разговарял и с кюрдския лидер Масуд Барзани. Според в. "Уолстрийт джърнъл" президентът на САЩ обмисля възможността да подкрепи базирани в Ирак кюрдски формирования да се сражават срещу ръководството на Иран.

Иракските кюрди са разположили голям брой свои бойци по границата с Ислямската република и поддържат връзки с кюрдското малцинство в Иран. Кюрдите, които са общо около 30 млн., населяват области в Ирак, Иран, Сирия и Турция. Десетилетия наред де се опитват да създадат собствена държава.

Ако правителството на Ислямската република падне, кюрдите биха могли да получат повече права в Иран. Не е ясно обаче какъв принос биха могли да имат в борбата срещу иранския режим и какво биха поискали от американското правителство в замяна, отбелязва ДПА.

Автономният регион Иракски Кюрдистан е създаден след отстраняването на Саддам Хюсеин през 2003 г.

Кюрдските милиции вече бяха важен съюзник на САЩ в борбата срещу терористичната групировка "Ислямска държава" в Ирак и Сирия.