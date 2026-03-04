Новини
Кристен Бел отрече, че ще получи хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4

Кристен Бел отрече, че ще получи хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4

4 Март, 2026 07:18

"Някой си измисля разни неща“, коментира актрисата

Кристен Бел отрече, че ще получи хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4 - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Кристен Бел категорично отрече информациите, че ще получи внушителните 60 милиона долара за участието си в „Замръзналото кралство 3“ и „Замръзналото кралство 4“, пише edna.bg.

„Това е абсурдно. Някой си измисля разни неща“, коментира тя пред Entertainment Tonight по повод гръмките заглавия.

Бел обаче не крие, че е щастлива да бъде част от изключително успешния франчайз.

„Щастлива ли съм, че имам тази работа и че се заплаща добре? Да! Много съм благодарна и бих го правила до края на живота си, ако ме искат“, призна актрисата с типичното си чувство за хумор и самоирония.

„Замръзналото кралство 3“ се очаква да излезе по кината през 2027 г., а дотогава Кристен се радва на подкрепата на най-важните хора в живота си – съпруга си Дакс Шепард и двете им дъщери.

„Имам невероятна подкрепа. Съпругът ми и децата ми много подкрепят моите мечти, а аз – техните“, сподели тя.

Явно, дори без 60 милиона в сметката, Кристен Бел остава една от най-обичаните и земни звезди в Холивуд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ристю

    2 0 Отговор
    Ама тая защо е плоска,като дЪска?!

    07:22 04.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    Милф, та дрънка!

    07:22 04.03.2026