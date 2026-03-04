Последен ден за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК

Днес е последният възможен ден за регистрация на партиите и коалициите, които желаят да участват на изборите през април, припомнят от Нова телевизия.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г., до 17:00 ч. вчера. Това съобщиха от ЦИК във Фейсбук, предават от БТА.

Формациите, които са подали документи, са коалиция "Моя България", коалиция ГЕРБ-СДС, партия "Съпротива", партия "Има такъв народ", партия "Народна партия истината и само истината", партия "Възраждане", партия "Величие", коалиция "Трети март", партия "Национално движение Непокорна България", партия "Партия на зелените", коалиция "Синя България", партия "Пряка демокрация", коалиция "БСП - Обединена левица", партия "Движение за права и свободи", коалиция "Прогресивна България", партия "България може", коалиция "Алианс за права и свободи", коалиция "Вън от ЕС и НАТО", партия "Правото", коалиция "Сияние", партия "Нация" и коалиция "Антикорупционен блок".