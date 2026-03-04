Новини
Последен ден за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК

4 Март, 2026 07:13 599 6

До 17 часа вчера дванадесет партии и десет коалиции са подали документи за регистрация за изборите през април

Днес е последният възможен ден за регистрация на партиите и коалициите, които желаят да участват на изборите през април, припомнят от Нова телевизия.
В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г., до 17:00 ч. вчера. Това съобщиха от ЦИК във Фейсбук, предават от БТА.

Формациите, които са подали документи, са коалиция "Моя България", коалиция ГЕРБ-СДС, партия "Съпротива", партия "Има такъв народ", партия "Народна партия истината и само истината", партия "Възраждане", партия "Величие", коалиция "Трети март", партия "Национално движение Непокорна България", партия "Партия на зелените", коалиция "Синя България", партия "Пряка демокрация", коалиция "БСП - Обединена левица", партия "Движение за права и свободи", коалиция "Прогресивна България", партия "България може", коалиция "Алианс за права и свободи", коалиция "Вън от ЕС и НАТО", партия "Правото", коалиция "Сияние", партия "Нация" и коалиция "Антикорупционен блок".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЦИК

    8 0 Отговор
    Една паразитна комисия с много заплатополучатели

    07:16 04.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Педocектaта с лами ППДБ тия път ще прави избори стяхно MВP и служби.

    07:19 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 щок

    2 0 Отговор
    ЦвИК

    07:20 04.03.2026

  • 5 хаберих

    4 0 Отговор
    Жена влиза в кухнята и вижда, че мъжът й дебне нещо с навит вестник в ръка.
    - Какво правиш? - пита го тя.
    - На лов съм за мухи. - отвръща й той.
    - И удари ли нещо?
    - Две женски и една мъжка!
    - Е, как пък ги разпозна? - учудва се жената.
    - Двете бяха върху телефона, а едната върху кутийката с бира.

    07:25 04.03.2026

  • 6 Оня с коня

    2 0 Отговор
    Що го няма МЕЧ?

    07:36 04.03.2026

