Вашингтон разреши частична евакуация на персонал от посолството в Кипър

Вашингтон разреши частична евакуация на персонал от посолството в Кипър

4 Март, 2026 09:24 559 3

Повишено ниво на риск заради напрежението в региона

Държавният департамент на САЩ е дал разрешение част от служителите на американското посолство в Кипър, които не са пряко ангажирани с ключовите дейности на дипломатическата мисия, да напуснат страната. Информацията беше разпространена от Кипърската новинарска агенция (КНА), предава БТА.

Като мотив за решението се посочват затрудненията във въздушния трафик в региона, породени от военните действия между Съединените щати и Иран. Допълнителен фактор е атаката с дрон срещу британската военна база Акротири на острова, извършена през нощта срещу понеделник.

Мярката е включена в обновена препоръка за пътуване до Кипър, с която нивото на риск е повишено до трета степен. Американските граждани са призовани да обмислят внимателно намеренията си за посещение на страната поради опасения от евентуален военен конфликт. В същото предупреждение се отбелязва и ограничената възможност за съдействие от страна на посолството на САЩ в районите, намиращи се под контрола на турскокипърските власти.


  • 1 хехе

    5 0 Отговор
    както е тръгнало като нищо и на Козяк ще му сложат катинара.

    09:27 04.03.2026

  • 2 Плъ хх овете

    5 0 Отговор
    Напускат кораба

    09:27 04.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ковчезите с кравешка кapантия вече летят обратбо в обора.

    10:03 04.03.2026