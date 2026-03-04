Вашингтон разреши частична евакуация на персонал от посолството в Кипър

Държавният департамент на САЩ е дал разрешение част от служителите на американското посолство в Кипър, които не са пряко ангажирани с ключовите дейности на дипломатическата мисия, да напуснат страната. Информацията беше разпространена от Кипърската новинарска агенция (КНА), предава БТА.

Като мотив за решението се посочват затрудненията във въздушния трафик в региона, породени от военните действия между Съединените щати и Иран. Допълнителен фактор е атаката с дрон срещу британската военна база Акротири на острова, извършена през нощта срещу понеделник.

Мярката е включена в обновена препоръка за пътуване до Кипър, с която нивото на риск е повишено до трета степен. Американските граждани са призовани да обмислят внимателно намеренията си за посещение на страната поради опасения от евентуален военен конфликт. В същото предупреждение се отбелязва и ограничената възможност за съдействие от страна на посолството на САЩ в районите, намиращи се под контрола на турскокипърските власти.