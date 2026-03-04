Израел започна нова мащабна вълна от удари по Иран

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха рано тази сутрин, че са започнали нова масирана атака срещу военни обекти в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Израелската армия заяви в приложението „Телеграм", че са „започнали нова мащабна вълна от удари, насочени срещу ракетни пускови установки на иранския терористичен режим, системи за противовъздушна отбрана и друга инфраструктура“.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи за експлозии в столицата Техеран. Според ЦАХАЛ Иран отново е обстрелвал Израел. Армията заяви, че „системите за противовъздушна отбрана работят за прехващане на дронове“. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че засега няма данни за пострадали.

От началото на последната война срещу Иран през уикенда израелските военновъздушни сили са извършили над 1600 бойни мисии и са унищожили около 300 ракетни установки според изявленията на армията.

САЩ и Израел започнаха мащабна офанзива срещу Иран в събота, което доведе до ескалация на напрежението в региона, като Техеран изстреля в отговор ракети по американски бази в държави от Персийския залив.

Най-малко четирима души бяха убити и шестима бяха ранени при израелски удар по четириетажна жилищна сграда в източния ливански град Баалбек, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА. Спасителни екипи все още се опитват да извадят затрупани хора изпод развалините.

Ударът бележи рязка ескалация в сраженията, които избухнаха по ливанско-израелската граница в понеделник. Тогава подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" атакува Израел с ракети, а израелската армия отговори със серия от въздушни удари и изпрати военни части в Южен Ливан.

"Хизбула" днес заяви, че нейни бойци са атакували с ракети израелски военни части, разположени край гр. Метула в Северен Израел, близо до границата с Ливан. Ливанската милиция посочи, че атаката е в отговор на десетките израелски удари по ливански градове, включително и по предградия на Бейрут.

Израел днес предупреди жителите на 16 ливански селища да се евакуират. Междувременно ливанската национална новинарска агенция ННА тази сутрин съобщи за няколко израелски удара, като посочи, че сред поразените обекти има хотел и жилищен блок в Източен Ливан. Ливанското здравно министерство вчера съобщи, че от началото на ескалацията между "Хизбула" и израелската армия са били убити най-малко 50 души, а ранените са 335.