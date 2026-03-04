Израел започна нова мащабна вълна от удари по Иран

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха рано тази сутрин, че са започнали нова масирана атака срещу военни обекти в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.
Израелската армия заяви в приложението „Телеграм", че са „започнали нова мащабна вълна от удари, насочени срещу ракетни пускови установки на иранския терористичен режим, системи за противовъздушна отбрана и друга инфраструктура“.
Иранската информационна агенция Тасним съобщи за експлозии в столицата Техеран. Според ЦАХАЛ Иран отново е обстрелвал Израел. Армията заяви, че „системите за противовъздушна отбрана работят за прехващане на дронове“. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че засега няма данни за пострадали.
От началото на последната война срещу Иран през уикенда израелските военновъздушни сили са извършили над 1600 бойни мисии и са унищожили около 300 ракетни установки според изявленията на армията.
САЩ и Израел започнаха мащабна офанзива срещу Иран в събота, което доведе до ескалация на напрежението в региона, като Техеран изстреля в отговор ракети по американски бази в държави от Персийския залив.
Най-малко четирима души бяха убити и шестима бяха ранени при израелски удар по четириетажна жилищна сграда в източния ливански град Баалбек, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА. Спасителни екипи все още се опитват да извадят затрупани хора изпод развалините.
Ударът бележи рязка ескалация в сраженията, които избухнаха по ливанско-израелската граница в понеделник. Тогава подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" атакува Израел с ракети, а израелската армия отговори със серия от въздушни удари и изпрати военни части в Южен Ливан.
"Хизбула" днес заяви, че нейни бойци са атакували с ракети израелски военни части, разположени край гр. Метула в Северен Израел, близо до границата с Ливан. Ливанската милиция посочи, че атаката е в отговор на десетките израелски удари по ливански градове, включително и по предградия на Бейрут.
Израел днес предупреди жителите на 16 ливански селища да се евакуират. Междувременно ливанската национална новинарска агенция ННА тази сутрин съобщи за няколко израелски удара, като посочи, че сред поразените обекти има хотел и жилищен блок в Източен Ливан. Ливанското здравно министерство вчера съобщи, че от началото на ескалацията между "Хизбула" и израелската армия са били убити най-малко 50 души, а ранените са 335.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
Коментиран от #7, #13, #19, #76
09:24 04.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАПАДАТ ДРУГА ДЪРЖАВА‼️
Коментиран от #48
09:24 04.03.2026
3 САЩ и Израел:
09:24 04.03.2026
4 Русодебил
Това е уточнение за русодебилите!
Коментиран от #15
09:24 04.03.2026
5 Мурка
Коментиран от #16
09:24 04.03.2026
6 Кан Кубрат
Коментиран от #63
09:25 04.03.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Швейк":Иран е създадена ХИЛЯДОЛЕТИЯ преди да се появи иSSраел на картата на Света ‼️
Коментиран от #21, #37, #39
09:25 04.03.2026
8 Откога ЦАХАЛ ползват "Телеграм"?
09:26 04.03.2026
9 Уродите
Коментиран от #26, #84
09:26 04.03.2026
10 Кенефите
09:26 04.03.2026
11 Ще разбомбят целият Иран
09:26 04.03.2026
12 По важното е че
израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан - Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...
09:26 04.03.2026
13 То така
До коментар #1 от "Швейк":се унищожава държава като Иран с площ колкото Западна Европа. Само в еврейските мечти. И в мечтите на такива като тебе.
Коментиран от #49
09:27 04.03.2026
14 Данко Харсъзина
09:27 04.03.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Русодебил":То преди 50 години НЯМАШЕ ТАКАВА ДЪРЖАВА
У...ЙНА ❗
ЗА КУХАЛЕЙКИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ ‼️
09:28 04.03.2026
16 Сaтан Яxууу
До коментар #5 от "Мурка":Най-добрата отбрана е нападението!
09:29 04.03.2026
17 САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН
Коментиран от #25, #72
09:29 04.03.2026
18 Заместник аятолаха
Нали имаме стратегически договор, мишле?
Коментиран от #24, #30
09:29 04.03.2026
19 SDEЧЕВ
До коментар #1 от "Швейк":Не мога да повярвам, че здрави и прави християни българи подкрепят чалмите атентатори. Време е всеки да се огледа в огледалото и да каже -аз съм чалма или аз съм гражданин на ЕС и да идентифицира чалмите в своето обкръжение. После да запише имената на българските чалми , които познава на едно листче, след което да прочете десет пъти списъка , да го запомни хубаво и после да изхвърли листчето. Дошло е време разделно.
Коментиран от #23, #27, #35, #61, #88
09:30 04.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И кво от това
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Израел си бомби аятоласите безпрепятствено.
09:31 04.03.2026
22 НА ЕВРЕИТЕ НЕ ИМ
ОНЗИ ПЪТ СРИНАХА ЦЕНТРАЛАТА НА МОСАД И СЕ КРОТНАХА.СЕГА КВО ИСКАТ ДА КНЕСЕТА ДА СТАНЕ НА РУИНИ И ПАК ДА СЕ КРОТНАТ.ТАКА АКО Я КАРАТ ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ГО ИМА ДО 10-15 ГОДИНИ.
09:31 04.03.2026
23 Абе
До коментар #19 от "SDEЧЕВ":Ти си голям кретенин на ЕС😀
09:32 04.03.2026
24 Пуратино 🤥🤥
До коментар #18 от "Заместник аятолаха":Имам беZанологови ангаZименти, Zает съм
09:32 04.03.2026
25 Дони
До коментар #17 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":А ТИ СИ СЕ ОСР/Л
09:32 04.03.2026
26 Учат са от
До коментар #9 от "Уродите":Путин, дето изби над два милиона славяни.
Коментиран от #98
09:32 04.03.2026
27 И аз не мога да повярвам,
До коментар #19 от "SDEЧЕВ":че т. н. международно право не е валидно по отношение на военните интервенции на Израел и САЩ.
Коментиран от #52
09:33 04.03.2026
28 мдаа
Коментиран от #44
09:34 04.03.2026
29 К ПЕЙКИ с чалми
09:34 04.03.2026
30 Шекелджийчетата на Озимпека
До коментар #18 от "Заместник аятолаха":сте много неyмни. РФ имат стратегически отбранителни договори само със страни членки на ШОС. Иран не е член на ШОС, както и Венецуела, и Куба не са.
Коментиран от #46
09:35 04.03.2026
31 Синоптик
Коментиран от #50
09:35 04.03.2026
32 Моментално
Коментиран от #41, #42
09:35 04.03.2026
33 САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН
09:36 04.03.2026
34 Оня с мустака
Коментиран от #81
09:37 04.03.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "SDEЧЕВ":Не мога да повярвам, че има
ХРИСТИЯНИ-ФАНАТИЦИ❗
Всяка държава има право на свое правителство и религия❗
Утре ще бомбиш всички държави заради исляма или заради цвета на кожата на населението им ли❗❓
А после какво- ще нападаш вегани или месоядци❗
Коментиран от #38
09:37 04.03.2026
36 Копейка с чалма
Коментиран от #40
09:38 04.03.2026
37 ехо
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ислямската република е по-нова от НРБ
Коментиран от #90
09:38 04.03.2026
38 доктор
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":След като бъде избито известно количество копейки нещата ще се наредят.
Коментиран от #55
09:38 04.03.2026
39 Нещо не си добре с историята
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Израел е поне с 300 години по-стар от Персия.
Коментиран от #45, #53, #82
09:39 04.03.2026
40 Медводков линията 🤡
До коментар #36 от "Копейка с чалма":Ако нещо му се случи това ще е поредното прикачване на червената линия!
09:39 04.03.2026
41 Руската пропаганда
До коментар #32 от "Моментално":Има за цел глупаците.
09:40 04.03.2026
42 НРБ сме все пак
До коментар #32 от "Моментално":Интересно защо КГБ не се споменава?
09:40 04.03.2026
43 САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН
Коментиран от #70, #93
09:41 04.03.2026
44 Нали се
До коментар #28 от "мдаа":сещаш, къде ще дълбоката оран, ама за теб това ще е удоволствие.
Коментиран от #73
09:41 04.03.2026
45 Няма притча за
До коментар #39 от "Нещо не си добре с историята":скитащия се персиец. За скитащия се евреин има.
09:41 04.03.2026
46 Още един неграмотен русофил
До коментар #30 от "Шекелджийчетата на Озимпека":Руснаците подписаха стратегически договор за отбрана 2025г. Чети! Той няма нищо общо с ШОС.
Коментиран от #57, #77
09:41 04.03.2026
47 Саде да попитам!
Да не е като нашите кенЕФ-ки от лето оно-1969 г...?!
09:42 04.03.2026
48 Спас
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Aми да ти преведа, отбраняват се от бъдещи удари от Иран с балестични ракети и атомно оръжие,кое не ясно. Разбра ли? Или не знаеш, че в доктрината на Иран пише,, унищожаване на израелската държава"
Коментиран от #74
09:42 04.03.2026
49 Альо
До коментар #13 от "То така":Ислямската република е по-нова дори от НРБ и КНР. Защо пак да не се създаде нова държава?
09:42 04.03.2026
50 Мурка
До коментар #31 от "Синоптик":КОИ БЕ? ТИ ЛИ БЕ? ВИКАИ МОНИ С ТРАБАНТЕРАТА И НЕ ЗАБРАВЯИ КУКАРДЖАТА ДРЪТА НАТ КА ТОКУ ВИЖ ГИ УПЛАШИЛА И ДА МИНЕТЕ БЕЗ БОМБИ
09:42 04.03.2026
51 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
09:42 04.03.2026
52 SDEЧЕВ
До коментар #27 от "И аз не мога да повярвам,":Международното право е написано от единствената страна, която е използвала бомба- атом в действителност. Слава богу , че сме приятели с тази държава. В Съвета за мир сме. Който пише тук в защита на врага-чалмосаните, да си прави сметка от коя страна на международното право ще остане. Чалмите са врагове-точка. Чистка точка. Идентификация точка. По минусите ще ви идентифицирам
09:43 04.03.2026
53 Копейките освен че са предатели
До коментар #39 от "Нещо не си добре с историята":Са и неграмотни.
Коментиран от #65
09:43 04.03.2026
54 AI Аятолах
09:43 04.03.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "доктор":Ти си доктор колкото футболните топки и главата ти са пълни с мозАк❗
09:43 04.03.2026
56 Баба Гицка
09:44 04.03.2026
57 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #46 от "Още един неграмотен русофил":Путин не смее да шукне. И без това го бомбят с американско оръжие.
09:44 04.03.2026
58 Механик
09:44 04.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Израелските ВВС
Летят над Иран като у дома си.
Тренират удари по всякакви цели.
Имат още доста работа, някои от целите трябва да бъдат ударени по два три пъти.
09:45 04.03.2026
61 Милиционер в расо
До коментар #19 от "SDEЧЕВ":Откога комунистите станаха християни? А, да, откакто почнаха да строят "църкви" в панелните жилищни комплекси.
09:45 04.03.2026
62 А бе
09:46 04.03.2026
63 я па тоа
До коментар #6 от "Кан Кубрат":А какво ощо има хазарсия ти произход и защо се хвалиш с него в съвсем неподходяща тема?
09:46 04.03.2026
64 САЩ СА УЧАТ ОТ ПУТИН
До коментар #59 от "НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ":Дето изби над два милиона славяни в Украйна.
09:47 04.03.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "Копейките освен че са предатели":ПО ПЕЙКИТЕ НЕ ЗНАЯТ КОГА Е
СЪЗДАДЕНА
ДЪРЖАВАТА ИssРАЕЛ,
но това не им пречи да наричат знаещите
НЕУМНИ❗
09:47 04.03.2026
66 САЩ И ИЗРАЕЛ
09:47 04.03.2026
67 ХА ХА ХА ...
09:48 04.03.2026
68 Къде е Медведь бе?
скоро не е мятал ядерки по Париж и Лондон!
09:48 04.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 САЩ СА УЧАТ ОТ ПУТИН
До коментар #43 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":Дето изби милиони славяни....
09:49 04.03.2026
71 Хаха
09:50 04.03.2026
72 Мишел
До коментар #17 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":В петия ден от тридневната война срещу Иран , САЩ и Израел не са постигнали нищо от целите си.
САЩ разчитаха след убийството на Хаменей на иранска проамериканска революция, но стана обратното- сплотиха иранския народ. Сега САЩ и Израел влязоха във война, която не могат да спечелят само с удари от въздуха. А нахлуване по земя не им изнася
Коментиран от #83
09:50 04.03.2026
73 Сорос (агент на КГБ)
До коментар #44 от "Нали се":Болшевиките (комунистите, прогресивните) сме хомосексуални.
09:51 04.03.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Спас":Преводач,
Значи аз мога да дойда и да те набия,
защото ти може би ще искаш да спиш с
жена ми без мое и нейно съгласие❗
Ей по пейките само ЕнтИлек-ту-ту-ту-ални
кре- тени ли има❗
Коментиран от #78
09:51 04.03.2026
75 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #69 от "НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ":В НАТО се живее тихо и мирно, за разлика от Иран и....Русия.
09:51 04.03.2026
76 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Швейк":Шейха,дето го направиха мъченик, беше по-стар от държавата Израел
09:52 04.03.2026
77 Трудно е момче
До коментар #46 от "Още един неграмотен русофил":Да намериш неграмотен русофил в България. Виж обаче атлантенцата са масово такива ! И неморални и без достойнство !
09:52 04.03.2026
78 Я пъ тоа
До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Естествено че ша та пребия.....като застраховка.
Коментиран от #86
09:53 04.03.2026
79 Цензурата в България
09:53 04.03.2026
80 Лемонсов
09:55 04.03.2026
81 Тимур
До коментар #34 от "Оня с мустака":Шранците са перси,о не араби
09:55 04.03.2026
82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "Нещо не си добре с историята":Първата трайна държава на територията на днешен Иран е образуваното през
XXVIII век пр.н.е.
царство Елам. Ираноезичните мидийци
Ако си зле с числата -
ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ВЕК ПРЕДИ НОВАТА ЕРА❗
Коментиран от #87
09:56 04.03.2026
83 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #72 от "Мишел":За два дена обезглавиха Иран....сега ша сгазят Иран.....Путин са мъчи вече пета година със зеленски
09:56 04.03.2026
84 нетаняху, биби
До коментар #9 от "Уродите":Ми малките момиченца не оказват съпротива.
09:57 04.03.2026
85 читател
09:57 04.03.2026
86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #78 от "Я пъ тоа":😀😀😀Първи април е далеко😀😀😀
Коментиран от #89
09:57 04.03.2026
87 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #82 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Явно трепат зомбита от преди близо 3000 години.
09:59 04.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Я пъ тоа
До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой ша ти чака първи април бре
10:00 04.03.2026
90 Днешен Иран
До коментар #37 от "ехо":е обединен като държава около 678г. пр. н.е.Ислямската революция от 1979г. поставя на власт теократичен режим на управление.
Коментиран от #103
10:01 04.03.2026
91 Дръта чанта
10:03 04.03.2026
92 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #95
10:04 04.03.2026
93 наблюдател
До коментар #43 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":до 43 ти видя ли убитите деца - или каквото кажат чалмите е вярно
Коментиран от #99
10:05 04.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Да ви го.......
До коментар #92 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Мачкат ми дрътия
10:07 04.03.2026
96 Жалка англосаксонска измет
10:10 04.03.2026
97 На снимката...!
10:12 04.03.2026
98 все Путин
До коментар #26 от "Учат са от":ви в главата - то май няма място за друго там ...
Коментиран от #101
10:15 04.03.2026
99 Я пъ тоа
До коментар #93 от "наблюдател":Ти видя ли двата милиона славяни избити от путин
10:15 04.03.2026
100 МЪСК
Коментиран от #102
10:15 04.03.2026
101 Геноцида на Путин
До коментар #98 от "все Путин":Е ненадминат за 21 век....
10:16 04.03.2026
102 Така требе
До коментар #100 от "МЪСК":И много по ефективни от...Путин.
10:17 04.03.2026
103 1944
До коментар #90 от "Днешен Иран":Днешен Иран е създаден след кървава "революция". Подобно на НРБ е нова държава, в която старите класи са ликвидирани/изтласкани и на тяхно място са сложени друг. Това е ново общество.
КНР е нова държава. СССР е нова държава. Самите болшевики го казват.
10:18 04.03.2026