Израел започна нова мащабна вълна от удари по Иран

4 Март, 2026 09:21

От началото на последната война срещу Иран през уикенда израелските военновъздушни сили са извършили над 1600 бойни мисии

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха рано тази сутрин, че са започнали нова масирана атака срещу военни обекти в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Израелската армия заяви в приложението „Телеграм", че са „започнали нова мащабна вълна от удари, насочени срещу ракетни пускови установки на иранския терористичен режим, системи за противовъздушна отбрана и друга инфраструктура“.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи за експлозии в столицата Техеран. Според ЦАХАЛ Иран отново е обстрелвал Израел. Армията заяви, че „системите за противовъздушна отбрана работят за прехващане на дронове“. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че засега няма данни за пострадали.

От началото на последната война срещу Иран през уикенда израелските военновъздушни сили са извършили над 1600 бойни мисии и са унищожили около 300 ракетни установки според изявленията на армията.

САЩ и Израел започнаха мащабна офанзива срещу Иран в събота, което доведе до ескалация на напрежението в региона, като Техеран изстреля в отговор ракети по американски бази в държави от Персийския залив.

Най-малко четирима души бяха убити и шестима бяха ранени при израелски удар по четириетажна жилищна сграда в източния ливански град Баалбек, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА. Спасителни екипи все още се опитват да извадят затрупани хора изпод развалините.

Ударът бележи рязка ескалация в сраженията, които избухнаха по ливанско-израелската граница в понеделник. Тогава подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" атакува Израел с ракети, а израелската армия отговори със серия от въздушни удари и изпрати военни части в Южен Ливан.

"Хизбула" днес заяви, че нейни бойци са атакували с ракети израелски военни части, разположени край гр. Метула в Северен Израел, близо до границата с Ливан. Ливанската милиция посочи, че атаката е в отговор на десетките израелски удари по ливански градове, включително и по предградия на Бейрут.

Израел днес предупреди жителите на 16 ливански селища да се евакуират. Междувременно ливанската национална новинарска агенция ННА тази сутрин съобщи за няколко израелски удара, като посочи, че сред поразените обекти има хотел и жилищен блок в Източен Ливан. Ливанското здравно министерство вчера съобщи, че от началото на ескалацията между "Хизбула" и израелската армия са били убити най-малко 50 души, а ранените са 335.


  • 1 Швейк

    16 40 Отговор
    Имало едно време ислямска република Иран....

    Коментиран от #7, #13, #19, #76

    09:24 04.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 9 Отговор
    Израелските сили за отбрана
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАПАДАТ ДРУГА ДЪРЖАВА‼️

    Коментиран от #48

    09:24 04.03.2026

  • 3 САЩ и Израел:

    28 4 Отговор
    "Убихме Хаменей, сега ще убием и новия аятолах." Иран: "Няма страшно, след това ще сложим нов."

    09:24 04.03.2026

  • 4 Русодебил

    14 32 Отговор
    Няма да е лесно! Иран яко се въоръжаваше цели 50 години, докато украинците нямаха нищо!
    Това е уточнение за русодебилите!

    Коментиран от #15

    09:24 04.03.2026

  • 5 Мурка

    23 4 Отговор
    ОФФФФФФ МАРУСЯ----СИЛИТЕ ЗА ОТБРАНА-ЗАПОЧНАЛИ АТАКА

    Коментиран от #16

    09:24 04.03.2026

  • 6 Кан Кубрат

    36 8 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Ариите

    Коментиран от #63

    09:25 04.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 6 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Иран е създадена ХИЛЯДОЛЕТИЯ преди да се появи иSSраел на картата на Света ‼️

    Коментиран от #21, #37, #39

    09:25 04.03.2026

  • 8 Откога ЦАХАЛ ползват "Телеграм"?

    25 2 Отговор
    Цитат: "Израелската армия заяви в приложението „Телеграм", че са „започнали нова мащабна вълна от удари..."

    09:26 04.03.2026

  • 9 Уродите

    37 5 Отговор
    пак ли ще бомбандират училища и детски градини?

    Коментиран от #26, #84

    09:26 04.03.2026

  • 10 Кенефите

    20 4 Отговор
    Падат падат от небето😀

    09:26 04.03.2026

  • 11 Ще разбомбят целият Иран

    6 25 Отговор
    и им дреме кой ще е новият аятолах.

    09:26 04.03.2026

  • 12 По важното е че

    22 7 Отговор
    Израелският посланик в София е педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ? Искаме отговор веднага ! Калушковците са имали
    израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан - Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...

    09:26 04.03.2026

  • 13 То така

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    се унищожава държава като Иран с площ колкото Западна Европа. Само в еврейските мечти. И в мечтите на такива като тебе.

    Коментиран от #49

    09:27 04.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    23 5 Отговор
    Ако другарят Ким свърши полезна работа, израилевото племе пак ще обикаля десетилетия из остъклена пустиня.

    09:27 04.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 2 Отговор

    До коментар #4 от "Русодебил":

    То преди 50 години НЯМАШЕ ТАКАВА ДЪРЖАВА
    У...ЙНА ❗
    ЗА КУХАЛЕЙКИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ ‼️

    09:28 04.03.2026

  • 16 Сaтан Яxууу

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Най-добрата отбрана е нападението!

    09:29 04.03.2026

  • 17 САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН

    8 19 Отговор
    Путин в ЦАЙТНОТ, СИ си трае, Кимчо гледа като пребозал.

    Коментиран от #25, #72

    09:29 04.03.2026

  • 18 Заместник аятолаха

    16 13 Отговор
    Путинеее, памаги!
    Нали имаме стратегически договор, мишле?

    Коментиран от #24, #30

    09:29 04.03.2026

  • 19 SDEЧЕВ

    10 26 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Не мога да повярвам, че здрави и прави християни българи подкрепят чалмите атентатори. Време е всеки да се огледа в огледалото и да каже -аз съм чалма или аз съм гражданин на ЕС и да идентифицира чалмите в своето обкръжение. После да запише имената на българските чалми , които познава на едно листче, след което да прочете десет пъти списъка , да го запомни хубаво и после да изхвърли листчето. Дошло е време разделно.

    Коментиран от #23, #27, #35, #61, #88

    09:30 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И кво от това

    10 20 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Израел си бомби аятоласите безпрепятствено.

    09:31 04.03.2026

  • 22 НА ЕВРЕИТЕ НЕ ИМ

    22 7 Отговор
    УВИРА ГЛАВАТА.АКО БЕШЕ ТОЛКОВА ЛЕСНО С ИРАН ЩЕШЕ ДА ГО НАПРАВЯТ МИНАЛАТА ГОДИНА ОЩЕ.
    ОНЗИ ПЪТ СРИНАХА ЦЕНТРАЛАТА НА МОСАД И СЕ КРОТНАХА.СЕГА КВО ИСКАТ ДА КНЕСЕТА ДА СТАНЕ НА РУИНИ И ПАК ДА СЕ КРОТНАТ.ТАКА АКО Я КАРАТ ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ГО ИМА ДО 10-15 ГОДИНИ.

    09:31 04.03.2026

  • 23 Абе

    19 3 Отговор

    До коментар #19 от "SDEЧЕВ":

    Ти си голям кретенин на ЕС😀

    09:32 04.03.2026

  • 24 Пуратино 🤥🤥

    8 15 Отговор

    До коментар #18 от "Заместник аятолаха":

    Имам беZанологови ангаZименти, Zает съм

    09:32 04.03.2026

  • 25 Дони

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":

    А ТИ СИ СЕ ОСР/Л

    09:32 04.03.2026

  • 26 Учат са от

    7 18 Отговор

    До коментар #9 от "Уродите":

    Путин, дето изби над два милиона славяни.

    Коментиран от #98

    09:32 04.03.2026

  • 27 И аз не мога да повярвам,

    14 6 Отговор

    До коментар #19 от "SDEЧЕВ":

    че т. н. международно право не е валидно по отношение на военните интервенции на Израел и САЩ.

    Коментиран от #52

    09:33 04.03.2026

  • 28 мдаа

    6 13 Отговор
    Пристигнаха и Б 52.Ще има пролетна оран!

    Коментиран от #44

    09:34 04.03.2026

  • 29 К ПЕЙКИ с чалми

    9 12 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред (все някога

    09:34 04.03.2026

  • 30 Шекелджийчетата на Озимпека

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "Заместник аятолаха":

    сте много неyмни. РФ имат стратегически отбранителни договори само със страни членки на ШОС. Иран не е член на ШОС, както и Венецуела, и Куба не са.

    Коментиран от #46

    09:35 04.03.2026

  • 31 Синоптик

    11 15 Отговор
    До края на седмицата с Иран ще бъде приключено. След това следва Русия.

    Коментиран от #50

    09:35 04.03.2026

  • 32 Моментално

    7 11 Отговор
    МС и министъра на вътрешните работи мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият частен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ?

    Коментиран от #41, #42

    09:35 04.03.2026

  • 33 САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН

    11 12 Отговор
    Путин не смее да мъцне, СИ чертае новите бизнес планови със САЩ, Кимчо пак не разбра кво са случва. БРИКС.....ни ума ни дума

    09:36 04.03.2026

  • 34 Оня с мустака

    10 11 Отговор
    Циониститете скоро ще ядат дървото здраво и ще живеят по пещерите!Арабите няма да простят!!

    Коментиран от #81

    09:37 04.03.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 10 Отговор

    До коментар #19 от "SDEЧЕВ":

    Не мога да повярвам, че има
    ХРИСТИЯНИ-ФАНАТИЦИ❗
    Всяка държава има право на свое правителство и религия❗
    Утре ще бомбиш всички държави заради исляма или заради цвета на кожата на населението им ли❗❓
    А после какво- ще нападаш вегани или месоядци❗

    Коментиран от #38

    09:37 04.03.2026

  • 36 Копейка с чалма

    9 8 Отговор
    Колко дни ще е жив новият Аятолах?

    Коментиран от #40

    09:38 04.03.2026

  • 37 ехо

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ислямската република е по-нова от НРБ

    Коментиран от #90

    09:38 04.03.2026

  • 38 доктор

    8 10 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    След като бъде избито известно количество копейки нещата ще се наредят.

    Коментиран от #55

    09:38 04.03.2026

  • 39 Нещо не си добре с историята

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Израел е поне с 300 години по-стар от Персия.

    Коментиран от #45, #53, #82

    09:39 04.03.2026

  • 40 Медводков линията 🤡

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Копейка с чалма":

    Ако нещо му се случи това ще е поредното прикачване на червената линия!

    09:39 04.03.2026

  • 41 Руската пропаганда

    5 8 Отговор

    До коментар #32 от "Моментално":

    Има за цел глупаците.

    09:40 04.03.2026

  • 42 НРБ сме все пак

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Моментално":

    Интересно защо КГБ не се споменава?

    09:40 04.03.2026

  • 43 САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН

    10 6 Отговор
    Това са терористи и военнопрестъпници. Как може да се коментира смъртта на най-малко 168 деца (271 са вече ) и 14 учители (16 са вече), убити при американско-израелското вероломно нападение срещу начално училище за момичета в събота ? С точни и прецизни удари ли? А? Или с геноцид?

    Коментиран от #70, #93

    09:41 04.03.2026

  • 44 Нали се

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "мдаа":

    сещаш, къде ще дълбоката оран, ама за теб това ще е удоволствие.

    Коментиран от #73

    09:41 04.03.2026

  • 45 Няма притча за

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Нещо не си добре с историята":

    скитащия се персиец. За скитащия се евреин има.

    09:41 04.03.2026

  • 46 Още един неграмотен русофил

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "Шекелджийчетата на Озимпека":

    Руснаците подписаха стратегически договор за отбрана 2025г. Чети! Той няма нищо общо с ШОС.

    Коментиран от #57, #77

    09:41 04.03.2026

  • 47 Саде да попитам!

    8 3 Отговор
    А ве мноУ ръждясал ТоА самолет от снимката ,ве...?!?!
    Да не е като нашите кенЕФ-ки от лето оно-1969 г...?!

    09:42 04.03.2026

  • 48 Спас

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Aми да ти преведа, отбраняват се от бъдещи удари от Иран с балестични ракети и атомно оръжие,кое не ясно. Разбра ли? Или не знаеш, че в доктрината на Иран пише,, унищожаване на израелската държава"

    Коментиран от #74

    09:42 04.03.2026

  • 49 Альо

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "То така":

    Ислямската република е по-нова дори от НРБ и КНР. Защо пак да не се създаде нова държава?

    09:42 04.03.2026

  • 50 Мурка

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Синоптик":

    КОИ БЕ? ТИ ЛИ БЕ? ВИКАИ МОНИ С ТРАБАНТЕРАТА И НЕ ЗАБРАВЯИ КУКАРДЖАТА ДРЪТА НАТ КА ТОКУ ВИЖ ГИ УПЛАШИЛА И ДА МИНЕТЕ БЕЗ БОМБИ

    09:42 04.03.2026

  • 51 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    5 7 Отговор
    Шахедите за Путин изчезват.

    09:42 04.03.2026

  • 52 SDEЧЕВ

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "И аз не мога да повярвам,":

    Международното право е написано от единствената страна, която е използвала бомба- атом в действителност. Слава богу , че сме приятели с тази държава. В Съвета за мир сме. Който пише тук в защита на врага-чалмосаните, да си прави сметка от коя страна на международното право ще остане. Чалмите са врагове-точка. Чистка точка. Идентификация точка. По минусите ще ви идентифицирам

    09:43 04.03.2026

  • 53 Копейките освен че са предатели

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Нещо не си добре с историята":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #65

    09:43 04.03.2026

  • 54 AI Аятолах

    6 4 Отговор
    Република Иран е временен режим.

    09:43 04.03.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "доктор":

    Ти си доктор колкото футболните топки и главата ти са пълни с мозАк❗

    09:43 04.03.2026

  • 56 Баба Гицка

    3 3 Отговор
    Бабиии, много ма баби на изгорали чалми съ умириса, туй убаво ли йе, нье ли. Викам да йе за убаво

    09:44 04.03.2026

  • 57 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 7 Отговор

    До коментар #46 от "Още един неграмотен русофил":

    Путин не смее да шукне. И без това го бомбят с американско оръжие.

    09:44 04.03.2026

  • 58 Механик

    5 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:44 04.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Израелските ВВС

    7 5 Отговор
    използват Иран за обучение на новите си пилоти.
    Летят над Иран като у дома си.
    Тренират удари по всякакви цели.

    Имат още доста работа, някои от целите трябва да бъдат ударени по два три пъти.

    09:45 04.03.2026

  • 61 Милиционер в расо

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "SDEЧЕВ":

    Откога комунистите станаха християни? А, да, откакто почнаха да строят "църкви" в панелните жилищни комплекси.

    09:45 04.03.2026

  • 62 А бе

    6 3 Отговор
    Къде се изгуби клепоухия?

    09:46 04.03.2026

  • 63 я па тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кан Кубрат":

    А какво ощо има хазарсия ти произход и защо се хвалиш с него в съвсем неподходяща тема?

    09:46 04.03.2026

  • 64 САЩ СА УЧАТ ОТ ПУТИН

    5 6 Отговор

    До коментар #59 от "НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ":

    Дето изби над два милиона славяни в Украйна.

    09:47 04.03.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "Копейките освен че са предатели":

    ПО ПЕЙКИТЕ НЕ ЗНАЯТ КОГА Е
    СЪЗДАДЕНА
    ДЪРЖАВАТА ИssРАЕЛ,
    но това не им пречи да наричат знаещите
    НЕУМНИ❗

    09:47 04.03.2026

  • 66 САЩ И ИЗРАЕЛ

    5 2 Отговор
    Са и доказани ядрени терористи и военнопрестъпници. Факт е нали? Престъпления срещу човечеството извършват.

    09:47 04.03.2026

  • 67 ХА ХА ХА ...

    4 3 Отговор
    Че те Иран нямат толкова пускови установки би . Тия яко са били някакви дървени макети .

    09:48 04.03.2026

  • 68 Къде е Медведь бе?

    3 5 Отговор
    да не се пропи?

    скоро не е мятал ядерки по Париж и Лондон!

    09:48 04.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 САЩ СА УЧАТ ОТ ПУТИН

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":

    Дето изби милиони славяни....

    09:49 04.03.2026

  • 71 Хаха

    5 1 Отговор
    ЦОКАЛ са гола вода без американската армия.

    09:50 04.03.2026

  • 72 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":

    В петия ден от тридневната война срещу Иран , САЩ и Израел не са постигнали нищо от целите си.
    САЩ разчитаха след убийството на Хаменей на иранска проамериканска революция, но стана обратното- сплотиха иранския народ. Сега САЩ и Израел влязоха във война, която не могат да спечелят само с удари от въздуха. А нахлуване по земя не им изнася

    Коментиран от #83

    09:50 04.03.2026

  • 73 Сорос (агент на КГБ)

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Нали се":

    Болшевиките (комунистите, прогресивните) сме хомосексуални.

    09:51 04.03.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Спас":

    Преводач,
    Значи аз мога да дойда и да те набия,
    защото ти може би ще искаш да спиш с
    жена ми без мое и нейно съгласие❗
    Ей по пейките само ЕнтИлек-ту-ту-ту-ални
    кре- тени ли има❗

    Коментиран от #78

    09:51 04.03.2026

  • 75 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    6 5 Отговор

    До коментар #69 от "НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ":

    В НАТО се живее тихо и мирно, за разлика от Иран и....Русия.

    09:51 04.03.2026

  • 76 Хохо Бохо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Шейха,дето го направиха мъченик, беше по-стар от държавата Израел

    09:52 04.03.2026

  • 77 Трудно е момче

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Още един неграмотен русофил":

    Да намериш неграмотен русофил в България. Виж обаче атлантенцата са масово такива ! И неморални и без достойнство !

    09:52 04.03.2026

  • 78 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Естествено че ша та пребия.....като застраховка.

    Коментиран от #86

    09:53 04.03.2026

  • 79 Цензурата в България

    4 4 Отговор
    Определено е на страната на нацизма и това е очевадно

    09:53 04.03.2026

  • 80 Лемонсов

    3 0 Отговор
    Баба ми е по-стара от държавата НРБ.

    09:55 04.03.2026

  • 81 Тимур

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Оня с мустака":

    Шранците са перси,о не араби

    09:55 04.03.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Нещо не си добре с историята":

    Първата трайна държава на територията на днешен Иран е образуваното през
    XXVIII век пр.н.е.
    царство Елам. Ираноезичните мидийци
    Ако си зле с числата -
    ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ВЕК ПРЕДИ НОВАТА ЕРА❗

    Коментиран от #87

    09:56 04.03.2026

  • 83 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Мишел":

    За два дена обезглавиха Иран....сега ша сгазят Иран.....Путин са мъчи вече пета година със зеленски

    09:56 04.03.2026

  • 84 нетаняху, биби

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Уродите":

    Ми малките момиченца не оказват съпротива.

    09:57 04.03.2026

  • 85 читател

    4 2 Отговор
    Бе почнаха да пишат че Нет Аняху с десет генерала бил заминал при аятолаха .

    09:57 04.03.2026

  • 86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    😀😀😀Първи април е далеко😀😀😀

    Коментиран от #89

    09:57 04.03.2026

  • 87 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Явно трепат зомбита от преди близо 3000 години.

    09:59 04.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой ша ти чака първи април бре

    10:00 04.03.2026

  • 90 Днешен Иран

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "ехо":

    е обединен като държава около 678г. пр. н.е.Ислямската революция от 1979г. поставя на власт теократичен режим на управление.

    Коментиран от #103

    10:01 04.03.2026

  • 91 Дръта чанта

    4 1 Отговор
    Израел са терористи

    10:03 04.03.2026

  • 92 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 3 Отговор
    Нема кой да ги спре. Бомбят по ред....задейства ли се американската машина, нема спиране....над 2000..!!??!!?? поразени цели в Иран.

    Коментиран от #95

    10:04 04.03.2026

  • 93 наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СРИВАТ ИРАН":

    до 43 ти видя ли убитите деца - или каквото кажат чалмите е вярно

    Коментиран от #99

    10:05 04.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Да ви го.......

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Мачкат ми дрътия

    10:07 04.03.2026

  • 96 Жалка англосаксонска измет

    3 0 Отговор
    Тепърва започват мъките на евреите и краварите

    10:10 04.03.2026

  • 97 На снимката...!

    0 0 Отговор
    Много ръждясал тоя самолет ,ве...?!

    10:12 04.03.2026

  • 98 все Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Учат са от":

    ви в главата - то май няма място за друго там ...

    Коментиран от #101

    10:15 04.03.2026

  • 99 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "наблюдател":

    Ти видя ли двата милиона славяни избити от путин

    10:15 04.03.2026

  • 100 МЪСК

    1 0 Отговор
    Израел са по -свирепи от Рашките.Брей

    Коментиран от #102

    10:15 04.03.2026

  • 101 Геноцида на Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "все Путин":

    Е ненадминат за 21 век....

    10:16 04.03.2026

  • 102 Така требе

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "МЪСК":

    И много по ефективни от...Путин.

    10:17 04.03.2026

  • 103 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Днешен Иран":

    Днешен Иран е създаден след кървава "революция". Подобно на НРБ е нова държава, в която старите класи са ликвидирани/изтласкани и на тяхно място са сложени друг. Това е ново общество.

    КНР е нова държава. СССР е нова държава. Самите болшевики го казват.

    10:18 04.03.2026

