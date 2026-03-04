Новини
Пекин заяви готовност за диалог със САЩ при спазване на „червените линии“

4 Март, 2026 09:57, обновена 4 Март, 2026 09:59

Очаквани срещи на високо равнище и нови търговски разговори между двете сили

Пекин заяви готовност за диалог със САЩ при спазване на „червените линии“ - 1
Снимка: БГНЕС
Китай изразява готовност да задълбочи комуникацията със Съединените щати на всички равнища, но без да отстъпва от своите основни принципи и стратегически граници. Това подчерта говорителят на парламента Лу Циндзян, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му Пекин и Вашингтон следва да изграждат отношенията си на основата на взаимно уважение и мирно съвместно съществуване. Той акцентира, че Китай има ясно определени цели и „червени линии“ и ще продължи твърдо да защитава своя суверенитет, сигурност и правото си на развитие.

Лу посочи още, че дипломацията на най-високо равнище играе ключова стратегическа роля за насочването на двустранните отношения. В този контекст той призова американската страна да разшири сферите на сътрудничество и да ограничи областите на разногласия. Отправен бе и апел към Конгрес на САЩ да подхожда обективно към Китай и да допринася по-активно за развитието на връзките между двете държави.

Изявлението идва в навечерието на годишната сесия на Национален народен конгрес, по време на която ще бъдат представени икономическите цели и политическите приоритети на страната за годината.

Междувременно представител на Белия дом потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Китай в периода от 31 март до 2 април за среща с китайския държавен глава Си Дзинпин. Към момента Пекин не е излязъл с официално потвърждение за визитата.

Според информация на Bloomberg News водещите търговски представители на двете страни се очаква да проведат разговори в Париж през следващата седмица. На срещата ще бъдат обсъдени потенциални бизнес споразумения във връзка с подготвяната визита на високо равнище.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГаняПутинофила

    1 2 Отговор
    Си и путен гледат умно!

    Коментиран от #3

    10:02 04.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Китай

    0 0 Отговор
    Иран минава под китайския чадър заедно с Афганистан и Пакистан. Другото минава под чадъра на Сащ в региона. Ирак и Сирия евентуално ще са свободни и неутрални зони.

    10:14 04.03.2026

