Пекин заяви готовност за диалог със САЩ при спазване на „червените линии“

Китай изразява готовност да задълбочи комуникацията със Съединените щати на всички равнища, но без да отстъпва от своите основни принципи и стратегически граници. Това подчерта говорителят на парламента Лу Циндзян, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му Пекин и Вашингтон следва да изграждат отношенията си на основата на взаимно уважение и мирно съвместно съществуване. Той акцентира, че Китай има ясно определени цели и „червени линии“ и ще продължи твърдо да защитава своя суверенитет, сигурност и правото си на развитие.

Лу посочи още, че дипломацията на най-високо равнище играе ключова стратегическа роля за насочването на двустранните отношения. В този контекст той призова американската страна да разшири сферите на сътрудничество и да ограничи областите на разногласия. Отправен бе и апел към Конгрес на САЩ да подхожда обективно към Китай и да допринася по-активно за развитието на връзките между двете държави.

Изявлението идва в навечерието на годишната сесия на Национален народен конгрес, по време на която ще бъдат представени икономическите цели и политическите приоритети на страната за годината.

Междувременно представител на Белия дом потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Китай в периода от 31 март до 2 април за среща с китайския държавен глава Си Дзинпин. Към момента Пекин не е излязъл с официално потвърждение за визитата.

Според информация на Bloomberg News водещите търговски представители на двете страни се очаква да проведат разговори в Париж през следващата седмица. На срещата ще бъдат обсъдени потенциални бизнес споразумения във връзка с подготвяната визита на високо равнище.