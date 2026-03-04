Новини
Колко важен е Ормузкият проток: кои държави ще са най-засегнати от войната

4 Март, 2026 09:25 1 399 37

На най-тясното си място той е широк около 33 километра, а корабните коридори във всяка посока са приблизително по три километра

Колко важен е Ормузкият проток: кои държави ще са най-засегнати от войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради войната в Иран Ормузкият проток е фактически затворен, а корабоплаването през стратегическия морски път е почти напълно спряно. Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ, пише в свой анализ германското икономическо издание Ен Те Фау, цитирано от БТА.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. На най-тясното си място той е широк около 33 километра, а корабните коридори във всяка посока са приблизително по три километра. През него се осъществява износът на петрол от ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Иранскaтa революционна гвардия обявиха блокиране на пролива след началото на американско-израелските атаки срещу страната. Според съобщения в медиите военни представители са предупредили, че всеки кораб, който се опита да премине, може да бъде атакуван. В района са закотвени стотици товарни кораби, включително петролни и газови танкери.

Почти една пета от световното потребление на петрол преминава през Ормузкия проток. По данни на аналитичната компания „Вортекса“ (Vortexa) през миналата година през него са транспортирани средно над 20 милиона барела суров петрол дневно. Около 20 на сто от световната търговия с втечнен природен газ също минава по този маршрут, като Катар изнася почти целия си втечнен газ по този начин.

Алтернативните маршрути са ограничени. Съществуват тръбопроводи през Саудитска Арабия към Червено море и от Обединените арабски емирства към Оманския залив, но според Международната енергийна агенция те могат да поемат едва около една четвърт от обичайния обем, който напуска региона по море. Иран няма алтернативен маршрут извън пролива.

Международната енергийна агенция предупреждава, че всяко продължително прекъсване на потоците през Ормузкия проток би имало сериозни последици за световните петролни пазари. От началото на конфликта цената на петрола вече се е повишила с около 11 на сто.

Анализатори предупреждават, че евентуално продължително затваряне на Ормузкия проток ще засегне в различна степен азиатските икономики в зависимост от зависимостта им от внос на енергия и доставките от Персийския залив, пише и Си Ен Би Си.

В бележка инвестиционната банка „Номура“ (Nomura) посочва, че Тайланд, Индия, Южна Корея и Филипините са сред най-уязвимите заради високата си зависимост от вноса на петрол, докато Малайзия би могла да бъде относително по-слабо засегната като нетен износител на енергия.

Южна Азия

Според данни на „Кплер“ (Kpler) Катар и Обединените арабски емирства осигуряват 99 на сто от вноса на втечнен природен газ (LNG) в Пакистан, 72 на сто в Бангладеш и 53 на сто в Индия.

Анализатори посочват, че Пакистан и Бангладеш разполагат с ограничени възможности за съхранение и диверсификация на доставките, което ги прави особено уязвими при прекъсване. Бангладеш вече отчита структурен дефицит на газ от над 1,3 милиарда кубически фута дневно, според Института за енергийна икономика и финансов анализ.

Индия е изложена на значителен риск, тъй като над половината от вноса ѝ на втечнен природен газ е свързан с Персийския залив, а голяма част от договорите са индексирани към цената на Brent. Според оценки на UBP около 60 на сто от вноса на петрол в Индия също идва от Близкия изток, което означава, че продължителна блокада би повишила разходите за енергия и би оказала натиск върху текущата сметка.

Китай

Китай е най-големият вносител на суров петрол в света и купува над 80 на сто от иранския петрол, според Kpler. Около 40 на сто от вноса на петрол и 30 на сто от вноса на LNG преминават през Ормузкия проток.

Анализатори отбелязват, че страната разполага с по-големи буфери. Към края на февруари запасите от LNG възлизат на около 7,6 милиона тона, което осигурява краткосрочно покритие. При по-продължително прекъсване Китай може да насочи търсенето към атлантическите доставки, което би засилило ценовата конкуренция в Азия.

Япония и Южна Корея

По данни на Ю Би Пи (UBP) Близкият изток доставя около 75 на сто от вноса на петрол на Япония и 70 на сто на Южна Корея. Експозицията им към LNG от Персийския залив е по-ниска – около 14 на сто за Южна Корея и 6 на сто за Япония.

Запасите са ограничени – приблизително 3,5 милиона тона втечнен природен газ за Южна Корея и 4,4 милиона тона за Япония, което покрива между две и четири седмици потребление. Според „Номура“ нетният внос на петрол на Южна Корея е около 2,7 на сто от БВП, което увеличава уязвимостта на текущата сметка при ценови шок.

Югоизточна Азия

В Югоизточна Азия основният ефект се очаква да бъде по линия на по-висока инфлация, а не непосредствен недостиг. Страните, които разчитат на спот пазара за LNG, ще бъдат изправени пред по-високи разходи, ако конкуренцията с Европа за доставки се засили.

Тайланд е сред най-засегнатите, тъй като нетният му внос на петрол достига 4,7 на сто от БВП. По оценки на „Номура“ всяко повишение на цените на петрола с 10 на сто влошава текущата сметка на страната с около 0,5 процентни пункта от БВП.


  • 1 Урсулата съм

    28 4 Отговор
    Зеленски реве, Путин печели.

    Коментиран от #22

    09:27 04.03.2026

  • 2 Сталин

    25 4 Отговор
    Българския народ иска да изрази своето възхищение от смелостта на великите перси които чистят света от ционистката чума ,и скоро време организираме въоръжени сили в България от фронта за освобождение на България от тиранията на жидомасоните и ще бъдем скоро рамо до рамо в борбата за освобождение на планетата от кошерната чума

    Коментиран от #16, #27, #31

    09:28 04.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Бензина вече се дига.Този път наистина еврото няма да е виновно за инфлацията.

    Коментиран от #33

    09:28 04.03.2026

  • 4 Опааа

    25 5 Отговор
    Вова има петрол и газ! Слава! 🇷🇺

    Коментиран от #8

    09:29 04.03.2026

  • 5 Копейка с чалма

    6 11 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Омурзкият проток!

    09:32 04.03.2026

  • 6 Западът има алернативни

    4 18 Отговор
    доставки на петрол и газ.

    Ще има затруднения, но подобна ситуация сме имали и преди и сме оцелели!

    Е, лремълските проксита Орбан, Фицо, Вучич и Радев ще реват, ама тихичко, колкото да отбият номера, че да не ядосат Рижо!

    Коментиран от #10

    09:32 04.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Здравствyйте таварищи.
    Сегодня ме интересува колко украински дронове и ракети е свалила Русия ? Комай вече нищо си не сваля ...

    Коментиран от #30

    09:36 04.03.2026

  • 8 има

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Опааа":

    Той има, но няма ти ги продава евтино, ако изобщо ти продава. Ако искаш, можеш да благодариш на Кирил Петков и Асен Василев, защото не искаха да плащат в рубли. И за изгонените руски дипломати да им благодариш може. (обръщението “ти” не е персонално към Вас)

    09:36 04.03.2026

  • 9 Горивата поскъпват,

    9 9 Отговор
    приходите от данъци в хазната растат, потреблението на горива пада, въздухът става по чист, хората почват да ходят повече пеша, което е полезно, карат колелета и тротинетки, купуват по малко стоки, което понижава инфлацията.

    Няма лошо, аз съм ЗА!

    Харчете по малко, ходете повече!

    Коментиран от #11

    09:36 04.03.2026

  • 10 Хаха

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "Западът има алернативни":

    Западът имал алтернатива, но цената на петрола расте световно.
    Ще се молят скоро на Путин, но на нова цена.

    09:37 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Старшина Петров, артелчик, о.з.

    8 1 Отговор
    Другари , най после светъл лъч за пролетарията!

    Затворихме Ормуз, империализмът загива, иранските другари спечелиха войната и вече пак можем да чакаме на Дунав мост с мойта другарка и питката!

    09:39 04.03.2026

  • 13 Ти щот си много умен!

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Баща ти":

    Слизай от 25 годишната нафтова печка БМВ и ходи пеш!

    Таман да смъкнеш шкембето.

    09:42 04.03.2026

  • 14 От чужбина

    7 3 Отговор
    Има и друга зависимост. Страните около Персийския залив внасят храни през същия проток. Скоро хранителните им запаси ще намалеят и ще им се вдигнат цените.

    09:42 04.03.2026

  • 15 бай Кольо

    11 1 Отговор
    Ако не бяхме да се правим на велики с антируските си изцепки и да си папкаме руски нефт и газ сега щеше да ни е през кОра за Ормузкия проток!Преди като ядяхме мед с Мечката и си имахме всичко важно и необходимо,а сега плащаме прескъпо за същите неща!

    09:43 04.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ормузкият проток е

    1 10 Отговор
    още едно основание Иран да бъде бомбардиран денонощно и брутално.

    09:47 04.03.2026

  • 19 Без ИИ

    1 0 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    09:49 04.03.2026

  • 20 Карго 200

    1 6 Отговор
    🤡🤡ШЕГА НА ДЕНЯ ОТ РУСНАЦИ:

    Русия няма да наложи санкции срещу САЩ за нападението срещу Иран, - Лавров

    Бихте ли искали да видите как биха могли да изглеждат техните „санкции“? 🤣
    За да навредим на Америка, нека изпием цялата водка?? / За да навредим на Америка, ще изпием цялата водка?? 🤡

    Коментиран от #34

    09:51 04.03.2026

  • 21 защо

    2 0 Отговор
    Кои?
    "Чао Газпром", кои.

    09:51 04.03.2026

  • 22 Не ясно колко печели Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Урсулата съм":

    Вчера украинците са подпалили най-големият руски газовоз, който е на път да потъне.

    Коментиран от #28, #29

    09:52 04.03.2026

  • 23 Отговарям на въпроса от заглавието

    4 0 Отговор
    Най-засегната държава ще е Израел! Медийното затъмнение по въпроса няма да помогне! А ако не се намери бърз изход чрез примирие, може и да няма такава държава.

    09:53 04.03.2026

  • 24 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    2 0 Отговор
    Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко.

    09:55 04.03.2026

  • 25 Гюро кюмюро

    3 0 Отговор
    Братя или ще купуваме нефт от Русия или се качваме по тротинетките,до там се е докарахме .с есср в 19 век

    09:55 04.03.2026

  • 26 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    2 1 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора!

    09:56 04.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Британските служби

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не ясно колко печели Путин":

    Украйнците нищо не потапят, не си ли го разбрал още?
    Само клечет над златните си цукала!

    09:58 04.03.2026

  • 29 Ти кое не разбра

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не ясно колко печели Путин":

    Цената се вдигна, потребителите нарастнаха.
    Зеленски хапе като бълха, Китай от изток си точи руски нефт и газ. ЕС вече молят Зеле да пусне тръбата за Орбан.

    09:59 04.03.2026

  • 30 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Нищо не се сваля, защото дроновете, ракетите, самолетите и други такива оръжия свършиха за Украйна.
    САЩ опитаха да задушат Русия чрез спиране на износа й на нефт и газ. За два дни сами ликвидираха всичко- нефта стана с двойна цена и расте.

    09:59 04.03.2026

  • 31 Гражданин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ако Никита Хрушчов беше жив тези войни нямаше да почнат

    10:00 04.03.2026

  • 32 Най-обичам да чета

    4 1 Отговор
    за победите на Зеленски и Нетаняху

    Дайте нещо за душата де!

    10:01 04.03.2026

  • 33 Цеко

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Че кога еврото ти е било виновно за инфлацията? Виновни са некоректните търговци, няма как разплащателно средатво да е причина за инфлация. Образовайте се малко. Можете да висите цяло лято в Гърция и да ги боготворите колко било евтино, а там също са с евро. Как става така?

    Коментиран от #36

    10:03 04.03.2026

  • 34 Лавров е прав, не си в час

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    САЩ сам си прасна санкции. Горивата поскъпнаха, Путин затова си мълчи.

    10:03 04.03.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Най-засеганти ще са Китай, тъпaцитe от ЕС и в частност най-големите скъcaняци в клуба на богатите.

    10:05 04.03.2026

  • 36 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Цеко":

    точно е "некоректен търговец" ? Никой не е чувал за подобно понятие.
    Целта на всеки икономически субект е да повиши печалбата си.

    Коментиран от #37

    10:14 04.03.2026

  • 37 Цеко

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Какво":

    Некоректен е, когато направи цената на салама от 10лв на 10€. Примери бол. Това са некоретни търговци. Имашр ги и в Хърватска, ама мнохо бързо ги стегнаха.

    10:17 04.03.2026

