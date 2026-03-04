Колко важен е Ормузкият проток: кои държави ще са най-засегнати от войната

Заради войната в Иран Ормузкият проток е фактически затворен, а корабоплаването през стратегическия морски път е почти напълно спряно. Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ, пише в свой анализ германското икономическо издание Ен Те Фау, цитирано от БТА.
Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. На най-тясното си място той е широк около 33 километра, а корабните коридори във всяка посока са приблизително по три километра. През него се осъществява износът на петрол от ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства.
Иранскaтa революционна гвардия обявиха блокиране на пролива след началото на американско-израелските атаки срещу страната. Според съобщения в медиите военни представители са предупредили, че всеки кораб, който се опита да премине, може да бъде атакуван. В района са закотвени стотици товарни кораби, включително петролни и газови танкери.
Почти една пета от световното потребление на петрол преминава през Ормузкия проток. По данни на аналитичната компания „Вортекса“ (Vortexa) през миналата година през него са транспортирани средно над 20 милиона барела суров петрол дневно. Около 20 на сто от световната търговия с втечнен природен газ също минава по този маршрут, като Катар изнася почти целия си втечнен газ по този начин.
Алтернативните маршрути са ограничени. Съществуват тръбопроводи през Саудитска Арабия към Червено море и от Обединените арабски емирства към Оманския залив, но според Международната енергийна агенция те могат да поемат едва около една четвърт от обичайния обем, който напуска региона по море. Иран няма алтернативен маршрут извън пролива.
Международната енергийна агенция предупреждава, че всяко продължително прекъсване на потоците през Ормузкия проток би имало сериозни последици за световните петролни пазари. От началото на конфликта цената на петрола вече се е повишила с около 11 на сто.
Анализатори предупреждават, че евентуално продължително затваряне на Ормузкия проток ще засегне в различна степен азиатските икономики в зависимост от зависимостта им от внос на енергия и доставките от Персийския залив, пише и Си Ен Би Си.
В бележка инвестиционната банка „Номура“ (Nomura) посочва, че Тайланд, Индия, Южна Корея и Филипините са сред най-уязвимите заради високата си зависимост от вноса на петрол, докато Малайзия би могла да бъде относително по-слабо засегната като нетен износител на енергия.
Южна Азия
Според данни на „Кплер“ (Kpler) Катар и Обединените арабски емирства осигуряват 99 на сто от вноса на втечнен природен газ (LNG) в Пакистан, 72 на сто в Бангладеш и 53 на сто в Индия.
Анализатори посочват, че Пакистан и Бангладеш разполагат с ограничени възможности за съхранение и диверсификация на доставките, което ги прави особено уязвими при прекъсване. Бангладеш вече отчита структурен дефицит на газ от над 1,3 милиарда кубически фута дневно, според Института за енергийна икономика и финансов анализ.
Индия е изложена на значителен риск, тъй като над половината от вноса ѝ на втечнен природен газ е свързан с Персийския залив, а голяма част от договорите са индексирани към цената на Brent. Според оценки на UBP около 60 на сто от вноса на петрол в Индия също идва от Близкия изток, което означава, че продължителна блокада би повишила разходите за енергия и би оказала натиск върху текущата сметка.
Китай
Китай е най-големият вносител на суров петрол в света и купува над 80 на сто от иранския петрол, според Kpler. Около 40 на сто от вноса на петрол и 30 на сто от вноса на LNG преминават през Ормузкия проток.
Анализатори отбелязват, че страната разполага с по-големи буфери. Към края на февруари запасите от LNG възлизат на около 7,6 милиона тона, което осигурява краткосрочно покритие. При по-продължително прекъсване Китай може да насочи търсенето към атлантическите доставки, което би засилило ценовата конкуренция в Азия.
Япония и Южна Корея
По данни на Ю Би Пи (UBP) Близкият изток доставя около 75 на сто от вноса на петрол на Япония и 70 на сто на Южна Корея. Експозицията им към LNG от Персийския залив е по-ниска – около 14 на сто за Южна Корея и 6 на сто за Япония.
Запасите са ограничени – приблизително 3,5 милиона тона втечнен природен газ за Южна Корея и 4,4 милиона тона за Япония, което покрива между две и четири седмици потребление. Според „Номура“ нетният внос на петрол на Южна Корея е около 2,7 на сто от БВП, което увеличава уязвимостта на текущата сметка при ценови шок.
Югоизточна Азия
В Югоизточна Азия основният ефект се очаква да бъде по линия на по-висока инфлация, а не непосредствен недостиг. Страните, които разчитат на спот пазара за LNG, ще бъдат изправени пред по-високи разходи, ако конкуренцията с Европа за доставки се засили.
Тайланд е сред най-засегнатите, тъй като нетният му внос на петрол достига 4,7 на сто от БВП. По оценки на „Номура“ всяко повишение на цените на петрола с 10 на сто влошава текущата сметка на страната с около 0,5 процентни пункта от БВП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсулата съм
Коментиран от #22
09:27 04.03.2026
2 Сталин
Коментиран от #16, #27, #31
09:28 04.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #33
09:28 04.03.2026
4 Опааа
Коментиран от #8
09:29 04.03.2026
5 Копейка с чалма
09:32 04.03.2026
6 Западът има алернативни
Ще има затруднения, но подобна ситуация сме имали и преди и сме оцелели!
Е, лремълските проксита Орбан, Фицо, Вучич и Радев ще реват, ама тихичко, колкото да отбият номера, че да не ядосат Рижо!
Коментиран от #10
09:32 04.03.2026
7 Владимир Путин, президент
Сегодня ме интересува колко украински дронове и ракети е свалила Русия ? Комай вече нищо си не сваля ...
Коментиран от #30
09:36 04.03.2026
8 има
До коментар #4 от "Опааа":Той има, но няма ти ги продава евтино, ако изобщо ти продава. Ако искаш, можеш да благодариш на Кирил Петков и Асен Василев, защото не искаха да плащат в рубли. И за изгонените руски дипломати да им благодариш може. (обръщението “ти” не е персонално към Вас)
09:36 04.03.2026
9 Горивата поскъпват,
Няма лошо, аз съм ЗА!
Харчете по малко, ходете повече!
Коментиран от #11
09:36 04.03.2026
10 Хаха
До коментар #6 от "Западът има алернативни":Западът имал алтернатива, но цената на петрола расте световно.
Ще се молят скоро на Путин, но на нова цена.
09:37 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Старшина Петров, артелчик, о.з.
Затворихме Ормуз, империализмът загива, иранските другари спечелиха войната и вече пак можем да чакаме на Дунав мост с мойта другарка и питката!
09:39 04.03.2026
13 Ти щот си много умен!
До коментар #11 от "Баща ти":Слизай от 25 годишната нафтова печка БМВ и ходи пеш!
Таман да смъкнеш шкембето.
09:42 04.03.2026
14 От чужбина
09:42 04.03.2026
15 бай Кольо
09:43 04.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ормузкият проток е
09:47 04.03.2026
19 Без ИИ
09:49 04.03.2026
20 Карго 200
Русия няма да наложи санкции срещу САЩ за нападението срещу Иран, - Лавров
Бихте ли искали да видите как биха могли да изглеждат техните „санкции“? 🤣
За да навредим на Америка, нека изпием цялата водка?? / За да навредим на Америка, ще изпием цялата водка?? 🤡
Коментиран от #34
09:51 04.03.2026
21 защо
"Чао Газпром", кои.
09:51 04.03.2026
22 Не ясно колко печели Путин
До коментар #1 от "Урсулата съм":Вчера украинците са подпалили най-големият руски газовоз, който е на път да потъне.
Коментиран от #28, #29
09:52 04.03.2026
23 Отговарям на въпроса от заглавието
09:53 04.03.2026
24 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ
09:55 04.03.2026
25 Гюро кюмюро
09:55 04.03.2026
26 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ
09:56 04.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Британските служби
До коментар #22 от "Не ясно колко печели Путин":Украйнците нищо не потапят, не си ли го разбрал още?
Само клечет над златните си цукала!
09:58 04.03.2026
29 Ти кое не разбра
До коментар #22 от "Не ясно колко печели Путин":Цената се вдигна, потребителите нарастнаха.
Зеленски хапе като бълха, Китай от изток си точи руски нефт и газ. ЕС вече молят Зеле да пусне тръбата за Орбан.
09:59 04.03.2026
30 Мишел
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Нищо не се сваля, защото дроновете, ракетите, самолетите и други такива оръжия свършиха за Украйна.
САЩ опитаха да задушат Русия чрез спиране на износа й на нефт и газ. За два дни сами ликвидираха всичко- нефта стана с двойна цена и расте.
09:59 04.03.2026
31 Гражданин
До коментар #2 от "Сталин":Ако Никита Хрушчов беше жив тези войни нямаше да почнат
10:00 04.03.2026
32 Най-обичам да чета
Дайте нещо за душата де!
10:01 04.03.2026
33 Цеко
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Че кога еврото ти е било виновно за инфлацията? Виновни са некоректните търговци, няма как разплащателно средатво да е причина за инфлация. Образовайте се малко. Можете да висите цяло лято в Гърция и да ги боготворите колко било евтино, а там също са с евро. Как става така?
Коментиран от #36
10:03 04.03.2026
34 Лавров е прав, не си в час
До коментар #20 от "Карго 200":САЩ сам си прасна санкции. Горивата поскъпнаха, Путин затова си мълчи.
10:03 04.03.2026
35 Данко Харсъзина
10:05 04.03.2026
36 Какво
До коментар #33 от "Цеко":точно е "некоректен търговец" ? Никой не е чувал за подобно понятие.
Целта на всеки икономически субект е да повиши печалбата си.
Коментиран от #37
10:14 04.03.2026
37 Цеко
До коментар #36 от "Какво":Некоректен е, когато направи цената на салама от 10лв на 10€. Примери бол. Това са некоретни търговци. Имашр ги и в Хърватска, ама мнохо бързо ги стегнаха.
10:17 04.03.2026