Италия обмисля реактивиране на въглищни електроцентрали заради рисковете от енергийна криза в Близкия изток

Италия обмисля възможността да активира отново някои въглищни електроцентрали, ако конфликтът в Близкия изток доведе до енергийна криза, заяви министърът на енергетиката Жилберто Пичето Фратин, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Фратин посочи, че въглищните централи не са предпочитано решение, но те са налични като резерв за защита на страната.

Инцидентите в региона започнаха след удари на Израел и Съединените щати по цели в Иран, последвани от ирански ответни удари срещу енергийна инфраструктура в съюзнически държави от Персийския залив. Техеран също така атакува танкери в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол и втечнен природен газ.

Италия разчита на диверсифицирани източници на газ, включително Норвегия, Алжир и Азербайджан, а съхранените количества са на относително високи нива.

„На фронта на енергийната сигурност нашата страна е количествено обезпечена“, подчерта Фратин. „Имаме най-високите нива на съхранение в Европа и диверсифицирани източници, което ни позволява да кажем, че няма критична ситуация по отношение на наличния природен газ.“