Новини
Свят »
Италия »
Италия обмисля реактивиране на въглищни електроцентрали заради рисковете от енергийна криза в Близкия изток

Италия обмисля реактивиране на въглищни електроцентрали заради рисковете от енергийна криза в Близкия изток

4 Март, 2026 13:02, обновена 4 Март, 2026 13:03 584 11

  • италия-
  • енергийна криза-
  • въглищни централи-
  • иран

Министърът на енергетиката уверява в обезпечеността на страната с газ

Италия обмисля реактивиране на въглищни електроцентрали заради рисковете от енергийна криза в Близкия изток - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия обмисля възможността да активира отново някои въглищни електроцентрали, ако конфликтът в Близкия изток доведе до енергийна криза, заяви министърът на енергетиката Жилберто Пичето Фратин, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Фратин посочи, че въглищните централи не са предпочитано решение, но те са налични като резерв за защита на страната.

Инцидентите в региона започнаха след удари на Израел и Съединените щати по цели в Иран, последвани от ирански ответни удари срещу енергийна инфраструктура в съюзнически държави от Персийския залив. Техеран също така атакува танкери в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол и втечнен природен газ.

Италия разчита на диверсифицирани източници на газ, включително Норвегия, Алжир и Азербайджан, а съхранените количества са на относително високи нива.

„На фронта на енергийната сигурност нашата страна е количествено обезпечена“, подчерта Фратин. „Имаме най-високите нива на съхранение в Европа и диверсифицирани източници, което ни позволява да кажем, че няма критична ситуация по отношение на наличния природен газ.“


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    САЩ почват войните а ЕС ги довършва за наша сметка.

    13:04 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    4 3 Отговор
    Ганчо да реактивира МОЧА, ама така да лъсне патината, че блясакът да се види чак у Свищов.

    13:05 04.03.2026

  • 3 Някой

    14 0 Отговор
    Ще си търсят поводи всякакви, само и само да върнат въглищата в играта. Щото, по-евтино, сигурно и предвидимо, няма.
    А зелените терористи трябва да бъдат нашибанои с пръчка. Публично!

    13:05 04.03.2026

  • 4 аха

    2 1 Отговор
    И лак ще организират доставка ма въглища?

    13:09 04.03.2026

  • 5 Гошо

    6 0 Отговор
    Леле тия ще предизвикат ритуални самоубийства на зелен фон

    13:14 04.03.2026

  • 6 Аз съм против

    4 1 Отговор
    Вярна съм овца на урси и розовите понита и ще рупам зелена енергия до моята кончина.
    Веднага тези кюмюрджии извън ес....

    13:17 04.03.2026

  • 7 повечко боб

    1 0 Отговор
    и ще има газ за цяла геюропа

    13:20 04.03.2026

  • 8 А не се петроханци

    3 0 Отговор
    Нашите ша ги закриию напук на Путин. Да са пука от яд а ха хаааааа

    13:22 04.03.2026

  • 9 бою мизерника

    2 0 Отговор
    ако имат боклук да ми го пращат, трябва да горя и аз нещо

    13:22 04.03.2026

  • 10 Дебил

    2 0 Отговор
    Има и мъдри управления.

    13:26 04.03.2026

  • 11 Един

    2 0 Отговор
    Тея са луди. Наш Гюро каза, че всичко е изкуствено. И това в Иран е политическа атака към него.

    13:32 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания