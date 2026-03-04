Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вратарят на Левски със силно послание преди дербито с Лудогорец

Вратарят на Левски със силно послание преди дербито с Лудогорец

4 Март, 2026 14:00 725 3

  • левски-
  • светослав вуцов-
  • лудогорец-
  • футбол

Има още 13 мача до края на сезона и трябва да ги изиграем по възможно най-добрия начин

Вратарят на Левски със силно послание преди дербито с Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски - Светослав Вуцов отправи ясно послание към Лудогорец преди дербито в четвъртък. Той се закани на разградчани и посочи, че всеки отбор се съобразява със „сините“. Стражът похвали и психологическата устойчивост на тима при успеха над Локомотив София с 4:3 на „Герена“.

„Има още 13 мача до края на сезона и трябва да ги изиграем по възможно най-добрия начин. Да се поздравим с победи. Показваме манталитет, както го направихме срещу Локомотив София. Това означава да не спираме и да продължаваме да търсим нашата цел до последно. Видяхте, че при 4:2 създавахме положения, за да вкараме и пети гол. В края допуснахме попадение за 4:3, но смятам, че тази непримиримост и дух, ще ни отведат до целта, която сме си поставили – титлата“, заяви Вуцов пред DIEMA SPORT.

Той говори и за предстоящия мач с Лудогорец.

„Всички в отбора вярваме в собствените си качества. Знаем, че всичко зависи от нас какво ще покажем на терена. Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях. Ние сме Левски, най-добрият отбор в България и трябва да знаем какво да направим, когато стартират мачовете“, добави Вуцов.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синята лавина

    4 5 Отговор
    Вуцов е номер едно на България! Няма Божев, Няма Луков, Няма Евтимов, Няма Андреев, няма никой Друг!!!!

    14:33 04.03.2026

  • 2 Браво

    2 3 Отговор
    Но ще е много трудно в с.Разград имаме вече две загуби от тия селяни през тази година.а като прибавим и съдиите става още по трудно

    14:34 04.03.2026

  • 3 шошж

    6 1 Отговор
    няма друг такъв др и сък

    14:34 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове