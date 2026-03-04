Техеран: хората се питат - да избягам или да остана?

На разпространяваните от Техеран видеа се виждат спасителни екипи, които вадят жени от дълбоки няколко метра кратери под сградите. Жените са боси, плачат, разказва АРД. Тези видеа не поддлежат на независима проверка, но и други кадри показват поразените от американските и израелските ракети жилищни квартали.
Репортери на АФП са разговаряли с жител на иранската столица. "Тъкмо гледах новините, когато полилеят изведнъж се срина и цялата стая се напълни с дим. След това се изпочупиха вратите, прозорците и много от нещата ми", споделя той.
Нападения срещу военни бази и полицейски управления
По техни собствени данни Израел и САЩ са атакували основно военни цели, както и полицейски управления. Но околните жилищни квартали не са останали невредими. Мнозина се питат - да избягам или да остана?
"Честно казано, бих искал да остана. Ще остана в Техеран", казва пред АРД местен жител. "Къде да отида? Мисля, че трябва да остана в Техеран. По-добре да съм си вкъщи."
Хората не разполагат с убежища, подземни бункери няма, респективно те са изложени на нападенията напълно беззащитни. Червеният полумесец съобщава за повече от 780 убити. Правозащитната организация HRANA от своя страна информира за 225 доказани случая на убити цивилни граждани.
Почит към аятолаха и призиви за бой
Паралелно поддръжниците на режима почитат паметта на убития върховен водач аятолах Хаменей - обикалят улиците на Техеран с развети знамена. Използвайки смъртта, външният министър Абас се опита в телевизионно обръщение да повиши бойния дух: "Враговете мислеха, че неговото мъченичество ще ни срази, но то ни направи по-силни от всякога. Шиитството расте чрез кръвта - чрез кръвта на мъчениците. И напредва стъпка по стъпка".
За Иран това означава и да се насочи към съседните държави, както заяви заместник-говорителят на иранския парламент Али Никзад. АРД цитира неговите думи: "Всяка съседна държава, която сътрудничи със САЩ или с Израел при извършваните от тях нападения, ще се сблъска с безпримерна и унищожителна реакция".
До момента Иран е атакувал предимно обекти на САЩ в съседните държави: американското посолство в Саудитска Арабия бе уцелено от два дрона. САЩ призоваха гражданите си в много държави от Близкия изток да се евакуират.
Автор: Лиси Кафуман (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #16, #17
13:50 04.03.2026
2 Тино К.
Това е първият път, в който F-35 сваля пилотиран изтребител.
Инфо : The Avionist
Коментиран от #9, #13, #18
13:51 04.03.2026
3 Верно ли
13:51 04.03.2026
4 Да бе ...
13:52 04.03.2026
5 На баба
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ти фърчилото
13:52 04.03.2026
6 Айгедотор
13:52 04.03.2026
7 Атина Палада
13:53 04.03.2026
8 Да добре
13:53 04.03.2026
9 Ами ....
До коментар #2 от "Тино К.":....как да ти кажа ....Як - 130 не е точно критерий.
Що не се пробват със Су -34 или Су - 35 или с Миг - 30
13:55 04.03.2026
10 Евакуация
13:55 04.03.2026
11 Динго
13:57 04.03.2026
12 Волгата
13:57 04.03.2026
13 Какво казали иранските пилоти на Як?
До коментар #2 от "Тино К.":- Братишка, еврей, подожди, подожди, не стреляй!
Коментиран от #20, #21
13:59 04.03.2026
14 Учуден
А жителите на Тел Авив как са бе дойчовци - или за там трябва да си мълчите че майонезата е още по-голяма.
14:01 04.03.2026
15 стоян георгиев
😂😂😂😂
Според изданието инцидентът е станал малко след атака с ирански дрон, който е пробил противовъздушната отбрана на Кувейт и е ударил тактически оперативен център, убивайки шестима американски военнослужещи. На фона на алармата кувейтските сили са засекли трите самолета на радар и са открили огън.
🤡🤡🍻
Пилотът е изстрелял три ракети и трите американски изтребителя са били свалени.
14:02 04.03.2026
16 Зевзек
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"като му дойде времето ги чакам на портала в Белене!"
Ти по добре си запази място на колесника на американските самолети защото наистина ще си на портала ама от вътрешна страна.
14:03 04.03.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Измисли си свой лагер бе гондон. Нашия беше "Белене".Ваште са Освенцим, Треблинка
14:06 04.03.2026
18 Пилот
До коментар #2 от "Тино К.":"Това е първият път, в който F-35 сваля пилотиран изтребител"
Ха ха ха Як-130 е учебен самолет бе неграмотния - "изтребител" е само в козяшката пропаганда че иначе няма с какво да се похвалят. Все едно да свалят селскостопански самолет и да се хвалят.
14:07 04.03.2026
19 МУАХАХХАХА 🙈🙈🙈🙈🙈
Коментиран от #22, #23
14:07 04.03.2026
20 Пилот
До коментар #13 от "Какво казали иранските пилоти на Як?":Голямо постижение на господарите ти - великия Фъ-35 е успял да свали учебен самолет - брей голяма работа са господарите ти - следващия път може и дрон да успеят да свалят.
14:11 04.03.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Какво казали иранските пилоти на Як?":Як -130 , УЧЕБНО!!!-боен изтребител произведен от Яковлев и италианската "Аирмачи"
14:11 04.03.2026
22 Зевзек
До коментар #19 от "МУАХАХХАХА 🙈🙈🙈🙈🙈":Ама пък успя да фалира ЕС и да разпадне НАТО
Коментиран от #31
14:12 04.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А в София?
Коментиран от #28
14:17 04.03.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:17 04.03.2026
26 ако не се предадат не могат
14:25 04.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 само страхливците бягат
14:29 04.03.2026
30 не са толкова глупави и страхливи
14:41 04.03.2026
31 Кеворкян
До коментар #22 от "Зевзек":Разпадна се майка ти на магистр лата
15:16 04.03.2026