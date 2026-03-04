Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Техеран: хората се питат - да избягам или да остана?

Техеран: хората се питат - да избягам или да остана?

4 Март, 2026 13:48 1 566 31

Жителите на Техеран са беззащитни пред въздушните удари и трябва да решат дали да останат или да бягат

Техеран: хората се питат - да избягам или да остана? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На разпространяваните от Техеран видеа се виждат спасителни екипи, които вадят жени от дълбоки няколко метра кратери под сградите. Жените са боси, плачат, разказва АРД. Тези видеа не поддлежат на независима проверка, но и други кадри показват поразените от американските и израелските ракети жилищни квартали.

Репортери на АФП са разговаряли с жител на иранската столица. "Тъкмо гледах новините, когато полилеят изведнъж се срина и цялата стая се напълни с дим. След това се изпочупиха вратите, прозорците и много от нещата ми", споделя той.

Нападения срещу военни бази и полицейски управления

По техни собствени данни Израел и САЩ са атакували основно военни цели, както и полицейски управления. Но околните жилищни квартали не са останали невредими. Мнозина се питат - да избягам или да остана?

"Честно казано, бих искал да остана. Ще остана в Техеран", казва пред АРД местен жител. "Къде да отида? Мисля, че трябва да остана в Техеран. По-добре да съм си вкъщи."

Хората не разполагат с убежища, подземни бункери няма, респективно те са изложени на нападенията напълно беззащитни. Червеният полумесец съобщава за повече от 780 убити. Правозащитната организация HRANA от своя страна информира за 225 доказани случая на убити цивилни граждани.

Почит към аятолаха и призиви за бой

Паралелно поддръжниците на режима почитат паметта на убития върховен водач аятолах Хаменей - обикалят улиците на Техеран с развети знамена. Използвайки смъртта, външният министър Абас се опита в телевизионно обръщение да повиши бойния дух: "Враговете мислеха, че неговото мъченичество ще ни срази, но то ни направи по-силни от всякога. Шиитството расте чрез кръвта - чрез кръвта на мъчениците. И напредва стъпка по стъпка".

За Иран това означава и да се насочи към съседните държави, както заяви заместник-говорителят на иранския парламент Али Никзад. АРД цитира неговите думи: "Всяка съседна държава, която сътрудничи със САЩ или с Израел при извършваните от тях нападения, ще се сблъска с безпримерна и унищожителна реакция".

До момента Иран е атакувал предимно обекти на САЩ в съседните държави: американското посолство в Саудитска Арабия бе уцелено от два дрона. САЩ призоваха гражданите си в много държави от Близкия изток да се евакуират.

Автор: Лиси Кафуман (ARD)


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.5 от 8 гласа.
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 11 Отговор
    нашите копеи няма да имат тая дилема-като му дойде времето ги чакам на портала в Белене!

    Коментиран от #5, #16, #17

    13:50 04.03.2026

  • 2 Тино К.

    4 6 Отговор
    На 4 март 2026 г. израелските сили за отбрана обявиха в социалните медии, че самолет F-35I Adir, принадлежащ на израелските ВВС, е свалил ирански Як-130 над Иран.

    Това е първият път, в който F-35 сваля пилотиран изтребител.

    Инфо : The Avionist

    Коментиран от #9, #13, #18

    13:51 04.03.2026

  • 3 Верно ли

    10 4 Отговор
    Охоооо, пак личните драми на зелето. И кога ги питахте "хората" какво искат??? Или списвача е на място? :))))

    13:51 04.03.2026

  • 4 Да бе ...

    9 2 Отговор
    ... и като как се събраха хилядни митинги във всеки по - голям град , за да променят 150 -те убити деца ?

    13:52 04.03.2026

  • 5 На баба

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ти фърчилото

    13:52 04.03.2026

  • 6 Айгедотор

    12 3 Отговор
    Абсолютни измишльотини!!

    13:52 04.03.2026

  • 7 Атина Палада

    14 1 Отговор
    И в Тел авив хората се питат същото..

    13:53 04.03.2026

  • 8 Да добре

    6 3 Отговор
    Една жена чула братовчеда на друга жена и той и казал че фейкче веле пише тъпизми

    13:53 04.03.2026

  • 9 Ами ....

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тино К.":

    ....как да ти кажа ....Як - 130 не е точно критерий.
    Що не се пробват със Су -34 или Су - 35 или с Миг - 30

    13:55 04.03.2026

  • 10 Евакуация

    11 0 Отговор
    И в тутууленд се питат същото.

    13:55 04.03.2026

  • 11 Динго

    10 0 Отговор
    А в Тел Авив какво се питат??

    13:57 04.03.2026

  • 12 Волгата

    5 5 Отговор
    Исках да помогна на Русия, бях готов, наистина, но Израел нападна Иран, сега искам и на Иран да помогна, но съм раздвоен - искам и на Русия да помогна и на Иран да помогна, но не мога да избера. Няма да е честно да помогна на едните, а да не помогна на другите. Затова ще си остана в Брюксел под НАТОвска окупация и с омразни евраци в евробанката, за да съчувствам на руснаци и иранци.

    13:57 04.03.2026

  • 13 Какво казали иранските пилоти на Як?

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тино К.":

    - Братишка, еврей, подожди, подожди, не стреляй!

    Коментиран от #20, #21

    13:59 04.03.2026

  • 14 Учуден

    7 0 Отговор
    "Жителите на Техеран са беззащитни пред въздушните удари и трябва да решат дали да останат или да бягат"

    А жителите на Тел Авив как са бе дойчовци - или за там трябва да си мълчите че майонезата е още по-голяма.

    14:01 04.03.2026

  • 15 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Изтребител F/A-18 на кувейтските военновъздушни сили погрешка е свалил три американски F-15 , според WSJ.
    😂😂😂😂
    Според изданието инцидентът е станал малко след атака с ирански дрон, който е пробил противовъздушната отбрана на Кувейт и е ударил тактически оперативен център, убивайки шестима американски военнослужещи. На фона на алармата кувейтските сили са засекли трите самолета на радар и са открили огън.
    🤡🤡🍻
    Пилотът е изстрелял три ракети и трите американски изтребителя са били свалени.

    14:02 04.03.2026

  • 16 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "като му дойде времето ги чакам на портала в Белене!"

    Ти по добре си запази място на колесника на американските самолети защото наистина ще си на портала ама от вътрешна страна.

    14:03 04.03.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Измисли си свой лагер бе гондон. Нашия беше "Белене".Ваште са Освенцим, Треблинка

    14:06 04.03.2026

  • 18 Пилот

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тино К.":

    "Това е първият път, в който F-35 сваля пилотиран изтребител"

    Ха ха ха Як-130 е учебен самолет бе неграмотния - "изтребител" е само в козяшката пропаганда че иначе няма с какво да се похвалят. Все едно да свалят селскостопански самолет и да се хвалят.

    14:07 04.03.2026

  • 19 МУАХАХХАХА 🙈🙈🙈🙈🙈

    3 5 Отговор
    Путлер милиционера 100000 години не може да победи Украйна

    Коментиран от #22, #23

    14:07 04.03.2026

  • 20 Пилот

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Какво казали иранските пилоти на Як?":

    Голямо постижение на господарите ти - великия Фъ-35 е успял да свали учебен самолет - брей голяма работа са господарите ти - следващия път може и дрон да успеят да свалят.

    14:11 04.03.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Какво казали иранските пилоти на Як?":

    Як -130 , УЧЕБНО!!!-боен изтребител произведен от Яковлев и италианската "Аирмачи"

    14:11 04.03.2026

  • 22 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "МУАХАХХАХА 🙈🙈🙈🙈🙈":

    Ама пък успя да фалира ЕС и да разпадне НАТО

    Коментиран от #31

    14:12 04.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А в София?

    3 1 Отговор
    И в София ли сме беззащитни пред ответен ирански отговор за съучастието на България във военната, с нищо непровокирана, агресия на ционистки-нацистки Израел и фашистка Америка срещу мирния Иран?

    Коментиран от #28

    14:17 04.03.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Словакия обяви спирането на аварийното захранване на Украине с ток

    14:17 04.03.2026

  • 26 ако не се предадат не могат

    1 0 Отговор
    да бъдат победени

    14:25 04.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 само страхливците бягат

    1 0 Отговор
    и после остават без държава , ако искат да са свободни и да имат държава ще останат и ще се бият до победа

    14:29 04.03.2026

  • 30 не са толкова глупави и страхливи

    1 0 Отговор
    че да бягат , ще ги изчакат да слязат на земята и ще ги избият и ще ги изпобесят , онези не знаят с кого си имат работа

    14:41 04.03.2026

  • 31 Кеворкян

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Зевзек":

    Разпадна се майка ти на магистр лата

    15:16 04.03.2026

