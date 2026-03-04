Таксиметров шофьор в Русе излъчвал на живо как пие зад волана

Русенската полиция задържа 34-годишен водач на таксиметров автомобил, след като той сам документира престъплението си. Според официалния бюлетин на ОДМВР - Русе, мъжът е предавал видео на живо в социалните мрежи, докато консумира алкохол и управлява колата си по улиците на града.
След получаване на сигнала във вторник сутринта, дежурните екипи на Второ Районно управление незабавно локализират нарушителя. Автомобилът с марка Опел е засечен и спрян за проверка на улица "Сини камъни" в Русе.
При направената проба с техническо средство, устройството отчита над 2,5 промила алкохол в издишания въздух. Нарушителят е ескортиран до лечебно заведение за даване на кръвна проба, след което е отведен и задържан в ареста.
Срещу 34-годишния русенец е образувано бързо производство за престъпление по член 343б, алинея 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под строгия надзор на прокуратурата.
