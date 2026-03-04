Новини
България »
Русе »
Таксиметров шофьор в Русе излъчвал на живо как пие зад волана
  Тема: Войната на пътя

Таксиметров шофьор в Русе излъчвал на живо как пие зад волана

4 Март, 2026 14:07 1 026 11

  • таксиметров шофьор-
  • бакшиш-
  • пиене-
  • алкохол

При направената проба с техническо средство, устройството отчита над 2,5 промила

Таксиметров шофьор в Русе излъчвал на живо как пие зад волана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русенската полиция задържа 34-годишен водач на таксиметров автомобил, след като той сам документира престъплението си. Според официалния бюлетин на ОДМВР - Русе, мъжът е предавал видео на живо в социалните мрежи, докато консумира алкохол и управлява колата си по улиците на града.

След получаване на сигнала във вторник сутринта, дежурните екипи на Второ Районно управление незабавно локализират нарушителя. Автомобилът с марка Опел е засечен и спрян за проверка на улица "Сини камъни" в Русе.

При направената проба с техническо средство, устройството отчита над 2,5 промила алкохол в издишания въздух. Нарушителят е ескортиран до лечебно заведение за даване на кръвна проба, след което е отведен и задържан в ареста.

Срещу 34-годишния русенец е образувано бързо производство за престъпление по член 343б, алинея 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под строгия надзор на прокуратурата.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е верно ли

    6 2 Отговор
    Това ми прилича на петрохан

    14:11 04.03.2026

  • 2 Трол

    6 1 Отговор
    Следващия път да снима как оправя клиентите.

    14:14 04.03.2026

  • 3 адаша

    10 0 Отговор
    Излъчвал се на живо как пие, а сега вие на умрело...

    14:15 04.03.2026

  • 4 Гост

    7 1 Отговор
    Тия бакшишите плащат по 600 лв данък на година. 1 лев и нещо на ден, а ние обикновенните хора пълним хазната. Паразити на обществото.

    Коментиран от #8

    14:21 04.03.2026

  • 5 Шопо

    6 1 Отговор
    Какво стана с оня началник дето го пребиха двама дванайсетгодишни ?
    Смениха ли го или още е началник на ОД на МВР Русе

    14:24 04.03.2026

  • 6 8888

    2 1 Отговор
    Мръсна циганска сган

    14:30 04.03.2026

  • 7 ИВАН

    1 5 Отговор
    И какво като е пил, да не е убил човек, тия изедници само знаят да съдират кожата на работещите хора.

    14:30 04.03.2026

  • 8 Госта е цървул от малко населено място

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Не уточняваш колко се печели -120-150 евра дневно.

    14:34 04.03.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    Егати и "умния" шофьор... направо се конкурира с Рижото ПСЕ от ФАЩ...

    14:38 04.03.2026

  • 10 Типична безмозъчна

    1 3 Отговор
    копейка.

    Коментиран от #11

    14:39 04.03.2026

  • 11 К ре.Тен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Типична безмозъчна":

    ненормален!

    15:04 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове