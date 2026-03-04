Папа Лъв XIV призовава за мир на фона на ескалацията в Близкия изток

Папа Лъв XIV отправи нов призив за мир по време на седмичната си обща аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана, съобщава италианската агенция ANSA. Апелът идва на фона на ескалацията след ударите на Съединените щати и Израел по Иран и ответните действия на Техеран, предава БТА.
„Нека продължим нашето великопостно пътуване в дух на покаяние и обръщане към вярата, молейки се за Божията милост и мир за нас и за целия свят“, каза папата в приветствието си към немскоезични поклонници.
1 Аз пък
14:01 04.03.2026
2 Атина Палада
14:01 04.03.2026
3 шефът му хитлеряху
14:02 04.03.2026
4 Лъф 14 епстийнски
14:03 04.03.2026
5 Само питам
Коментиран от #7
14:17 04.03.2026
6 Ко каза?
14:23 04.03.2026
7 Гост
До коментар #5 от "Само питам":Ае сега... И без него се справят. Не е драма.
14:23 04.03.2026
8 Папа Лъв че Тринадесети
14:26 04.03.2026
9 факуса
14:31 04.03.2026
10 и не осъди
Браво на вас ... Явно и тези не вярват в съдния ден ..
14:52 04.03.2026