Папа Лъв XIV призовава за мир на фона на ескалацията в Близкия изток

4 Март, 2026 13:58, обновена 4 Март, 2026 13:59 538 10

Ватиканът отправя апел за молитва и покаяние след ударите срещу Иран

Папа Лъв XIV призовава за мир на фона на ескалацията в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV отправи нов призив за мир по време на седмичната си обща аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана, съобщава италианската агенция ANSA. Апелът идва на фона на ескалацията след ударите на Съединените щати и Израел по Иран и ответните действия на Техеран, предава БТА.

„Нека продължим нашето великопостно пътуване в дух на покаяние и обръщане към вярата, молейки се за Божията милост и мир за нас и за целия свят“, каза папата в приветствието си към немскоезични поклонници.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аз пък

    4 0 Отговор
    си мислех, че е казал, че Иран трябва да спре да нанася удари срещу израелските агресори.

    14:01 04.03.2026

  • 2 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Ватикана да не се прави на ощипана мома..

    14:01 04.03.2026

  • 3 шефът му хитлеряху

    2 1 Отговор
    му пише дневният ред

    14:02 04.03.2026

  • 4 Лъф 14 епстийнски

    0 1 Отговор
    Русия е ахресор

    14:03 04.03.2026

  • 5 Само питам

    0 0 Отговор
    Кой разруши Втория храм в Обетованата земя?

    Коментиран от #7

    14:17 04.03.2026

  • 6 Ко каза?

    1 0 Отговор
    Този е евреин, а те са войнолюбиви хора, няма начин да го е казал.

    14:23 04.03.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Ае сега... И без него се справят. Не е драма.

    14:23 04.03.2026

  • 8 Папа Лъв че Тринадесети

    1 0 Отговор
    Това е матрицата не е война

    14:26 04.03.2026

  • 9 факуса

    1 0 Отговор
    ха ха и шефът ти кат темида сляп гух и ням

    14:31 04.03.2026

  • 10 и не осъди

    0 0 Отговор
    Християнските и еврейските терористи нападнали мюсюлманската държава Иран?

    Браво на вас ... Явно и тези не вярват в съдния ден ..

    14:52 04.03.2026

