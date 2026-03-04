Новини
Бомбардировките предизвикват ужас в Техеран, където няма признаци за протести

Бомбардировките предизвикват ужас в Техеран, където няма признаци за протести

4 Март, 2026 14:18

Въздушните удари са убили стотици иранци от събота насам, докато лидерите на Израел и САЩ изразиха надежда, че те ще предизвикат въстание

Бомбардировките предизвикват ужас в Техеран, където няма признаци за протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Ужасените жители на иранската столица я описаха вчера като призрачен град, а улиците на Техеран бяха почти празни след американско-израелския ракетен обстрел, с изключение на контролните пунктове за сигурност и патрулите на Революционната гвардия, които обикаляха града, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

Въздушните удари са убили стотици иранци от събота насам, докато лидерите на Израел и САЩ изразиха надежда, че те ще предизвикат въстание, но Ройтерс не намери доказателства, че се задава нещо подобно, в телефонни разговори с хора от цялата страна.

„Има контролно-пропускателни пунктове на всяка улица и алея“, каза 27-годишната Фариба Герами, която работи за компания в северната част на Техеран, където съпругът ѝ е управител на малко кафене. Прекъсванията на електро- и водоснабдяването от началото на бомбардировките са засилили още повече страховете ѝ, а през нощта тя и приятелите ѝ се страхуват, че крадци ще ограбят апартаментите им. Семейството планира да напусне Иран, веднага щом това стане безопасно, но се притеснява за сигурността по пътищата, добави тя.

РАЗРУШЕНИ СГРАДИ И УНИЩОЖЕНИ КОЛИ

Двама иранци, пристигнали в Турция през граничен пункт вчера, описаха напрежението и страха, който се усеща в Техеран: „Децата крещяха и плачеха“, каза един ирански гражданин, който е пожелал анонимност, и добави, че ударите по жилищни сгради са вселили страх в жителите на града.

Вторият мъж каза, че разрушенията са били широко разпространени. „Видяхме много разрушени сгради, особено по пътя при напускане на страната. Има много разрушени сгради, много коли и улици са унищожени. Хората са твърде уплашени, за да напуснат страната. Не знаят какво да правят“, каза той.

УДАРИ ПО УЧИЛИЩЕ И БОЛНИЦА

За тези, които не могат да напуснат столицата, тревогата е огромна, като в понеделник ударите са засегнали близка до Техеран болница,по която са били нанесени щети и хората вътре е трябвало да бъде евакуирани.

Освен страховете от нови жертви сред мирното население, тревогата се засилва и от случая с атаката по девическото училище в южната част на Иран в първите часове на войната, като според властите броят на жертвите е 150. Агенция Ройтерс не е успяла да потвърди този брой.

На погребението на момичетата вчера малките им ковчези, покрити с ирански знамена, бяха пренесени от камион през голяма тълпа, носени през море от вдигнати ръце към гробището, както показа видео по държавната телевизия.

„Свят, виждате ли? Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза Фирузе Серадж, говорейки през сълзи от Техеран. „10-годишната ми дъщеря е на диализа и сега сме в капан. Страхувам се да я заведа в болницата. Ами ако я бомбардират? Защо ни бомбардирате?“, каза тя.

Иран заяви, че броят на жертвите при атаките е достигнал 787, позовавайки се на Иранското дружество на Червения полумесец.

Техеран отговори на американско-израелската атака с въздушни атаки в няколко страни в Близкия изток, поразявайки както военни, така и цивилни цели в Израел, Йордания и монархиите от Персийския залив.

ЛИПСА НА УБЕЖИЩА, ХОРА СЕ ЗАПАСЯВАТ С ХРАНА

Гневът от катастрофата, която се разгръща в Иран, беше насочен и към самите лидери на страната. Новината за смъртта на Хаменеи в събота предизвика спонтанни празненства в някои части на Техеран, въпреки че привържениците на властите на Ислямската република организираха траурни шествия.

Въпреки това не се наблюдава някакво завръщане към големите антиправителствени протести в цялата страна в началото на януари, при които загинаха хиляди хора които и бяха потушени с вълна от насилие от страна на държавата.

Пенсиониран офицер от армията от град в северната част на Иран, който се представи като Хасан, обвини покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит от американско-израелските удари и чиято ядрена политика постави Иран в конфликт със Запада: „Хаменей е мъртъв, но последствията от години на неговата упоритост все още убиват иранския народ“, каза той. „Защо толкова много враждебност към света? Какво спечелихме от тази ядрена програма, освен бомбардировки, изолация и мизерия? Защо живеем в условия на бомби?“

В Урмия, град близо до границите с Турция и Ирак, жена, която пожела да бъде наричана Шахла, каза, че бомбардировките от предната нощ са били най-тежките досега. „Бях ужасена. Няма убежища. Няма помощ. Бомбардират навсякъде. Интернетът прекъсва. Запасяваме се с храна“, каза тя.

Както и други иранци, с които Ройтерс се свърза, тя заяви, че храна и лекарства все още има в магазините, но се притеснява, че запасите ще започнат да се изчерпват и хората купуват продукти за всеки случай, ако конфликтът се проточи.

Една възрастна жена в град Бушехр на брега на Залива, където се намира единствената атомна електроцентрала в Иран, каза, че се страхува, че никога повече няма да види децата си, които живеят в чужбина. „Децата ми ми се обаждат, но дори интернетът не работи добре. Страхувам се, много се страхувам, че може никога повече да не ги видя и че може да умра при тези бомбардировки“, каза 80-годишната Фатеме.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    29 10 Отговор
    то вие хубаво ги пишете тея "новини", ама нали знаете, че нас и да ни излъжете то иранците са тея, дето не се отказват и скоро ще се види, че освен да сринат няколко сгради краварите друго няма да постигнат.

    Коментиран от #62

    14:23 04.03.2026

  • 2 Атина Палада

    28 6 Отговор
    А тя ква стана.... въстание предизвикаха в Тел Авив..

    Коментиран от #11

    14:25 04.03.2026

  • 3 Тия брадатите

    10 20 Отговор
    побъркаха обикновените иранци.

    14:25 04.03.2026

  • 4 Абе дончо

    26 4 Отговор
    Не го беше така предвидил
    Но така става като си заобиколен от хора с непълноценен интелект

    Мисля че президентското място на ванс изстина
    Следващият мандат

    14:25 04.03.2026

  • 5 Искат си режима

    16 2 Отговор
    И аятоляха ,пак тука ми надухте главата с глупости че искали промяна и не били терористи.

    14:25 04.03.2026

  • 6 Абдул

    17 6 Отговор
    Алаж е велик САЩ ще си получат заслуженото
    Израел също

    14:25 04.03.2026

  • 7 Чудя се какви

    18 2 Отговор
    протести са очаквали като вместо курабийки ги ,, почерпиха” с ракети…

    14:26 04.03.2026

  • 8 Ционистите

    21 3 Отговор
    са много жестоки.

    Коментиран от #12

    14:27 04.03.2026

  • 9 гола вода и кал по гърба

    5 15 Отговор
    Великите ислямски военни юнаци стават само да тероризират собственото си мирно население.

    Коментиран от #51

    14:27 04.03.2026

  • 10 Да удариш училище

    27 5 Отговор
    и убиеш 165 деца момичета на възраст от 5-6 години нагоре е върхът на сладоледа във високо точната война която започнаха агресорите

    Коментиран от #13

    14:27 04.03.2026

  • 11 Какво въстание

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    в Израел те гони.
    Пък пийни едно кафенце, пък вземи едно аспиринче. Проясни главата и тогава дай комент.
    Става и шкембе-чорба и бира.

    14:27 04.03.2026

  • 12 нормално

    10 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ционистите":

    Ислямистите ги направиха такива. Израел е във война през цялото си съществуване. Айатолаха искаше адрени бомби за да ги хвърли по Израел, а не по Турция или Джибути.

    Коментиран от #60

    14:28 04.03.2026

  • 13 сигурен ли си

    0 20 Отговор

    До коментар #10 от "Да удариш училище":

    че не е паднала иранска ПВО ракета в училището?

    Коментиран от #29

    14:29 04.03.2026

  • 14 Селянин

    13 0 Отговор
    Излезте от тука, влезте в Х и вижте реалната ситуация. Има хиляди клипове на иранци.

    Коментиран от #15

    14:29 04.03.2026

  • 15 абе

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Селянин":

    Тия откъде имат интернет да публикуват в Х?

    14:30 04.03.2026

  • 16 Цитат

    11 2 Отговор
    Иран ПОТОПИ американски военноморски кораб с крилати ракети „Ghadr-380“ и „Talaieh“ | 300 войници са убити?

    Коментиран от #27

    14:31 04.03.2026

  • 17 Много

    14 1 Отговор
    е скъпо всичко това. Ефектът е нулев. Иранците вместо да свалят "режима" се обединяват около правителството си все по-плътно.
    Викиту с кифличките трябваше да пратят да им подари мечти и разбира се демокрацията.
    Така няма да стане.

    Коментиран от #21, #23

    14:31 04.03.2026

  • 18 Иван

    11 2 Отговор
    Като в София през 1943-та година.

    14:32 04.03.2026

  • 19 Ти да видиш

    18 1 Отговор
    Урсули и Каи, къде са пакетите от санкции срещу САЩ и Израел за нарушаване на "международното право"?
    ;)

    14:32 04.03.2026

  • 20 Тръмп=Путин

    4 12 Отговор
    Тръмп=Путин

    Коментиран от #31

    14:32 04.03.2026

  • 21 иранците

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Много":

    се обединяват около сина на Шаха

    Коментиран от #32, #33

    14:33 04.03.2026

  • 22 Някой

    11 3 Отговор
    Протестите в Иран бяха платени - изцяло. После видяхме многомилионните митинги в подкрепа на властта.
    Сега няма как да има протести - просто няма как да се плаща. А и властта ще е безкомпромисна този път - все пак е във война. Местните хора почти изцяло подкрепят властта. Винаги може да се намери някой невменяем, дето танцува на улицата. И после да се изкара, че бил танзувал от радост, че външни сили рзсипват страната му. Но те са единици.

    14:34 04.03.2026

  • 23 Иван

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "Много":

    Гнусното еврейско Вики няма да успее там, третополовия Мешия трябва да се включи.

    14:35 04.03.2026

  • 24 Тома

    11 0 Отговор
    Не знам дали улиците са празни за БТА но вчера гледах хиляди иранци по улиците които викаха смърт за Америка

    14:35 04.03.2026

  • 25 Ционетата

    12 0 Отговор
    са психически нездрави. Послушайте за 5 минути клепоухия им лидер и ще ви се проясни. Психопатията е обхванала голяма част от обществото там. Лек няма.

    Коментиран от #28

    14:35 04.03.2026

  • 26 Оня с коня

    5 12 Отговор
    Добре би било да се попитат тия уплашени Иранци- Наясно ли са какво причиняват Иранските Дронове в Украйна,предоставяни с готовност на Русия?

    Коментиран от #35, #45, #48

    14:36 04.03.2026

  • 27 Цитат

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Цитат":

    "Линкълн" где?

    Коментиран от #46

    14:37 04.03.2026

  • 28 цитат

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ционетата":

    Художнико стани да си довършиш работата!

    14:38 04.03.2026

  • 29 Предизвикваш

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "сигурен ли си":

    съжаление

    Коментиран от #37

    14:38 04.03.2026

  • 30 Иван

    6 0 Отговор
    То и в Киев нямаше много навалица в края на февруари 2022 г......

    14:38 04.03.2026

  • 31 Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмп=Путин":

    Тръмп = Килъри еврейката.

    14:39 04.03.2026

  • 32 Не си

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "иранците":

    въобще наясно. Седни прочети малко за този шах и бунта срещу него през 1979г. Дори Трампо вчера каза, че шаха не е опция. Трябвало някой "отвътре", но не знаел точно кой .. хихи

    Коментиран от #40

    14:39 04.03.2026

  • 33 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "иранците":

    Не ги мисли за толкова глупави иранците. Хич не са.
    Синът на шаха живее в САЩ вече десетиелтия. Кой плаща за това? Или живее с откраднатите пари от народа, когато баща му си изнасяше, или живее на издръжка на местните силови агенции. Във всеки случай, иранците не го долюбват. Отделно, защо да се хвърлят да му осигуряват властта, докато той си стои на сигурно и толичко далече в САЩ? Защо? И после да дойде и да почне да се прави на велик владетел, докато позволява държавата му да бъде разграбвана от американци и евреи...
    Не, този филм сме го гледали многократно, а иранците се досещат какво ще последва, бе да са го играли до сега.

    Коментиран от #57

    14:40 04.03.2026

  • 34 шаломчо

    9 1 Отговор
    Бомбардировките предизвикват ужас в Тел Авив, където няма признаци за протести !

    14:40 04.03.2026

  • 35 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с коня":

    Възпират създаването на нов Израел.

    14:41 04.03.2026

  • 36 604

    4 0 Отговор
    Кви протести ве люмпини докът им падат бомби нъ главите да протестират за още ли....люмпини моло умний!

    14:42 04.03.2026

  • 37 Предизвикваш

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Предизвикваш":

    смях

    Много ви е плитка пропагандата. Или и ти ще ме убеждаваш като говорителя на Хамас, че ракетата паднал ана паркинга пред болницата се е стопила като сняг на майско слънце и няма части от нея за доказателство?

    14:42 04.03.2026

  • 38 оня

    4 7 Отговор
    Едно важно нещо е вече постигнато. Митът за непобедимата Персия умря. В действителност персия беше непобедима преди исляма. След това е паплач, лежаща на стари лаври.

    14:42 04.03.2026

  • 39 Мишел

    9 2 Отговор
    Публикуваните спътникови снимки на над петнадесет ударени с ирански ракети свързочни възли и радари в шест арабски държави, членове на коалицията на САЩ срещу Иран, показват, че тези съоръжения са унищожени.

    14:42 04.03.2026

  • 40 при Шаха

    6 7 Отговор

    До коментар #32 от "Не си":

    По времето на Шаха Иран бе развита европейска страна.

    Коментиран от #49

    14:43 04.03.2026

  • 41 реру

    5 1 Отговор
    Бомбандировките предизвикват ужас в Тела Вив ,където все още няма признаци на протест ?

    14:43 04.03.2026

  • 42 Смешник

    4 1 Отговор
    Ами какво пречиняватУнищожават фашистката хунта и западните наемници

    14:44 04.03.2026

  • 43 А ГДЕ

    5 0 Отговор
    Сатта Няхуууу ?

    14:44 04.03.2026

  • 44 Ционизмът

    6 0 Отговор
    е терористична и античовешка идеология. Има резолюции на ООН по този въпрос. В Израел от много десетилетия се налага сюпремасистка, откровено расистка идеология спрямо останалите народи в региона. Поне две поколения са възпитани в чувство за безнаказаност, животинска жестокост и милитаризъм. Надежда няма за тях.

    Коментиран от #50

    14:45 04.03.2026

  • 45 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с коня":

    Ами какво пречиняватУнощожават фашистката хунта

    14:46 04.03.2026

  • 46 КуZю Пушилката от депото за скрап

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цитат":

    В сънищата ми е всяка вечер сънувам че съм ядрен самолетоносач

    14:46 04.03.2026

  • 47 Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза

    2 8 Отговор
    Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза Фирузе Серадж - Дааа никой не чува. Никой не чува вече пета година и гласа на умиращите украински деца, загиващи от иранските шахеди, изпратени от орките.

    Коментиран от #52, #54

    14:47 04.03.2026

  • 48 Койдозлу

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с коня":

    Абре Конски Кестен ,поне като имитираш оня Ломския конь опитай се поне да бъдеш и толкова тпппп колкото него ,а ти се оказа и доста по тппппп и го надмина 😂😂😂 !

    14:49 04.03.2026

  • 49 Оставете

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "при Шаха":

    тези пропаганди глупости.
    И как може държава в близкия изток да бъде наричана "европейска"? Вие да не сте служител в Брюксел. Звучите като такъв.

    14:50 04.03.2026

  • 50 Австрийският Художник

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ционизмът":

    Надеждата е полет през комина с 200 .

    14:51 04.03.2026

  • 51 Мемо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "гола вода и кал по гърба":

    А краварите за какво стават? Знаят само да разровят лай---то и да се отдръпнат. Сега типично в техен стил, ще предизвикат гражданска война, за да излязат чисти от цялата история. Ама с Иран ще гризнат дървото и то здраво.

    14:53 04.03.2026

  • 52 БЛАГОДАРЯ НАПИСАНОТО

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза":

    Е ТОЧНО. КОГА ЧЕТИОХ СТАТИЯТА СЕ НАТАЖИХ МНОГО. ВМЕСТО ДА ВДИГНАТ ИРАНЦИТЕ НА БУНТ ТЕЗИ ТРЪПИ-ОФЦИ ЩЕ ГИ СПЛОТЯТ. И НАТАНЯХО И ТРЪМП СА ПЛЯС ПЛЯС ПЕДАЛИТЕ. ВСИЧКО Е ЗА БЛАГА И ПЕЧАЛБИ. И ПИША ЩЕ СИ ТРЪГНАТ ОТ ТАМ УСССР@@НИ ЯКО.

    Коментиран от #58

    14:56 04.03.2026

  • 53 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Ма естествено, че ще излезат да протестират и ще свалят правителството, понеже САЩ и Израел им бомбят училищата... То точно така стават тея неща... Галфони...

    15:04 04.03.2026

  • 54 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза":

    Че те и 2014 не чуваха гласа на умиращите украински деца, онея, които Порошенко пращаше да се крият в мазетата... Мое ли да си такъв галфон 😂😂😂 Войните не се правят да защитават тоя и оня, особено днес, когато това е бизнес за милиарди...

    15:07 04.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 не е ли ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    САЩ му плащат, както му плащаха и по време на т.нар. светски режим в Иран. Светски, защото можеше демократично да се краде.

    15:10 04.03.2026

  • 58 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "БЛАГОДАРЯ НАПИСАНОТО":

    Няма как да вдигнат никого, след като убиха аятолах посред рамадан. Все едно нарочно гледаха да съвпадне с убийството на Али... Те онея дървени глави само това чакат, да дрънкат за пророчества... Даже сунити и шиити по тея теми се държат заедно... Направиха го мъченик...

    15:10 04.03.2026

  • 59 Костя стинката

    1 0 Отговор
    Няма протести я! Тея живеят като руснаци, тъпчат ги като руснаци, и търпят като руснаци! Абе руснаците може и да са по зле!

    15:22 04.03.2026

  • 60 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "нормално":

    ,, Радикалният ислям не е древен,а е модерна политическа идеология,възникнала като ответна форма срещу колониализма,светските режими и западната култура.”

    15:22 04.03.2026

  • 61 Перо

    1 0 Отговор
    Мошетата не разбраха ли, че обединяват враговете си в цял свят, без да предизвикват никакви вътрешни брожения в Иран!

    15:25 04.03.2026

  • 62 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    За по-дълга операция нямат бомби, а за сухопътно нахлуване, кураж.

    15:26 04.03.2026

