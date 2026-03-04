Бомбардировките предизвикват ужас в Техеран, където няма признаци за протести

Ужасените жители на иранската столица я описаха вчера като призрачен град, а улиците на Техеран бяха почти празни след американско-израелския ракетен обстрел, с изключение на контролните пунктове за сигурност и патрулите на Революционната гвардия, които обикаляха града, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".
Въздушните удари са убили стотици иранци от събота насам, докато лидерите на Израел и САЩ изразиха надежда, че те ще предизвикат въстание, но Ройтерс не намери доказателства, че се задава нещо подобно, в телефонни разговори с хора от цялата страна.
„Има контролно-пропускателни пунктове на всяка улица и алея“, каза 27-годишната Фариба Герами, която работи за компания в северната част на Техеран, където съпругът ѝ е управител на малко кафене. Прекъсванията на електро- и водоснабдяването от началото на бомбардировките са засилили още повече страховете ѝ, а през нощта тя и приятелите ѝ се страхуват, че крадци ще ограбят апартаментите им. Семейството планира да напусне Иран, веднага щом това стане безопасно, но се притеснява за сигурността по пътищата, добави тя.
РАЗРУШЕНИ СГРАДИ И УНИЩОЖЕНИ КОЛИ
Двама иранци, пристигнали в Турция през граничен пункт вчера, описаха напрежението и страха, който се усеща в Техеран: „Децата крещяха и плачеха“, каза един ирански гражданин, който е пожелал анонимност, и добави, че ударите по жилищни сгради са вселили страх в жителите на града.
Вторият мъж каза, че разрушенията са били широко разпространени. „Видяхме много разрушени сгради, особено по пътя при напускане на страната. Има много разрушени сгради, много коли и улици са унищожени. Хората са твърде уплашени, за да напуснат страната. Не знаят какво да правят“, каза той.
УДАРИ ПО УЧИЛИЩЕ И БОЛНИЦА
За тези, които не могат да напуснат столицата, тревогата е огромна, като в понеделник ударите са засегнали близка до Техеран болница,по която са били нанесени щети и хората вътре е трябвало да бъде евакуирани.
Освен страховете от нови жертви сред мирното население, тревогата се засилва и от случая с атаката по девическото училище в южната част на Иран в първите часове на войната, като според властите броят на жертвите е 150. Агенция Ройтерс не е успяла да потвърди този брой.
На погребението на момичетата вчера малките им ковчези, покрити с ирански знамена, бяха пренесени от камион през голяма тълпа, носени през море от вдигнати ръце към гробището, както показа видео по държавната телевизия.
„Свят, виждате ли? Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза Фирузе Серадж, говорейки през сълзи от Техеран. „10-годишната ми дъщеря е на диализа и сега сме в капан. Страхувам се да я заведа в болницата. Ами ако я бомбардират? Защо ни бомбардирате?“, каза тя.
Иран заяви, че броят на жертвите при атаките е достигнал 787, позовавайки се на Иранското дружество на Червения полумесец.
Техеран отговори на американско-израелската атака с въздушни атаки в няколко страни в Близкия изток, поразявайки както военни, така и цивилни цели в Израел, Йордания и монархиите от Персийския залив.
ЛИПСА НА УБЕЖИЩА, ХОРА СЕ ЗАПАСЯВАТ С ХРАНА
Гневът от катастрофата, която се разгръща в Иран, беше насочен и към самите лидери на страната. Новината за смъртта на Хаменеи в събота предизвика спонтанни празненства в някои части на Техеран, въпреки че привържениците на властите на Ислямската република организираха траурни шествия.
Въпреки това не се наблюдава някакво завръщане към големите антиправителствени протести в цялата страна в началото на януари, при които загинаха хиляди хора които и бяха потушени с вълна от насилие от страна на държавата.
Пенсиониран офицер от армията от град в северната част на Иран, който се представи като Хасан, обвини покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит от американско-израелските удари и чиято ядрена политика постави Иран в конфликт със Запада: „Хаменей е мъртъв, но последствията от години на неговата упоритост все още убиват иранския народ“, каза той. „Защо толкова много враждебност към света? Какво спечелихме от тази ядрена програма, освен бомбардировки, изолация и мизерия? Защо живеем в условия на бомби?“
В Урмия, град близо до границите с Турция и Ирак, жена, която пожела да бъде наричана Шахла, каза, че бомбардировките от предната нощ са били най-тежките досега. „Бях ужасена. Няма убежища. Няма помощ. Бомбардират навсякъде. Интернетът прекъсва. Запасяваме се с храна“, каза тя.
Както и други иранци, с които Ройтерс се свърза, тя заяви, че храна и лекарства все още има в магазините, но се притеснява, че запасите ще започнат да се изчерпват и хората купуват продукти за всеки случай, ако конфликтът се проточи.
Една възрастна жена в град Бушехр на брега на Залива, където се намира единствената атомна електроцентрала в Иран, каза, че се страхува, че никога повече няма да види децата си, които живеят в чужбина. „Децата ми ми се обаждат, но дори интернетът не работи добре. Страхувам се, много се страхувам, че може никога повече да не ги видя и че може да умра при тези бомбардировки“, каза 80-годишната Фатеме.
1 Георги
Коментиран от #62
14:23 04.03.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #11
14:25 04.03.2026
3 Тия брадатите
14:25 04.03.2026
4 Абе дончо
Но така става като си заобиколен от хора с непълноценен интелект
Мисля че президентското място на ванс изстина
Следващият мандат
14:25 04.03.2026
5 Искат си режима
14:25 04.03.2026
6 Абдул
Израел също
14:25 04.03.2026
7 Чудя се какви
14:26 04.03.2026
8 Ционистите
Коментиран от #12
14:27 04.03.2026
9 гола вода и кал по гърба
Коментиран от #51
14:27 04.03.2026
10 Да удариш училище
Коментиран от #13
14:27 04.03.2026
11 Какво въстание
До коментар #2 от "Атина Палада":в Израел те гони.
Пък пийни едно кафенце, пък вземи едно аспиринче. Проясни главата и тогава дай комент.
Става и шкембе-чорба и бира.
14:27 04.03.2026
12 нормално
До коментар #8 от "Ционистите":Ислямистите ги направиха такива. Израел е във война през цялото си съществуване. Айатолаха искаше адрени бомби за да ги хвърли по Израел, а не по Турция или Джибути.
Коментиран от #60
14:28 04.03.2026
13 сигурен ли си
До коментар #10 от "Да удариш училище":че не е паднала иранска ПВО ракета в училището?
Коментиран от #29
14:29 04.03.2026
14 Селянин
Коментиран от #15
14:29 04.03.2026
15 абе
До коментар #14 от "Селянин":Тия откъде имат интернет да публикуват в Х?
14:30 04.03.2026
16 Цитат
Коментиран от #27
14:31 04.03.2026
17 Много
Викиту с кифличките трябваше да пратят да им подари мечти и разбира се демокрацията.
Така няма да стане.
Коментиран от #21, #23
14:31 04.03.2026
18 Иван
14:32 04.03.2026
19 Ти да видиш
;)
14:32 04.03.2026
20 Тръмп=Путин
Коментиран от #31
14:32 04.03.2026
21 иранците
До коментар #17 от "Много":се обединяват около сина на Шаха
Коментиран от #32, #33
14:33 04.03.2026
22 Някой
Сега няма как да има протести - просто няма как да се плаща. А и властта ще е безкомпромисна този път - все пак е във война. Местните хора почти изцяло подкрепят властта. Винаги може да се намери някой невменяем, дето танцува на улицата. И после да се изкара, че бил танзувал от радост, че външни сили рзсипват страната му. Но те са единици.
14:34 04.03.2026
23 Иван
До коментар #17 от "Много":Гнусното еврейско Вики няма да успее там, третополовия Мешия трябва да се включи.
14:35 04.03.2026
24 Тома
14:35 04.03.2026
25 Ционетата
Коментиран от #28
14:35 04.03.2026
26 Оня с коня
Коментиран от #35, #45, #48
14:36 04.03.2026
27 Цитат
До коментар #16 от "Цитат":"Линкълн" где?
Коментиран от #46
14:37 04.03.2026
28 цитат
До коментар #25 от "Ционетата":Художнико стани да си довършиш работата!
14:38 04.03.2026
29 Предизвикваш
До коментар #13 от "сигурен ли си":съжаление
Коментиран от #37
14:38 04.03.2026
30 Иван
14:38 04.03.2026
31 Иван
До коментар #20 от "Тръмп=Путин":Тръмп = Килъри еврейката.
14:39 04.03.2026
32 Не си
До коментар #21 от "иранците":въобще наясно. Седни прочети малко за този шах и бунта срещу него през 1979г. Дори Трампо вчера каза, че шаха не е опция. Трябвало някой "отвътре", но не знаел точно кой .. хихи
Коментиран от #40
14:39 04.03.2026
33 Някой
До коментар #21 от "иранците":Не ги мисли за толкова глупави иранците. Хич не са.
Синът на шаха живее в САЩ вече десетиелтия. Кой плаща за това? Или живее с откраднатите пари от народа, когато баща му си изнасяше, или живее на издръжка на местните силови агенции. Във всеки случай, иранците не го долюбват. Отделно, защо да се хвърлят да му осигуряват властта, докато той си стои на сигурно и толичко далече в САЩ? Защо? И после да дойде и да почне да се прави на велик владетел, докато позволява държавата му да бъде разграбвана от американци и евреи...
Не, този филм сме го гледали многократно, а иранците се досещат какво ще последва, бе да са го играли до сега.
Коментиран от #57
14:40 04.03.2026
34 шаломчо
14:40 04.03.2026
35 Иван
До коментар #26 от "Оня с коня":Възпират създаването на нов Израел.
14:41 04.03.2026
36 604
14:42 04.03.2026
37 Предизвикваш
До коментар #29 от "Предизвикваш":смях
Много ви е плитка пропагандата. Или и ти ще ме убеждаваш като говорителя на Хамас, че ракетата паднал ана паркинга пред болницата се е стопила като сняг на майско слънце и няма части от нея за доказателство?
14:42 04.03.2026
38 оня
14:42 04.03.2026
39 Мишел
14:42 04.03.2026
40 при Шаха
До коментар #32 от "Не си":По времето на Шаха Иран бе развита европейска страна.
Коментиран от #49
14:43 04.03.2026
41 реру
14:43 04.03.2026
42 Смешник
14:44 04.03.2026
43 А ГДЕ
14:44 04.03.2026
44 Ционизмът
Коментиран от #50
14:45 04.03.2026
45 Смешник
До коментар #26 от "Оня с коня":Ами какво пречиняватУнощожават фашистката хунта
14:46 04.03.2026
46 КуZю Пушилката от депото за скрап
До коментар #27 от "Цитат":В сънищата ми е всяка вечер сънувам че съм ядрен самолетоносач
14:46 04.03.2026
47 Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза
Коментиран от #52, #54
14:47 04.03.2026
48 Койдозлу
До коментар #26 от "Оня с коня":Абре Конски Кестен ,поне като имитираш оня Ломския конь опитай се поне да бъдеш и толкова тпппп колкото него ,а ти се оказа и доста по тппппп и го надмина 😂😂😂 !
14:49 04.03.2026
49 Оставете
До коментар #40 от "при Шаха":тези пропаганди глупости.
И как може държава в близкия изток да бъде наричана "европейска"? Вие да не сте служител в Брюксел. Звучите като такъв.
14:50 04.03.2026
50 Австрийският Художник
До коментар #44 от "Ционизмът":Надеждата е полет през комина с 200 .
14:51 04.03.2026
51 Мемо
До коментар #9 от "гола вода и кал по гърба":А краварите за какво стават? Знаят само да разровят лай---то и да се отдръпнат. Сега типично в техен стил, ще предизвикат гражданска война, за да излязат чисти от цялата история. Ама с Иран ще гризнат дървото и то здраво.
14:53 04.03.2026
52 БЛАГОДАРЯ НАПИСАНОТО
До коментар #47 от "Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза":Е ТОЧНО. КОГА ЧЕТИОХ СТАТИЯТА СЕ НАТАЖИХ МНОГО. ВМЕСТО ДА ВДИГНАТ ИРАНЦИТЕ НА БУНТ ТЕЗИ ТРЪПИ-ОФЦИ ЩЕ ГИ СПЛОТЯТ. И НАТАНЯХО И ТРЪМП СА ПЛЯС ПЛЯС ПЕДАЛИТЕ. ВСИЧКО Е ЗА БЛАГА И ПЕЧАЛБИ. И ПИША ЩЕ СИ ТРЪГНАТ ОТ ТАМ УСССР@@НИ ЯКО.
Коментиран от #58
14:56 04.03.2026
53 Пилотът Гошу
15:04 04.03.2026
54 Пилотът Гошу
До коментар #47 от "Те ни убиват. Чуйте нашия глас“, каза":Че те и 2014 не чуваха гласа на умиращите украински деца, онея, които Порошенко пращаше да се крият в мазетата... Мое ли да си такъв галфон 😂😂😂 Войните не се правят да защитават тоя и оня, особено днес, когато това е бизнес за милиарди...
15:07 04.03.2026
57 не е ли ясно
До коментар #33 от "Някой":САЩ му плащат, както му плащаха и по време на т.нар. светски режим в Иран. Светски, защото можеше демократично да се краде.
15:10 04.03.2026
58 Пилотът Гошу
До коментар #52 от "БЛАГОДАРЯ НАПИСАНОТО":Няма как да вдигнат никого, след като убиха аятолах посред рамадан. Все едно нарочно гледаха да съвпадне с убийството на Али... Те онея дървени глави само това чакат, да дрънкат за пророчества... Даже сунити и шиити по тея теми се държат заедно... Направиха го мъченик...
15:10 04.03.2026
59 Костя стинката
15:22 04.03.2026
60 Констатация
До коментар #12 от "нормално":,, Радикалният ислям не е древен,а е модерна политическа идеология,възникнала като ответна форма срещу колониализма,светските режими и западната култура.”
15:22 04.03.2026
61 Перо
15:25 04.03.2026
62 Така е
До коментар #1 от "Георги":За по-дълга операция нямат бомби, а за сухопътно нахлуване, кураж.
15:26 04.03.2026