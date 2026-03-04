НАТО свали иранска балистична ракета, летяща към Турция

Натовски средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие, са прехванали иранска балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство, съобщи турското министерство на отбраната в публикация в Екс.

Отломки от прехващащия боеприпас са паднали в района на градчето Дортьол в турския окръг Хатай. За момента няма информация за жертви и ранени вследствие на инцидента.

Haberler потвърди, че иранската ракета е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО.

Турските власти обявиха, че ще предприемат всички стъпки, за да защитят гражданите си. Всяка стъпка, предприета за защита на нашата територия и въздушно пространство, ще бъде предприета решително и без колебание. Запазваме правото да реагираме на всяко враждебно отношение към страната ни, обяви Анкара.

Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които биха могли да разпространят допълнително конфликта в региона. В този контекст ще продължим да се консултираме с НАТО и другите ни съюзници, се казва още в позицията на турското военно ведомство.

Министърът на отбраната на България Атанас Запрянов разпореди по-рано днес спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран. Причините - за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция, която е държава членка на НАТО, както и „провокацията“ с ракети към Кипър.

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов, цитиран от NOVA.

Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията. „Ще извършим анализ на рисковете, заплахите и променените условия на конфликта. Той вече излиза извън рамките на три държави и засяга арабските страни, а както казах - има и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.

По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани мерки. „Ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложни мерки. Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви служебният министър на отбраната, като уточни, че има предвид и Народното събрание.

Запрянов подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната. Министерството на отбраната и компетентните органи следят денонощно обстановката около военния конфликт в Близкия изток.