Новини
Свят »
Турция »
НАТО свали иранска балистична ракета, летяща към Турция

НАТО свали иранска балистична ракета, летяща към Турция

4 Март, 2026 14:01 5 282 87

  • иран-
  • нато-
  • турция-
  • ракета

Ракетата е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, обяви Анкара

НАТО свали иранска балистична ракета, летяща към Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натовски средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие, са прехванали иранска балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство, съобщи турското министерство на отбраната в публикация в Екс.

Отломки от прехващащия боеприпас са паднали в района на градчето Дортьол в турския окръг Хатай. За момента няма информация за жертви и ранени вследствие на инцидента.

Haberler потвърди, че иранската ракета е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО.

Турските власти обявиха, че ще предприемат всички стъпки, за да защитят гражданите си. Всяка стъпка, предприета за защита на нашата територия и въздушно пространство, ще бъде предприета решително и без колебание. Запазваме правото да реагираме на всяко враждебно отношение към страната ни, обяви Анкара.

Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които биха могли да разпространят допълнително конфликта в региона. В този контекст ще продължим да се консултираме с НАТО и другите ни съюзници, се казва още в позицията на турското военно ведомство.

Министърът на отбраната на България Атанас Запрянов разпореди по-рано днес спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран. Причините - за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция, която е държава членка на НАТО, както и „провокацията“ с ракети към Кипър.

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов, цитиран от NOVA.

Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията. „Ще извършим анализ на рисковете, заплахите и променените условия на конфликта. Той вече излиза извън рамките на три държави и засяга арабските страни, а както казах - има и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.

По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани мерки. „Ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложни мерки. Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви служебният министър на отбраната, като уточни, че има предвид и Народното събрание.

Запрянов подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната. Министерството на отбраната и компетентните органи следят денонощно обстановката около военния конфликт в Близкия изток.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    11 43 Отговор
    санстефанския договор е единственото доказателство за съществуването на българска държава

    оригинала никой българин не го е виждал
    имаме само копие (фалшификат)

    оригинала се пази в турция
    ако турция реши може да го изгори и вече да няма българска държава

    Коментиран от #8, #59

    14:02 04.03.2026

  • 2 няма нату

    15 6 Отговор
    има еврейски грабеж и гойче облещени

    14:04 04.03.2026

  • 3 няма нату

    35 14 Отговор
    има еврейски грабеж и гойче облещени

    14:04 04.03.2026

  • 4 КОЗЕЛОВЪРИТЕ са като

    12 18 Отговор
    П едерацията,.. ного мурафети и... импотентни пи -- Дери.
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ЧАЛМАРСКА ИЗ--- МЕТ

    14:04 04.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    57 13 Отговор
    ФИДАН КЪМ ИРАНЦИТЕ :
    " СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ НИ ПОЗВЪНЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО
    ЧЕ РАКЕТАТА Е ЗА СОФИЯ,
    ЗА ДА НЕ Я СВАЛЯМЕ !":)

    Коментиран от #11

    14:05 04.03.2026

  • 6 Бай Дън

    64 9 Отговор
    Дали е летяла към Турция или малко по далеч?

    Коментиран от #64

    14:05 04.03.2026

  • 7 летище софя

    44 7 Отговор
    съжаляваме много, чакаме от няколко дни

    14:05 04.03.2026

  • 8 Георги

    16 29 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    тая простотия костя копейкин ли я каза?

    14:06 04.03.2026

  • 9 русофилтуркофил

    14 19 Отговор
    абе кво стана с съ-400?

    14:06 04.03.2026

  • 10 Байкар

    6 4 Отговор
    Точен момент за изпитване на Акънджъ!

    Коментиран от #13

    14:06 04.03.2026

  • 11 за калната ти

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    каверна?

    14:07 04.03.2026

  • 12 ТДС

    35 7 Отговор
    Преди малко четох друга статия в която се турците казват, че това е фалшива новина. Май е време да спра да чета и да гледам новини.

    Коментиран от #40, #41, #43

    14:07 04.03.2026

  • 13 сикинджъ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Байкар":

    нешту там хисар?

    14:08 04.03.2026

  • 14 АМУ ДЖИ СТАН уйде у канало

    5 12 Отговор
    москалбад...ТО ЖЕ.
    Абе...дека е ..у... ЙЛО ?
    АааааааХахахаха

    14:08 04.03.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 10 Отговор
    ИРАН РАЗЧИТА НА ТУРЦИТЕ СРЕЩУ КЮРДИТЕ ОТ ЦРУ
    ....
    ТАКА ЧЕ РАКЕТАТА Е БИЛА ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ В СОФИЯ
    .....
    ОБАЧЕ РАДАРА И АСКЕРА НЯМА КАК ДА ГО ЗНАЯТ ТОВА:)

    Коментиран от #16, #54

    14:09 04.03.2026

  • 16 замили

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    пар дюхата?

    14:10 04.03.2026

  • 17 честен ционист

    26 5 Отговор
    Комшо ни пази. Терминалът щеше да заприлича като след ремонт на Виктор Наворски.

    14:10 04.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 10 Отговор
    ИРАН РАЗЧИТА НА ТУРЦИТЕ СРЕЩУ КЮРДИТЕ ОТ ЦРУ
    ....
    ТАКА ЧЕ РАКЕТАТА Е БИЛА ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ В СОФИЯ
    .....
    ОБАЧЕ РАДАРА И АСКЕРА НЯМА КАК ДА ГО ЗНАЯТ ТОВА:)

    Коментиран от #26, #31, #32

    14:10 04.03.2026

  • 19 Да внимаваме

    11 15 Отговор
    и Гърци яда не изгори Българо-византийските договори, че си отиваме отвъд Дунава.
    Така ми каза Копейкин, а той е най-умния Възрожденец

    14:11 04.03.2026

  • 20 честен ционист

    3 10 Отговор
    На 3-и ви откриха, на 4-и ви закриха.

    14:11 04.03.2026

  • 21 Да внимаваме

    6 12 Отговор
    и Гърци яда не изгори Българо-византийските договори, че си отиваме отвъд Дунава.
    Така ми каза Копейкин, а той е най-умния Възрожденец

    Коментиран от #27

    14:12 04.03.2026

  • 22 Анонимен

    36 5 Отговор
    "Атанас Запрянов: Предложих спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляните ракети от Иран към Турция"

    Май трябваше Съвета по сигурност да го свикате преди да отдадете летищата в България. След дъжд качулка.

    Коментиран от #28

    14:12 04.03.2026

  • 23 АБЕ МАНИ...

    12 24 Отговор
    За 2 деня Ян ките напълно заравниха Чалмаристан!
    А онОва узкоглазото 13 годин превзема ДОНБАС и селото ПОКРОВСК и.... Пи ЗДЕЦ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #25

    14:13 04.03.2026

  • 24 Да внимаваме

    4 8 Отговор
    и Гърци яда не изгори Българо-византийските договори, че си отиваме отвъд Дунава.
    Така ми каза Копейкин, а той е най-умния Възрожденец

    Коментиран от #61

    14:13 04.03.2026

  • 25 Георги

    22 5 Отговор

    До коментар #23 от "АБЕ МАНИ...":

    нали знаеш, че краварите не са превзели и един квадратен метър от Иран. Само стрелят и бягат.

    Коментиран от #33, #35

    14:14 04.03.2026

  • 26 Oня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Остава да обясниш Ти откъде го знаеш

    Коментиран от #29

    14:14 04.03.2026

  • 27 Ой Ой Ой

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да внимаваме":

    Ай как хочется ай ай ай! Ииииих!

    14:14 04.03.2026

  • 28 Нема се сдухваш Пе дрила

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    ЦАЛИВАЩИТЕ КУ РАна у Чалмаристан и москалбад.... У ...йдеа

    14:15 04.03.2026

  • 29 абе

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Oня с коня":

    Защо му се връзваш на този бот?

    14:15 04.03.2026

  • 30 Ясно накъде е летяла

    26 2 Отговор
    Джилязку подписва, Запрянката подписва, а към територията летят подаръци. Тази турците я свалиха, ама ще продължат ли да си хабят пво-то заради нас? Въпрос да време е, на часове може би. И тогава ще се изтъпани Запрянката по мисирките и ще обяснява, ама това не са ракети бе, това са падащи звезди от галактиката Андромеда

    14:16 04.03.2026

  • 31 Трябва да отлавиш

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МО, МВнР, МВР, Гранични войски и по възможност Мин.на културата.
    За твоята теория никой не се е сетил.

    14:16 04.03.2026

  • 32 голем смех

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Турската армия е втората по големина армия в НАТО.

    Айатолаха няма да хаби балистична ракета за някаква цистерна.

    Коментиран от #37

    14:16 04.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ъхъ.....":

    удобно пропускаш едни има-няма 100,000км2+. Колкото до обидите - давай, знам, че можеш и по-добре. То друго не ти остава. Не ме разочароваш.

    Коментиран от #38

    14:19 04.03.2026

  • 35 Че кога САЩ са искали

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Да го превземат и присъединят към техните територии като Фюрера пеДо-фил?!?

    Коментиран от #46, #53

    14:20 04.03.2026

  • 36 ФАКТ

    6 1 Отговор
    Турците тъкмо си търсиха причина а влязат с танковете.

    14:21 04.03.2026

  • 37 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #32 от "голем смех":

    Но Ердоган открито каза ,че застава зад Иран.И това го публикуваха всички турски медии!

    Коментиран от #44

    14:22 04.03.2026

  • 38 Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Георги":

    Арее...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон )))))
    Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, таков и Пен ДЕЛ могучая
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #48

    14:23 04.03.2026

  • 39 Експерт

    2 1 Отговор
    По-добър от Байрактар е само Акънджъ!

    14:23 04.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 кой разбрал, разбрал...

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТДС":

    Е да де и аз не мога да си обясня какъв е смисъла ракета която е изстреляна от Иран към Турция, с която Иран имат обща граница, да бъде насочена през Сирия с която не граничат и за да стигне ракетата до Сирия, трябва първо да измине сериозно разстпяние или над Турция, или над Ирак.

    Коментиран от #47

    14:25 04.03.2026

  • 42 Мадуро

    5 5 Отговор
    Благодарен съм на Тръмп!

    14:26 04.03.2026

  • 43 Чети

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТДС":

    не само на български. На английски вече излезе информация, но е отпреди малко и българските медии още не са я превели или някой им плаща да отричат, че има опасност.

    14:26 04.03.2026

  • 44 Цъ....

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    ОнОва узкоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан и Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ заставаше...по Пен ДЕЛски зад братушките КОЗЕЛОВЪРИ а после Избега ОТНОВО като монголоиден ПИ...Дер
    АааааааХахахаха

    14:26 04.03.2026

  • 45 Жива пропаганда!

    12 3 Отговор
    Видяха,че Турция е против инвазията на САЩ и Израел,в Иран и дай ся,да настроим Турция срещу Иран,че уж имало някаква си ракета...!

    14:27 04.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Значи

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "кой разбрал, разбрал...":

    да издърпат установката до границата?

    14:27 04.03.2026

  • 48 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно":

    ами то какво ми остана след тая обида... отчаян съм с такъв събеседник...

    14:28 04.03.2026

  • 49 Ердоган

    2 3 Отговор
    да вкара турската армия да ни пази!

    14:29 04.03.2026

  • 50 Баба Яга

    16 2 Отговор
    Запрянов вкара американските военни цистерни на летище София и той е виновен за опасността за националната сигурност. Това му продажно действие изисква незабавна оставка и шут към затвора на тоя предател.

    14:30 04.03.2026

  • 51 Рубио

    19 3 Отговор
    Иран Не е изстрелял балистични ракети към Турция
    И няма да изстрелва никакви балистични ракети към Турция,
    Защото Турция е Против тези военни действие на САЩ и Израел срещу Иран!
    Вижте, каква е треакторията на изстреляната ракета
    и си направете изводи за къде е била изстреляна!

    14:30 04.03.2026

  • 52 Зулако

    1 8 Отговор
    Персия ще се разпадне. Видяхте ли, дето ревахте за тъпите Скъдове, че с ракети война не се печели, а само можеш да изядеш идин групов. Сега всички съседи на Иран са се натопорчили да ги нанизват и Афганистан и Турция и Арабия.

    14:31 04.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха,ха

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти от маске ли пишеш смешко

    14:32 04.03.2026

  • 55 Факт

    2 4 Отговор
    Докато се делят на сунити и шеити, Запада ще им го вкарва без смазка.

    14:32 04.03.2026

  • 56 Георги

    5 1 Отговор
    те и немогат. Това ще изисква наземна операция, която няма никакъв шанс за подкрепа. Освен това, на крав-а-рите не им трябва такъв таралеж в гащите. Те слагат марионетки , които да им дават каквото си поискат, а местните не ги интересуват особено. Ако превземат територия ще трябва и тях да ги мислят. Затова и както казах, ще съборят някоя и друга сграда, ще затрият малко местни и ще се изнесат. На място в Иран няма алтернатива около която да се обединят местните, че да падне режима. Засега само консолидират народа около същата антиамериканска власт. Колкото до пе до фи лите, то рижия е бил приятел с Епстийн, за ка-Путин само се знае, че се е дърпал.

    14:33 04.03.2026

  • 57 Баба Яга

    9 0 Отговор
    Провокационно съобшение, провокационна интерпретация на техническо отклонение на ракета, ако има изобщо такова. Турция няма да напада Иран. Ако се случат грешки, то ще е вид приятелски огън с минимални или никакви вредни последици.

    14:34 04.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Само ми обесни

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Как точно ти го роди това главата ????
    България щяла да изчезне , щото някакъв умрял предварителен договор не бил у нас . Пълна загадка ми е къде ви произвеждат такива .

    14:36 04.03.2026

  • 60 604

    4 0 Отговор
    Тя зъ нас ве...там съ я шибнъли..другия път може и да не успеят

    14:37 04.03.2026

  • 61 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да внимаваме":

    Ми требва ги питаме тия в Рим, там са били императорите.

    14:38 04.03.2026

  • 62 българина

    11 0 Отговор
    ракетата беше за софия! ще се сетите! а ц300 точно турция и сащ ни накараха да ги разглобим. още атлантизъм по главтаа на прозззтия бг етнос, да му дойде акъла

    14:39 04.03.2026

  • 63 Госあ

    12 2 Отговор
    Тая е пътувала към летище София

    14:40 04.03.2026

  • 64 Даа!

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Дън":

    И аз веднага си зададох същия въпрос.Комшиятя притежава най добре подготвената и оборудвана армия,ПВО,самолети ,системи С-400, но изчакал да се включи ПВО на Отанчо!? Кое ПВО,от коя съседна държава.Хвърлят димки,за да ни убеждават,колко е могъщ Отанчо,и че няма страшно.С голяма степен на вероятност, комшията е засякъл траекторията и сам ги е думнал.Но деликатно го премълчава, в името на Отанчо.Иначе,да ги е прихванал още над Сирия,без да им даде възможност,дори да навлязат в негова територия,ако е видял,че е насочена срещу него.Абсолютно е лишено от логика,персите да ударят на турска територия.В тази сложна ситуация, е абсурд,да получиш за противник,и то- без никакъв повод,най мощната регионална сила .Която спокойно,може да те удари в гръб,по въздух,но и по суша,през Сирия Това е единствената мюсюлманска държава,която директно ги подкрепя.Някой се пробва,да насъска и комшията срещу персите.

    Коментиран от #82

    14:42 04.03.2026

  • 65 Курсант

    1 0 Отговор
    Мейжър, мейжър с кръглата шапка чака с нетърпение да го пратят в Иран да им продава солярка.
    Мара се е засилила ,"Ден година храни", дала е заявка химически молив да ѝ достави домакина да пише ли пише,че скоро от всички цоциални медии ще свършат измислиците.
    То едно време една ракета удари един частен комин,ама комшиите от приятелски огън май не ги е страх и тогава не реагираха.

    14:42 04.03.2026

  • 66 Хисарски рок

    4 1 Отговор
    Интересно къде се покри оня гений, който преди два дни могъщо ми обясняваше, как източният фланг на НАТО / вкл България/ били беззащитни пред ракетни атаки от страна на Иран.
    Гениално е да се завреш в кучи г.з след такава мощна своя проява 😂😂😂

    14:43 04.03.2026

  • 67 Бай Данчо

    5 0 Отговор
    Ако начертаете права линия Иран - България точно по средата се пада Хатай ! Само да отбележа че Иранците имат и хипер звукови ракети които ПВО-то може само да наблюдава как летят и да не могат да направят НИЩО ! А бе кажете им на тези че шахтите още не са готови и затова за дошли още няколко самолета !!! Не се излагайте така !!!

    14:44 04.03.2026

  • 68 Антон

    5 1 Отговор
    Хайде на хаирлия. Другия път да изместат малко координатите, та директно попадение на летище София. Та белким тогава разберете колко струват партньорствата със запада

    Коментиран от #70

    14:45 04.03.2026

  • 69 ПРОГРЕСИВЕН

    3 0 Отговор
    НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ...
    ТЕ БРАТЯТА ОТ АБДОВИЦА И ДИМ.МИЛЕНКОВ
    ОТДАВНА СА ИМ ИЗТОЧИЛИ НАФТАТА И ДВГ....

    14:46 04.03.2026

  • 70 К ПЕЙКИ с чалми

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "Антон":

    Молим се на ялаха нещо да падне у бг да викаме "нали ви казахме"

    Коментиран от #81

    14:49 04.03.2026

  • 71 Българин

    6 2 Отговор
    Нека амаериканските пръдлювци стъпят на иранска земя ако им стиска.

    14:50 04.03.2026

  • 72 Георги

    2 0 Отговор
    това прилича на трасиращ куршум . Или американските бази около Иран вече не са толкова важни или иранците имат прекалено много ракети и вече се чудят на къде да ги стрелят.

    14:50 04.03.2026

  • 73 Сега

    5 1 Отговор
    Марче,за да свалиш балистична ракеата летяща с 10 маха ти трябват поне две движещи се с 30 маха , а нато завалйте нямат такива. На времето ,когато американците стреляха по мойорТерзиев с Патриот едвам втората ракета достигна самолета на майора миг 29 , като той в пследния момент катапултира и сега е някъде при американците ,защото нашите спяха дълбок сън същата вечер.За една иранска ракета еврейте изтреляха 11 патриота за по 20 милиона долара и накрая иранската ракета достигна целта си ! Тези ракети са проектирани за студената война ,а не за реални бийни операции , и затова американците и техните съюзници ще загубят тази война.

    14:53 04.03.2026

  • 74 Само питам

    3 2 Отговор
    Далинтази ракетс не е била зс ... Софийското летище?!

    14:53 04.03.2026

  • 75 павела митова

    7 3 Отговор
    изобщо ,ама изобщо не е летяла към едни американски самолети - цистерни ,дааааа памперса- лъжец ше папака баура ме се струва

    14:53 04.03.2026

  • 76 Не,не.е

    5 3 Отговор
    била насочена къмТурция,по скоро към България!

    14:57 04.03.2026

  • 77 Фикрет

    1 0 Отговор
    Турското министерство на отбраната:
    "Балистична ракета, изстрелян от Иран, засечен да се движи към турското въздушно пространство, след като е пресякла въздушното пространство на Ирак и Сирия, е успешно прехваната и неутрализирана от въздушните и противоракетни сили на НАТО."
    Според източници , иранска балистична ракета е била пресечена от турските сили още в Камишли, град в Североизточна Сирия, разположен в близост до границата с Турция.
    Местните медии Shafaq и North Press Agency потвърждават информацията.

    15:02 04.03.2026

  • 78 Пламен

    2 2 Отговор
    Добре че е Турция да ни пази..от руска окупация, от ирански ракети, от бежански вълни.
    Иначе сме бита карта отсекъде

    15:02 04.03.2026

  • 79 Ракетата е летяла към София!

    3 1 Отговор
    България е единствената страна от ЕС и НАТО която в предоставила летищата си на САШ за идари срещу Иран . За разлика от нас Турция е отказала категорично да се използват американските бази на нейна територия за удари срещу Иран!

    15:03 04.03.2026

  • 80 българина

    3 0 Отговор
    ракетата беше за софия. ако ти боклуче не беше подписал, ситуацията нямаше да се промени , защото нямаше да ни касае! точно заради такива предатели е дошъл народния съд! от 1878 в колко войни ни замеси насила Русия, щото американските в които взехме страна вече са над 10 за 35 г!!!!!

    15:03 04.03.2026

  • 81 604

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Не нямъ да казваме , а ще ви висваме по диреците!

    15:05 04.03.2026

  • 82 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Даа!":

    C-400 не разпознава приятелски код.Тя е настроена срещу другите.

    15:11 04.03.2026

  • 83 Хрис

    1 0 Отговор
    Ракетата най-вероятно е била истреляна по най-голямата американска база в источното Средиземноморие - Инджирлик, Турция, не директно по турски обекти.

    15:12 04.03.2026

  • 84 Ракетата е летяла към София!

    1 0 Отговор
    България е единствената страна от ЕС и НАТО която в предоставила летищата си на САШ за идари срещу Иран . За разлика от нас Турция е отказала категорично да се използват американските бази на нейна територия за удари срещу Иран!

    15:12 04.03.2026

  • 85 Констатация

    0 0 Отговор
    Балистическа ракета се сваля досто трудно... на крайния участък тя лети с хиперзвукова скорост! Трябва да засечеш траекторията й, да проведеш свръх точни изчисления и да изстреляш противоракета, за да я пресрещне и порази в Точно Определена Точка и Момент. За тази цел ти трябва РЛС Станция за далечно предупреждение, а не обикновенна и Най-съвременна Противоракета! Не зная, Турция има ли такава? Израел има и пак не успява да прихванат повечето! Руската С-400 не става, С-500 - Да. Абе в крайна сметка да не е била Крилата Ракета, а да ни лъжат, че е била Балистическа!?

    15:15 04.03.2026

  • 86 Обективен

    0 0 Отговор
    Кой може да каже със сигурност,дали ракетата не е летяла към друга цел,прелитайки по най-краткия маршрут?

    15:17 04.03.2026

  • 87 Боко

    0 0 Отговор
    зефи , що не се кротнеш вече 🪦

    15:20 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания