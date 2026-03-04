НАТО свали иранска балистична ракета, летяща към Турция

Натовски средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие, са прехванали иранска балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство, съобщи турското министерство на отбраната в публикация в Екс.
Отломки от прехващащия боеприпас са паднали в района на градчето Дортьол в турския окръг Хатай. За момента няма информация за жертви и ранени вследствие на инцидента.
Haberler потвърди, че иранската ракета е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО.
Турските власти обявиха, че ще предприемат всички стъпки, за да защитят гражданите си. Всяка стъпка, предприета за защита на нашата територия и въздушно пространство, ще бъде предприета решително и без колебание. Запазваме правото да реагираме на всяко враждебно отношение към страната ни, обяви Анкара.
Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които биха могли да разпространят допълнително конфликта в региона. В този контекст ще продължим да се консултираме с НАТО и другите ни съюзници, се казва още в позицията на турското военно ведомство.
Министърът на отбраната на България Атанас Запрянов разпореди по-рано днес спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран. Причините - за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция, която е държава членка на НАТО, както и „провокацията“ с ракети към Кипър.
„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов, цитиран от NOVA.
Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията. „Ще извършим анализ на рисковете, заплахите и променените условия на конфликта. Той вече излиза извън рамките на три държави и засяга арабските страни, а както казах - има и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.
По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани мерки. „Ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложни мерки. Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви служебният министър на отбраната, като уточни, че има предвид и Народното събрание.
Запрянов подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната. Министерството на отбраната и компетентните органи следят денонощно обстановката около военния конфликт в Близкия изток.
1 кой му дреме
оригинала никой българин не го е виждал
имаме само копие (фалшификат)
оригинала се пази в турция
ако турция реши може да го изгори и вече да няма българска държава
Коментиран от #8, #59
14:02 04.03.2026
2 няма нату
14:04 04.03.2026
3 няма нату
14:04 04.03.2026
4 КОЗЕЛОВЪРИТЕ са като
У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ЧАЛМАРСКА ИЗ--- МЕТ
14:04 04.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ НИ ПОЗВЪНЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЧЕ РАКЕТАТА Е ЗА СОФИЯ,
ЗА ДА НЕ Я СВАЛЯМЕ !":)
Коментиран от #11
14:05 04.03.2026
6 Бай Дън
Коментиран от #64
14:05 04.03.2026
7 летище софя
14:05 04.03.2026
8 Георги
До коментар #1 от "кой му дреме":тая простотия костя копейкин ли я каза?
14:06 04.03.2026
9 русофилтуркофил
14:06 04.03.2026
10 Байкар
Коментиран от #13
14:06 04.03.2026
11 за калната ти
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":каверна?
14:07 04.03.2026
12 ТДС
Коментиран от #40, #41, #43
14:07 04.03.2026
13 сикинджъ
До коментар #10 от "Байкар":нешту там хисар?
14:08 04.03.2026
14 АМУ ДЖИ СТАН уйде у канало
Абе...дека е ..у... ЙЛО ?
АааааааХахахаха
14:08 04.03.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ТАКА ЧЕ РАКЕТАТА Е БИЛА ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ В СОФИЯ
.....
ОБАЧЕ РАДАРА И АСКЕРА НЯМА КАК ДА ГО ЗНАЯТ ТОВА:)
Коментиран от #16, #54
14:09 04.03.2026
16 замили
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":пар дюхата?
14:10 04.03.2026
17 честен ционист
14:10 04.03.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ТАКА ЧЕ РАКЕТАТА Е БИЛА ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ В СОФИЯ
.....
ОБАЧЕ РАДАРА И АСКЕРА НЯМА КАК ДА ГО ЗНАЯТ ТОВА:)
Коментиран от #26, #31, #32
14:10 04.03.2026
19 Да внимаваме
Така ми каза Копейкин, а той е най-умния Възрожденец
14:11 04.03.2026
20 честен ционист
14:11 04.03.2026
21 Да внимаваме
Така ми каза Копейкин, а той е най-умния Възрожденец
Коментиран от #27
14:12 04.03.2026
22 Анонимен
Май трябваше Съвета по сигурност да го свикате преди да отдадете летищата в България. След дъжд качулка.
Коментиран от #28
14:12 04.03.2026
23 АБЕ МАНИ...
А онОва узкоглазото 13 годин превзема ДОНБАС и селото ПОКРОВСК и.... Пи ЗДЕЦ
АааааааХахахаха
Коментиран от #25
14:13 04.03.2026
24 Да внимаваме
Така ми каза Копейкин, а той е най-умния Възрожденец
Коментиран от #61
14:13 04.03.2026
25 Георги
До коментар #23 от "АБЕ МАНИ...":нали знаеш, че краварите не са превзели и един квадратен метър от Иран. Само стрелят и бягат.
Коментиран от #33, #35
14:14 04.03.2026
26 Oня с коня
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Остава да обясниш Ти откъде го знаеш
Коментиран от #29
14:14 04.03.2026
27 Ой Ой Ой
До коментар #21 от "Да внимаваме":Ай как хочется ай ай ай! Ииииих!
14:14 04.03.2026
28 Нема се сдухваш Пе дрила
До коментар #22 от "Анонимен":ЦАЛИВАЩИТЕ КУ РАна у Чалмаристан и москалбад.... У ...йдеа
14:15 04.03.2026
29 абе
До коментар #26 от "Oня с коня":Защо му се връзваш на този бот?
14:15 04.03.2026
30 Ясно накъде е летяла
14:16 04.03.2026
31 Трябва да отлавиш
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":МО, МВнР, МВР, Гранични войски и по възможност Мин.на културата.
За твоята теория никой не се е сетил.
14:16 04.03.2026
32 голем смех
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Турската армия е втората по големина армия в НАТО.
Айатолаха няма да хаби балистична ракета за някаква цистерна.
Коментиран от #37
14:16 04.03.2026
34 Георги
До коментар #33 от "Ъхъ.....":удобно пропускаш едни има-няма 100,000км2+. Колкото до обидите - давай, знам, че можеш и по-добре. То друго не ти остава. Не ме разочароваш.
Коментиран от #38
14:19 04.03.2026
35 Че кога САЩ са искали
До коментар #25 от "Георги":Да го превземат и присъединят към техните територии като Фюрера пеДо-фил?!?
Коментиран от #46, #53
14:20 04.03.2026
36 ФАКТ
14:21 04.03.2026
37 Атина Палада
До коментар #32 от "голем смех":Но Ердоган открито каза ,че застава зад Иран.И това го публикуваха всички турски медии!
Коментиран от #44
14:22 04.03.2026
38 Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно
До коментар #34 от "Георги":Арее...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон )))))
Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, таков и Пен ДЕЛ могучая
АааааааХахахаха
Коментиран от #48
14:23 04.03.2026
39 Експерт
14:23 04.03.2026
41 кой разбрал, разбрал...
До коментар #12 от "ТДС":Е да де и аз не мога да си обясня какъв е смисъла ракета която е изстреляна от Иран към Турция, с която Иран имат обща граница, да бъде насочена през Сирия с която не граничат и за да стигне ракетата до Сирия, трябва първо да измине сериозно разстпяние или над Турция, или над Ирак.
Коментиран от #47
14:25 04.03.2026
42 Мадуро
14:26 04.03.2026
43 Чети
До коментар #12 от "ТДС":не само на български. На английски вече излезе информация, но е отпреди малко и българските медии още не са я превели или някой им плаща да отричат, че има опасност.
14:26 04.03.2026
44 Цъ....
До коментар #37 от "Атина Палада":ОнОва узкоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан и Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ заставаше...по Пен ДЕЛски зад братушките КОЗЕЛОВЪРИ а после Избега ОТНОВО като монголоиден ПИ...Дер
АааааааХахахаха
14:26 04.03.2026
45 Жива пропаганда!
14:27 04.03.2026
47 Значи
До коментар #41 от "кой разбрал, разбрал...":да издърпат установката до границата?
14:27 04.03.2026
48 Георги
До коментар #38 от "Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно":ами то какво ми остана след тая обида... отчаян съм с такъв събеседник...
14:28 04.03.2026
49 Ердоган
14:29 04.03.2026
50 Баба Яга
14:30 04.03.2026
51 Рубио
И няма да изстрелва никакви балистични ракети към Турция,
Защото Турция е Против тези военни действие на САЩ и Израел срещу Иран!
Вижте, каква е треакторията на изстреляната ракета
и си направете изводи за къде е била изстреляна!
14:30 04.03.2026
52 Зулако
14:31 04.03.2026
54 Ха,ха
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти от маске ли пишеш смешко
14:32 04.03.2026
55 Факт
14:32 04.03.2026
56 Георги
14:33 04.03.2026
57 Баба Яга
14:34 04.03.2026
59 Само ми обесни
До коментар #1 от "кой му дреме":Как точно ти го роди това главата ????
България щяла да изчезне , щото някакъв умрял предварителен договор не бил у нас . Пълна загадка ми е къде ви произвеждат такива .
14:36 04.03.2026
60 604
14:37 04.03.2026
61 Ха,ха
До коментар #24 от "Да внимаваме":Ми требва ги питаме тия в Рим, там са били императорите.
14:38 04.03.2026
62 българина
14:39 04.03.2026
63 Госあ
14:40 04.03.2026
64 Даа!
До коментар #6 от "Бай Дън":И аз веднага си зададох същия въпрос.Комшиятя притежава най добре подготвената и оборудвана армия,ПВО,самолети ,системи С-400, но изчакал да се включи ПВО на Отанчо!? Кое ПВО,от коя съседна държава.Хвърлят димки,за да ни убеждават,колко е могъщ Отанчо,и че няма страшно.С голяма степен на вероятност, комшията е засякъл траекторията и сам ги е думнал.Но деликатно го премълчава, в името на Отанчо.Иначе,да ги е прихванал още над Сирия,без да им даде възможност,дори да навлязат в негова територия,ако е видял,че е насочена срещу него.Абсолютно е лишено от логика,персите да ударят на турска територия.В тази сложна ситуация, е абсурд,да получиш за противник,и то- без никакъв повод,най мощната регионална сила .Която спокойно,може да те удари в гръб,по въздух,но и по суша,през Сирия Това е единствената мюсюлманска държава,която директно ги подкрепя.Някой се пробва,да насъска и комшията срещу персите.
Коментиран от #82
14:42 04.03.2026
65 Курсант
Мара се е засилила ,"Ден година храни", дала е заявка химически молив да ѝ достави домакина да пише ли пише,че скоро от всички цоциални медии ще свършат измислиците.
То едно време една ракета удари един частен комин,ама комшиите от приятелски огън май не ги е страх и тогава не реагираха.
14:42 04.03.2026
66 Хисарски рок
Гениално е да се завреш в кучи г.з след такава мощна своя проява 😂😂😂
14:43 04.03.2026
67 Бай Данчо
14:44 04.03.2026
68 Антон
Коментиран от #70
14:45 04.03.2026
69 ПРОГРЕСИВЕН
ТЕ БРАТЯТА ОТ АБДОВИЦА И ДИМ.МИЛЕНКОВ
ОТДАВНА СА ИМ ИЗТОЧИЛИ НАФТАТА И ДВГ....
14:46 04.03.2026
70 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #68 от "Антон":Молим се на ялаха нещо да падне у бг да викаме "нали ви казахме"
Коментиран от #81
14:49 04.03.2026
71 Българин
14:50 04.03.2026
72 Георги
14:50 04.03.2026
73 Сега
14:53 04.03.2026
74 Само питам
14:53 04.03.2026
75 павела митова
14:53 04.03.2026
76 Не,не.е
14:57 04.03.2026
77 Фикрет
"Балистична ракета, изстрелян от Иран, засечен да се движи към турското въздушно пространство, след като е пресякла въздушното пространство на Ирак и Сирия, е успешно прехваната и неутрализирана от въздушните и противоракетни сили на НАТО."
Според източници , иранска балистична ракета е била пресечена от турските сили още в Камишли, град в Североизточна Сирия, разположен в близост до границата с Турция.
Местните медии Shafaq и North Press Agency потвърждават информацията.
15:02 04.03.2026
78 Пламен
Иначе сме бита карта отсекъде
15:02 04.03.2026
79 Ракетата е летяла към София!
15:03 04.03.2026
80 българина
15:03 04.03.2026
81 604
До коментар #70 от "К ПЕЙКИ с чалми":Не нямъ да казваме , а ще ви висваме по диреците!
15:05 04.03.2026
82 Пришелец
До коментар #64 от "Даа!":C-400 не разпознава приятелски код.Тя е настроена срещу другите.
15:11 04.03.2026
83 Хрис
15:12 04.03.2026
84 Ракетата е летяла към София!
15:12 04.03.2026
85 Констатация
15:15 04.03.2026
86 Обективен
15:17 04.03.2026
87 Боко
15:20 04.03.2026